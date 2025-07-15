В суд к Шабунину пришли друзья провокатора Филимоненко, который из-за границы дискредитирует Украину, - ЦПК. ФОТО
На рассмотрение меры пресечения для главы ЦПК Виталия Шабунина в Печерском райсуде Киева 15 июля пришли друзья провокатора и блогера Всеволода Филимоненко.
Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Фарс в трех действиях. Слева - 2017 год. Псевдожурналисты Филимоненко и Липовецкий спровоцировали Виталия Шабунина возле Днепровского военкомата. То высосанное из пальца дело до сих пор рассматривает Днепровский суд.
В центре - 2024 год. Филимоненко, который сбежал за границу, снялся в гадкой "документалке" российского "Первого канала" (ОРТ), направленной на дискредитацию ВСУ", - пишут там.
В ЦПК добавили, что Липовецкий, который был тогда вместе с Филимоненко, пришел в Печерский суд 15 июля на рассмотрение меры пресечения Шабунину. При этом он не скрывает, что представляет "СМИ" провокатора Филимоненко.
Напомним, Всеволод Филимоненко скандально известен тем, что спровоцировал главу ЦПК Виталия Шабунина на драку, после чего против Шабунина открыли уголовное производство.
Также Филимоненко был исключен из общественного движения "ЧЕСНО" еще до парламентских выборов в октябре 2012 года за действия, несовместимые с принципами движения (подозрение в вымогательстве у доверенного лица кандидата в депутаты).
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Нагадаємо і коментарі в той час -
botoks
пошел слив Шабунина... но никто не трогает труху, шуфрича,вилкулов, королевскую, мураева, ******** и проч "соратников"
08.06.2017 11:04
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При всех своих минусах Шабунин явно на стороне Украины, поэтому за него даже Порошенко вступился
І був там шабунін…
Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Пріходько, яка розколалася і поплила на першому ж інтерв'ю. Наприклад, Зеленському робили теплі ванни. На цьому попріщє особливий вклад у Дмітрія Го*дона. Він слухав гундосне патякання, не перебивав і робив вигляд, що ця маячня "про возьмом іх пункти, потом наши і сойдьомся пасєрєдінє" достойна уваги.
Також у Зелі тоді найняли актора його ж серіалу Боклана, щоб той грав роль інтерв'юера - робити вигляд, що питання і відповіді не заготовлені.
Але окрім цього у лошья треба було створити враження, що вчорашній тамада на весіллях у крутьків, це політичний лідер, за яким ідуть інші.
І тоді замовники стали зганяти на постановочну зустріч з зеленським всіх, хто готовий був продаватися.
І сидів Зеленський в оточенні молодих політиків, молов всякий абирвалг про 6% для айтішніков і грушу, яку не можна трусити, а поруч сиділи всякі навколополітичні проходімци і кивали на маячню гривами.
Був там абрамовічус, був там данилюк, був чєл, що віщав про 4 тис дол зарплати вчителям.
І був там шабунін.
Саме шабунін грав роль у сценках, завданням яких було зробити цю нікчему президентом.
Шабуніну як і іншим перерахованим було плювати, що цей ноль, стань він президентом під час війни, зведе країну в могилу. Шабунін робив вигляд, що Зеленський "розділяє" якусь там їхню "антикорупційну стратегію".
Шабунін був у тій самій зграї, що за попередньою змовою вела до влади члена опг приват, а тепер розбіглася за кордон прібарахлівши себе, а вас залишивши з новою епохою.
Те, що шабунін як самий рижий отримав підозру від Зеленського, це печально в контексті диктатури. Але те, що аферист отримав підозру від свого ж поплічника, це вияв справедливості.
Вони всі разом з зеленським мають отримати підозри за те, що натворили. Тоді і буде чесно.
Переслано від Дмитро Чекалкін
Так чаво тєбє надабна та ?