У Харкові витратять 180 мільйонів на ремонт фасаду лікарні

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 2 та 30 червня за результатами тендерів замовив ТОВ "СК Пантеон" ремонт фасаду корпусів обласної лікарні на загальну суму 180,73 млн грн.

Зокрема, на ремонт фасаду корпусу Ч-9 витратять 121,35 млн грн, а корпусу літ. М-9 – 59,38 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

У день підписання договору строки ремонту фасадів обох корпусів обласної клінічної лікарні на проспекті Незалежності, 13 подовжили на рік – до кінця 2026 року.

Роботи включають демонтаж, заміну вікон і дверей, оновлення техповерху, покрівлі, водостічної системи, металоконструкцій, вимощення, а також зовнішнє оздоблення і освітлення фасаду.

Роботи фінансуватимуть з місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна і передбачає кошти на покриття додаткових витрат через інфляцію на загальну суму понад 7 млн грн.

При цьому вартість принаймні частини матеріалів у кошторисі робіт значно завищена.

Наприклад, заклепки 4,8х20х16 А2/А2 в кошторисі врахували по 54 грн за штуку. "Епіцентр" продає такі по 9 грн/шт, а "Metalvis" по 4 грн/шт. Це в 6-13 раз дешевше.

Акрилову фасадну штукатурку Kreisel 010 замовили по 123 грн за клограм. Інтернет-магазин "Bazar" продає її по 80 грн/кг, а "Куб" – по 70 грн/кг, що на 35-43% дешевше.

У підсумкових відомостях ресурсів невідомі плити з мінеральної вати товщиною 150мм щільністю 80 кг/куб. м замовили по 630 грн/кв. м. Під такі характеристики підходить утеплювач Ізоват 80, який "Будівельна Гільдія" продає по 475 грн/кв. м, а "Skidkoff" по 390 грн/кв. м. Це на 25-38% дешевше.

Бронеплівку 200 мкр врахували по 1 044 грн/кв. м. "Епіцентр" пропонує таку по 711 грн/кв. м, що на 32% дешевше. "Wenster" продає бронеплівку Armolan 200 мкм по 580 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.

Скління фасаду врахували по 21 480 грн за кв. м.

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Фірма "СК Пантеон" отримала обидва підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.

Цю компанію зареєстрована у 2020 році в Харкові, її керівником і засновником є Олексій Буряк. Раніше засновником і директором був Олександр Чалий.

Загалом із 2021 року "СК Пантеон" отримала державних підрядів на 762,57 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.

Департамент капітального будівництва Харківської ОДА очолює Ігор Лялюк, уповноваженою особою з питань закупівель є Оксана Тараненко.