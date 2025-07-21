СБУ без попередження прийшла в САП з перевіркою, - антикорупційна прокуратура
Служба безпеки України прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Про це повідомила пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП", - йдеться в повідомленні.
У САП зазначили, що перевірку організовано, коли керівництво НАБУ та САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.
"Указані заходи можуть призвести до розкриття інформації щодо негласних слідчих дій у рамках численних кримінальних проваджень, які наразі розслідуються НАБУ і САП.
Закликаємо співробітників СБУ суворо дотримуватися норм чинного законодавства, щоб унеможливити "злиття" інформації та зрив розслідування топкорупційних справ, розпочатих НАБУ і САП", - підсумували там.
Обшуки в НАБУ
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Служба безпеки заявила про викриття чинного нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка. Його підозрюють у держзраді. За даними правоохоронців, він працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ.
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ну-ну
Те, що зрадників до біса наплодилося в усіх органах влади - я вірю. Але впевнений, що і в самому СБУ такі є...
А от до кого СБУ не прийде - так це до дермака і його підлеглих... А там - чи не найбільше...
І чи з назви першої випливає, що вона корупційна?
Аж засапалась...
Вони навмисне роблять порушення, щоб потім усе можна було легко оскаржити
а порушників не можливо було притягнути до відповідальності.
Це просто вистава для лохторату, а ще може відволікають увагу від чогось важливого!...
А як бути з вчининими порушеннями самими сбу?
Не в зелених країнах мрій повинна ж бути якась відповідальність?!?
Окрім звісно Татарова.