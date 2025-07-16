САП открыла уголовное производство против Стефанишиной по подозрению в злоупотреблении властью. ДОКУМЕНТ

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство относительно вероятных неправомерных действий вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщили в НАБУ на запрос нардепа "ЕС" Алексея Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

Стефанишину подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч.2 ст. 364 УК Украины). Уголовное производство было открыто 11 июня 2025 года.

Досудебное расследование проводят детективы НАБУ.

Этой статьей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, что недавно журналисты Hromadske опубликовали расследование, в котором говорится, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которая принадлежит ее матери, Надежде Кравец. В то же время в декларации чиновницы упоминаний об этой квартире нет.

После того, как журналист hromadske Максим Коцюбинский зафиксировал, что министр юстиции Ольга Стефанишина пользуется квартирой, которой нет в декларации, его доставили в отделение полиции.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении с должности вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной.

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