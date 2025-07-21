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Новости Обыск в НАБУ
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Задержан один из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулов, подозрение в ведении бизнеса с РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан).

Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий.

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"По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно.

В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство РФ, однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.

Что касается матери подозреваемого - Ирины Магамедрасуловой, то она проживает в Киеве, но получает пенсию в т. н. ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой. СБУ имеет доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну Путина против Украины и оправдывает военные преступления рашистов", - рассказали в Службе безопасности.

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Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, однако почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель.

Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

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Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности
Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности
Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности
Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности
Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности
Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности
Обыски в НАБУ СБУ рассказала подробности

Автор: 

НАБУ (4256) СБУ (20204)


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Топ комментарии
+63
питання-яким чином ця дитина гір з громадянством лаптів стала держслужбовцем такої поважної структури??судячі з всього до влади не потрапляють лише українці??
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21.07.2025 09:54 Ответить
+39
єрмачела через свого брата посади продавав ще з 2020 року,на чому був спійманий,але інфа швидко зникла з інфопростору,а інтернет все пам'ятає.
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21.07.2025 10:00 Ответить
+25
Дивно... Сирський, Єрмак мають батьків з россійським громадянством і також доступ до держ.таємниці, але до них ніхто не приходить.
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21.07.2025 09:58 Ответить
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Жах скільки гнид в країні та ще на посадах високих.... а найгірше що їх навіть не почали реально карати.
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21.07.2025 11:00 Ответить
Шановний Цензор, ну немає Дніпровської області.
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21.07.2025 11:08 Ответить
и ничуть не удивило?как по мне даже писать об этом не стоило,вся эта бодяга уже давно как само собой разумеющееся,тобишь классика современного жанра
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21.07.2025 11:09 Ответить
У Голосіївському районі міста Києва працівник органів прокуратури на автомобілі влетів у пішохідну зону збивши жінку пішохода та втік з місця події. Пізніше його затримали. Після отриманих травм жінка сьогодні померла.
За кермом був державний службовець Молочний Андрій Андрійович - головний спеціаліст відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.
Показовим є той факт, що автомобіль Toyota з модними номерами 0001 на якому Молочний вбив пішохода, відсутній в декларації. Ну це й не дивно, бо згідно тієї ж декларації його офіційна заробітна плата складає трохи більш як 9 тисяч гривень на місяць, інших доходів немає.
Та ще цікавіше стає, коли копнути на родинну лінію. Андрій Андрійович Молочний є сином Андрія Молочного - колишнього коміка з "Comedy club" та партнера Сергія Притули по "Файна Юкрайна", відвертого українофоба, який виїхав з України до Москви, підтримує політику путіна та російське вторгнення в Україну. Він же є бізнес-партнером нардепа від заборонної проросійської партії "ОПЗЖ" Вадима Столара через ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ". Він же був співзасновником ТОВ "Укргеймекспорт" разом з нинішнім головою столичної Деснянської РДА затятим критиком Кличка Максимом Бахматовим.
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21.07.2025 11:17 Ответить
Перше питання чому чурбанОгли займає в Україні таку посаду???
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21.07.2025 11:25 Ответить
Тому що у тебе , неогли , не вистачило клепки її зайняти . Може для тебе це буде відкриттям , але в Україні не у всіх її громадян прізвище на ко закінчується . Звісно , якщо ти не кацап смердючий , для якого всі не такі як ти - чурки .
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21.07.2025 12:59 Ответить
Звідки у нас стільки бабаїв у владі? Мамедов-Ткаченко, Арахамія ! Тепер цей і багато інших. Зельцмани вважають що ці хлопці зроблять щось добре для України?
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21.07.2025 11:26 Ответить
Демократія. А що ми хотіли ? Якщо українські українці не хочуть активнічать, так і далі буде.
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21.07.2025 12:12 Ответить
Не НАБУ, а цирк якийсь
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21.07.2025 11:45 Ответить
У служок це як партбілет - щоб хтось у сім'ї чи кум мав паспорт наросіі, і бізнес чи нерухомість там
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21.07.2025 11:54 Ответить
Альо ! Цитати треба зазначати і вказувати автора.
Якась мадам це вчора писала. Так її дописи потерли.
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21.07.2025 12:14 Ответить
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21.07.2025 11:57 Ответить
Зачем им рубли в украине?
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21.07.2025 12:18 Ответить
І хто тепер зможе підрахувати, який це вже капець? Підрахуй.
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21.07.2025 12:21 Ответить
Ну, сын за отца (мать) не отвечает . . . Если мать оправдывает агрессию россии в интернете, то есть уголовная статья за оправдание агрессии и глорификацию её участников - вот пусть мать и привлекают к ответственности.

Хотя я согласен, что если у родителей связи в стране-агрессоре и ты родителю активно помогаешь в ведении там бизнеса (судя по сообщению, сын-НАБУшник помогал товар толкать), то на госслужбе во время войны с этой самой страной тебе делать точно нечего. Это раз.
Нарушение правил несовместимости работы в правоохранительном органе с занятием прочими видами деятельности. Это два (хотя тут надо установить, был ли это просто разговор по телефону в режиме "узнать что-то" или он реально помогал отцу в реализации товара - это очень разные вещи).
Но меня также интересует ещё два момента :
1. А при приёме на работу в центральные органы власти или в прифронтовые районы спецпроверку люди проходят ??? Куда СБУ раньше смотрела - что, его родители русские паспорта получили вчера только ?
2. В новости написано, что он несколько недель отдыхал на Тенерифе. А как здорового мужика 18-60 выпустили из страны во время военного положения ? Мне нельзя поехать навестить ребёнка, который там учится, а ему можно значит на курортик ? На каком основании он выехал - если у него 3 детей нет, то только в служебную командировку мог выехать, потому что правоохранителей же тоже не выпускают . . . Или он тоже инвалид, как те прокуроры ??? Только вроде как без медсправки в НАБУ не берут . . . А значит вопрос - кто и на каком основании его выпустил ? Куда смотрят ДПСУ, СБУ, ТЦК ? Хотелось бы и на эти вопросы получить ответы
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21.07.2025 12:30 Ответить
Так у Ваньки Баканова , жена имеет российское гражданство. Когда СБУ поедеь своего бывшего шефа арествывать ?.
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21.07.2025 12:41 Ответить
У нас з 19 року, такий собі громадянин Росії Гогілашвіли був цілим замом Авакова, не маючи ніякого досвіду роботи будь де і освіти. Пізніше він став співмешканцем Буданова)) Гундоса почвара розвалила всі державні інституції і знищила антикорупційні органи. Диктатура побудована.
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21.07.2025 12:43 Ответить
99% усех назначений - это Андрей Ермак!!!
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21.07.2025 12:45 Ответить
Тільки, щоб не українціу владі....
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21.07.2025 12:48 Ответить
чичас скажуть, шо воно "агент пид прикрыттям" та видпустять с богом....
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21.07.2025 12:50 Ответить
такое ощущение, что каждый день практически новости с агентами кремля или коррупционерами во власти. Надо их расстреливать. Чтобы меньше людей рисковало заниматься коррупцией или предательствами. Мера кары за такие серьезные преступления не соответствуют равномерности и смертоносности ущерба к наказанию. Делать также, как в других странах боролись - расстреливать и говорить - пристрелили при попытке к бегству или при попытке сопротивление или т.п. Нужно перенимать опыт других стран. Это самое эффективное средство от паразитов!!!
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21.07.2025 12:53 Ответить
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