Журналиста hromadske задержали по обращению прохожего, который увидел, как тот фотографирует здание и автомобиль, - полиция
Патрульная полиция Киева объяснила задержание журналиста hromadske Максима Коцюбинского, который зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.
Как рассказали правоохранители, к ним обратился прохожий и сообщил, что мужчина фотографирует здание и рядом припаркованные авто, поэтому, учитывая военное положение и лиц, которые могут передавать любые данные об объектах врагу, попросил проверить незнакомца.
"Мы обратились к мужчине предоставить документы для проверки, впрочем он отказался их предъявить. Поэтому его доставили в районный отдел полиции, где впоследствии он сообщил, что является сотрудником одного из медиа и делал съемку для новости. Также на место журналист вызвал адвоката. Мы находились рядом и ожидали прибытия правозащитника", - рассказали правоохранители.
В дальнейшем, как сказано в заявлении, сотрудники полиции выяснили все обстоятельства, опросили сотрудника медиа, после чего он покинул территориальное подразделение.
Ранее сообщалось, что после того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.
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ай да маладца ліпити горбатого !
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крінж.
Коли не потрібно, завжди з'являються якісь уважні "випадкові перехожі".
А коли справді потрібно - хріна де знайдеш того "випадкового перехожого"!
Як прикидується шлангом і Боневтік Членограєвич Херпіду.