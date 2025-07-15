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Новости Подозрение Шабунину
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Суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа

Меры пресечения Шабунину

Печерский районный суд Киева 15 июля избрал для главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Об этом сообщили в ЦПК, информирует Цензор.НЕТ.

На Шабунина возложили такие обязанности:

  • прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора;
  • не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения задач;
  • воздерживаться от общения с работниками НАПК, бывшим командиром Юшко и представителями части;
  • не посещать здание НАПК;
  • сдать паспорт для выезда за границу.

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Из ходатайства в последний момент исчезло требование о ношении электронного браслета.

Во время избрания меры пресечения судья отказывалась удовлетворять ходатайство защиты. В частности, Гречаная отказалась приобщить протоколы допроса, подтверждающие, что Шабунин выполнял большой объем работы во время командировки в НАПК, добавили в ЦПК.

"Можно много говорить о пробелах следствия, но вот только один факт. За два года расследования ГБР не смогло допросить руководство НАПК о командировке Виталия. А еще ни разу не допросило Шабунина до объявления подозрения", - отметили там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жена Шабунина: "Пробито очередное дно власти: дату заседания суда "коммуницируют" в стремных телеграмм-каналах и "черти-джокеры" знают все наперед"

Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меру пресечения Шабунину будет избирать судья Гречаная, которая оправдала Тишлека и закрыла дело против Тимошенко

Автор: 

суд (25166) Шабунин Виталий (565) мера пресечения (488) Центр противодействия коррупции (259) Печерский суд Киева (25)


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Топ комментарии
+4
Ще раз - це не про Шабуніна, Шабунін тут - як всім відомий маркер. Тема про "друзям все - ворогам по асій строгості закону".
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15.07.2025 19:56 Ответить
+3
Це чистої води -фармазон.Слідчих та прокурорів мобілізувати і на перевиховання.Ініціатива вийшла з сарая імені Єрмака.
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15.07.2025 19:58 Ответить
+2
Почему у нас нет военных судов? Та и чаруй на этого шепунина, оставил место несения службы, в дисбат…
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15.07.2025 19:51 Ответить
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Почему у нас нет военных судов? Та и чаруй на этого шепунина, оставил место несения службы, в дисбат…
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15.07.2025 19:51 Ответить
бо такі )(уйлоязичні ще й досі тут вештаються.
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15.07.2025 19:57 Ответить
Цензор! Да не интересен ваш Шабунин! Не будет платить "спонсор" на букву "U" Голодные останетесь!
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15.07.2025 19:52 Ответить
Ще раз - це не про Шабуніна, Шабунін тут - як всім відомий маркер. Тема про "друзям все - ворогам по асій строгості закону".
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15.07.2025 19:56 Ответить
Так всегда так было! И что нового случилась? Завтра придут к новому редактору Цензора ( могут и к нам приди, только мы , слава Богу не слишком интересны). Деньги! (т.е. возможность жить за счет других)Все остальное, лирика!
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15.07.2025 20:04 Ответить
Але це не означає, що злочинця-"ворога" потрібно відпустити.
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15.07.2025 20:05 Ответить
Звичайно, ні. От лише не потрібно звіздіти.
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15.07.2025 20:08 Ответить
Так що тоді обговорюємо? Який факт?
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15.07.2025 20:12 Ответить
Я не можу уявити чим подібні б звинувачення закінчились для не Шабуніна. Скоріше за все лежав би десь під землею в курську чи ще якійсь російській ******
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15.07.2025 20:17 Ответить
Перепрошую, а що це за "спонсор" на букву "U"? Натякніть якось більше, бо я реально не розумію, про кого мова.
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15.07.2025 20:07 Ответить
😊 Навіть судді два місяці, які просив прокурор, чомусь давати не захотіли. Видно звинувачення - то справді дичина. І так, був би то не Шабунін, а якийсь Червінський, то особисьим зобов'язанням не обійшлося б.
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15.07.2025 19:53 Ответить
Як завжди жодних доказів. Складу злочину взагалі немає. Не вдалось насмоктати
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15.07.2025 19:56 Ответить
Бачиш, у чому справа. Ти ж з колегами верещиш, що суди підпорядковуються владі, і приймають вигідні їй рішення. А виявляється, що у нас є незалежне від влади правосуддя, яке приймає до уваги докази, агрументи захисту і виносить справедливе рішення. До речі, те, що до Шабуніну обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, не означає його невинуватість. Це означає, що Шабунін не становить загрози суспільству і не має можливості втекти.
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15.07.2025 20:19 Ответить
Да здравствует наш суд - самый гуманный суд в мире!
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15.07.2025 19:57 Ответить
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15.07.2025 20:01 Ответить
Це чистої води -фармазон.Слідчих та прокурорів мобілізувати і на перевиховання.Ініціатива вийшла з сарая імені Єрмака.
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15.07.2025 19:58 Ответить
Пронесло... А міг і на зону загриміти...
До хвалебних пісень в сторону влади залишилось: 3,2,1, старт...
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15.07.2025 19:58 Ответить
Хм... У вас безпрограшна тактика. Якби Шабуніна посадили - це свавілля та репресія влади проти чесного активіста-антикорупціонера. Відпустили - значить підла влада купила лояльність активіста... Може його якось між небом та землею підвісити?
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15.07.2025 20:10 Ответить
Конституція України-0,оце і все у цій закінченій зе-владі
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15.07.2025 20:28 Ответить
 
 