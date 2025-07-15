В суд к Шабунину пришли друзья провокатора Филимоненко, который из-за границы дискредитирует Украину, - ЦПК. ФОТО

На рассмотрение меры пресечения для главы ЦПК Виталия Шабунина в Печерском райсуде Киева 15 июля пришли друзья провокатора и блогера Всеволода Филимоненко.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Фарс в трех действиях. Слева - 2017 год. Псевдожурналисты Филимоненко и Липовецкий спровоцировали Виталия Шабунина возле Днепровского военкомата. То высосанное из пальца дело до сих пор рассматривает Днепровский суд.

В центре - 2024 год. Филимоненко, который сбежал за границу, снялся в гадкой "документалке" российского "Первого канала" (ОРТ), направленной на дискредитацию ВСУ", - пишут там.

В ЦПК добавили, что Липовецкий, который был тогда вместе с Филимоненко, пришел в Печерский суд 15 июля на рассмотрение меры пресечения Шабунину. При этом он не скрывает, что представляет "СМИ" провокатора Филимоненко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура просит для Шабунина личное обязательство на 2 месяца

Напомним, Всеволод Филимоненко скандально известен тем, что спровоцировал главу ЦПК Виталия Шабунина на драку, после чего против Шабунина открыли уголовное производство.

Также Филимоненко был исключен из общественного движения "ЧЕСНО" еще до парламентских выборов в октябре 2012 года за действия, несовместимые с принципами движения (подозрение в вымогательстве у доверенного лица кандидата в депутаты).