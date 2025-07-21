ЦПК про обшуки в НАБУ: Лише відкриті судові засідання покажуть, чи є процес об’єктивним

Центр протидії корупції відреагував на обшуки силовиків у НАБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пресслужба ЦПК повідомила у Telegram.

Там зауважили, що фото з обшуків перш за все з'явилися у близьких до влади Telegram-каналах до будь-яких офіційних комунікацій.

"На сайті та у соцмережах СБУ досі відсутня відповідна інформація, проте джерела журналістів в правоохоронних органах підтверджують факт обшуків. НАБУ повідомило про проведення обшуків без ухвал суду в ряду співробітників", - зазначили у ЦПК.

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Центр протидії корупції вважає, що зрозуміти, чи це початок операції з нейтралізації НАБУ чи реальна справа, можна буде по простому маркеру.

"Лише відкриті повністю засідання судів по запобіжним заходам можуть продемонструвати відкритість та об’єктивність процесу. В зворотньому випадку – означатиме, що мова йде виключно про маніпуляції та дискредитацію Бюро, яке запідозрило нещодавно близького до президента особисто Чернишова.



Нагадаємо, що свого часу у 2017 році СБУ так само масово проводила обшуки в працівників НАБУ, єдиною метою яких було викриття агентів НАБУ", - підсумували там.

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Згодом СБУ повідомила, що одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

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