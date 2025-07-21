Затримано одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова, підозра у веденні бізнесу з РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).

Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

Читайте також: Суд арештував активи ексрегіонала Макеєнка у Люксембурзі на 1,5 мільярда у справі про ухилення від податків

"За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство рф, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів", - розповіли в Службі безпеки.

Читайте також: Серед трьох відсторонених від роботи співробітників ГПУ через конфлікт із НАБУ заступник начальника департаменту Сус, - Гуцуляк

Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, проте майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Також читайте: САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної за підозрою у зловживанні владою. ДОКУМЕНТ













