Рада хоче сьогодні підпорядкувати НАБУ генпрокурору, - Железняк
У Верховній Раді хочуть ухвалити правку, що дозволить підпорядкувати НАБУ генеральному прокурору.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні через законопроект 12414 (зміни в КК) будуть тягнути правку підпорядковувати по факту НАБУ генпрокурору і дати можливість під час воєнного стану передавати справи по підслідності НАБУ іншим правоохоронним органам…. Ну і САП після цього законопроекту по факту перетворяться в весільних генералів. Коротше обнуляють НАБУ та САП", - розповів парламентар.
Железняк зазначив, що за це вже сьогодні хочуть голосувати у Раді.
"Тільки перші півтори сторінки...
1. Керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП. Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ.
2. Генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження НАБУ та передати його на вивчення іншому прокурору.
3. Прибирається норма про заборону забирати в НАБУ провадження", - пояснив він.
Обшуки в НАБУ та САП
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
Служба безпеки України також прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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НАБУ , оскільки генеральний прокурор вже в кишені Зе ,
правильно ?
Всі іньші зайняті. Та й не можна зараз - війна, от красти можна, узурпацією влади займатися можна а все іньше "неначасі".....
Залужний захищав дисертацію у Кивалова. Ви знаєте, хто такий Кивалов?
Це означає, що Залужний не розірвав зв'язків з Партією Регіонів і після 2014 року.
А дисертація була на тему обоснування необхідності підвищеної відповідальности на фронті солдатів і відсутності покарання для командирів - тобто обоснування трешу, який вбиває мотивацію захисників України зараз.
изучите и отпадут всякие сомнения
Тому й допомога лімітована бо не бажають ЄС та США зростити ще одного диктатора у Європі.
Й зупинити ЗЕ , поки , сил в Україні немає, вони роблять все що бажають а проти них щось робити "неначасі".... вибори "неначасі", а красти начасі для їх.....