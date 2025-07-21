Затримано одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова, підозра у веденні бізнесу з РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).
Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.
"За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо.
У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство рф, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.
Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів", - розповіли в Службі безпеки.
Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, проте майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів.
Наразі вирішують питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.
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Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці Борис Єрмак. Просто набрав в інтернеті єрмак батько і відразу видало. Але СБУ в нас інтернетом не користується . Альо, пан Умеров, може ви з рнбо на Єрмака превентивні санкції накладете ?
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А ви думали наіішо ці конкурси? Для прикриття легалізації зазоплення влади, особливо в правоохоронних та силових відомствах, що навести тут.«порядок» і «законність». Ви ж відчуваєте результат цієї «боротьби»?! Вона неперевершено вдала.......не для України і не для народу точно!
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"Хіба то гроші ?"
"Дьошево, Хоботов !"
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Нарешті!
Терпець увірвався!
Тепер буде таке ....!
Аброхамій, мабуть, уже листа з підписами нардепів непроданих, варганить у ВРУ?? Чергова копієчка, на Мівіну?
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/rus/styler/tsukerki-poroshenka-znovu-prodayutsya-rf-1748435126.html/amp
Не полишає думка, що обіцяні шашлики будуть на вугіллі зі згарищ українських міст.
німці в квітні 1945 називали фюрера "Він".
а ви що подумали ?
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В цій країні, на державних посадах, крім нашого потужного Лідора, є українці?
Ще ржете?
Тепер ми бачимо чергову хвилю слідчих дій щодо НАБУ. Можливо, це збіг, але чи справді такі резонансні справи, в яких фігурують працівники НАБУ, не мають жодного стосунку до політичного чи адміністративного тиску?
Чому подібні гучні історії та активність СБУ виникають саме зараз, коли Кабмін втратив контроль над призначенням голови БЕБ? Чому за останні роки не було таких глибоких перевірок у самій СБУ чи інших силових органах, які так само мають доступ до державної таємниці? І чи не є це ще одним прикладом вибіркового підходу до боротьби за "чистоту лав"?
Ось тобі, і Тіпіай від зеленського з Оманським ларьочником???
Татаров, з гетьманцевим і портновськими, усьо ж парішалі??
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Джерело: https://censor.net/ua/n3562148
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/rus/styler/tsukerki-poroshenka-znovu-prodayutsya-rf-1748435126.html/amp
Оюісцяний зебіл, ти слабо відробляєш.
Наверняка зеленые твари с СБУ хотели бы на всех иметь компромат что бы вообще ни одного "независимого" чинуши, особенно в НАБУ не было. А вышла как всегда херня полная, взяли регионального дегенерата с херней а не обвинениями ))
Ждем ответку НАБУ, когда СБУ должны будут себя сами паковать пачками )))
Інших там просто нема!
Як воно казала? Країна його мрій?
В останній декларації дві квартири в Києві, одна в Болгарії, один об'єкт незакінченого будівництва, дві автівки Крузак і Тесла, і судячи з відпочинку на Тенеріфе, він не економить.
Країна мрій, *****!
Ви як цього барано..ба на цю посаду пропустили та ще і без перевірки.
За кермом був державний службовець Молочний Андрій Андрійович - головний спеціаліст відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.
Показовим є той факт, що автомобіль Toyota з модними номерами 0001 на якому Молочний вбив пішохода, відсутній в декларації. Ну це й не дивно, бо згідно тієї ж декларації його офіційна заробітна плата складає трохи більш як 9 тисяч гривень на місяць, інших доходів немає.
Та ще цікавіше стає, коли копнути на родинну лінію. Андрій Андрійович Молочний є сином Андрія Молочного - колишнього коміка з "Comedy club" та партнера Сергія Притули по "Файна Юкрайна", відвертого українофоба, який виїхав з України до Москви, підтримує політику путіна та російське вторгнення в Україну. Він же є бізнес-партнером нардепа від заборонної проросійської партії "ОПЗЖ" Вадима Столара через ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ". Він же був співзасновником ТОВ "Укргеймекспорт" разом з нинішнім головою столичної Деснянської РДА затятим критиком Кличка Максимом Бахматовим.