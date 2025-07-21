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Новини Обшук у НАБУ
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Затримано одного з керівників детективів НАБУ Магамедрасулова, підозра у веденні бізнесу з РФ, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова викрито на веденні бізнесу з Росією.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей високопосадовець із дислокацією у м. Дніпро координує діяльність Бюро у прифронтових областях України (Дніпровська та Запорізька), при цьому має контакти з представниками країни-агресора та допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з рф", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, він виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до РФ (республіка Дагестан).

Також перевіряється інформація щодо контактів Магамедрасулова з російськими спецслужбами і передачі їм таємної інформації, зокрема щодо запланованих слідчих дій.

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"За даними слідства, цей високопосадовець Бюро був у тісному контакті із народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який пов’язаний зі спецслужбами рф та, як встановило слідство, має значний вплив на діяльність НАБУ, про що буде повідомлено окремо.

У ході досудового розслідування також встановлено, що батько Руслана Магамедрасулова — Сентябр Магамедрасулов має громадянство рф, однак високопосадовець НАБУ не вказав цей факт під час оформлення допуску до державної таємниці, чим порушив закон.

Що стосується матері підозрюваного — Ірини Магамедрасулової, то вона проживає у Києві, але отримує пенсію у т. зв. ДНР і публікує проросійські коментарі в соцмережах, зокрема у групах із Z-символікою. СБУ має докази, що у розмовах вона активно підтримує війну путіна проти України та виправдовує воєнні злочини рашистів", - розповіли в Службі безпеки.

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Руслан Магамедрасулов мав бути дислокований у м. Дніпро та відповідати за роботу у прифронтових регіонах, проте майже постійно перебував у м. Київ, а також нещодавно повернувся з елітного відпочинку на острові Тенеріфе, де перебував декілька тижнів.

Наразі вирішують питання щодо повідомлення високопосадовцю Національного антикорупційного бюро про підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що 21 липня 2025 у співробітників НАБУ без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу Генерального прокурора.

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Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці
Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці
Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці
Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці
Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці
Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці
Обшуки в НАБУ СБУ розповіла подробиці

Автор: 

НАБУ (5131) СБУ (13141)


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Топ коментарі
+48
питання-яким чином ця дитина гір з громадянством лаптів стала держслужбовцем такої поважної структури??судячі з всього до влади не потрапляють лише українці??
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21.07.2025 09:54 Відповісти
+32
єрмачела через свого брата посади продавав ще з 2020 року,на чому був спійманий,але інфа швидко зникла з інфопростору,а інтернет все пам'ятає.
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21.07.2025 10:00 Відповісти
+19
Дивно... Сирський, Єрмак мають батьків з россійським громадянством і також доступ до держ.таємниці, але до них ніхто не приходить.
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21.07.2025 09:58 Відповісти
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питання-яким чином ця дитина гір з громадянством лаптів стала держслужбовцем такої поважної структури??судячі з всього до влади не потрапляють лише українці??
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21.07.2025 09:54 Відповісти
єрмачела через свого брата посади продавав ще з 2020 року,на чому був спійманий,але інфа швидко зникла з інфопростору,а інтернет все пам'ятає.
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21.07.2025 10:00 Відповісти
З 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ «Інтерпромфінанс Україна» є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак

Батько керівника Офісу президента Андрія Єрмака - співробітник Головного розвідувального управління РФ у відставці Борис Єрмак. Просто набрав в інтернеті єрмак батько і відразу видало. Але СБУ в нас інтернетом не користується . Альо, пан Умеров, може ви з рнбо на Єрмака превентивні санкції накладете ?
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21.07.2025 10:56 Відповісти
та то ж наш Київський тимурчик, тільки йому голову поголили і пика ще в "милі", тому ніхто його не упізнав

.
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21.07.2025 10:17 Відповісти
Рали доброчесності грантоїдів їх відібраои на своїх «конкурсах», звісно чесно і звісно неупереджено😂😂😂
А ви думали наіішо ці конкурси? Для прикриття легалізації зазоплення влади, особливо в правоохоронних та силових відомствах, що навести тут.«порядок» і «законність». Ви ж відчуваєте результат цієї «боротьби»?! Вона неперевершено вдала.......не для України і не для народу точно!
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21.07.2025 10:21 Відповісти
Ради доброчесності імені шабуніна-желєзняка-радіною рулять!
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21.07.2025 10:22 Відповісти
Не як, а за що. За бабло.
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21.07.2025 10:32 Відповісти
Так. В кармани грантоїдів і олігархів які захоплють владу в парі з гратожерами і т.з. «громадськими радами доброчесності«, «*********** радами» та шабунінським цпк
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21.07.2025 10:43 Відповісти
Виглядає що сбу набу ручним робить.Бо щось набу зажерлося і підозри шіскам єрмака висуває
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21.07.2025 09:54 Відповісти
СБУ наносіть отвєтний удар

.
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21.07.2025 10:10 Відповісти
У даному випадку танцює лєзгінку під Зеленьського
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21.07.2025 10:15 Відповісти
якісь обкладинки для російських паспортів, посвідчення людини з волоссям на голові і ... купа рублів !!!!

"Хіба то гроші ?"
"Дьошево, Хоботов !"

.
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21.07.2025 10:21 Відповісти
Ценщор так і не виклав фото.з підлогою із бабла. Можете подивитись на нього в телеграм у Стерненко
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21.07.2025 10:44 Відповісти
Я краще б подивився на фото бабла самого Стерненка, яке він відмиває
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21.07.2025 11:05 Відповісти
Виглядає так, що накінець СБУ і ГПУ згадали свої прямі обов'язки. І це перша добра новина для України в плані реальної боротьби зі злочинністю.🔥🔥🔥🔥
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21.07.2025 10:25 Відповісти
Ну, все!
Нарешті!
Терпець увірвався!
Тепер буде таке ....!
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21.07.2025 10:43 Відповісти
Я сподіваюсь, що так. Бо це перетягування ковдри «боротьби» між купою органів вже перетворилось в діряве дрантя.
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21.07.2025 10:46 Відповісти
Нігуя собі! - перший пішов! - незнамо куди і чи далеко
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21.07.2025 09:55 Відповісти
Зелень понабирала хз кого в органи влади. Один гірше другого. Хоча в Україні багато чесних і порядних людей.
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21.07.2025 09:55 Відповісти
Черговий «сруськай дагестанець», з ксівами курячими, в органах державної влади, з 2019 року??!!
Аброхамій, мабуть, уже листа з підписами нардепів непроданих, варганить у ВРУ?? Чергова копієчка, на Мівіну?
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21.07.2025 10:15 Відповісти
Назвіть перших 10 будь ласка
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21.07.2025 10:16 Відповісти
Тролиш?
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21.07.2025 11:05 Відповісти
Ось один з них, цих "чесних і порядних", головне, що свій і таких не саджають за торгівлю з агресором.
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/rus/styler/tsukerki-poroshenka-znovu-prodayutsya-rf-1748435126.html/amp
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21.07.2025 10:44 Відповісти
Не знаю жодної такої людини, наділеною хоча б мінімальною владою
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21.07.2025 10:52 Відповісти
а вот і ачєрєдной мальчік в трусіках...
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21.07.2025 09:56 Відповісти
фото з обшуків не в приміщені НАБУ, а в приватному помешканні. Чогось мені здається, що цей цирк направлений на зовсім іншу людину- на детектива НАБУ, який отримав перемогу на голову БЕБ.
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21.07.2025 09:58 Відповісти
Було б дуже дивно, якби він зберігав семена коноплі в приміщенні НАБУ...
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21.07.2025 10:28 Відповісти
В приміщенні тільки бульбулятор
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21.07.2025 11:02 Відповісти
Дивно... Сирський, Єрмак мають батьків з россійським громадянством і також доступ до держ.таємниці, але до них ніхто не приходить.
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21.07.2025 09:58 Відповісти
Будеш таке писати, прийдуть по тебе. До цього ще трохи залишилось
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21.07.2025 10:03 Відповісти
Зелебобік, кукурікання з-за Ламаншу не зараховуються. Повертаєшся в країну смарагдових мрій - і звідси вже строчиш свої панегірики. Усьок?
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21.07.2025 11:09 Відповісти
Ти дані в тцк обновив що такий борзий? Думаєш тобі світить бронь на ботоферму? Твоєму лідору грошей не вистачить на вас всіх, що свої брудні пики пороззявляли
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21.07.2025 11:15 Відповісти
Обіцяний мільярд дерев виріс на знищеному Каховському водосховищі.
Не полишає думка, що обіцяні шашлики будуть на вугіллі зі згарищ українських міст.
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21.07.2025 09:59 Відповісти
а ви Йому не вірили !

німці в квітні 1945 називали фюрера "Він".
а ви що подумали ?

.
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21.07.2025 10:14 Відповісти
На згарищі слсійських міст на паРаші.
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21.07.2025 10:14 Відповісти
Це тільки після підвішування гундосого чма! Інакше саме українських!
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21.07.2025 10:18 Відповісти
Тока тока з Тенеріфе! - так і живем
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21.07.2025 10:00 Відповісти
А яким чином він пройшов спецперевірку СБУ раніше чи батьки у нього з'явилися тільки рік тому?
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21.07.2025 10:00 Відповісти
та ета апять случайна так савпавшеє савпадєніє...
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21.07.2025 10:01 Відповісти
Остроглазые соколы квартала нашли его маму в зэттелеграмме,а найти агента сивковича в раде никак не получается.
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21.07.2025 10:01 Відповісти
зелені покидьки мстять НАБУ
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21.07.2025 10:02 Відповісти
Ввести "смертну страту" під час війни!!! А інше- мразоту відмажуть!!!
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21.07.2025 10:02 Відповісти
Так немає стану війни! Саме для цього його і не вводять Барижить з кацапами конопльой тоді не вийде.
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21.07.2025 10:19 Відповісти
Два питання.
В цій країні, на державних посадах, крім нашого потужного Лідора, є українці?
Ще ржете?
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21.07.2025 10:02 Відповісти
тіки не "крім", а "включно з"
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21.07.2025 10:20 Відповісти
На першому місці шерстяні обітателі гор і жидокацапи, як зелупа,вся чорножопа махмудо іудейська обрізана нечисть керує Україною.А ваєфать далжни хахли в рабочє крестьянской армии под началом фсбешника кацапа обсірськава.
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21.07.2025 11:05 Відповісти
А хто ж взяв на роботу такого щирого українця Магомедрасулова? Що там за конкурс такий? Хто більше занесе бабла?
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21.07.2025 10:02 Відповісти
Взяли на коноплі
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21.07.2025 10:02 Відповісти
НАБУ працює в Українці для розквіту корупції....Це нонсенс... Воно для того щоб ніхто незаважав корупціонерам красти.. Це влаштовувало і Пороха і Зеленського Вову..Як всі в 14 році чекали резонсних відкриттів корупції правління Янека...Всім було зрозуміло що було б викрито і як ниточки будуть тягнутися корупційні у політсили та інших політичних осіб мабуть з часів кучми.. НАБУ вміло справилося з заплутанням всіх справ і взялося до сосбистого збагачення, бо на руках мали компромат до корупціонерів, які охоче чи неохоче мають ділитися ще з одними біндитами з державної контори..
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21.07.2025 10:04 Відповісти
Тоді Шабунін відмазувався що потрібна САП. Потім, щоб був ВАКС. Тепер вже БЕБ
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21.07.2025 10:56 Відповісти
А, і ДБР звичайно з НАЗК
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21.07.2025 10:57 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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21.07.2025 11:08 Відповісти
Цікава послідовність подій. Спершу конкурсна комісія обрала нового голову Бюро економічної безпеки - ним став детектив НАБУ. Кабінет Міністрів довгий час відмовлявся затвердити його кандидатуру, попри те, що прямих юридичних підстав для блокування не було. Водночас сам конкурс проводився за участі міжнародних експертів, що мінімізувало простір для маніпуляцій.

Тепер ми бачимо чергову хвилю слідчих дій щодо НАБУ. Можливо, це збіг, але чи справді такі резонансні справи, в яких фігурують працівники НАБУ, не мають жодного стосунку до політичного чи адміністративного тиску?

Чому подібні гучні історії та активність СБУ виникають саме зараз, коли Кабмін втратив контроль над призначенням голови БЕБ? Чому за останні роки не було таких глибоких перевірок у самій СБУ чи інших силових органах, які так само мають доступ до державної таємниці? І чи не є це ще одним прикладом вибіркового підходу до боротьби за "чистоту лав"?
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21.07.2025 10:04 Відповісти
На жаль при цій владі непопулярні такі принципи як : професіоналізм ,патріотизм ,порядність тому тягнуть в управління країною всяке г-мно яке тісно повязане з ворогом і корупцією.
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21.07.2025 10:11 Відповісти
Так він же, перед призначенням на посаду, проходив РЕТЕЛЬНУ перевірку в СБУ🤑, допуск отримував, відповідний🤬🤬🤬??
Ось тобі, і Тіпіай від зеленського з Оманським ларьочником???
Татаров, з гетьманцевим і портновськими, усьо ж парішалі??
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21.07.2025 10:11 Відповісти
Магамедрасулов
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21.07.2025 10:13 Відповісти
Трампіст, шо лі?

.
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21.07.2025 10:45 Відповісти
конопля ж технічна..., хоча хто її там знає... може такий в нього задум був - хай тією коноплею обкуряться й поздихають... а взагалі, як він з такою сімейкою до того НАБУ потрапив?
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21.07.2025 10:14 Відповісти
Пишуть одночасно 80 обшуків проходить, так що новин буде достатньо
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21.07.2025 10:15 Відповісти
Всі там наверху одним миром мазані - але зараз мова про чела який бабло НАБУшив - конопельку "товкав" і на дому шив - такий крутелик
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21.07.2025 10:16 Відповісти
"Взалкал отец Федор. Захотелось ему богатства..."
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21.07.2025 10:17 Відповісти
Арештували одного, а чого по всій країні обшуки в НАБУ? У всіх офісах НАБУ по областях? Всюди в НАБУ зрадники? Чи це помста офісу президента?
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21.07.2025 10:20 Відповісти
Підозра Чернишову демонструє, що НАБУ і САП - незалежні інституції, - Кривонос
Джерело: https://censor.net/ua/n3562148
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21.07.2025 10:40 Відповісти
слабо затримували, цей мальчік в трусіках, чебурек, даже не обісцявся
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21.07.2025 10:23 Відповісти
«Ви нє панімаєтє, ета другоє!»
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21.07.2025 10:23 Відповісти
так вона ж ''карабелная сасна'' абрахамії
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21.07.2025 10:28 Відповісти
Тут термін "сосна" походить не від назви дерева.
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21.07.2025 11:10 Відповісти
Ось відомий тут олігарх також продає на мацковію свій ширпотріб.
https://www.google.com/amp/s/www.rbc.ua/rus/styler/tsukerki-poroshenka-znovu-prodayutsya-rf-1748435126.html/amp
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21.07.2025 10:50 Відповісти
Олігарх продає це оголошення якогось перекупів на руснявому аналогу нашого олх?
Оюісцяний зебіл, ти слабо відробляєш.
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21.07.2025 11:15 Відповісти
Ну надеюсь это единственный лошара на которого что то есть у тупоголового СБУ. Батя с росийским паспортом, мамка коменты пишет и все. Это ничего.

Наверняка зеленые твари с СБУ хотели бы на всех иметь компромат что бы вообще ни одного "независимого" чинуши, особенно в НАБУ не было. А вышла как всегда херня полная, взяли регионального дегенерата с херней а не обвинениями ))

Ждем ответку НАБУ, когда СБУ должны будут себя сами паковать пачками )))
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21.07.2025 10:24 Відповісти
В НАБУ дегенератів не має бути за визначенням. Якщо вони там є - то це просто непотрібна гнила туфта
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21.07.2025 11:00 Відповісти
тільки закон лідор підписав про множинне громадянство, а вони вже давно тут. А маман взяли вже чи буде і далі сєпарка і колаборанка срать на УКРАЇНУ
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21.07.2025 10:26 Відповісти
Я не розумію...Якісь арахамії, магамедрасулови, умєрови....ЖАХ!!!
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21.07.2025 10:27 Відповісти
Може треба запитувати тих, хто брав його на роботу?
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21.07.2025 10:28 Відповісти
Та такі самі, з такими ж біографіями, з такими ж родинами і зв`яками...
Інших там просто нема!
Як воно казала? Країна його мрій?
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21.07.2025 10:40 Відповісти
А українці в НАБУ є???
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21.07.2025 10:28 Відповісти
Шукайте далі. Бо при такому кнрівнику управління, воно майже все може бути замішено в цій темі і з такими же курячими ксівами. Інакше б вони там не втримались, бо цей магамедрасулов зіжрав би всіх і кожного як би вони були не з ним. Це агент кацапії з тих хто в грош не цінить Україну і зневажає українців.
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21.07.2025 10:29 Відповісти
Чувак стал детективом НАБУ в июне 2019 года, имея 1/2 часть квартири площею 27 м.кв.
В останній декларації дві квартири в Києві, одна в Болгарії, один об'єкт незакінченого будівництва, дві автівки Крузак і Тесла, і судячи з відпочинку на Тенеріфе, він не економить.
Країна мрій, *****!
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21.07.2025 10:29 Відповісти
його мрій, *****...
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21.07.2025 10:32 Відповісти
Магамедрасулов Руслан Сентябр'Євич став детективом НАБУ с 2015 року. До цього, був ФОП-ом, у 2005-2014 займався торгівлею фруктами та овочами в Донецьку.
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21.07.2025 10:52 Відповісти
Можливо і в 15-му. Але тут цікавить саме декларації за 19 та 24 роки.
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21.07.2025 11:08 Відповісти
Таки так. Судячи з того, як йому поперла карта з початку війни, це як раз один з тих, хто кричав про клятих ухилянтів і війну до параду в москві.
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21.07.2025 10:59 Відповісти
Зараз би за сраку взяти всіх хто проврдив спецперевірку, співбесіду з цим кандидатом на посадув НАБУ, хто погодив його кандидатуру. Всіх жорсткл взяти за сраку, ращом з ГО чиї члени стирчять з цієї клнкурсної «конкурентної» «незайманої» сраки!!!!
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21.07.2025 10:32 Відповісти
вороги України понаставляли банабаків у всі владні структури,щоб корупція була керована і прибуткова.це і є внутрішня окупація держави агресором.
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21.07.2025 10:36 Відповісти
Щось ніколи не чув щоб в Азербайджані ,Казахстані ,на Кавказі ,подібні посади займали Шевченки, Петненки ,Сидоренки і їм подібні .
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21.07.2025 10:39 Відповісти
Кацапи і їх холуї, які узурпували українську владу не будуть же своїх саатєчєсвініков ставити на посади у владі України, хоча сірскій і умєрав тут вийнятки, от і шукають всіляких хачіків, все ж таки це ж їхні "єрефні"
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21.07.2025 10:55 Відповісти
Справжнє українське прізвище яке важко вимовити.
Ви як цього барано..ба на цю посаду пропустили та ще і без перевірки.
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21.07.2025 10:51 Відповісти
Їбала жаба гадюку. Яка несподіваність! Хто б міг подумати! В святому святих - і таке! Нємеєденно іскорінити!
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21.07.2025 10:53 Відповісти
Шапіто 95
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21.07.2025 10:59 Відповісти
Жах скільки гнид в країні та ще на посадах високих.... а найгірше що їх навіть не почали реально карати.
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21.07.2025 11:00 Відповісти
Шановний Цензор, ну немає Дніпровської області.
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21.07.2025 11:08 Відповісти
и ничуть не удивило?как по мне даже писать об этом не стоило,вся эта бодяга уже давно как само собой разумеющееся,тобишь классика современного жанра
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21.07.2025 11:09 Відповісти
У Голосіївському районі міста Києва працівник органів прокуратури на автомобілі влетів у пішохідну зону збивши жінку пішохода та втік з місця події. Пізніше його затримали. Після отриманих травм жінка сьогодні померла.
За кермом був державний службовець Молочний Андрій Андрійович - головний спеціаліст відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.
Показовим є той факт, що автомобіль Toyota з модними номерами 0001 на якому Молочний вбив пішохода, відсутній в декларації. Ну це й не дивно, бо згідно тієї ж декларації його офіційна заробітна плата складає трохи більш як 9 тисяч гривень на місяць, інших доходів немає.
Та ще цікавіше стає, коли копнути на родинну лінію. Андрій Андрійович Молочний є сином Андрія Молочного - колишнього коміка з "Comedy club" та партнера Сергія Притули по "Файна Юкрайна", відвертого українофоба, який виїхав з України до Москви, підтримує політику путіна та російське вторгнення в Україну. Він же є бізнес-партнером нардепа від заборонної проросійської партії "ОПЗЖ" Вадима Столара через ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ". Він же був співзасновником ТОВ "Укргеймекспорт" разом з нинішнім головою столичної Деснянської РДА затятим критиком Кличка Максимом Бахматовим.
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21.07.2025 11:17 Відповісти
Перше питання чому чурбанОгли займає в Україні таку посаду???
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21.07.2025 11:25 Відповісти
Звідки у нас стільки бабаїв у владі? Мамедов-Ткаченко, Арахамія ! Тепер цей і багато інших. Зельцмани вважають що ці хлопці зроблять щось добре для України?
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21.07.2025 11:26 Відповісти
Не НАБУ, а цирк якийсь
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21.07.2025 11:45 Відповісти
 
 