Журналіста hromadske затримали за зверненням перехожого, який побачив, як той фотографує будівлю та авто, - поліція
Патрульна поліція Києва пояснила затримання журналіста hromadske Максима Коцюбинського, який зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення патрульної поліції.
Як розповіли правоохоронці, до них звернувся перехожий та повідомив, що чоловік фотографує будівлю та поряд припарковані авто, тож зважаючи на воєнний стан та осіб, які можуть передавати будь-які дані про обʼєкти ворогу, попросив перевірити незнайомця.
"Ми звернулися до чоловіка надати документи для перевірки, втім він відмовився їх предʼявити. Тож його доставили до районного відділу поліції, де згодом він повідомив, що є працівником одного з медіа та робив зйомку для новини. Також на місце журналіст викликав адвоката. Ми перебували поряд і очікували на прибуття правозахисника", - розповіли правоохоронці.
Надалі, як сказано в заяві, працівники поліції зʼясували всі обставини, опитали працівника медіа, після чого він покинув територіальний підрозділ.
Раніше повідомлялося, що після того, як журналіст hromadske Максим Коцюбинський зафіксував, що міністерка юстиції Ольга Стефанішина користується квартирою, якої немає в декларації, його доправили до відділку поліції.
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ай да маладца ліпити горбатого !
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крінж.
Коли не потрібно, завжди з'являються якісь уважні "випадкові перехожі".
А коли справді потрібно - хріна де знайдеш того "випадкового перехожого"!
Як прикидується шлангом і Боневтік Членограєвич Херпіду.
ну хоча би ПРОТОКОЛ ЗАТРИМАННЯ!
Військовий Час!
(занадто лагідний, автівки не забирають і не влаштовують так звані "облави на ухилників, як це робили при ссср, а це таки робили бо є слово-чорнопіджачники.
Розслабтесь
Пішов воювати 4 березня 14
Не в армію.
Звільнився через 30 місяців.
УБД від січня 16
Ні, не придатний.