Задержан один из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулов, подозрение в ведении бизнеса с РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан).

Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий.

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"По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно.

В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство РФ, однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

Что касается матери подозреваемого - Ирины Магамедрасуловой, то она проживает в Киеве, но получает пенсию в т. н. ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой. СБУ имеет доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну Путина против Украины и оправдывает военные преступления рашистов", - рассказали в Службе безопасности.

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Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, однако почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

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