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Новини Вступ України до ЄС
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Україна вже готова відкривати три переговорні кластери щодо перемовин про вступ у ЄС, - Стефанішина

Стефанішина

До кінця 2025 року Україна зробить усе необхідне для відкриття всіх шести кластерів для переговорів про вступ до Європейського Союзу та активно працює з усіма партнерами для розблокування цього процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу сказала віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Вона зауважила, що початок данського головування в Раді ЄС – це сильний сигнал для України, адже Данія визначила розширення одним із ключових пріоритетів. Відповідно, Україна очікує на сміливі рішення щодо свого членства й оновлення переговорної методології в самому Євросоюзі, створення нових інструментів для пришвидшення процесу та можливість реагувати на деструктивну позицію окремих країн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший кластер у переговорах про вступ України в ЄС може бути відкритий у другій половині 2025 року, - Вадефуль

"Україна, зі свого боку, вже зараз готова відкривати три переговорні кластери, а до кінця року зробить усе необхідне, аби відкрити усі шість. Наразі єдиний фактор, що визначає дату ухвалення рішення про відкриття переговорів — це консенсус 27-ми країн ЄС", – зауважила Стефанішина.

Вона акцентувала, що блокування цього процесу Угорщиною – це насамперед політична історія, і нині Україна активно працює разом із партнерами, аби знайти рішення.

"Це питання на порядку денному постійно", – запевнила віцепремʼєрка.

Стефанішина висловила переконання, що всі питання, зокрема й стосовно національних меншин, мають вирішуватись у діалозі, а не ставати предметом політичного шантажу в інституціях ЄС.

Раніше офіційний речник Єврокомісії Гійом Мерсьє заявив, що Україна виконала всі умови для початку переговорів про вступ до ЄС.

Автор: 

Євросоюз (13799) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (368)


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Топ коментарі
+4
До кінця 25го року ***** пів України захопить,а вони в єес вступають.
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02.07.2025 16:16 Відповісти
+3
Європа вже не готова
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02.07.2025 16:14 Відповісти
+3
Знову цей остогидлий "кластер"!

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02.07.2025 16:16 Відповісти
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Європа вже не готова
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02.07.2025 16:14 Відповісти
До кінця 25го року ***** пів України захопить,а вони в єес вступають.
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02.07.2025 16:16 Відповісти
Панікер,сходи водички попий.
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02.07.2025 16:42 Відповісти
Досить скиглити, вас читаєш, взагалі нічого не треба робити. Де ви беретеся.
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02.07.2025 18:23 Відповісти
Знову цей остогидлий "кластер"!

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02.07.2025 16:16 Відповісти
хто більше. 1-3-5 Морква ще ніколи не була так близько до морди віслюків
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02.07.2025 16:16 Відповісти
Сьефанішина все про клітори та про кластери.
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02.07.2025 16:19 Відповісти
Ти краще розкажи про те як твої статки та як мати розбагатіла під час війни з кацапами,це буде захоплююче.
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02.07.2025 16:34 Відповісти
Яке на хрін ЄС, Рудий дрищ припиняє допомогу, ***** на порозі витирає смердючі портянки, в чому ЄС, F-16 пачками полетять, в чому?
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02.07.2025 16:44 Відповісти
ТРИ КЛИТЕРИ ДЛЯ ВИДКРИТТЯ!!!КРУТО!!!
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02.07.2025 17:04 Відповісти
А що цю" вербу " ще не звільнили????
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02.07.2025 18:16 Відповісти
 
 