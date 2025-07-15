Прокуратура просить для Шабуніна особисте зобов’язання на 2 місяці

Прокуратура просить для голови правління ЦПК Віталія Шабунін запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обвинувачення просить змінити резолютивну частину клопотання про обрання запобіжного заходу Шабуніну, виклавши її в наступній редакції. Застосувати щодо підозрюваного Шабунін Віталія Вікторовича ... запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання строком на 2 місяці із покладенням обов'язків, передбачених ч.5 ст 194 КПК України", - сказав прокурор під час засідання.

Так, прокурор просить зобов'язати Шабуніна прибувати за викликом до слідчого прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом заздалегідь повідомити про це. Не відлучатися із населеного пункту - с. Коробчине, Чугуївського району Харківщини, в якому дислокується підрозділ Шабуніна.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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