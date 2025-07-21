РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10518 посетителей онлайн
Новости Обыск в НАБУ
733 4

ЦПК об обысках в НАБУ: Только открытые судебные заседания покажут, объективен ли процесс

ЦПК отреагировал на обыски в НАБУ Что известно

Центр противодействия коррупции отреагировал на обыски силовиков в НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ЦПК сообщила в Telegram.

Там отметили, что фото с обысков прежде всего появились в близких к власти Telegram-каналах до любых официальных коммуникаций.

"На сайте и в соцсетях СБУ до сих пор отсутствует соответствующая информация, однако источники журналистов в правоохранительных органах подтверждают факт обысков. НАБУ сообщило о проведении обысков без постановлений суда у ряда сотрудников", - отметили в ЦПК.

Читайте также: Ходатайство об избрании меры пресечения Шабунину следствие еще не подало, - ЦПК

Центр противодействия коррупции считает, что понять, это начало операции по нейтрализации НАБУ или реальное дело, можно будет по простому маркеру.

"Только открытые полностью заседания судов по мерам пресечения могут продемонстрировать открытость и объективность процесса. В обратном случае - будет означать, что речь идет исключительно о манипуляциях и дискредитации Бюро, которое заподозрило недавно близкого к президенту лично Чернышева.

Напомним, что в свое время в 2017 году СБУ так же массово проводила обыски у работников НАБУ, единственной целью которых было разоблачение агентов НАБУ", - подытожили там.

ЦПК отреагировало на обыски в НАБУ

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

Читайте: Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

Автор: 

НАБУ (4256) Центр противодействия коррупции (261)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це просто вистава для лохторату!...
Вони навмисне роблять порушення, щоб потім усе можна було оскаржити
і порушників не змогли притягнути до відповідальності !
показать весь комментарий
21.07.2025 11:23 Ответить
Так у 2017-му році - таки дійсно було виявлено в штаті НАБУ касапських шпигунів?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:24 Ответить
Милі дєруться, только тєшаться... Розберуться без плєбса.
Ви краще допоможіть відшкодувати пройоб Кетівських турнікетів і оклюзійних наліпок HALO Vent combo на 40 000. Бо у мене комбат забрав преміальні на рацію і РЕБ для Хамера. А мені ще на ППД їхати для переводу і "прибарахлітся" треба для піхоти, і взагалі усунення з посади, 14 міс. без відпустки (мозок вимагає етанолового наркозу)!
показать весь комментарий
21.07.2025 11:30 Ответить
что значит без постановления суда? у нас беспредел?
показать весь комментарий
21.07.2025 11:48 Ответить
 
 