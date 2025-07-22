Низка великих українських телеграм-каналів проігнорували мітинги на підтримку НАБУ та САП, - ЗМІ
Низка українських телеграм-каналів з мільйонами підписників не висвітлювала акції протесту, які пройшли в Україні після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
УП промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони не написали про це новин й не публікували відео.
Серед них "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Однак після публікації новини "Української правди" на всіх названих вище каналах почали з'являтися новини щодо мітингів.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Рада на засіданні 22 липня хоче підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору. Шабунін, коментуючи законопроєкт №12414, зазначив, що Зеленський знищує ключові антикорупційні здобутки Революції Гідності.
У НАБУ та САП наголосили, що до законопроєкту №12414 в останній момент було внесено правки, що фактично знищують незалежність САП та підпорядковують діяльність НАБУ і САП Генеральному прокурору.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність
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Мітинги скінчилися. В 2019.
Бо ЄС зараз припинить допомогу і ...моментально тут з"явиться уzzкій мір, але українців НЕ стане - це мета п@р@ші
А Сєрожа "діджей" Лєщенко багато написав про мітинги?
Якщо напише, то скаже, що то були мітинги на підтримку політики Зеленського.
Але те, шо "Всевидящее ОКО" осліпло 🤣 це просто бімба😆
https://x.com/FranzMaser
tZE inform@FranzMaser
https://x.com/FranzMaser/status/1947753202113274233
"Ідея позаконституційного розширення політичної влади, опираючись на військовий стан починає працювати в зворотному напрямку" Хто б міг подумати що перші масові протести правління Зеленського почнуться з закону проти НАБУ і САП ? Київ Львів Дніпро
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Засновник: https://www.google.com/search?sca_esv=9dae32fe7ce8d20d&sxsrf=AE3TifOfY6UQN-RQhaFnj0RQQsD4PIFO3w:1753220040173&q=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&si=AMgyJEveiRpRWbYSNPkEPxCUbItHSvun4xkRgDDPLmrOjDx35LsCunIf_8lH3kw6Y1FDHgu83gULVE420NcSIgd08eeRUAcnRpHgCzqQ0wd7nq02ZkoXXfzSAwWeKWSGxUdGJwrNpQqNmbZvNJw3fVm0M5i2TxHL1eSsFEneV4TTrATBqijkYchS4EoM7xRU-WIHi7CQDWxWm6FY6LxVKL9CLG0kHrEt4x9Uar0kZby0dewtGJDp_mM%3D&sa=X&ved=2ahUKEwiyutTNtdGOAxUQ0AIHHayQA-EQmxN6BAgyEAI Верховна Рада України
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