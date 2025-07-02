Україна вже готова відкривати три переговорні кластери щодо перемовин про вступ у ЄС, - Стефанішина

До кінця 2025 року Україна зробить усе необхідне для відкриття всіх шести кластерів для переговорів про вступ до Європейського Союзу та активно працює з усіма партнерами для розблокування цього процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона зауважила, що початок данського головування в Раді ЄС – це сильний сигнал для України, адже Данія визначила розширення одним із ключових пріоритетів. Відповідно, Україна очікує на сміливі рішення щодо свого членства й оновлення переговорної методології в самому Євросоюзі, створення нових інструментів для пришвидшення процесу та можливість реагувати на деструктивну позицію окремих країн.

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"Україна, зі свого боку, вже зараз готова відкривати три переговорні кластери, а до кінця року зробить усе необхідне, аби відкрити усі шість. Наразі єдиний фактор, що визначає дату ухвалення рішення про відкриття переговорів — це консенсус 27-ми країн ЄС", – зауважила Стефанішина.

Вона акцентувала, що блокування цього процесу Угорщиною – це насамперед політична історія, і нині Україна активно працює разом із партнерами, аби знайти рішення.

"Це питання на порядку денному постійно", – запевнила віцепремʼєрка.

Стефанішина висловила переконання, що всі питання, зокрема й стосовно національних меншин, мають вирішуватись у діалозі, а не ставати предметом політичного шантажу в інституціях ЄС.

Раніше офіційний речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС.