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Новини Тиск на НАБУ
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Рада хоче сьогодні підпорядкувати НАБУ генпрокурору, - Железняк

НАБУ хочуть підпорядкувати генеральному прокурору

У Верховній Раді хочуть ухвалити правку, що дозволить підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні через законопроект 12414 (зміни в КК) будуть тягнути правку підпорядковувати по факту НАБУ генпрокурору і дати можливість під час воєнного стану передавати справи по підслідності НАБУ іншим правоохоронним органам…. Ну і САП після цього законопроекту по факту перетворяться в весільних генералів. Коротше обнуляють НАБУ та САП", - розповів парламентар.

Железняк зазначив, що за це вже сьогодні хочуть голосувати у Раді.

"Тільки перші півтори сторінки...

1. Керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП. Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ.

2. Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ та передати його на вивчення іншому прокурору.

3. Прибирається норма про заборону забирати в НАБУ провадження", - пояснив він.

НАБУ хочуть підпорядкувати генеральному прокурору

Також читайте: Посли G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ і хочуть зустрічі з урядом

Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Також читайте: Детективи бюро перебували у службовому відрядженні на запрошення Ініціативи StAR,- НАБУ спростувало заяви СБУ про причетність детективів до втечі за кордон Боголюбова

Автор: 

НАБУ (5149) ВР (15108) Железняк Ярослав (581)


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Топ коментарі
+13
Тобто , Зеленський і дЄрмак дуже хочуть підпорядкувати під себе
НАБУ , оскільки генеральний прокурор вже в кишені Зе ,
правильно ?
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22.07.2025 10:55 Відповісти
+12
Реванш антимайданівьких сил і кінець революції Гідності.
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22.07.2025 10:58 Відповісти
+8
Відкритий ПРокремлівсько-слугоОПУзажопний бесПРєдєл в Україні під час війни з рашкою навіть Янукович усією медведчуківською ратью Портнових не зміг би мріяти ПРо таке
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22.07.2025 11:00 Відповісти
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ну то нахєра взагалі те набу? сказали би тій Європі - ідіть в жопу, не буде у нас ніяких набу-барабу.
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22.07.2025 10:54 Відповісти
Європа грошей не дає - європейські закони не приймаються. Все логічно, з боку зелених шантажистів.
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22.07.2025 10:58 Відповісти
Та ця сволота давно сказала і Європі, іАмереці «йдіть в раку», але продовжує скиглити і канючити, вимагаючи кошти!
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22.07.2025 11:04 Відповісти
Не довго музика грала....
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22.07.2025 10:54 Відповісти
Тобто , Зеленський і дЄрмак дуже хочуть підпорядкувати під себе
НАБУ , оскільки генеральний прокурор вже в кишені Зе ,
правильно ?
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22.07.2025 10:55 Відповісти
Абсолютнно вірно!
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22.07.2025 10:58 Відповісти
З чого розпочали то до того прийшли.
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22.07.2025 10:56 Відповісти
Емануель, у е?
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22.07.2025 10:57 Відповісти
Тобто - влада пішла ва-банк...
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22.07.2025 10:57 Відповісти
Навіщо взагалі всі ці органи, коли є ОПа ?
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22.07.2025 10:57 Відповісти
Так і є!
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22.07.2025 11:01 Відповісти
Реванш антимайданівьких сил і кінець революції Гідності.
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22.07.2025 10:58 Відповісти
Це сталось ще в 2019 році, а ви й не помітили.
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22.07.2025 11:00 Відповісти
Це вже реальний кінець. Але чому мовчить Європа? Адже створення незалежного НАБУ це була одна з умов для безвізу!
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22.07.2025 11:16 Відповісти
Відкритий ПРокремлівсько-слугоОПУзажопний бесПРєдєл в Україні під час війни з рашкою навіть Янукович усією медведчуківською ратью Портнових не зміг би мріяти ПРо таке
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22.07.2025 11:00 Відповісти
Йшли в Європу а залізли в попу.
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22.07.2025 11:01 Відповісти
Украйонський виборець і не вилазив з неї ніколи.
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22.07.2025 11:02 Відповісти
єрмаківщина...
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22.07.2025 11:01 Відповісти
Сракоголовія великої частини населення України.
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22.07.2025 11:03 Відповісти
Ніч довгих ножів вже скоро в історії новітньої України...
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22.07.2025 11:02 Відповісти
А хто її буде робити, ті що серуть у штани як бачать Бус на дорозі???
Всі іньші зайняті. Та й не можна зараз - війна, от красти можна, узурпацією влади займатися можна а все іньше "неначасі".....
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22.07.2025 11:11 Відповісти
Не бояться , а не ризикують лише тому , що люди не хочуть діяти на руку москалям створюючи умови для дестабілізації країни . Не було б зовнішнього ворога - вся поліція разом з тітушками з ТЦК ( не беремо до уваги працівників цих структур ,що намагаються діяти в рамках закону ) та зеленою шоблою - вже давно ховалися б по лісам та підвалам.
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22.07.2025 11:15 Відповісти
ну що ж-повернулись до стартових позицій-до янека
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22.07.2025 11:02 Відповісти
Єрик хоче стати самодержцем? Сміливо...
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22.07.2025 11:02 Відповісти
Мабуть вже й трон виготовив, ховає десь в підвалі ОПи. Час від часу спускається, щоб приміряти сідушку власною сракою
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22.07.2025 11:06 Відповісти
Прийде Залужний демократія ввдновиться , тож тримайтеся
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22.07.2025 11:03 Відповісти
Не створюйте собі кумирів...згадайте, де Залужний захищав свою дисертацію і про що була та дисертація. Я б, якщо чесно, краще б вже за Порошенка голосував, ніж за Залужного...Порошенко хоч з Ківаловим не корефанив після 2014го...
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22.07.2025 11:06 Відповісти
Порошенко створив партію регіонів і працював у януковоща ... тож даруйте краще Залужного... другий раз на граблі не потрібно наступати, а іти далі.
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22.07.2025 11:10 Відповісти
"тож даруйте краще Залужного"

Залужний захищав дисертацію у Кивалова. Ви знаєте, хто такий Кивалов?
Це означає, що Залужний не розірвав зв'язків з Партією Регіонів і після 2014 року.
А дисертація була на тему обоснування необхідності підвищеної відповідальности на фронті солдатів і відсутності покарання для командирів - тобто обоснування трешу, який вбиває мотивацію захисників України зараз.
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22.07.2025 11:27 Відповісти
,🤣🤣🤣
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22.07.2025 11:11 Відповісти
Тепер пройдуть в Стамбулі переговори з Росією що буде закритими секретними договорняками про капітуляцію з умовою збереження влади Зеленського- Єрмака.
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22.07.2025 11:04 Відповісти
https://nabu.gov.ua/about-the-bureau/

изучите и отпадут всякие сомнения
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22.07.2025 11:05 Відповісти
Гниди прокацапські ще дограються...
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22.07.2025 11:06 Відповісти
Писав і буду писати,виборці зеленського безмозглі ********,які своїми руками зробили суіцид Україні.Де ви знесуни *****,агов ??
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22.07.2025 11:06 Відповісти
Зеленський будує диктатуру. Це зрозуміло ще з 2020року (як мінімум).
Тому й допомога лімітована бо не бажають ЄС та США зростити ще одного диктатора у Європі.
Й зупинити ЗЕ , поки , сил в Україні немає, вони роблять все що бажають а проти них щось робити "неначасі".... вибори "неначасі", а красти начасі для їх.....
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22.07.2025 11:07 Відповісти
Одних заганяють в окопи, щоб інші могли далі красти, країна мрій, за яку кожен має хотіти померти в окопі доки фронт стоїть ми будемо красти, бо в разі якщо він впаде і ми втікатимемо, щоб в нас було бабло з чим утікати
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22.07.2025 11:10 Відповісти
Віддайте своє життя за Україну сьогодні, щоб ми перестали красти завтра,😁
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22.07.2025 11:20 Відповісти
Пропоную після підпорядкування Генпрокурору НАБУ змінити офіційну назву , для більш чіткого розуміння оновленної структури - наприклад на ******
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22.07.2025 11:10 Відповісти
ану хто перешкодить ***********? А НІХТО!
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22.07.2025 11:12 Відповісти
В 2019 році сталась подія яка привела Україну в теперішній стан як в 2010 році через не дозрілу еліту яка не в змозі очолити державотворення і це веде до подій які принесуть в майбутньому важкі наслідки.
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22.07.2025 11:13 Відповісти
Европа и США ОБЯЗАНЫ присечь всякую помощь Украине в плане оплачивания чего либо кроме материальной военной помощи. Денег 0. Покрытие бюджета - 0. Я мечтаю о том что бы дефицит в 50% никем не финансировался. Только тогда можно ожидать реакцию конченых калбасников и желудочников, которые позабыли уже что у нас война, и латентно за зеленых ублюдков... Как они запоют когда зарплаты не будет, пенсии не будет, соц пособий не будет...
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22.07.2025 11:13 Відповісти
Лідери Майдану говорили одне а творили друге.Аваков що витворяв.Він є тим хто вбив першим цвях в віко гроба смерті Майдану знищивши Сашка Білого і повернув ментівську мафію.І так всі кинувшись грабити та набивати кишені і привели до влади цю зелену зграю шакалів.
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22.07.2025 11:22 Відповісти
зробили це разом
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22.07.2025 11:24 Відповісти
 
 