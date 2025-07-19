Суд арештував активи ексрегіонала Макеєнка у Люксембурзі на 1,5 мільярда у справі про ухилення від податків

Суд передав в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) кошти на цінні папери загальною вартістю понад $35 мільйона (1,5 млрд грн в еквіваленті), які перебували на рахунках у люксембурзькому банку та у межах кримінального провадження були передані до Бюро з управління активами Великого Герцогства Люксембург.

Власником цих коштів є колишній народний депутат І, ІІІ - VII скликань, який також був головою Київської міської державної адміністрації, а також низка підконтрольних йому офшорних компаній, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Будучи резидентом України, він вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював низку офшорних компаній (у тому числі зареєстрованих у Республіці Панама, Ґонконґу, Республіці Кіпр, Британських Віргінських островах), які щорічно приносили йому дохід. Однак, обов’язкових податкових платежів до держбюджету України народний обранець не здійснював", – зазначили у Офісі генпрокурора.

У повідомленні не вказане прізвище екснардепа, проте обставини справи вказують, що йдеться про колишнього заступника голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимира Макеєнка. В Україні ДБР звинувачує його в ухиленні від сплати податків з доходів від закордонного бізнесу на суму 71 млн грн.

На думку слідства, арештовані за кордоном активи Макеєнка "мають ознаки незаконного походження".

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Як повідомлялося, у вересні 2024 року ДБР повідомило про підозру колишньому народному депутату України кількох скликань, ексзаступнику голови фракції забороненої "Партії регіонів" Володимиру Макеєнку у справі щодо ухилення від сплати 71 мільйона гривень податків.

Йому інкримінували те, що протягом 2011-2018 років він отримав 387 млн грн доходу від підконтрольних іноземних податків, але приховав його і не сплатив з нього податки.

У серпні 2023 року СБУ та ДБР провели обшуки за місцями проживання та роботи колишнього Макеєнка. Правоохоронці перевіряли його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень. Втім про підозру за щодо цього злочину Макеєнку не повідомлялося,