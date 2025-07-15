Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа
Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
Об этом сообщили в ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.
На Шабунина возложили такие обязанности:
- прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;
- не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения задач;
- воздерживаться от общения с работниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;
- не посещать здание НАПК;
- сдать паспорт для выезда за границу.
Из ходатайства в последний момент исчезло требование о ношении электронного браслета.
Во время избрания меры пресечения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречаная отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК, добавили в ЦПК.
"Можно много говорить о пробелах следствия, но вот только один факт. За два года расследования ГБР не смогло допросить руководство НАПК о командировке Виталия. А еще ни разу не допросило Шабунина до объявления подозрения", - отметили там.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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