Рада хоче сьогодні підпорядкувати НАБУ генпрокурору, - Железняк

У Верховній Раді хочуть ухвалити правку, що дозволить підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні через законопроект 12414 (зміни в КК) будуть тягнути правку підпорядковувати по факту НАБУ генпрокурору і дати можливість під час воєнного стану передавати справи по підслідності НАБУ іншим правоохоронним органам…. Ну і САП після цього законопроекту по факту перетворяться в весільних генералів. Коротше обнуляють НАБУ та САП", - розповів парламентар.

Железняк зазначив, що за це вже сьогодні хочуть голосувати у Раді.

"Тільки перші півтори сторінки...

1. Керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП. Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ.

2. Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ та передати його на вивчення іншому прокурору.

3. Прибирається норма про заборону забирати в НАБУ провадження", - пояснив він.

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Обшуки в НАБУ та САП

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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