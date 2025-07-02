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Новини Затримання журналіста hromadske
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Журналіста hromadske затримали за зверненням перехожого, який побачив, як той фотографує будівлю та авто, - поліція

журналіст

Патрульна поліція Києва пояснила затримання журналіста hromadske Максима Коцюбинського, який зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення патрульної поліції.

Як розповіли правоохоронці, до них звернувся перехожий та повідомив, що чоловік фотографує будівлю та поряд припарковані авто, тож зважаючи на воєнний стан та осіб, які можуть передавати будь-які дані про обʼєкти ворогу, попросив перевірити незнайомця.

"Ми звернулися до чоловіка надати документи для перевірки, втім він відмовився їх предʼявити. Тож його доставили до районного відділу поліції, де згодом він повідомив, що є працівником одного з медіа та робив зйомку для новини. Також на місце журналіст викликав адвоката. Ми перебували поряд і очікували на прибуття правозахисника", - розповіли правоохоронці.

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Надалі, як сказано в заяві, працівники поліції зʼясували всі обставини, опитали працівника медіа, після чого він покинув територіальний підрозділ.

Раніше повідомлялося, що після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.

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Автор: 

журналістика (1791) затримання (4357) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (369)


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Топ коментарі
+10
А "перехожий" в якому званні був?)
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02.07.2025 23:45 Відповісти
+4
все правільно, по Закону....

ай да маладца ліпити горбатого !
.
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02.07.2025 23:41 Відповісти
+3
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03.07.2025 00:23 Відповісти
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все правільно, по Закону....

ай да маладца ліпити горбатого !
.
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02.07.2025 23:41 Відповісти
тіктокери і ютюбери - вам звізда.

крінж.
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02.07.2025 23:43 Відповісти
А "перехожий" в якому званні був?)
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02.07.2025 23:45 Відповісти
Лейтенантом був при Янику , за часів офшорного став капітаном , зараз - майор
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02.07.2025 23:52 Відповісти
Ось так завжди:
Коли не потрібно, завжди з'являються якісь уважні "випадкові перехожі".
А коли справді потрібно - хріна де знайдеш того "випадкового перехожого"!
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02.07.2025 23:46 Відповісти
Країна зелених мрій. Продовжуйте воювати за злодіїв при владі, вони з вас поржуть від душі.
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02.07.2025 23:48 Відповісти
Праціники зеленої поліції прикидуються шлангом.
Як прикидується шлангом і Боневтік Членограєвич Херпіду.
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02.07.2025 23:49 Відповісти
А особу перехожого, що заявив на журналіста, встановили? Якщо ні, то це рівень поліції чи активація режиму доносів?
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02.07.2025 23:51 Відповісти
Яку рекламу Стефанишиній зробили
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02.07.2025 23:53 Відповісти
"Зважаючи на воєнний стан" скоро зелени виплядки будуть людей на пляшку саджати як на рашці, а шо такого.
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03.07.2025 00:08 Відповісти
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03.07.2025 00:23 Відповісти
а можна це "звернення перехожого" прочитати, і побачити його обличя, ПІПб?
ну хоча би ПРОТОКОЛ ЗАТРИМАННЯ!
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03.07.2025 00:45 Відповісти
Агов!
Військовий Час!
(занадто лагідний, автівки не забирають і не влаштовують так звані "облави на ухилників, як це робили при ссср, а це таки робили бо є слово-чорнопіджачники.

Розслабтесь
Пішов воювати 4 березня 14
Не в армію.
Звільнився через 30 місяців.
УБД від січня 16
Ні, не придатний.
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03.07.2025 00:47 Відповісти
 
 