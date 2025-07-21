ЦПК об обысках в НАБУ: Только открытые судебные заседания покажут, объективен ли процесс

Центр противодействия коррупции отреагировал на обыски силовиков в НАБУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пресс-служба ЦПК сообщила в Telegram.

Там отметили, что фото с обысков прежде всего появились в близких к власти Telegram-каналах до любых официальных коммуникаций.

"На сайте и в соцсетях СБУ до сих пор отсутствует соответствующая информация, однако источники журналистов в правоохранительных органах подтверждают факт обысков. НАБУ сообщило о проведении обысков без постановлений суда у ряда сотрудников", - отметили в ЦПК.

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Центр противодействия коррупции считает, что понять, это начало операции по нейтрализации НАБУ или реальное дело, можно будет по простому маркеру.

"Только открытые полностью заседания судов по мерам пресечения могут продемонстрировать открытость и объективность процесса. В обратном случае - будет означать, что речь идет исключительно о манипуляциях и дискредитации Бюро, которое заподозрило недавно близкого к президенту лично Чернышева.



Напомним, что в свое время в 2017 году СБУ так же массово проводила обыски у работников НАБУ, единственной целью которых было разоблачение агентов НАБУ", - подытожили там.

Ранее сообщалось, что 21 июля 2025 у сотрудников НАБУ без постановлений суда проходят следственные действия, которые проводят работники СБУ и Офиса Генерального прокурора.

Впоследствии СБУ сообщила, что одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на ведении бизнеса с Россией.

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