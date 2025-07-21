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Новини Обшук у НАБУ Обшуки в САП
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СБУ без попередження прийшла в САП з перевіркою, - антикорупційна прокуратура

СБУ проводить обшуки в САП Що відомо

Служба безпеки України прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні.

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У САП зазначили, що перевірку організовано, коли керівництво НАБУ та САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

"Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.

Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - підсумували там.

СБУ проводить обшуки в САП Що відомо

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Обшуки в НАБУ

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.

Читайте: ЦПК про обшуки в НАБУ: Лише відкриті судові засідання покажуть, чи є процес об’єктивним

Автор: 

НАБУ (5131) обшук (2002) СБУ (13141) САП (2252)


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Топ коментарі
+19
Ото так образили Бубочку справою проти кума-Черниша...
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21.07.2025 11:39 Відповісти
+19
І САП Малюк зачепив...
ну-ну
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
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21.07.2025 11:41 Відповісти
+16
Мета одна - виїмка справ по зашкварених слугах.
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21.07.2025 11:46 Відповісти
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Ото так образили Бубочку справою проти кума-Черниша...
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21.07.2025 11:39 Відповісти
рубает гарант контроль над заграничной помощью
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21.07.2025 12:13 Відповісти
І САП Малюк зачепив...
ну-ну
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
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21.07.2025 11:41 Відповісти
Були в них колись міждусобойчики - НАБУ - САП - хто кого?
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21.07.2025 11:42 Відповісти
Мета одна - виїмка справ по зашкварених слугах.
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21.07.2025 11:46 Відповісти
Вірогідно що НАБУ та САП щось накопали на верхівку влади і ті вирішили йти на випередження. Цікаво, як відреагують міжнародні партнери на цей цирк?
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21.07.2025 11:51 Відповісти
Як як, ще грошей підкинуть! Де ще на такий жабогадюкінг подивишся, як не в Україні?
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21.07.2025 12:13 Відповісти
Партнерам всерівно якщо ви не замітили за 30 років. Чим більше тут вкрадуть коштів тим більше повернеться до них в економіку, куди виводять кошти всі наші колишні чиновники, в їх банки та нерухомість. Практично немає таких хто тут живе після завершення кар'єри.
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21.07.2025 12:19 Відповісти
Никак, от европы толку ноль. Они пока война будут смотреть на этот цирк сквозь пальцы, лишь бы продолжали тянуть время. Циничные твари. А в штатах у власти сейчас не тот человек которого бы боялось наше кодло
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21.07.2025 13:09 Відповісти
А фотки знайдених баксів де?
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21.07.2025 11:46 Відповісти
А чим відрізняється прокуратура від антикорупційної прокуратури?

І чи з назви першої випливає, що вона корупційна?
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21.07.2025 11:48 Відповісти
Логічно ж. Якщо є антикорупційна, то інша корупційна. Все сходиться.
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21.07.2025 12:31 Відповісти
Коли в країні не працюють закони, то беззаконня може і приведе до хаосу, що зруйнує все, що ще залишилось від демократії та і держави вцілому. А те, що ми бачимо зараз, це тільки початок вакханалії різних впливових центрів під проводом "справжнього українця" і "борця за інтереси Украхни" - ЗЕлупи. Як він сказав: "до побєди над ворогом", а ми ж з вами вже точно знаємо хто для нього ворог! І це не тільки Порошенко чи його партія, ні. Для нього ми всі, патріоти України, є його ворогами. І він зі своєю шоблою зробить все, щоб нас знищити. А це можно зробити за допомогою кремля, тобто - спалити у війні.
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21.07.2025 11:49 Відповісти
СБУ без попередження прийшла в САП з перевіркою

Аж засапалась...
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21.07.2025 11:53 Відповісти
Хіба вон не знають що потрібно дотримуватись процедури?
Вони навмисне роблять порушення, щоб потім усе можна було легко оскаржити
а порушників не можливо було притягнути до відповідальності.
Це просто вистава для лохторату, а ще може відволікають увагу від чогось важливого!...
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21.07.2025 11:57 Відповісти
Можна оскаржити порушення стосовно яких вони діяли.
А як бути з вчининими порушеннями самими сбу?
Не в зелених країнах мрій повинна ж бути якась відповідальність?!?
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21.07.2025 13:00 Відповісти
А шо ща кіпіш шо за волання? А керівництво за кордоном і шо? Як шо додержання держтаімниці у нормі то чого сратися ріденьким?
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21.07.2025 11:58 Відповісти
Отак от, всі гадали, як саме спасатимуть Чернишова, але врешті решт, ніхто правильно і не вгадав.
Окрім звісно Татарова.
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21.07.2025 12:00 Відповісти
А САП маже прийти з перевіркою до СБУ?
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21.07.2025 12:04 Відповісти
ОПа злякалася, що САП на неї вийде... скрізь вуха Осла торчать у всіх корупційних справах.
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21.07.2025 12:09 Відповісти
Як побороти корупцію, саме простіше прибрати всіх хто з нею бореться, і все корупції немає.
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21.07.2025 12:17 Відповісти
Блін ... Хто прийде з превіркою до СБУ того спеца, який перевіряв Молочного-молодшого ??
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21.07.2025 12:21 Відповісти
Эдакая война спецслужб или еще нет. В СБУ мини-вмс и мини-ввс есть, ставлю на нее.
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21.07.2025 12:48 Відповісти
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21.07.2025 12:55 Відповісти
Здається щось твориться в країні що становиться з ніг на голову.Країною управляють ЗЕлені ідіоти.Не "потужні" менеджери,а бездарні ідіоти.Один відосики пише,а "сірий кардинал" Єрмак робить свою справу.
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21.07.2025 13:03 Відповісти
У зели уже совсем крышу сорвало. Раньше Байден был предохранителем, оно его еще побаивалось. А сейчас вообще с цепи сорвалось. Спасибо залужному у которого сейчас "своя борьба" в зале Британии и все остальные у кого не хватило яиц его убрать.
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21.07.2025 13:07 Відповісти
 
 