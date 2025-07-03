Мін’юст про затримання журналіста hromadske: Ніхто з міністерства не робив жодних дзвінків до поліції
У Міністерстві юстиції відреагували на затримання журналіста hromadske Коцюбинського, який зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації. Команда Мін'юсту не зверталася до правоохоронців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник управління стратегічних комунікацій міністерства Ален Бобров.
"Журналісти "Громадського" публікують матеріал, де розповідають про дві події: затримання їхнього оператора поліцією та його зйомки службового автомобіля, яким користується Віцепрем'єрка-Міністерка юстиції. За словами самих журналістів, між цими подіями минуло кілька годин, а затримання відбулося в іншому районі.
Читаючи новину, мимоволі складається враження прямого зв'язку між зйомками автомобіля Міністерки та подальшим затриманням оператора. Проте жодних доказів такого причинно-наслідкового зв'язку немає. До речі, про інцидент я дізнався від самої журналістки. І звісно одразу ж переконався, що ніхто з команди не робив жодних дзвінків до поліції. Про це повідомив журналістку", - розповів він.
За словами Боброва, фраза у матеріалі "після того, як" створює ілюзію прямої причетності, хоча це може бути звичайним збігом.
"Така подача інформації формує в аудиторії враження цілеспрямованого переслідування журналіста через розслідування високопосадовця, викликаючи емоційну реакцію без відповідного фактичного обґрунтування. Подібний інцидент саме в такому форматі подачі вимагав особливо ретельної журналістської перевірки та виваженості, оскільки очевидно, що автори досягають бажаного ефекту — створення саме таких причинно-наслідкових зв'язків у свідомості читачів та відповідної емоційної реакції", - наголосив він.
Бобров нагадав, що Стефанішина надала офіційний коментар виданню та підтвердила факт тимчасового користування батьківською квартирою, що буде відображено під час декларування відповідного звітного періоду.
Затримання журналіста hromadske
Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.
Згодом стало відомо, що після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.
У поліції заявили, що журналіста затримали за зверненням перехожого, який побачив, як той фотографує будівлю та авто.
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а, інші зелені мародери кажуть: нєнє, то не ми.
хтось вніс заставу, а ще одні зелені мародери: нєнє, то те ж не ми. ми і грошей таких ніколи в житті не бачили. тільки на мівіну вистачає.
Повідомляю - злочинами, пограбуваннями, наркотиками, повіями і ще багато чим...
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"Журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу".