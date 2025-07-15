У суд до Шабуніна прийшли друзі провокатора Філімоненка, який з-за кордону дискредитує Україну, - ЦПК. ФОТО

На розгляд запобіжного заходу для голови ЦПК Віталія Шабуніна у Печерському райсуді Києва 15 липня прийшли друзі провокатора та блогера Всеволода Філімоненка.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Фарс в трьох діях. Ліворуч - 2017 рік. Псевдожурналісти Філімоненко та Липовецький спровокували Віталія Шабуніна біля Дніпровського військомату. Ту висмоктану з пальця справу досі розглядає Дніпровський суд.

У центрі - 2024 рік. Філімоненко, який втік за кордон, знявся в бридкій "документалці" російського "пєрвого каналу" (ОРТ), спрямованій на дискредитацію ЗСУ", - пишуть там.

У ЦПК додали, що Липовецький, який був тоді разом із Філімоненком, прийшов в Печерський суд 15 липня на розгляд запобіжного заходу Шабуніну. При цьому він не приховує, що представляє "ЗМІ" провокатора Філімоненка.

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Нагадаємо, Всеволод Філімоненко скандально відомий тим, що спровокував главу ЦПК Віталія Шабуніна на бійку, після чого проти Шабуніна відкрили кримінальне провадження.

Також Філімоненко був виключений з громадського руху "ЧЕСНО" ще до парламентських виборів у жовтні 2012 року за дії, несумісні з принципами руху (підозра у вимаганні у довіреної особи кандидата в депутати).