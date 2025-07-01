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Новости Членство Украины в ЕС
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Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС, - Еврокомиссия

еврокомиссия,еврокомиссия

Украина выполнила все условия для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По нашему мнению, Украина осуществляет необходимые реформы в самых сложных условиях, которые можно себе представить. Согласно оценке комиссии, условия для первого переговорного кластера, то есть по основополагающим принципам, выполнены", - сказал Мерсье на брифинге в Брюсселе.

"Мы проанализировали выполнение (украинского) плана по вступлению в ЕС. Мы видим, что обеспокоенности соседних стран получили ответ. Мы всегда защищали подход к вступлению в союз на основе достижений. Нет объективных причин препятствовать решению по первому разделу переговоров об основополагающих принципах", - добавил представитель ЕК.

Он выразил надежду, что переговоры по этому кластеру могут быть быстро завершены.

"Что касается национальных консультаций, которые состоялись в Венгрии, наша позиция очень понятна: мы принимаем к сведению их результаты. Венгерское правительство инициировало организацию этих консультаций, не имеющих юридической силы, которые относятся к национальной компетенции, и это Венгрии, ее правительству объяснять, какие выводы оно рассчитывает сделать из этих консультаций", - сообщил Мерсье в ответ на соответствующий вопрос.

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Ему задали вопрос о том, не рассматривают ли возможность разделения процессов вступления в Евросоюз Украины и Молдовы в связи с тем, что вето Венгрии на начало переговоров с Киевом может затянуться на неопределенное время и помешать переговорам ЕС с Кишиневом.

"Это решение, которое должны принять государства-члены. Для комиссии вопрос понятен, она поддерживает обе страны в проведении ими реформ в соответствии с их повестками дня. Обе достигли хорошего прогресса. Мы продолжим нашу работу на политическом, техническом уровнях и в том, что касается финансовой поддержки. Мы постараемся, чтобы все государства-члены были в состоянии утвердить первый кластер по основополагающим принципам для обеих стран", - сказал Мерсье.

Напоминаем, на саммите ЕС в Брюсселе 26 июня Венгрия заблокировала предложение об открытии первого кластера переговоров с Украиной, тогда как 26 стран Евросоюза его поддержали.

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01.07.2025 17:04 Ответить
Кого выполнила?Совсем плохой,чтобы верить в зеленый бред?
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01.07.2025 17:07 Ответить
То все Європа клята винувата,ми зрозуміли .По факту реформи торкнулася тільки корупції,більше стало.
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01.07.2025 17:05 Ответить
Эту дичь еще при Ющенко рассказывали. Клоуны. У рабов память короткая, на то и расчет.
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01.07.2025 17:13 Ответить
100%
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01.07.2025 17:33 Ответить
 
 