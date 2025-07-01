Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС, - Єврокомісія

Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

Про це заявив офіційний речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На нашу думку, Україна здійснює необхідні реформи в найскладніших умовах, які можна собі уявити. Згідно з оцінкою комісії, умови для першого переговорного кластера, тобто за основоположними принципами, виконано", - сказав Мерсьє на брифінгу в Брюсселі.

"Ми проаналізували виконання (українського) плану щодо вступу до ЄС. Ми бачимо, що стурбованості сусідніх країн отримали відповідь. Ми завжди захищали підхід до вступу в союз на основі досягнень. Немає об'єктивних причин перешкоджати рішенню щодо першого розділу переговорів про основоположні принципи", - додав представник ЄК.

Він висловив сподівання, що переговори щодо цього кластера можуть бути швидко завершені.

"Що стосується національних консультацій, які відбулися в Угорщині, наша позиція дуже зрозуміла: ми беремо до відома їхні результати. Угорський уряд ініціював організацію цих консультацій, що не мають юридичної сили, які належать до національної компетенції, і це Угорщині, її уряду пояснювати, які висновки він розраховує зробити з цих консультацій", - повідомив Мерсьє у відповідь на відповідне запитання.

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Йому поставили запитання про те, чи не розглядають можливість розділення процесів вступу до Євросоюзу України та Молдови у зв'язку з тим, що вето Угорщини на початок переговорів із Києвом може затягнутися на невизначений час і завадити переговорам ЄС із Кишиневом.

"Це рішення, яке мають ухвалити держави-члени. Для комісії питання зрозуміле, вона підтримує обидві країни в проведенні ними реформ відповідно до їхніх порядків денних. Обидві досягли хорошого прогресу. Ми продовжимо нашу роботу на політичному, технічному рівнях і в тому, що стосується фінансової підтримки. Ми постараємося, щоб усі держави-члени були в змозі затвердити перший кластер за основоположними принципами для обох країн", - сказав Мерсьє.

Нагадуємо, на саміті ЄС у Брюсселі 26 червня Угорщина заблокувала пропозицію про відкриття першого кластера переговорів з Україною, тоді як 26 країн Євросоюзу її підтримали.