Перед обшуками у Шабуніна ДБР купило чотири новеньких мікроавтобуси з мигалками по 2,2 мільйона за штуку

Державне бюро розслідувань (ДБР) 8 липня за результатами тендеру уклало угоду на постачання чотирьох спецавтомобілів на базі Hyundai Staria на загальну суму 8,65 млн грн.

Кожен автомобіль коштує 2,16 млн грн і розрахований на 9 місць разом з водієм, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Мінівени з тонованими вікнами будуть оснащені клімат-контролем з системою антизапотівання, електрорегулюванням, складанням та підігрівом зеркал заднього виду, камерою заднього огляду і парктроніком.

У салоні передбачено електропідігрів керма і передніх сидінь, мультимедійна система на шість динаміків, підтримка додатків Apple CarPlay та Android Auto.

З-поміж спеціалізованого обладнання вони матимуть гучномовець і проблискові маячки.

Засновниками ТОВ "Едем авто" є Юрій і Лариса Побоченки.

Зауважимо, що 11 липня слідчі ДБР прибули на обшуки до родини засновника "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна саме на Hyundai Staria. В ході обшуків у його дружини вилучили телефон та комп’ютер, у дітей слідчі забрали планшети.

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Як повідомлялося, 1 липня Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА),замовило ТОВ "Богдан Авто" мінівен Hyundai Staria 2025 року випуску в найвищій комплектації 7-Top із додатковим пакетом опцій Bronze за 2,7 млн грн.