У Харкові витратять 180 мільйонів на ремонт фасаду лікарні
Департамент капітального будівництва Харківської ОДА 2 та 30 червня за результатами тендерів замовив ТОВ "СК Пантеон" ремонт фасаду корпусів обласної лікарні на загальну суму 180,73 млн грн.
Зокрема, на ремонт фасаду корпусу Ч-9 витратять 121,35 млн грн, а корпусу літ. М-9 – 59,38 млн грн, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
У день підписання договору строки ремонту фасадів обох корпусів обласної клінічної лікарні на проспекті Незалежності, 13 подовжили на рік – до кінця 2026 року.
Роботи включають демонтаж, заміну вікон і дверей, оновлення техповерху, покрівлі, водостічної системи, металоконструкцій, вимощення, а також зовнішнє оздоблення і освітлення фасаду.
Роботи фінансуватимуть з місцевого бюджету. Договірна ціна динамічна і передбачає кошти на покриття додаткових витрат через інфляцію на загальну суму понад 7 млн грн.
При цьому вартість принаймні частини матеріалів у кошторисі робіт значно завищена.
Наприклад, заклепки 4,8х20х16 А2/А2 в кошторисі врахували по 54 грн за штуку. "Епіцентр" продає такі по 9 грн/шт, а "Metalvis" по 4 грн/шт. Це в 6-13 раз дешевше.
Акрилову фасадну штукатурку Kreisel 010 замовили по 123 грн за клограм. Інтернет-магазин "Bazar" продає її по 80 грн/кг, а "Куб" – по 70 грн/кг, що на 35-43% дешевше.
У підсумкових відомостях ресурсів невідомі плити з мінеральної вати товщиною 150мм щільністю 80 кг/куб. м замовили по 630 грн/кв. м. Під такі характеристики підходить утеплювач Ізоват 80, який "Будівельна Гільдія" продає по 475 грн/кв. м, а "Skidkoff" по 390 грн/кв. м. Це на 25-38% дешевше.
Бронеплівку 200 мкр врахували по 1 044 грн/кв. м. "Епіцентр" пропонує таку по 711 грн/кв. м, що на 32% дешевше. "Wenster" продає бронеплівку Armolan 200 мкм по 580 грн/кв. м, що майже вдвічі дешевше.
Скління фасаду врахували по 21 480 грн за кв. м.
Фірма "СК Пантеон" отримала обидва підряди без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не подався.
Цю компанію зареєстрована у 2020 році в Харкові, її керівником і засновником є Олексій Буряк. Раніше засновником і директором був Олександр Чалий.
Загалом із 2021 року "СК Пантеон" отримала державних підрядів на 762,57 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.
Департамент капітального будівництва Харківської ОДА очолює Ігор Лялюк, уповноваженою особою з питань закупівель є Оксана Тараненко.
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