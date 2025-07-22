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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Низка великих українських телеграм-каналів проігнорували мітинги на підтримку НАБУ та САП, - ЗМІ

Низка телеграм-каналів проігнорували проігнорували мітинги на підтримку НАБУ та САП

Низка українських телеграм-каналів з мільйонами підписників не висвітлювала акції протесту, які пройшли в Україні після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

УП промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони не написали про це новин й не публікували відео.

Серед них "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).

Однак після публікації новини "Української правди" на всіх названих вище каналах почали з'являтися новини щодо мітингів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не дозволимо проросійській публіці в НАБУ бути недоторканою в українському тилу, - Малюк

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ спотворила розшифровку аудіозапису детектива НАБУ – розмова йшла про Узбекистан, а оприлюднила "Дагестан" у РФ

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.

У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність

Автор: 

акція (1462) НАБУ (5149) САП (2277) Telegram (293) Українська правда (13)


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Топ коментарі
+15
НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
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23.07.2025 00:01 Відповісти
+15
Зато теперь нет сомнений с чьей руки эти каналы кормятся.
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23.07.2025 00:04 Відповісти
+10
А були сумніви? Завтра або післязавтра на цих каналах будуть негативні статті про Пороха, як це завжди стається, коли зелень обсирається
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23.07.2025 00:07 Відповісти
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НАБУ нищать через те, що детективи доторкнулись виробництва дронів. А там по засекреченим контрактам десятки мільярдів гривень віддали фірмам партнерів самого Зеленського, а також Єрмака і Арахамії. За даними "Укрправди", самому Міндічу навіть готували підозру.
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23.07.2025 00:01 Відповісти
Царьок зеля заборонив всім висловлюватися проти його корупції.
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23.07.2025 00:01 Відповісти
Не всім, а підконтрольним шавкам.
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23.07.2025 00:04 Відповісти
А міністерка сказала що чутки про корупцію перебільшені
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23.07.2025 00:19 Відповісти
Ну потому что на митинге там пару тысяч человек было. Писать, не писать - это их право.
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23.07.2025 00:03 Відповісти
Зато теперь нет сомнений с чьей руки эти каналы кормятся.
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23.07.2025 00:04 Відповісти
А були сумніви? Завтра або післязавтра на цих каналах будуть негативні статті про Пороха, як це завжди стається, коли зелень обсирається
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23.07.2025 00:07 Відповісти
І про необхідність корупції при виробництві зброї
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23.07.2025 00:11 Відповісти
Я й до цього не сумнівався, якось на початку війни блогер зі США Швець торкнувся теми розкрадання гуманітарки, тоді на нього спустили усіх Єрмаковських собак і серед ніх була Труха. Відразу від ніх відписався. До речі після того гуманітарка в моєму місті з"явилась.
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23.07.2025 01:03 Відповісти
У меня давно не было никаких сомнений. Это для тех, кто их имел.
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23.07.2025 01:14 Відповісти
ТЕЛЕМАРАФОН шо там?
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23.07.2025 00:04 Відповісти
Телемарафон до речі досить об'єктивно висвітлює ситуацію, як не дивно.
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23.07.2025 00:17 Відповісти
Мітинги? Ну-ну.
Мітинги скінчилися. В 2019.
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23.07.2025 00:05 Відповісти
Якої саме нації буде користь?
Бо ЄС зараз припинить допомогу і ...моментально тут з"явиться уzzкій мір, але українців НЕ стане - це мета п@р@ші
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23.07.2025 00:09 Відповісти
Ти маєш справку від відповідного фахівця, чи просто йо#ну#тий?
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23.07.2025 00:12 Відповісти
30 срібняків в горлянці не стали, іудо?
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23.07.2025 00:12 Відповісти
киш під нари, чєпуш подоляцький
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23.07.2025 00:24 Відповісти
актуальне питання - звідки янукович 2.0 буде звозити тітушок на наступні мітінги... з донецькими зараз проблема... кадировців завезе?
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23.07.2025 00:07 Відповісти
Білоросів
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23.07.2025 00:20 Відповісти
Зачем завозить. Есть официальные титушки-полиция, нац.гвардия+"Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №13353, яким передбачається збільшення загальної чисельності співробітників Служби безпеки України. Джерело: https://censor.net/ua/n3563614." Им думаете просто так зарплаты повысили?
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23.07.2025 00:21 Відповісти
За ТЦК забыл. Там почти все пристроенные титуханы, за редким исключением.
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23.07.2025 00:22 Відповісти
З обмінного фонду
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23.07.2025 00:21 Відповісти
Не називайте цей перелік телег "низкою українських". Бо вони якщо не антиукраїнські, то офісні єрзешні.
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23.07.2025 00:08 Відповісти
Так вони на зарплаті в офісу президента.

А Сєрожа "діджей" Лєщенко багато написав про мітинги?
Якщо напише, то скаже, що то були мітинги на підтримку політики Зеленського.

Але те, шо "Всевидящее ОКО" осліпло 🤣 це просто бімба😆
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23.07.2025 00:09 Відповісти
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



https://x.com/FranzMaser/status/1947753202113274233

"Ідея позаконституційного розширення політичної влади, опираючись на військовий стан починає працювати в зворотному напрямку" Хто б міг подумати що перші масові протести правління Зеленського почнуться з закону проти НАБУ і САП ? Київ Львів Дніпро
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23.07.2025 00:26 Відповісти
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23.07.2025 00:27 Відповісти
у 2019 розумово обмежені наобирали не президента, а окупанта. підлого, цинічного, підступного покидька, якого широкомасштабна війна врятувала від політичного фіаско та дала можливість скористатися народною бідою та стражданнями для безперешкодної узурпації влади. Кремлівський проект "слуга народа" дав можливість окупувати 20% української землі, зробив вигнанцями 8 мільйонів українців, знищив від 400 до 600 тисяч військових та цивільних та зараз, "в режимі онлайн" перетворює Україну на диктатуру.
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23.07.2025 00:37 Відповісти
Націона́льне антикорупці́йне бюро́ Украї́ни (НАБУhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-2 [2]) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F корупційних та інших https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідностіhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C [⇨], а також запобігання вчиненню нових.

Засновано: 16 квітня 2015 р.

Засновник: https://www.google.com/search?sca_esv=9dae32fe7ce8d20d&sxsrf=AE3TifOfY6UQN-RQhaFnj0RQQsD4PIFO3w:1753220040173&q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&si=AMgyJEveiRpRWbYSNPkEPxCUbItHSvun4xkRgDDPLmrOjDx35LsCunIf_8lH3kw6Y1FDHgu83gULVE420NcSIgd08eeRUAcnRpHgCzqQ0wd7nq02ZkoXXfzSAwWeKWSGxUdGJwrNpQqNmbZvNJw3fVm0M5i2TxHL1eSsFEneV4TTrATBqijkYchS4EoM7xRU-WIHi7CQDWxWm6FY6LxVKL9CLG0kHrEt4x9Uar0kZby0dewtGJDp_mM%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiyutTNtdGOAxUQ0AIHHayQA-EQmxN6BAgyEAI Верховна Рада України

Бюджет: 2021: 1 065 797 600 ₴

Девіз: Знешкодити та запобігти

10 років боротьби з вітряками. Яких корупціонерів заарештовано?
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23.07.2025 00:38 Відповісти
Отож. А дурники у коментах списи ламають. У НАБУ і САП не менша корупція, ніж в інших структурах. Усе має контролювати Президент України через СБУ і ОГП. Він відповідає за усю державу. Поки триває війна - тільки так.
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23.07.2025 00:45 Відповісти
Ггг. Номерні акаунти. Ліниві пі...си навіть зарегати нормально не вміють.
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23.07.2025 00:54 Відповісти
Zелене ти мелеш маячню... за що відповів той хєр, якого ти називаєш "президент"??? за оманські договорняки з кацапами відповів? за підписання формули Штайнмаєра-хуйла в жовтні 2019 відповів? за роззброєння війська відповів? за зупинку наших ракетних програм відповів? за призначення своїми указами агентів фсб відповів? за злочини свого друга дєцтва, Вані Баканова, відповів? За брехню, що війни не буде, відповів? За розмінування Азовського моря та межі з Кримом відповів? Поки що за всі ці злочини твого реЗЕдента відповідає та розплвчується український народ, своїми життями, своїм майбутнім та майбутнім своїх дітей, бо після царювання зеленого покидька Україну прийдеться відбуловувати заново.
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23.07.2025 00:57 Відповісти
По війні народ висуне йому ці звинувачення. А поки він - Президент України. Усі мають виконувати рішення Верховного Головнокомандувача ЗСУ та інших уповноважених органів. З усіма питаннями розбиратимося після звільнення України від кацапів.
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23.07.2025 01:06 Відповісти
Фігня у тому, що мертві вже нікого критикувати і ні з кого нічого спитати не можуть.
А Україна зараз повністю залежить від Західної допомоги.

Як пояснити середьньостатистичному європейському виборцю та платнику податків, що диктатор та злодій путін поганий, а диктатор та злодій зеленський хороший?
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23.07.2025 01:19 Відповісти
Сєргєй Подоляков?
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23.07.2025 00:52 Відповісти
 
 