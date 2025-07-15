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Новости Фото Дело о командировке Шабунина Подозрение Шабунину
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В суд к Шабунину пришли друзья провокатора Филимоненко, который из-за границы дискредитирует Украину, - ЦПК. ФОТО

На рассмотрение меры пресечения для главы ЦПК Виталия Шабунина в Печерском райсуде Киева 15 июля пришли друзья провокатора и блогера Всеволода Филимоненко.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Фарс в трех действиях. Слева - 2017 год. Псевдожурналисты Филимоненко и Липовецкий спровоцировали Виталия Шабунина возле Днепровского военкомата. То высосанное из пальца дело до сих пор рассматривает Днепровский суд.

В центре - 2024 год. Филимоненко, который сбежал за границу, снялся в гадкой "документалке" российского "Первого канала" (ОРТ), направленной на дискредитацию ВСУ", - пишут там.

В ЦПК добавили, что Липовецкий, который был тогда вместе с Филимоненко, пришел в Печерский суд 15 июля на рассмотрение меры пресечения Шабунину. При этом он не скрывает, что представляет "СМИ" провокатора Филимоненко.

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Меры пресечения Шабунина: на рассмотрение суда пришли друзья Филимоненко

Напомним, Всеволод Филимоненко скандально известен тем, что спровоцировал главу ЦПК Виталия Шабунина на драку, после чего против Шабунина открыли уголовное производство.

Также Филимоненко был исключен из общественного движения "ЧЕСНО" еще до парламентских выборов в октябре 2012 года за действия, несовместимые с принципами движения (подозрение в вымогательстве у доверенного лица кандидата в депутаты).

Автор: 

Киев (25869) суд (25166) Шабунин Виталий (565) Центр противодействия коррупции (259)


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Топ комментарии
+15
Джон Смит:
І був там шабунін…
Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Пріходько, яка розколалася і поплила на першому ж інтерв'ю. Наприклад, Зеленському робили теплі ванни. На цьому попріщє особливий вклад у Дмітрія Го*дона. Він слухав гундосне патякання, не перебивав і робив вигляд, що ця маячня "про возьмом іх пункти, потом наши і сойдьомся пасєрєдінє" достойна уваги.
Також у Зелі тоді найняли актора його ж серіалу Боклана, щоб той грав роль інтерв'юера - робити вигляд, що питання і відповіді не заготовлені.
Але окрім цього у лошья треба було створити враження, що вчорашній тамада на весіллях у крутьків, це політичний лідер, за яким ідуть інші.
І тоді замовники стали зганяти на постановочну зустріч з зеленським всіх, хто готовий був продаватися.
І сидів Зеленський в оточенні молодих політиків, молов всякий абирвалг про 6% для айтішніков і грушу, яку не можна трусити, а поруч сиділи всякі навколополітичні проходімци і кивали на маячню гривами.
Був там абрамовічус, був там данилюк, був чєл, що віщав про 4 тис дол зарплати вчителям.
І був там шабунін.
Саме шабунін грав роль у сценках, завданням яких було зробити цю нікчему президентом.
Шабуніну як і іншим перерахованим було плювати, що цей ноль, стань він президентом під час війни, зведе країну в могилу. Шабунін робив вигляд, що Зеленський "розділяє" якусь там їхню "антикорупційну стратегію".
Шабунін був у тій самій зграї, що за попередньою змовою вела до влади члена опг приват, а тепер розбіглася за кордон прібарахлівши себе, а вас залишивши з новою епохою.
Те, що шабунін як самий рижий отримав підозру від Зеленського, це печально в контексті диктатури. Але те, що аферист отримав підозру від свого ж поплічника, це вияв справедливості.
Вони всі разом з зеленським мають отримати підозри за те, що натворили. Тоді і буде чесно.
Переслано від Дмитро Чекалкін
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15.07.2025 18:41 Ответить
+7
Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/p3563432
Нагадаємо і коментарі в той час -
botoks
пошел слив Шабунина... но никто не трогает труху, шуфрича,вилкулов, королевскую, мураева, ******** и проч "соратников"
08.06.2017 11:04
Мені подобається 96
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15.07.2025 18:20 Ответить
+6
"Жабогадюкінг"...
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15.07.2025 18:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/p3563432
Нагадаємо і коментарі в той час -
botoks
пошел слив Шабунина... но никто не трогает труху, шуфрича,вилкулов, королевскую, мураева, ******** и проч "соратников"
08.06.2017 11:04
Мені подобається 96
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15.07.2025 18:20 Ответить
Из этого списка не трогают только Вилкула, но после полномасштабки он вроде изменился в лучшую сторону
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15.07.2025 18:35 Ответить
Тобто, на Шабуніна ще при Порошенкові кримінальну справу завели? Тоді ніхто не казав, що то наступ проти антикорупціонера?
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15.07.2025 18:50 Ответить
Тоді багато чого казали - варто почитати коменти ...))
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15.07.2025 19:33 Ответить
Зрозуміло. Білі прийшли - грабують, червоні прийшли - грабують... Куди бідному Шабуніну податися?
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15.07.2025 19:35 Ответить
Може 95 ? Мабуть щойно з онліфансу зайшли, переключайтеся вже.
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15.07.2025 19:27 Ответить
Провокаторам ...по голові надавати ,не відходячі далеко від суду...за куточком, а Шабуніну публічно розказати хто такий зі своєю шоблою 🤡 зеленський ...і резонансний суспільний захист гарантовано
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15.07.2025 18:23 Ответить
"Жабогадюкінг"...
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15.07.2025 18:27 Ответить
Нет. Шабунин vs Филимоненко, это как Бутусов vs Шарий.
При всех своих минусах Шабунин явно на стороне Украины, поэтому за него даже Порошенко вступился
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15.07.2025 19:03 Ответить
Та мені б такі гроші, я б краще нього показав - як треба любити Батьківщину
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15.07.2025 19:28 Ответить
От дивно - 10 років тому , цих всіх Шабуніних-Лещенків , що тоді боролися з корупцією , дружно "грантожерами" обзивали - а зараз що ?
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15.07.2025 19:36 Ответить
Ти серйозно?! Порошенко вступився не за "Шабуню" - а за ЗАКОН... Бо для нього, дотримання закону - головне... А "Шабуня" - той же філімоненко... Єдина різниця - Шабунін "тимчасово безробітний", а Філімонєнко - "наймит на роботі"
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15.07.2025 19:32 Ответить
а хто і чиїм другом є чувак з 3 судимосцями?
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15.07.2025 18:35 Ответить
А оці всі друзі не прийшли ?
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15.07.2025 18:36 Ответить
Джон Смит:
І був там шабунін…
Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Пріходько, яка розколалася і поплила на першому ж інтерв'ю. Наприклад, Зеленському робили теплі ванни. На цьому попріщє особливий вклад у Дмітрія Го*дона. Він слухав гундосне патякання, не перебивав і робив вигляд, що ця маячня "про возьмом іх пункти, потом наши і сойдьомся пасєрєдінє" достойна уваги.
Також у Зелі тоді найняли актора його ж серіалу Боклана, щоб той грав роль інтерв'юера - робити вигляд, що питання і відповіді не заготовлені.
Але окрім цього у лошья треба було створити враження, що вчорашній тамада на весіллях у крутьків, це політичний лідер, за яким ідуть інші.
І тоді замовники стали зганяти на постановочну зустріч з зеленським всіх, хто готовий був продаватися.
І сидів Зеленський в оточенні молодих політиків, молов всякий абирвалг про 6% для айтішніков і грушу, яку не можна трусити, а поруч сиділи всякі навколополітичні проходімци і кивали на маячню гривами.
Був там абрамовічус, був там данилюк, був чєл, що віщав про 4 тис дол зарплати вчителям.
І був там шабунін.
Саме шабунін грав роль у сценках, завданням яких було зробити цю нікчему президентом.
Шабуніну як і іншим перерахованим було плювати, що цей ноль, стань він президентом під час війни, зведе країну в могилу. Шабунін робив вигляд, що Зеленський "розділяє" якусь там їхню "антикорупційну стратегію".
Шабунін був у тій самій зграї, що за попередньою змовою вела до влади члена опг приват, а тепер розбіглася за кордон прібарахлівши себе, а вас залишивши з новою епохою.
Те, що шабунін як самий рижий отримав підозру від Зеленського, це печально в контексті диктатури. Але те, що аферист отримав підозру від свого ж поплічника, це вияв справедливості.
Вони всі разом з зеленським мають отримати підозри за те, що натворили. Тоді і буде чесно.
Переслано від Дмитро Чекалкін
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15.07.2025 18:41 Ответить
Кремлівські тролики тут як тут.
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15.07.2025 18:45 Ответить
Та я і бачу. Лапоть Иванов на зміну заступив
Так чаво тєбє надабна та ?
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15.07.2025 18:52 Ответить
До речі, подивіться хто йому лайкнув, це показово (Valery #610180) Це опудало, яке по всіх темах виправдовує владне свавілля у діях мусорів-тцкунів. Зараз воно вже тут гадить.
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15.07.2025 19:29 Ответить
Іфан, воткі нєт)) дамой іді
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15.07.2025 19:31 Ответить
Та й не кажiть, а то пролетить повз чергу вечiрнiх, на похмiлля, наркомiвських 100 гр.
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15.07.2025 20:01 Ответить
 
 