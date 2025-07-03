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Новини Затримання журналіста hromadske
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Мін’юст про затримання журналіста hromadske: Ніхто з міністерства не робив жодних дзвінків до поліції

У Мін’юсті прокоментували затримання журналіста hromadske

У Міністерстві юстиції відреагували на затримання журналіста hromadske Коцюбинського, який зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації. Команда Мін'юсту не зверталася до правоохоронців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник управління стратегічних комунікацій міністерства Ален Бобров.

"Журналісти "Громадського" публікують матеріал, де розповідають про дві події: затримання їхнього оператора поліцією та його зйомки службового автомобіля, яким користується Віцепрем'єрка-Міністерка юстиції. За словами самих журналістів, між цими подіями минуло кілька годин, а затримання відбулося в іншому районі.

Читаючи новину, мимоволі складається враження прямого зв'язку між зйомками автомобіля Міністерки та подальшим затриманням оператора. Проте жодних доказів такого причинно-наслідкового зв'язку немає. До речі, про інцидент я дізнався від самої журналістки. І звісно одразу ж переконався, що ніхто з команди не робив жодних дзвінків до поліції. Про це повідомив журналістку", - розповів він.

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За словами Боброва, фраза у матеріалі "після того, як" створює ілюзію прямої причетності, хоча це може бути звичайним збігом.

"Така подача інформації формує в аудиторії враження цілеспрямованого переслідування журналіста через розслідування високопосадовця, викликаючи емоційну реакцію без відповідного фактичного обґрунтування. Подібний інцидент саме в такому форматі подачі вимагав особливо ретельної журналістської перевірки та виваженості, оскільки очевидно, що автори досягають бажаного ефекту — створення саме таких причинно-наслідкових зв'язків у свідомості читачів та відповідної емоційної реакції",  - наголосив він.

Бобров нагадав, що Стефанішина надала офіційний коментар виданню та підтвердила факт тимчасового користування батьківською квартирою, що буде відображено під час декларування відповідного звітного періоду.

Затримання журналіста hromadske

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Затримання журналіста hromadske

Нагадаємо, що нещодавно журналісти Hromadske опублікували розслідування, в якому йдеться, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, яка належить її матері, Надії Кравець. Водночас у декларації посадовиці згадок про цю квартиру немає.

Згодом стало відомо, що після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

У поліції заявили, що журналіста затримали за зверненням перехожого, який побачив, як той фотографує будівлю та авто.

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Автор: 

затримання (4357) Мін’юст (1609) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (369)


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Топ коментарі
+11
Чергова потужна сцянина в очі від зеленої плісняви.
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03.07.2025 09:59 Відповісти
+10
ну як то кажуть піздно натягувати німб на голову,коли там вже роги
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03.07.2025 10:00 Відповісти
+5
Ага, подружка поїхала в відпустку і пустила пожити. Треба ж кота кормити і фікус поливати.
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03.07.2025 10:02 Відповісти
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Чергова потужна сцянина в очі від зеленої плісняви.
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03.07.2025 09:59 Відповісти
ну як то кажуть піздно натягувати німб на голову,коли там вже роги
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03.07.2025 10:00 Відповісти
Ага, подружка поїхала в відпустку і пустила пожити. Треба ж кота кормити і фікус поливати.
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03.07.2025 10:02 Відповісти
Поліція на висоті, лиже тоді, коли її навіть не просять. А відмовки навіть не придумують, використовують шаблон. Бачив сотні разів коли люди знімають друзів, себе, але навіть думка не закралася йти в поліцію, тим більше після перегляду серіалів речдок і легенди... Інша справа коли знімають військові об'єкти або ВСУ.
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03.07.2025 10:04 Відповісти
зелений дегенерат клименко, каже хтось подзвонив, що аж три патрулі примчалися.
а, інші зелені мародери кажуть: нєнє, то не ми.
хтось вніс заставу, а ще одні зелені мародери: нєнє, то те ж не ми. ми і грошей таких ніколи в житті не бачили. тільки на мівіну вистачає.
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03.07.2025 10:07 Відповісти
Чим саме займається Міністерство юстиції? Правова політика, правопорядок, захист прав громадян - чи це так?
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03.07.2025 10:07 Відповісти
Чим саме займається Міністерство юстиції?
Повідомляю - злочинами, пограбуваннями, наркотиками, повіями і ще багато чим...
І скажіть що це не так
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03.07.2025 10:30 Відповісти
Доказів нема, це не ми. Але нехай не меле язиком.
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03.07.2025 10:11 Відповісти
Виконання поліцією наказів, які прямо порушують Конституцію України в частині свободи та прав журналіста- це кримінальна стаття та відповідальність саме поліцейських.
Чекаємо ?
Чекаємо!
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03.07.2025 10:12 Відповісти
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03.07.2025 10:14 Відповісти
Точно! Те, що затримали через кілька годин після "незручної" фотофіксації, проста савпадітєльноє савпадєніє! Так само як нещодавно воровитий генерал СБУ Вітюк "випадково" натравив тцкашників на журналіста. Як вам таке "савпадєніє":
"Журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу".
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03.07.2025 10:26 Відповісти
Найсмішніше - це: "...І звісно одразу ж переконався, що ніхто з команди не робив жодних дзвінків до поліції...".
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03.07.2025 10:34 Відповісти
Еге ж. І цікаво було б знати знати швидкість отого "одразу ж": скільки секунд? І скільки "ніхтів" у команді?
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03.07.2025 10:47 Відповісти
За що боролись на то й напоролись
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03.07.2025 10:35 Відповісти
ОПа !!!
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03.07.2025 10:38 Відповісти
Дзвінків не було. Тільки телепатія з екстрасенсорикою.
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03.07.2025 10:45 Відповісти
 
 