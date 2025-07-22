Низка великих українських телеграм-каналів проігнорували мітинги на підтримку НАБУ та САП, - ЗМІ

Низка українських телеграм-каналів з мільйонами підписників не висвітлювала акції протесту, які пройшли в Україні після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

УП промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони не написали про це новин й не публікували відео.

Серед них "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).

Однак після публікації новини "Української правди" на всіх названих вище каналах почали з'являтися новини щодо мітингів.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність