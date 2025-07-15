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Новини Фото Справа про відрядження Шабуніна Підозра Шабуніну
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У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО

На розгляд запобіжного заходу для голови ЦПК Віталія Шабуніна у Печерському райсуді Києва 15 липня прийшли друзі провокатора та блогера Всеволода Філімоненка.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Фарс в трьох діях. Ліворуч - 2017 рік. Псевдожурналісти Філімоненко та Липовецький спровокували Віталія Шабуніна біля Дніпровського військомату. Ту висмоктану з пальця справу досі розглядає Дніпровський суд.

У центрі - 2024 рік. Філімоненко, який втік за кордон, знявся в бридкій "документалці" російського "пєрвого каналу" (ОРТ), спрямованій на дискредитацію ЗСУ", - пишуть там. 

У ЦПК додали, що Липовецький, який був тоді разом із Філімоненком, прийшов в Печерський суд 15 липня на розгляд запобіжного заходу Шабуніну. При цьому він не приховує, що представляє "ЗМІ" провокатора Філімоненка.

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Запобіжний захід Шабунін: на розгялд суду прийшли друзі Філімоненка

Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження.

Також Філімоненко був виключений з громадського руху "ЧЕСНО" ще до парламентських виборів у жовтні 2012 року за дії, несумісні з принципами руху (підозра у вимаганні у довіреної особи кандидата в депутати).

Автор: 

Київ (19880) суд (11774) Шабунін Віталій (561) Центр протидії корупції (277)


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Топ коментарі
+17
Джон Смит:
І був там шабунін…
Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Пріходько, яка розколалася і поплила на першому ж інтерв'ю. Наприклад, Зеленському робили теплі ванни. На цьому попріщє особливий вклад у Дмітрія Го*дона. Він слухав гундосне патякання, не перебивав і робив вигляд, що ця маячня "про возьмом іх пункти, потом наши і сойдьомся пасєрєдінє" достойна уваги.
Також у Зелі тоді найняли актора його ж серіалу Боклана, щоб той грав роль інтерв'юера - робити вигляд, що питання і відповіді не заготовлені.
Але окрім цього у лошья треба було створити враження, що вчорашній тамада на весіллях у крутьків, це політичний лідер, за яким ідуть інші.
І тоді замовники стали зганяти на постановочну зустріч з зеленським всіх, хто готовий був продаватися.
І сидів Зеленський в оточенні молодих політиків, молов всякий абирвалг про 6% для айтішніков і грушу, яку не можна трусити, а поруч сиділи всякі навколополітичні проходімци і кивали на маячню гривами.
Був там абрамовічус, був там данилюк, був чєл, що віщав про 4 тис дол зарплати вчителям.
І був там шабунін.
Саме шабунін грав роль у сценках, завданням яких було зробити цю нікчему президентом.
Шабуніну як і іншим перерахованим було плювати, що цей ноль, стань він президентом під час війни, зведе країну в могилу. Шабунін робив вигляд, що Зеленський "розділяє" якусь там їхню "антикорупційну стратегію".
Шабунін був у тій самій зграї, що за попередньою змовою вела до влади члена опг приват, а тепер розбіглася за кордон прібарахлівши себе, а вас залишивши з новою епохою.
Те, що шабунін як самий рижий отримав підозру від Зеленського, це печально в контексті диктатури. Але те, що аферист отримав підозру від свого ж поплічника, це вияв справедливості.
Вони всі разом з зеленським мають отримати підозри за те, що натворили. Тоді і буде чесно.
Переслано від Дмитро Чекалкін
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15.07.2025 18:41 Відповісти
+8
Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/p3563432
Нагадаємо і коментарі в той час -
botoks
пошел слив Шабунина... но никто не трогает труху, шуфрича,вилкулов, королевскую, мураева, ******** и проч "соратников"
08.06.2017 11:04
Мені подобається 96
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15.07.2025 18:20 Відповісти
+7
"Жабогадюкінг"...
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15.07.2025 18:27 Відповісти
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Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження. Джерело: https://censor.net/ua/p3563432
Нагадаємо і коментарі в той час -
botoks
пошел слив Шабунина... но никто не трогает труху, шуфрича,вилкулов, королевскую, мураева, ******** и проч "соратников"
08.06.2017 11:04
Мені подобається 96
показати весь коментар
15.07.2025 18:20 Відповісти
Из этого списка не трогают только Вилкула, но после полномасштабки он вроде изменился в лучшую сторону
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15.07.2025 18:35 Відповісти
В каку в каку "сторону"? В яку сторону може змінитися купа лайна??
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15.07.2025 20:55 Відповісти
чому ж
хіба "рівність" це не зміна?
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15.07.2025 21:33 Відповісти
Тобто, на Шабуніна ще при Порошенкові кримінальну справу завели? Тоді ніхто не казав, що то наступ проти антикорупціонера?
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15.07.2025 18:50 Відповісти
Тоді багато чого казали - варто почитати коменти ...))
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15.07.2025 19:33 Відповісти
Зрозуміло. Білі прийшли - грабують, червоні прийшли - грабують... Куди бідному Шабуніну податися?
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15.07.2025 19:35 Відповісти
Може 95 ? Мабуть щойно з онліфансу зайшли, переключайтеся вже.
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15.07.2025 19:27 Відповісти
Провокаторам ...по голові надавати ,не відходячі далеко від суду...за куточком, а Шабуніну публічно розказати хто такий зі своєю шоблою 🤡 зеленський ...і резонансний суспільний захист гарантовано
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15.07.2025 18:23 Відповісти
"Жабогадюкінг"...
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15.07.2025 18:27 Відповісти
Нет. Шабунин vs Филимоненко, это как Бутусов vs Шарий.
При всех своих минусах Шабунин явно на стороне Украины, поэтому за него даже Порошенко вступился
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15.07.2025 19:03 Відповісти
Та мені б такі гроші, я б краще нього показав - як треба любити Батьківщину
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15.07.2025 19:28 Відповісти
От дивно - 10 років тому , цих всіх Шабуніних-Лещенків , що тоді боролися з корупцією , дружно "грантожерами" обзивали - а зараз що ?
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15.07.2025 19:36 Відповісти
Ти серйозно?! Порошенко вступився не за "Шабуню" - а за ЗАКОН... Бо для нього, дотримання закону - головне... А "Шабуня" - той же філімоненко... Єдина різниця - Шабунін "тимчасово безробітний", а Філімонєнко - "наймит на роботі"
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15.07.2025 19:32 Відповісти
Не идеализируй Пороха.
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15.07.2025 21:54 Відповісти
А хто сказав, що я когось "ідеалізую"? Я тут завжди пишу "Не створюйте собі "кумирів" - не будете розчаровуваться...". Але ти можеш мені привести приклад, коли, при Порошенку, люди, поставлені охоронять закон, так безпринципно займалися його порушенням?
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15.07.2025 22:01 Відповісти
а хто і чиїм другом є чувак з 3 судимосцями?
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15.07.2025 18:35 Відповісти
А оці всі друзі не прийшли ?
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15.07.2025 18:36 Відповісти
Джон Смит:
І був там шабунін…
Коли Зеля був нульовий, перед виборами йому ліпили образ політіка. Йому організовували піар-дійства, щоб показати, що він не безтолкова Настя Пріходько, яка розколалася і поплила на першому ж інтерв'ю. Наприклад, Зеленському робили теплі ванни. На цьому попріщє особливий вклад у Дмітрія Го*дона. Він слухав гундосне патякання, не перебивав і робив вигляд, що ця маячня "про возьмом іх пункти, потом наши і сойдьомся пасєрєдінє" достойна уваги.
Також у Зелі тоді найняли актора його ж серіалу Боклана, щоб той грав роль інтерв'юера - робити вигляд, що питання і відповіді не заготовлені.
Але окрім цього у лошья треба було створити враження, що вчорашній тамада на весіллях у крутьків, це політичний лідер, за яким ідуть інші.
І тоді замовники стали зганяти на постановочну зустріч з зеленським всіх, хто готовий був продаватися.
І сидів Зеленський в оточенні молодих політиків, молов всякий абирвалг про 6% для айтішніков і грушу, яку не можна трусити, а поруч сиділи всякі навколополітичні проходімци і кивали на маячню гривами.
Був там абрамовічус, був там данилюк, був чєл, що віщав про 4 тис дол зарплати вчителям.
І був там шабунін.
Саме шабунін грав роль у сценках, завданням яких було зробити цю нікчему президентом.
Шабуніну як і іншим перерахованим було плювати, що цей ноль, стань він президентом під час війни, зведе країну в могилу. Шабунін робив вигляд, що Зеленський "розділяє" якусь там їхню "антикорупційну стратегію".
Шабунін був у тій самій зграї, що за попередньою змовою вела до влади члена опг приват, а тепер розбіглася за кордон прібарахлівши себе, а вас залишивши з новою епохою.
Те, що шабунін як самий рижий отримав підозру від Зеленського, це печально в контексті диктатури. Але те, що аферист отримав підозру від свого ж поплічника, це вияв справедливості.
Вони всі разом з зеленським мають отримати підозри за те, що натворили. Тоді і буде чесно.
Переслано від Дмитро Чекалкін
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15.07.2025 18:41 Відповісти
Кремлівські тролики тут як тут.
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15.07.2025 18:45 Відповісти
Та я і бачу. Лапоть Иванов на зміну заступив
Так чаво тєбє надабна та ?
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15.07.2025 18:52 Відповісти
До речі, подивіться хто йому лайкнув, це показово (Valery #610180) Це опудало, яке по всіх темах виправдовує владне свавілля у діях мусорів-тцкунів. Зараз воно вже тут гадить.
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15.07.2025 19:29 Відповісти
Іфан, воткі нєт)) дамой іді
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15.07.2025 19:31 Відповісти
Та й не кажiть, а то пролетить повз чергу вечiрнiх, на похмiлля, наркомiвських 100 гр.
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15.07.2025 20:01 Відповісти
 
 