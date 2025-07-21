Задержан один из руководителей детективов НАБУ Магамедрасулов, подозрение в ведении бизнеса с РФ, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов уличен в ведении бизнеса с Россией.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Этот чиновник с дислокацией в г. Днепр координирует деятельность Бюро в прифронтовых областях Украины (Днепровская и Запорожская), при этом имеет контакты с представителями страны-агрессора и помогает своему отцу-предпринимателю вести незаконную торговлю с РФ", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, он выступал посредником в продаже партий технической конопли своего отца в РФ (республика Дагестан).
Также проверяется информация о контактах Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передачи им тайной информации, в частности относительно запланированных следственных действий.
"По данным следствия, этот чиновник Бюро был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами РФ и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ, о чем будет сообщено отдельно.
В ходе досудебного расследования также установлено, что отец Руслана Магамедрасулова - Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство РФ, однако чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон.
Что касается матери подозреваемого - Ирины Магамедрасуловой, то она проживает в Киеве, но получает пенсию в т. н. ДНР и публикует пророссийские комментарии в соцсетях, в частности в группах с Z-символикой. СБУ имеет доказательства, что в разговорах она активно поддерживает войну Путина против Украины и оправдывает военные преступления рашистов", - рассказали в Службе безопасности.
Руслан Магамедрасулов должен был быть дислоцирован в г. Днепр и отвечать за работу в прифронтовых регионах, однако почти постоянно находился в г. Киев, а также недавно вернулся с элитного отдыха на острове Тенерифе, где находился несколько недель.
Сейчас решается вопрос о сообщение чиновнику Национального антикоррупционного бюро о подозрении по ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.
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За кермом був державний службовець Молочний Андрій Андрійович - головний спеціаліст відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону.
Показовим є той факт, що автомобіль Toyota з модними номерами 0001 на якому Молочний вбив пішохода, відсутній в декларації. Ну це й не дивно, бо згідно тієї ж декларації його офіційна заробітна плата складає трохи більш як 9 тисяч гривень на місяць, інших доходів немає.
Та ще цікавіше стає, коли копнути на родинну лінію. Андрій Андрійович Молочний є сином Андрія Молочного - колишнього коміка з "Comedy club" та партнера Сергія Притули по "Файна Юкрайна", відвертого українофоба, який виїхав з України до Москви, підтримує політику путіна та російське вторгнення в Україну. Він же є бізнес-партнером нардепа від заборонної проросійської партії "ОПЗЖ" Вадима Столара через ТОВ "ПРОДАКШН КОМПАНІЯ". Він же був співзасновником ТОВ "Укргеймекспорт" разом з нинішнім головою столичної Деснянської РДА затятим критиком Кличка Максимом Бахматовим.
Якась мадам це вчора писала. Так її дописи потерли.
Хотя я согласен, что если у родителей связи в стране-агрессоре и ты родителю активно помогаешь в ведении там бизнеса (судя по сообщению, сын-НАБУшник помогал товар толкать), то на госслужбе во время войны с этой самой страной тебе делать точно нечего. Это раз.
Нарушение правил несовместимости работы в правоохранительном органе с занятием прочими видами деятельности. Это два (хотя тут надо установить, был ли это просто разговор по телефону в режиме "узнать что-то" или он реально помогал отцу в реализации товара - это очень разные вещи).
Но меня также интересует ещё два момента :
1. А при приёме на работу в центральные органы власти или в прифронтовые районы спецпроверку люди проходят ??? Куда СБУ раньше смотрела - что, его родители русские паспорта получили вчера только ?
2. В новости написано, что он несколько недель отдыхал на Тенерифе. А как здорового мужика 18-60 выпустили из страны во время военного положения ? Мне нельзя поехать навестить ребёнка, который там учится, а ему можно значит на курортик ? На каком основании он выехал - если у него 3 детей нет, то только в служебную командировку мог выехать, потому что правоохранителей же тоже не выпускают . . . Или он тоже инвалид, как те прокуроры ??? Только вроде как без медсправки в НАБУ не берут . . . А значит вопрос - кто и на каком основании его выпустил ? Куда смотрят ДПСУ, СБУ, ТЦК ? Хотелось бы и на эти вопросы получить ответы