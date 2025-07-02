Украина уже готова открыть три переговорных кластера по переговорам о вступлении в ЕС, - Стефанишина

До конца 2025 года Украина сделает все необходимое для открытия всех шести кластеров для переговоров о вступлении в Европейский Союз и активно работает со всеми партнерами для разблокирования этого процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что начало датского председательства в Совете ЕС - это сильный сигнал для Украины, поскольку Дания определила расширение одним из ключевых приоритетов. Соответственно, Украина ожидает смелых решений относительно своего членства и обновления переговорной методологии в самом Евросоюзе, создание новых инструментов для ускорения процесса и возможность реагировать на деструктивную позицию отдельных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС может быть открыт во второй половине 2025 года, - Вадефуль

"Украина, со своей стороны, уже сейчас готова открывать три переговорных кластера, а до конца года сделает все необходимое, чтобы открыть все шесть. Сейчас единственный фактор, определяющий дату принятия решения об открытии переговоров, - это консенсус 27-ми стран ЕС", - отметила Стефанишина.

Она акцентировала, что блокирование этого процесса Венгрией - это, прежде всего, политическая история, и сейчас Украина активно работает вместе с партнерами, чтобы найти решение.

"Этот вопрос на повестке дня постоянно", - заверила вице-премьер.

Стефанишина выразила убеждение, что все вопросы, в том числе и в отношении национальных меньшинств, должны решаться в диалоге, а не становиться предметом политического шантажа в институтах ЕС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.