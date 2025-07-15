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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Заява ГО щодо справи Шабуніна: Закликаємо Зеленського, ОГП та ДБР не використовувати правосуддя для політичних розправ

Громадські організації звернулися до Зеленського щодо справи Шабуніна

Не можна допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань критиків влади

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні громадських організацій до президента Володимира Зеленського, генпрокурора Руслана Кравченка та директора ДБР Олексія Сухачова щодо справи Шабуніна.

Там нагадали, що Шабунін добровільно мобілізувався до Сил оборони та перебував у різних регіонах України за місцем дислокації підрозділу. Звинувачення ДБР ґрунтуються на періоді, коли Шабунін перебував у службовому відрядженні до НАЗК відповідно до офіційного наказу командування. Під час відрядження він отримував стандартне грошове забезпечення як військовослужбовець без жодних "бойових".

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"Питання отримання чи неотримання виплат військовослужбовця не залежить від його волі і не ним проводиться їх нарахування. Ці питання регулює держава, і якщо вона вважає, що здійснено необґрунтовану виплату, то існує інститут цивільного права, за яким може бути заявлено вимогу щодо повернення коштів.

Отже, Віталія Шабуніна підозрюють у здійсненні дій, які вчиняли державні органи, адже військовослужбовець не вирішує, скільки йому має бути нараховано виплат і ким, він – підлегла особа, яка під час служби перебуває в "руках" держави й від неї залежна", - зазначили автори звернення.

Також там назвали маніпулятивною згадку про користування волонтерським авто. Його закупівля здійснювалася за кошти CEO Club, а авто було передано конкретно для потреб військовослужбовця Шабуніна. Благодійники не вважають, що їхні права порушено.

"Таким чином, дії органів досудового розслідування можна розцінювати або як цілковиту некомпетентність посадових осіб і невідповідність займаній посаді, або як цілеспрямовану атаку з метою тиску на Віталія Шабуніна, який під час несення військової служби продовжував критикувати роботу державних органів", - додали у зверненні.

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Заклик ГО

"Ми, представники правозахисних, антикорупційних організацій та інших громадських об’єднань, що нижче підписалися, звертаємося до Президента України, Генерального прокурора та директора ДБР із вимогою не допускати використання системи правосуддя для політичних розправ та переслідувань критиків влади", - йдеться в повідомленні.

Президента України Володимира Зеленського закликали висловити публічну позицію щодо неприпустимості політично мотивованого переслідування громадських діячів.

Директора ДБР Сухачова - відповідно до п. 2 ст. 39 КПК відсторонити слідчих, які здійснювали досудове розслідування цього провадження, та ініціювати дисциплінарне провадження щодо них; відповідно до п.4 cт. 39 КПК усунути порушення вимог законодавства, допущених слідчими; взяти на себе особисту відповідальність та відповідно до п. 5 cт. 39 КПК здійснити особисто повне досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Генпрокурора Руслана Кравченка - забезпечити неупереджене процесуальне керівництво досудовим розслідуванням та провести службове розслідування щодо слідчих у разі виявлення грубих порушень кримінально-процесуального законодавства; за відсутності складу кримінального правопорушення – закрити кримінальне провадження щодо Віталія Шабуніна.

Звернення підписали понад 60 організацій.

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Справа Віталія Шабуніна

Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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Автор: 

громадські організації (86) Шабунін Віталій (561)


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Топ коментарі
+15
Іноді, перед тим як перднути як козел у воду, варто трохи помовчати. Помовчати, плть...ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, що
1, Зараз не час порпатися у труселях шабуніних. Чому не час? Тому що після шабуніних перекриють канали для бухтіння Вітяшам Залізнякам.
2, Влада затикає рота шабуніним, бо він критикує владу.

То тобі, плять, за ЗЕлупу обідно, що його критикують? Чи ти сам із ЗЕлуп, крітік хрєноватий?
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15.07.2025 14:26 Відповісти
+6
А вам ще не обридло носитися з тим, що було? Навіть те, що буде - не лякає? Ні? Просто цікаво поєхиднічати з шабуніна?
Але зараз всі ви - шабуніни. Чи ще не вкурили? Ну тоді давайте далі кидайте пред"яви шабуніну. Може попустить.
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15.07.2025 14:29 Відповісти
+5
І все вам зі Франції видно, і усе ви там знаєте.
Я знаю впено одне, як що ти відстоюєш законність і право, то сам повинен бути криштально чистим, а не крутити тим законом як циган сонцем.
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15.07.2025 14:31 Відповісти
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Іноді, перед тим як перднути як козел у воду, варто трохи помовчати. Помовчати, плть...ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, що
1, Зараз не час порпатися у труселях шабуніних. Чому не час? Тому що після шабуніних перекриють канали для бухтіння Вітяшам Залізнякам.
2, Влада затикає рота шабуніним, бо він критикує владу.

То тобі, плять, за ЗЕлупу обідно, що його критикують? Чи ти сам із ЗЕлуп, крітік хрєноватий?
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15.07.2025 14:26 Відповісти
І все вам зі Франції видно, і усе ви там знаєте.
Я знаю впено одне, як що ти відстоюєш законність і право, то сам повинен бути криштально чистим, а не крутити тим законом як циган сонцем.
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15.07.2025 14:31 Відповісти
не ображайте циганів. Як Найвеличніший.
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15.07.2025 14:32 Відповісти
Якщо ви любитель ромів, не ображайте їх називаючи циганами.
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15.07.2025 14:34 Відповісти
але Ви Зелюбитель все-таки правда? Пан Паржатєль?
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15.07.2025 14:39 Відповісти
Називай одразу прізвище свого коханого вождя.
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15.07.2025 14:46 Відповісти
Камеради! Всі на штурм Бастилії!
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15.07.2025 14:39 Відповісти
??? А хіба Залізняк професійний" борець" з корупцією, який 15 років з нею бореться і ніяк не переможе? Хіба в Залізняка за роки боротьби з"явився особняк в Києві? Хіба в Залізняка дружбан-антикорупціонер 3 судимий? Хіба Залізняк боїться з"являтися у своїй військовій частині що бійці не надавали по мордяці?
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15.07.2025 16:34 Відповісти
Взагалі чули 60 організацій які підписались,а у Вас специфічний слух,який з тих, нуу далі по С.Петлюрі.
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15.07.2025 14:28 Відповісти
Зелупенко - ти?
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15.07.2025 14:28 Відповісти
А якби зараз президентом був якийсь бариґа- малодьор? Що би було з цим відважним борцем за всьо хароше і проти всього плохого?
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15.07.2025 14:26 Відповісти
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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15.07.2025 14:27 Відповісти
Так, так! Адже Порошенко звітував, що реформована судова система.
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15.07.2025 15:15 Відповісти
Коби ти була Наталка, я би тобі щось казала. Але ж ти Наталья!
Аксіома: Усі кацапи тваринно ненавидять Порошенка.
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15.07.2025 17:44 Відповісти
А вам ще не обридло носитися з тим, що було? Навіть те, що буде - не лякає? Ні? Просто цікаво поєхиднічати з шабуніна?
Але зараз всі ви - шабуніни. Чи ще не вкурили? Ну тоді давайте далі кидайте пред"яви шабуніну. Може попустить.
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15.07.2025 14:29 Відповісти
Якщо ти не цікавишся тим що було, то те що буде - зацікавиться тобою! Що й сталося з пламєнним борцем.
P.S.Красиво нашабунюють того чорта.😁Ржом, як того й хотів цей "страдалєц".
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15.07.2025 14:41 Відповісти
Та нє вапріс! Підтримайте д"єрьмака, щоб взагалі закрив Шабуніна.
Поплескайет у долонькі, подякуйте дєрьмакам. І буде вам щастя.
І нев"******** три гетьмана буде, які закунчуються ВЕСЬ ЧАС лайном.
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15.07.2025 14:53 Відповісти
Коли від моєї підтримки реально щось залежало - такі під@р@си як цей страдалєц вливали інфолайно в пусті макітри народонасєлєнія.
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15.07.2025 15:10 Відповісти
Та кОпни його! Дєрьмак тобі сладкую канхвєту дасть...посмоктати.
Порадуй Зелуп!
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15.07.2025 15:15 Відповісти
Тобі вже дав? Посмоктати канхвєту?
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15.07.2025 15:56 Відповісти
Дурачки , завжди ржуть, ви мабуть зі стада73%🐑🐏🦠, як і шабунін, найем , заліщук , лещенко, стерненко , навпаки , треба використати момент " ворог , мого ворог , мій союзник" Підняьися всі , щоб замочити головне внутрішнє зло - зейло ‼️
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15.07.2025 15:02 Відповісти
обьеднатися всім ( є сітуація ,привід)
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15.07.2025 15:04 Відповісти
🤣топ-комент! ви спочатку спробуйте прочитати, те що тут нашкрябали!))
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15.07.2025 15:06 Відповісти
справа у Шабуніна може бути лише одна - по статті СЗЧ (до 7 років де-кому з "пересічних" дають, між іншим)

те, що йому поспіхом "намалювали" заднім числом відрядження та все інше - це цирк, який нічого не змінює

все інше: це його намагання бути блатним, що як для "антикорупціонера" - взагалі лютий треш
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15.07.2025 14:31 Відповісти
А де ж він так блатував? Коли?
Але ж Шабунін - це не хер з гори. В нього є посада, яка надавала йому деякі права, доступ до інформації.
То в чому він блатував? Скажіть - може і я блатую?
Це я там, щоб спитати, особливої симпатії у мене до Шабуніна нема.
Але нема і симпатії до тупих АНАЛітиків.
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15.07.2025 14:34 Відповісти
Віталік, перелогінься.

А заодно розкажи нам всім хоча б з якусь твою антикорупційну справу, яка б призвела до посадок, а не заміні рил біля корита.

Бо вміти пиляти гранти та піаритись - не робить когось надзвичайним.
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15.07.2025 14:38 Відповісти
Бабайка, не кидайте хмизу по простоті своїй!
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15.07.2025 14:43 Відповісти
Зараз яйла причеплю, щоб перелогінитися.
А ти поки що долий олії у шестерьонки моску. ))
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15.07.2025 15:16 Відповісти
Це ти з дивану побачив, яка там може бути справа у Шабуніна? Чи з кухоньки?
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15.07.2025 14:47 Відповісти
Здається Вова морозиться.Без Татарова,Єрмака,ЗЕленського жодна " собака не оженилась би",На питання журналіста Вова промичав,що Татарова не звільне бо він "чеченців вбивав".Воно служило януковичу і якщо особисто фізично не вбивав майданівців,але по ним справи 100% підшивав,пардон,порушував кримінальні справи.Його роль та, що була у портнова,тиснути на правоохоронні органи.Ось і відповідь по Шабуніну .
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15.07.2025 14:33 Відповісти
Це не Шабунін "ПРОКОЛОВСЯ" ! Знайома ситуація, яка стала методичкою отих сбушників, які ховаються від бойових дій за цивільними справами на цивільних. Це Боневтік РОЗКОЛОВСЯ ! Ось що він робить з тими, хто його "світять" і вдень, і вночі. Всі його оборутки, всю його БРЕХНЮ на ЗАГАЛ !!! Цей неДОпрезидент відсторонився від своїх обов'язків (крім поїздок по світу) - ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯНИНА ДЕРЖАВИ. Якщо порушується це ПРАВО, то обов'язки можна кожному викинути на смітник, разом з президентом-бандитом !
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15.07.2025 14:37 Відповісти
Зевлада будує в Україні корупційно-мафіозну систему.
Друга партрегіональна хвиля накрила державу!
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15.07.2025 14:39 Відповісти
Так, але майдану не буде, бо війна, цим скористається ворог.
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15.07.2025 15:17 Відповісти
Друге діло Порошенко. Ти, Шабуня, гавкотів на нього без перестанку, розуміючи що Порох таких гавкунів не переслідує І все мріяв, що бланень зробить тебе якщо не міністром то велиииииким начальніком. Але, Шабуня, у блазня була своя коМанда гавкунів і вони обійшли тебе, як чмо нікчемне. Зрадників ігнорують всі, навідь і в ЗЕбанутій команді. Так що, Шабуня, витри сопельки і змирись. Ти хотів, щоб НОВИЄ ліца спустили всіх собак на Пороха. Вони так і зробили. Без твоїх зусиль. А ти просто непотріб, нікчемний дрищ, який нікому не потрібний.
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15.07.2025 14:39 Відповісти
Ще закликаємо злодіїв не красти і вбивць не вбивати
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15.07.2025 14:40 Відповісти
цікава абривіатура ОГП, вона щось дуже нагадує .
зелені свиню підсунули прокурорам додавши до назви офіс
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15.07.2025 14:43 Відповісти
Шабунін один переслідується владою? Чому не згадали решту?
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15.07.2025 14:49 Відповісти
Як завили соросята грантожери
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15.07.2025 14:54 Відповісти
--Хто там виє в ефірі, Беррімор?
--Це гранжери, сер?
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15.07.2025 14:59 Відповісти
ну зовсім ці ГО оборзєлі-на самого царя наїхали-щось там про якісь права гавкають та ще й указують царю що робити-щас вам царь покаже як на нього царя рот розкривати-він покаже вам ваше місце біля параші
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15.07.2025 15:00 Відповісти
Тримайся Віталій, всі притомні люди с тобою. Лупайте цю скалу!!!
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15.07.2025 15:23 Відповісти
Тут ,якщо бути точним звернення має бути загалом до «влади»,охаректиризувавши її московською мовою(бо вони і є запроданці та зрадники). ОПГ(организованная преступная группировка).
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15.07.2025 15:39 Відповісти
Президент, дави корупційну гадину!
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15.07.2025 15:40 Відповісти
ахметов заводи ворує пачками, бєня ***** клоуна посилає, шпіони і кілери серед білого дня полюють, коли сбу в сауні на скриту камеру дрочить.... а тут якачь ***** з відрядженням??? це реально у війну таким займатись
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15.07.2025 16:02 Відповісти
Є декілька сюжетів на ЮТуб Пояркова,про цього незламного антикорупціонера....
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15.07.2025 16:36 Відповісти
В світі байок,це звучить так: закликаємо Вовка не їсти наших Ягнят.
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15.07.2025 17:57 Відповісти
Те, що Шабунін відпочиває в київських ресторанах часто - то було відомо давно. Всіма це сприймалось як "ну, черговий золотий хлопчик" - тобто, відносно спокійно, явище звичне і вже не викликає в пересічних відрази. Тепер виявляється, що то він був командиром бригади ТРО направлений безстроково у відрядження, у Київ, по місцю проживання. Цікаво, а яким умовам і вимогам повинен відповідати військовослужбовець, щоб такі відрядження отримувати?

Тож, як кажуть, "знайшли один одного" - люті захисники влади у особі ДБР (які малюють справи вигадані на будь-кого) і люті антикорупціонери (які від командирів бригад отримають без проблем безстрокові відрядження по місцю проживання).
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15.07.2025 18:11 Відповісти
 
 