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Новости Задержание журналиста hromadske
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Журналиста hromadske задержали по обращению прохожего, который увидел, как тот фотографирует здание и автомобиль, - полиция

журналіст

Патрульная полиция Киева объяснила задержание журналиста hromadske Максима Коцюбинского, который зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение патрульной полиции.

Как рассказали правоохранители, к ним обратился прохожий и сообщил, что мужчина фотографирует здание и рядом припаркованные авто, поэтому, учитывая военное положение и лиц, которые могут передавать любые данные об объектах врагу, попросил проверить незнакомца.

"Мы обратились к мужчине предоставить документы для проверки, впрочем он отказался их предъявить. Поэтому его доставили в районный отдел полиции, где впоследствии он сообщил, что является сотрудником одного из медиа и делал съемку для новости. Также на место журналист вызвал адвоката. Мы находились рядом и ожидали прибытия правозащитника", - рассказали правоохранители.

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В дальнейшем, как сказано в заявлении, сотрудники полиции выяснили все обстоятельства, опросили сотрудника медиа, после чего он покинул территориальное подразделение.

Ранее сообщалось, что после того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

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Автор: 

журналистика (3325) задержание (6692) Стефанишина Ольга вице-премьер (256)


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Топ комментарии
+8
А "перехожий" в якому званні був?)
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02.07.2025 23:45 Ответить
+3
все правільно, по Закону....

ай да маладца ліпити горбатого !
.
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02.07.2025 23:41 Ответить
+2
Ось так завжди:
Коли не потрібно, завжди з'являються якісь уважні "випадкові перехожі".
А коли справді потрібно - хріна де знайдеш того "випадкового перехожого"!
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02.07.2025 23:46 Ответить
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все правільно, по Закону....

ай да маладца ліпити горбатого !
.
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02.07.2025 23:41 Ответить
тіктокери і ютюбери - вам звізда.

крінж.
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02.07.2025 23:43 Ответить
А "перехожий" в якому званні був?)
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02.07.2025 23:45 Ответить
Лейтенантом був при Янику , за часів офшорного став капітаном , зараз - майор
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02.07.2025 23:52 Ответить
Ось так завжди:
Коли не потрібно, завжди з'являються якісь уважні "випадкові перехожі".
А коли справді потрібно - хріна де знайдеш того "випадкового перехожого"!
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02.07.2025 23:46 Ответить
Країна зелених мрій. Продовжуйте воювати за злодіїв при владі, вони з вас поржуть від душі.
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02.07.2025 23:48 Ответить
Праціники зеленої поліції прикидуються шлангом.
Як прикидується шлангом і Боневтік Членограєвич Херпіду.
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02.07.2025 23:49 Ответить
А особу перехожого, що заявив на журналіста, встановили? Якщо ні, то це рівень поліції чи активація режиму доносів?
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02.07.2025 23:51 Ответить
Яку рекламу Стефанишиній зробили
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02.07.2025 23:53 Ответить
"Зважаючи на воєнний стан" скоро зелени виплядки будуть людей на пляшку саджати як на рашці, а шо такого.
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03.07.2025 00:08 Ответить
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03.07.2025 00:23 Ответить
 
 