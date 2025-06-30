Первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС может быть открыт во второй половине 2025 года, - Вадефуль

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль считает, что первый кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС может быть открыт под председательством Дании. Председательство Копенгагена в Совете ЕС начнется с июля и продлится до конца года.

Об этом немецкий министр заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Мы рады, что уже приложено много усилий, и считаем, что первый кластер теперь может быть открыт во время председательства Дании, чтобы мы могли начать конкретные переговоры. Мы искренне призываем вас к проведению реформ в вашей стране и вполне уверены, что если мы будем оставаться непоколебимыми и твердыми, нас ждет светлое будущее", - заявил Вадефуль.

Дипломат добавил, что Германия будет продолжать свою поддержку Украины, а также подчеркнул важность увеличения давления на Россию относительно мирных переговоров.

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"Хочу поблагодарить за большую готовность Украины к этому, потому что мы знаем, что Россия медлит, и это мы не можем принимать. Мы принимаем соответствующие меры, 18-ый санкционный пакет тому пример", - сказал немецкий министр.

Вадефуль заявил, что Германия стремится убедить всех европейских партнеров, чтобы этот пакет был эффективен, а также американских партнеров, чтобы США приняли соответствующие меры.

Ранее сообщалось, что глава МИД Германии Иоганн Вадефуль и министр обороны Борис Писториус обратились с письмом к европейским партнерам с целью найти возможность дополнительной передачи Украине систем противовоздушной обороны.

Напомним, что 30 июня в Киев прибыл глава МИД Германии Иоганн Вадефуль вместе с делегацией оборонной промышленности.

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