РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13086 посетителей онлайн
Новости Вступление Украины в ЕС
513 11

Украина уже готова открыть три переговорных кластера по переговорам о вступлении в ЕС, - Стефанишина

Стефанишина

До конца 2025 года Украина сделает все необходимое для открытия всех шести кластеров для переговоров о вступлении в Европейский Союз и активно работает со всеми партнерами для разблокирования этого процесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что начало датского председательства в Совете ЕС - это сильный сигнал для Украины, поскольку Дания определила расширение одним из ключевых приоритетов. Соответственно, Украина ожидает смелых решений относительно своего членства и обновления переговорной методологии в самом Евросоюзе, создание новых инструментов для ускорения процесса и возможность реагировать на деструктивную позицию отдельных стран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС может быть открыт во второй половине 2025 года, - Вадефуль

"Украина, со своей стороны, уже сейчас готова открывать три переговорных кластера, а до конца года сделает все необходимое, чтобы открыть все шесть. Сейчас единственный фактор, определяющий дату принятия решения об открытии переговоров, - это консенсус 27-ми стран ЕС", - отметила Стефанишина.

Она акцентировала, что блокирование этого процесса Венгрией - это, прежде всего, политическая история, и сейчас Украина активно работает вместе с партнерами, чтобы найти решение.

"Этот вопрос на повестке дня постоянно", - заверила вице-премьер.

Стефанишина выразила убеждение, что все вопросы, в том числе и в отношении национальных меньшинств, должны решаться в диалоге, а не становиться предметом политического шантажа в институтах ЕС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье заявил, что Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Автор: 

Евросоюз (17352) Стефанишина Ольга вице-премьер (255)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
До кінця 25го року ***** пів України захопить,а вони в єес вступають.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:16 Ответить
+3
Європа вже не готова
показать весь комментарий
02.07.2025 16:14 Ответить
+3
Знову цей остогидлий "кластер"!

показать весь комментарий
02.07.2025 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Європа вже не готова
показать весь комментарий
02.07.2025 16:14 Ответить
До кінця 25го року ***** пів України захопить,а вони в єес вступають.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:16 Ответить
Панікер,сходи водички попий.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:42 Ответить
Досить скиглити, вас читаєш, взагалі нічого не треба робити. Де ви беретеся.
показать весь комментарий
02.07.2025 18:23 Ответить
Знову цей остогидлий "кластер"!

показать весь комментарий
02.07.2025 16:16 Ответить
хто більше. 1-3-5 Морква ще ніколи не була так близько до морди віслюків
показать весь комментарий
02.07.2025 16:16 Ответить
Сьефанішина все про клітори та про кластери.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:19 Ответить
Ти краще розкажи про те як твої статки та як мати розбагатіла під час війни з кацапами,це буде захоплююче.
показать весь комментарий
02.07.2025 16:34 Ответить
Яке на хрін ЄС, Рудий дрищ припиняє допомогу, ***** на порозі витирає смердючі портянки, в чому ЄС, F-16 пачками полетять, в чому?
показать весь комментарий
02.07.2025 16:44 Ответить
ТРИ КЛИТЕРИ ДЛЯ ВИДКРИТТЯ!!!КРУТО!!!
показать весь комментарий
02.07.2025 17:04 Ответить
А що цю" вербу " ще не звільнили????
показать весь комментарий
02.07.2025 18:16 Ответить
 
 