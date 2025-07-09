Центр ендокринології витратить 2 мільярди на ремонт корпусу у центрі Києва за кошти ЄС

ДНП "Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин" Міністерства охорони здоров’я підписало з ТОВ "Консалтинг-Буд" контракти на виконання ремонтних та будівельних робіт на загальну суму 1,1 млрд грн.

Ще один тендер на капремонт частини будівлі центру очікуваною вартістю 1,03 млрд грн наразі залишився без переможця, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, передбачено капітальний ремонт/реконструкцію та перепланування восьмиповерхової будівлі Центру ендокринної хірургії на Печерську з надбудовою дев’ятого технічного поверху.

ТОВ "Консалтинг-Буд" стало переможцем у шести із семи торгів:

на капремонт 6-9 поверхів за 350 млн грн;

на реконструкцію будівлі за 599 млн грн;

на проведення термомодернізації за 75 млн грн;

на облаштування свердловини за 26,32 млн грн;

на встановлення дахової котельні з тепловим пунктом за 28,12 млн грн;

на встановлення газової котельні за 19,93 млн грн.

Ще по одному тендеру на капремонт 1-5 поверхів очікуваною вартістю 1,03 млрд грн замовник відхилив пропозицію "Консалтинг-Буду" та ще двох дешевших конкурентів, тому тут підрядника поки що не обрали.

Всі закупівлі проводяться за кошти та за правилами програми Ukraine Facility.

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При цьому фірма "Консалтинг-Буд" виявилась не тільки єдиним підрядником цієї розбудови, а й проєктантом найдорожчих частин.

Усі роботи мають виконати до кінця 2026 року. Договірні ціни динамічні і включають кошти на покриття втрат через інфляцію. На завершених тендерах економія склала 13-39% від очікуваної суми, але попри такі вагомі знижки, ціни на окремі позиції у кошторисах "Консалтинг-Буд" вищі ринкових.

Для прикладу, лінолеум Tarkett IQ Eminent закладено по 2 604 грн за кв. м (з ПДВ). Магазин "Plitkashop" пропонує його по 854 грн/кв. м, "Підлога" – по 983 грн/кв. м, "Діамант пол" ‒ по 1 068, "Твоя кімната" ‒ по 1 268 грн/кв. м, що в 2-3 рази дешевше.

Комп’ютери у кошторисі вказано по 144 432 грн за штуку (без технічної специфікації). Для порівняння, сайт "IT community" в огляді найкращих комп’ютерів червня пропонує збірку прогресивного ПК для стрімінгу, відеомонтажу, роботи з графікою та ігор за 106 тис. грн.

Вікна у одному з кошторисів зазначено по 10 740 грн за кв. м без технічного опису. Водночас найдорожче вікно на сайті "Вікна Німеччини" коштує 9 860 грн за кв. м.

Київською "Консалтинг-Буд" володіє та керує львів’янка Любомира Кожушко. До 2020 року вона подавала декларацію як заступниця начальника Управління адміністративними будинками Управління справами Апарату Верховної Ради.

"Консалтинг-Буд" з кількома іншими фірмами фігурує у досудовому розслідуванні НАБУ за фактами заволодіння грошима при виконанні робіт на об’єктах Держспецзв’язку у 2023 році.