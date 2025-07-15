Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Об этом сообщили в ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

На Шабунина возложили такие обязанности:

прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;

не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения задач;

воздерживаться от общения с работниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;

не посещать здание НАПК;

сдать паспорт для выезда за границу.

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Из ходатайства в последний момент исчезло требование о ношении электронного браслета.

Во время избрания меры пресечения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречаная отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК, добавили в ЦПК.

"Можно много говорить о пробелах следствия, но вот только один факт. За два года расследования ГБР не смогло допросить руководство НАПК о командировке Виталия. А еще ни разу не допросило Шабунина до объявления подозрения", - отметили там.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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