У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО
На розгляд запобіжного заходу для голови ЦПК Віталія Шабуніна у Печерському райсуді Києва 15 липня прийшли друзі провокатора та блогера Всеволода Філімоненка.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Фарс в трьох діях. Ліворуч - 2017 рік. Псевдожурналісти Філімоненко та Липовецький спровокували Віталія Шабуніна біля Дніпровського військомату. Ту висмоктану з пальця справу досі розглядає Дніпровський суд.
У центрі - 2024 рік. Філімоненко, який втік за кордон, знявся в бридкій "документалці" російського "пєрвого каналу" (ОРТ), спрямованій на дискредитацію ЗСУ", - пишуть там.
У ЦПК додали, що Липовецький, який був тоді разом із Філімоненком, прийшов в Печерський суд 15 липня на розгляд запобіжного заходу Шабуніну. При цьому він не приховує, що представляє "ЗМІ" провокатора Філімоненка.
Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження.
Також Філімоненко був виключений з громадського руху "ЧЕСНО" ще до парламентських виборів у жовтні 2012 року за дії, несумісні з принципами руху (підозра у вимаганні у довіреної особи кандидата в депутати).
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Нагадаємо і коментарі в той час -
botoks
пошел слив Шабунина... но никто не трогает труху, шуфрича,вилкулов, королевскую, мураева, ******** и проч "соратников"
08.06.2017 11:04
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хіба "рівність" це не зміна?
При всех своих минусах Шабунин явно на стороне Украины, поэтому за него даже Порошенко вступился
І був там шабунін…
Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Пріходько, яка розколалася і поплила на першому ж інтерв'ю. Наприклад, Зеленському робили теплі ванни. На цьому попріщє особливий вклад у Дмітрія Го*дона. Він слухав гундосне патякання, не перебивав і робив вигляд, що ця маячня "про возьмом іх пункти, потом наши і сойдьомся пасєрєдінє" достойна уваги.
Також у Зелі тоді найняли актора його ж серіалу Боклана, щоб той грав роль інтерв'юера - робити вигляд, що питання і відповіді не заготовлені.
Але окрім цього у лошья треба було створити враження, що вчорашній тамада на весіллях у крутьків, це політичний лідер, за яким ідуть інші.
І тоді замовники стали зганяти на постановочну зустріч з зеленським всіх, хто готовий був продаватися.
І сидів Зеленський в оточенні молодих політиків, молов всякий абирвалг про 6% для айтішніков і грушу, яку не можна трусити, а поруч сиділи всякі навколополітичні проходімци і кивали на маячню гривами.
Був там абрамовічус, був там данилюк, був чєл, що віщав про 4 тис дол зарплати вчителям.
І був там шабунін.
Саме шабунін грав роль у сценках, завданням яких було зробити цю нікчему президентом.
Шабуніну як і іншим перерахованим було плювати, що цей ноль, стань він президентом під час війни, зведе країну в могилу. Шабунін робив вигляд, що Зеленський "розділяє" якусь там їхню "антикорупційну стратегію".
Шабунін був у тій самій зграї, що за попередньою змовою вела до влади члена опг приват, а тепер розбіглася за кордон прібарахлівши себе, а вас залишивши з новою епохою.
Те, що шабунін як самий рижий отримав підозру від Зеленського, це печально в контексті диктатури. Але те, що аферист отримав підозру від свого ж поплічника, це вияв справедливості.
Вони всі разом з зеленським мають отримати підозри за те, що натворили. Тоді і буде чесно.
Переслано від Дмитро Чекалкін
Так чаво тєбє надабна та ?