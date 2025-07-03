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Новости Задержание журналиста hromadske
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Минюст о задержании журналиста hromadske: Никто из министерства не делал никаких звонков в полицию

В Минюсте прокомментировали задержание журналиста hromadske

В Министерстве юстиции отреагировали на задержание журналиста hromadske Коцюбинского, который зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации. Команда Минюста не обращалась к правоохранителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления стратегических коммуникаций министерства Ален Бобров.

"Журналисты "Громадського" публикуют материал, где рассказывают о двух событиях: задержание их оператора полицией и его съемки служебного автомобиля, которым пользуется вице-премьер-министр юстиции. По словам самих журналистов, между этими событиями прошло несколько часов, а задержание произошло в другом районе.

Читая новость, невольно складывается впечатление прямой связи между съемками автомобиля министра и последующим задержанием оператора. Однако никаких доказательств такой причинно-следственной связи нет. Кстати, об инциденте я узнал от самой журналистки. И конечно сразу же убедился, что никто из команды не делал никаких звонков в полицию. Об этом сообщил журналистке", - рассказал он.

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По словам Боброва, фраза в материале "после того, как" создает иллюзию прямой причастности, хотя это может быть обычным совпадением.

"Такая подача информации формирует у аудитории впечатление целенаправленного преследования журналиста из-за расследования чиновника, вызывая эмоциональную реакцию без соответствующего фактического обоснования. Подобный инцидент именно в таком формате подачи требовал особенно тщательной журналистской проверки и взвешенности, поскольку очевидно, что авторы достигают желаемого эффекта - создание именно таких причинно-следственных связей в сознании читателей и соответствующей эмоциональной реакции", - подчеркнул он.

Бобров напомнил, что Стефанишина предоставила официальный комментарий изданию и подтвердила факт временного пользования родительской квартирой, что будет отражено при декларировании соответствующего отчетного периода.

Задержание журналиста hromadske

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Задержание журналиста hromadske

Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

Впоследствии стало известно, что после того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

В полиции заявили, что журналиста задержали по обращению прохожего, который увидел, как тот фотографирует здание и авто.

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Автор: 

задержание (6695) Минюст (1761) Стефанишина Ольга вице-премьер (259)


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Топ комментарии
+13
Чергова потужна сцянина в очі від зеленої плісняви.
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03.07.2025 09:59 Ответить
+12
ну як то кажуть піздно натягувати німб на голову,коли там вже роги
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03.07.2025 10:00 Ответить
+6
Ага, подружка поїхала в відпустку і пустила пожити. Треба ж кота кормити і фікус поливати.
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03.07.2025 10:02 Ответить
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Чергова потужна сцянина в очі від зеленої плісняви.
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03.07.2025 09:59 Ответить
ну як то кажуть піздно натягувати німб на голову,коли там вже роги
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03.07.2025 10:00 Ответить
Ага, подружка поїхала в відпустку і пустила пожити. Треба ж кота кормити і фікус поливати.
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03.07.2025 10:02 Ответить
Поліція на висоті, лиже тоді, коли її навіть не просять. А відмовки навіть не придумують, використовують шаблон. Бачив сотні разів коли люди знімають друзів, себе, але навіть думка не закралася йти в поліцію, тим більше після перегляду серіалів речдок і легенди... Інша справа коли знімають військові об'єкти або ВСУ.
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03.07.2025 10:04 Ответить
зелений дегенерат клименко, каже хтось подзвонив, що аж три патрулі примчалися.
а, інші зелені мародери кажуть: нєнє, то не ми.
хтось вніс заставу, а ще одні зелені мародери: нєнє, то те ж не ми. ми і грошей таких ніколи в житті не бачили. тільки на мівіну вистачає.
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03.07.2025 10:07 Ответить
Чим саме займається Міністерство юстиції? Правова політика, правопорядок, захист прав громадян - чи це так?
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03.07.2025 10:07 Ответить
Чим саме займається Міністерство юстиції?
Повідомляю - злочинами, пограбуваннями, наркотиками, повіями і ще багато чим...
І скажіть що це не так
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03.07.2025 10:30 Ответить
Доказів нема, це не ми. Але нехай не меле язиком.
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03.07.2025 10:11 Ответить
Виконання поліцією наказів, які прямо порушують Конституцію України в частині свободи та прав журналіста- це кримінальна стаття та відповідальність саме поліцейських.
Чекаємо ?
Чекаємо!
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03.07.2025 10:12 Ответить
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03.07.2025 10:14 Ответить
Точно! Те, що затримали через кілька годин після "незручної" фотофіксації, проста савпадітєльноє савпадєніє! Так само як нещодавно воровитий генерал СБУ Вітюк "випадково" натравив тцкашників на журналіста. Як вам таке "савпадєніє":
"Журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу".
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03.07.2025 10:26 Ответить
Найсмішніше - це: "...І звісно одразу ж переконався, що ніхто з команди не робив жодних дзвінків до поліції...".
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03.07.2025 10:34 Ответить
Еге ж. І цікаво було б знати знати швидкість отого "одразу ж": скільки секунд? І скільки "ніхтів" у команді?
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03.07.2025 10:47 Ответить
За що боролись на то й напоролись
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03.07.2025 10:35 Ответить
ОПа !!!
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03.07.2025 10:38 Ответить
Дзвінків не було. Тільки телепатія з екстрасенсорикою.
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03.07.2025 10:45 Ответить
 
 