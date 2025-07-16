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Новости Приближенные к Стефанишиной люди получили активы через АРМА
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САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщили в НАБУ на запрос нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Стефанишину подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). Уголовное производство было открыто 11 июня 2025 года.

САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью

Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": TikTok-аккаунт Минюста опубликовал видео, где у работников ведомства на экране телефонов фото министра Стефанишиной. ВИДЕО

Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минюст о задержании журналиста hromadske: Никто из министерства не делал никаких звонков в полицию

Автор: 

НАБУ (4249) Гончаренко (535) САП (2084) Стефанишина Ольга вице-премьер (265)


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Топ комментарии
+15
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16.07.2025 17:40 Ответить
+6
Видно в САП інша заставка на смартфоні
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16.07.2025 17:33 Ответить
+4
А проти Свириденко - коли?
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16.07.2025 17:42 Ответить
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слідуючий повинен бути зєля та єрмак
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16.07.2025 17:33 Ответить
Видно в САП інша заставка на смартфоні
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16.07.2025 17:33 Ответить
Жабогадюкінг продовжується.
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16.07.2025 17:33 Ответить
Там ше "довгоносик" як вуж на сковорідці вийожується - не хоче до цугундеру
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16.07.2025 17:34 Ответить
Добре.
Чикаємо істерики Zе.
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16.07.2025 17:35 Ответить
По "чинарику" давно в'язниця сумує.
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16.07.2025 17:38 Ответить
Уточнюю - піаніно у клюбі ІТК та місце під шконкою. На житомірській N-4.
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16.07.2025 17:41 Ответить
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16.07.2025 17:40 Ответить
А проти Свириденко - коли?
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16.07.2025 17:42 Ответить
Інтегрувала, інтегрувала, та не виінтугрувала.
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16.07.2025 17:52 Ответить
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16.07.2025 17:54 Ответить
Так судячи з того що набу за минулий рік не притягнуло жодного посадовця, то під шумок ходять чутки о реорганізіції сап та набу.
Тим більше шо фактично тепер набу втратило протекцію у лиці США і можно на нього тиснути
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16.07.2025 17:56 Ответить
В верещуці коли відкриють?
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16.07.2025 17:58 Ответить
Это как в истории, где Штирлиц расхаживает в буденовке по штабу РСХА. Шелленберг-> Мюллеру : бесполезно, все равно отп...ся.
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16.07.2025 17:58 Ответить
Вікі нагадує:

У жовтні 2019 Стефанішиній було висунуте звинувачення у розкраданні або розтраті державних коштів в особливо великих розмірах групою осіб (ч. 5 ст. 191 ККУ). Причиною було те, що під час роботи у міністерстві юстиції за міністерки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Олени Лукаш Стефанішина займалася тендером на проведення досліджень українського законодавства, міністерство юстиції заплатило 2,5 млн грн, одна сторінка аналізу коштувала від 1,4 тисячі до 4,5 тис. грн.

26 вересня 2023 у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВАКС провів перше підготовче судове засідання у справі.
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16.07.2025 18:02 Ответить
Як відкрила, так і закриє
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16.07.2025 18:08 Ответить
,,Очевидне-неймовірне".
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16.07.2025 18:18 Ответить
Не вже це правда??? А дбр де??? І шо насправді покарають??? Трошки смішно!!!!
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16.07.2025 18:19 Ответить
Жизнь как зебра, полоса за полосой:

То черной, то белесой, то прямой.

И в этой карусели, суете,

Найдется место каждому в мечте.

А если грустно, если в сердце тьма,

То просто сделай вид, что ты - зима.

Застынь, замри, не двигайся, молчи,

Потом весна придет, и все в печи.

И пусть весь мир качается, шатается,

Своя тропа сама тебя катает.

Не надо думать, строить, напрягать:

Лети себе, и можешь не страдать.

Плыви по телу, как по реке вода:

Неважно, где, неважно, когда.

Ведь в этой жизни, в этом кураже,

Важно одно - что ты живешь уже.

И если даже что-то не срослось,

Не плачь, не ной, ведь это все насквозь.

Просто улыбнись, пожми плечами, друг:

Всё будет хорошо, в конце-то вдруг.
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16.07.2025 18:23 Ответить
Тому і хочуть розпустити НАБУ...
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16.07.2025 18:23 Ответить
Та там на будь яку зелено-синю наволоч треба справу відкривати. Що ми і зробимо одразу за найменшої нагоди.
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16.07.2025 18:25 Ответить
Афігенна відзнака для кандидатки у Премьери!
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16.07.2025 18:32 Ответить
 
 