Заява ГО щодо справи Шабуніна: Закликаємо Зеленського, ОГП та ДБР не використовувати правосуддя для політичних розправ

Не можна допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань критиків влади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні громадських організацій до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Кравченка та директора ДБР Олексія Сухачова щодо справи Шабуніна.

Там нагадали, що Шабунін добровільно мобілізувався до Сил оборони та перебував у різних регіонах України за місцем дислокації підрозділу. Звинувачення ДБР ґрунтуються на періоді, коли Шабунін перебував у службовому відрядженні до НАЗК відповідно до офіційного наказу командування. Під час відрядження він отримував стандартне грошове забезпечення як військовослужбовець без жодних "бойових".

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"Питання отримання чи неотримання виплат військовослужбовця не залежить від його волі і не ним проводиться їх нарахування. Ці питання регулює держава, і якщо вона вважає, що здійснено необґрунтовану виплату, то існує інститут цивільного права, за яким може бути заявлено вимогу щодо повернення коштів.

Отже, Віталія Шабуніна підозрюють у здійсненні дій, які вчиняли державні органи, адже військовослужбовець не вирішує, скільки йому має бути нараховано виплат і ким, він – підлегла особа, яка під час служби перебуває в "руках" держави й від неї залежна", - зазначили автори звернення.

Також там назвали маніпулятивною згадку про користування волонтерським авто. Його закупівля здійснювалася за кошти CEO Club, а авто було передано конкретно для потреб військовослужбовця Шабуніна. Благодійники не вважають, що їхні права порушено.

"Таким чином, дії органів досудового розслідування можна розцінювати або як цілковиту некомпетентність посадових осіб і невідповідність займаній посаді, або як цілеспрямовану атаку з метою тиску на Віталія Шабуніна, який під час несення військової служби продовжував критикувати роботу державних органів", - додали у зверненні.

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Заклик ГО

"Ми, представники правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань, що нижче підписалися, звертаємося до Президента України, Генерального прокурора та директора ДБР із вимогою не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань критиків влади", - йдеться в повідомленні.

Президента України Володимира Зеленського закликали висловити публічну позицію щодо неприпустимості політично мотивованого переслідування громадських діячів.

Директора ДБР Сухачова - відповідно до п. 2 ст. 39 КПК відсторонити слідчих, які здійснювали досудове розслідування цього провадження, та ініціювати дисциплінарне провадження щодо них; відповідно до п.4 cт. 39 КПК усунути порушення вимог законодавства, допущених слідчими; взяти на себе особисту відповідальність та відповідно до п. 5 cт. 39 КПК здійснити особисто повне досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Генпрокурора Руслана Кравченка - забезпечити неупереджене процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та провести службове розслідування щодо слідчих у разі виявлення грубих порушень кримінально-процесуального законодавства; за відсутності складу кримінального правопорушення – закрити кримінальне провадження щодо Віталія Шабуніна.

Звернення підписали понад 60 організацій.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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