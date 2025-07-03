Мін’юст про затримання журналіста hromadske: Ніхто з міністерства не робив жодних дзвінків до поліції

У Міністерстві юстиції відреагували на затримання журналіста hromadske Коцюбинського, який зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації. Команда Мін'юсту не зверталася до правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник управління стратегічних комунікацій міністерства Ален Бобров.

"Журналісти "Громадського" публікують матеріал, де розповідають про дві події: затримання їхнього оператора поліцією та його зйомки службового автомобіля, яким користується Віцепрем'єрка-Міністерка юстиції. За словами самих журналістів, між цими подіями минуло кілька годин, а затримання відбулося в іншому районі.

Читаючи новину, мимоволі складається враження прямого зв'язку між зйомками автомобіля Міністерки та подальшим затриманням оператора. Проте жодних доказів такого причинно-наслідкового зв'язку немає. До речі, про інцидент я дізнався від самої журналістки. І звісно одразу ж переконався, що ніхто з команди не робив жодних дзвінків до поліції. Про це повідомив журналістку", - розповів він.

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За словами Боброва, фраза у матеріалі "після того, як" створює ілюзію прямої причетності, хоча це може бути звичайним збігом.

"Така подача інформації формує в аудиторії враження цілеспрямованого переслідування журналіста через розслідування високопосадовця, викликаючи емоційну реакцію без відповідного фактичного обґрунтування. Подібний інцидент саме в такому форматі подачі вимагав особливо ретельної журналістської перевірки та виваженості, оскільки очевидно, що автори досягають бажаного ефекту — створення саме таких причинно-наслідкових зв'язків у свідомості читачів та відповідної емоційної реакції", - наголосив він.

Бобров нагадав, що Стефанішина надала офіційний коментар виданню та підтвердила факт тимчасового користування батьківською квартирою, що буде відображено під час декларування відповідного звітного періоду.

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Затримання журналіста hromadske

Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Згодом стало відомо, що після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

У поліції заявили, що журналіста затримали за зверненням перехожого, який побачив, як той фотографує будівлю та авто.

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