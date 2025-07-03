Минюст о задержании журналиста hromadske: Никто из министерства не делал никаких звонков в полицию
В Министерстве юстиции отреагировали на задержание журналиста hromadske Коцюбинского, который зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации. Команда Минюста не обращалась к правоохранителям.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник управления стратегических коммуникаций министерства Ален Бобров.
"Журналисты "Громадського" публикуют материал, где рассказывают о двух событиях: задержание их оператора полицией и его съемки служебного автомобиля, которым пользуется вице-премьер-министр юстиции. По словам самих журналистов, между этими событиями прошло несколько часов, а задержание произошло в другом районе.
Читая новость, невольно складывается впечатление прямой связи между съемками автомобиля министра и последующим задержанием оператора. Однако никаких доказательств такой причинно-следственной связи нет. Кстати, об инциденте я узнал от самой журналистки. И конечно сразу же убедился, что никто из команды не делал никаких звонков в полицию. Об этом сообщил журналистке", - рассказал он.
По словам Боброва, фраза в материале "после того, как" создает иллюзию прямой причастности, хотя это может быть обычным совпадением.
"Такая подача информации формирует у аудитории впечатление целенаправленного преследования журналиста из-за расследования чиновника, вызывая эмоциональную реакцию без соответствующего фактического обоснования. Подобный инцидент именно в таком формате подачи требовал особенно тщательной журналистской проверки и взвешенности, поскольку очевидно, что авторы достигают желаемого эффекта - создание именно таких причинно-следственных связей в сознании читателей и соответствующей эмоциональной реакции", - подчеркнул он.
Бобров напомнил, что Стефанишина предоставила официальный комментарий изданию и подтвердила факт временного пользования родительской квартирой, что будет отражено при декларировании соответствующего отчетного периода.
Задержание журналиста hromadske
Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.
Впоследствии стало известно, что после того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.
В полиции заявили, что журналиста задержали по обращению прохожего, который увидел, как тот фотографирует здание и авто.
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а, інші зелені мародери кажуть: нєнє, то не ми.
хтось вніс заставу, а ще одні зелені мародери: нєнє, то те ж не ми. ми і грошей таких ніколи в житті не бачили. тільки на мівіну вистачає.
Повідомляю - злочинами, пограбуваннями, наркотиками, повіями і ще багато чим...
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"Журналісти "Слідство.інфо" оприлюднили матеріал про майно сім'ї голови департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (СБУ) Іллі Вітюка. Через два дні після публікації "Слідство.інфо" зробили ще одну публікацію, в якій повідомили, що, на їхню думку, співробітники ТЦК намагалися вручити повістку автору цього матеріалу".