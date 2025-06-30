Перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий у другій половині 2025 року, - Вадефуль

Очільник Міністерства закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль вважає, що перший кластер у переговорах про вступ України до ЄС може бути відкритий під головуванням Данії. Головування Копенгагену в Раді ЄС розпочнеться з липня і триватиме до кінця року.

Про це німецький міністр заявив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми раді, що вже докладено багато зусиль, і вважаємо, що перший кластер тепер може бути відкритий під час головування Данії, щоб ми могли розпочати конкретні переговори. Ми щиро закликаємо вас до проведення реформ у вашій країні та цілком впевнені, що якщо ми залишатимемося непохитними та твердими, на нас чекає світле майбутнє", - заявив Вадефуль.

Дипломат додав, що Німеччина буде продовжувати свою підтримку України, а також наголосив на важливості збільшення тиску на Росію щодо мирних переговорів.

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"Хочу подякувати за велику готовність України до цього, тому що ми знаємо, що Росія зволікає, і це ми не можемо приймати. Ми вживаємо відповідних заходів, 18-ий санкційний пакет тому приклад", - сказав німецький міністр.

Вадефуль заявив, що Німеччина прагне переконати всіх європейських партнерів, щоб цей пакет був ефективний, а також американських партнерів, щоб США вжили відповідних заходів.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль та міністр оборони Борис Пісторіус звернулися із листом до європейських партнерів з метою знайти можливість додаткової передачі Україні систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що 30 червня до Києва прибув глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль разом із делегацією оборонної промисловості.

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