САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.
Об этом сообщили в НАБУ на запрос нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
Стефанишину подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). Уголовное производство было открыто 11 июня 2025 года.
Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.
Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.
После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.
Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.
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Тим більше шо фактично тепер набу втратило протекцію у лиці США і можно на нього тиснути
У жовтні 2019 Стефанішиній було висунуте звинувачення у розкраданні або розтраті державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Причиною було те, що під час роботи у міністерстві юстиції за міністерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Олени Лукаш Стефанішина займалася тендером на проведення досліджень українського законодавства, міністерство юстиції заплатило 2,5 млн грн, одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тис. грн.
26 вересня 2023 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС провів перше підготовче судове засідання у справі.
То черной, то белесой, то прямой.
И в этой карусели, суете,
Найдется место каждому в мечте.
А если грустно, если в сердце тьма,
То просто сделай вид, что ты - зима.
Застынь, замри, не двигайся, молчи,
Потом весна придет, и все в печи.
И пусть весь мир качается, шатается,
Своя тропа сама тебя катает.
Не надо думать, строить, напрягать:
Лети себе, и можешь не страдать.
Плыви по телу, как по реке вода:
Неважно, где, неважно, когда.
Ведь в этой жизни, в этом кураже,
Важно одно - что ты живешь уже.
И если даже что-то не срослось,
Не плачь, не ной, ведь это все насквозь.
Просто улыбнись, пожми плечами, друг:
Всё будет хорошо, в конце-то вдруг.