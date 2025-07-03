Минюст о задержании журналиста hromadske: Никто из министерства не делал никаких звонков в полицию

В Министерстве юстиции отреагировали на задержание журналиста hromadske Коцюбинского, который зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации. Команда Минюста не обращалась к правоохранителям.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления стратегических коммуникаций министерства Ален Бобров.

"Журналисты "Громадського" публикуют материал, где рассказывают о двух событиях: задержание их оператора полицией и его съемки служебного автомобиля, которым пользуется вице-премьер-министр юстиции. По словам самих журналистов, между этими событиями прошло несколько часов, а задержание произошло в другом районе.

Читая новость, невольно складывается впечатление прямой связи между съемками автомобиля министра и последующим задержанием оператора. Однако никаких доказательств такой причинно-следственной связи нет. Кстати, об инциденте я узнал от самой журналистки. И конечно сразу же убедился, что никто из команды не делал никаких звонков в полицию. Об этом сообщил журналистке", - рассказал он.

Читайте также: Украина уже готова открывать три переговорных кластера по переговорам о вступлении в ЕС, - Стефанишина

По словам Боброва, фраза в материале "после того, как" создает иллюзию прямой причастности, хотя это может быть обычным совпадением.

"Такая подача информации формирует у аудитории впечатление целенаправленного преследования журналиста из-за расследования чиновника, вызывая эмоциональную реакцию без соответствующего фактического обоснования. Подобный инцидент именно в таком формате подачи требовал особенно тщательной журналистской проверки и взвешенности, поскольку очевидно, что авторы достигают желаемого эффекта - создание именно таких причинно-следственных связей в сознании читателей и соответствующей эмоциональной реакции", - подчеркнул он.

Бобров напомнил, что Стефанишина предоставила официальный комментарий изданию и подтвердила факт временного пользования родительской квартирой, что будет отражено при декларировании соответствующего отчетного периода.

Читайте: Родители вице-премьера Стефанишиной из Одессы купили элитное жилье в центре Киева во время большой войны, - расследование

Задержание журналиста hromadske

Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

Впоследствии стало известно, что после того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

В полиции заявили, что журналиста задержали по обращению прохожего, который увидел, как тот фотографирует здание и авто.

Читайте: Мама Стефанишиной купила квартиру в Киеве в четыре раза дешевле, чем на рынке, - СМИ