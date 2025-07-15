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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Заявление ОО по делу Шабунина: Призываем Зеленского, ОГП и ГБР не использовать правосудие для политических расправ

Общественные организации обратились к Зеленскому по делу Шабунина

Нельзя допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении общественных организаций к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Кравченко и директору ГБР Алексею Сухачеву по делу Шабунина.

Там напомнили, что Шабунин добровольно мобилизовался в Силы обороны и находился в разных регионах Украины по месту дислокации подразделения. Обвинения ГБР основываются на периоде, когда Шабунин находился в служебной командировке в НАПК в соответствии с официальным приказом командования. Во время командировки он получал стандартное денежное обеспечение как военнослужащий без всяких "боевых".

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"Вопрос получения или неполучения выплат военнослужащего не зависит от его воли и не им производится их начисление. Эти вопросы регулирует государство, и если оно считает, что осуществлена необоснованная выплата, то существует институт гражданского права, по которому может быть заявлено требование о возврате средств.

Таким образом, Виталия Шабунина подозревают в совершении действий, которые совершали государственные органы, ведь военнослужащий не решает, сколько ему должно быть начислено выплат и кем, он - подчиненное лицо, которое во время службы находится в "руках" государства и от него зависимо", - отметили авторы обращения.

Также там назвали манипулятивным упоминание о пользовании волонтерским авто. Его закупка осуществлялась за средства CEO Club, а авто было передано конкретно для нужд военнослужащего Шабунина. Благотворители не считают, что их права нарушены.

"Таким образом, действия органов досудебного расследования можно расценивать или как полную некомпетентность должностных лиц и несоответствие занимаемой должности, или как целенаправленную атаку с целью давления на Виталия Шабунина, который во время несения военной службы продолжал критиковать работу государственных органов", - добавили в обращении.

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Призыв ОО

"Мы, представители правозащитных, антикоррупционных организаций и других общественных объединений, нижеподписавшиеся обращаемся к Президенту Украины, Генеральному прокурору и директору ГБР с требованием не допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти", - говорится в сообщении.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали выразить публичную позицию относительно недопустимости политически мотивированного преследования общественных деятелей.

Директора ГБР Сухачева - в соответствии с п. 2 ст. 39 УПК отстранить следователей, осуществлявших досудебное расследование этого производства, и инициировать дисциплинарное производство в отношении них; в соответствии с п.4 ст. 39 УПК устранить нарушения требований законодательства, допущенных следователями; взять на себя личную ответственность и в соответствии с п. 5 ст. 39 УПК осуществить лично полное досудебное расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя.

Генпрокурора Руслана Кравченко - обеспечить беспристрастное процессуальное руководство досудебным расследованием и провести служебное расследование в отношении следователей в случае выявления грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства; при отсутствии состава уголовного преступления - закрыть уголовное производство в отношении Виталия Шабунина.

Обращение подписали более 60 организаций.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Автор: 

общественные организации (154) Шабунин Виталий (562)


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Топ комментарии
+12
Іноді, перед тим як перднути як козел у воду, варто трохи помовчати. Помовчати, плть...ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, що
1, Зараз не час порпатися у труселях шабуніних. Чому не час? Тому що після шабуніних перекриють канали для бухтіння Вітяшам Залізнякам.
2, Влада затикає рота шабуніним, бо він критикує владу.

То тобі, плять, за ЗЕлупу обідно, що його критикують? Чи ти сам із ЗЕлуп, крітік хрєноватий?
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15.07.2025 14:26 Ответить
+3
А вам ще не обридло носитися з тим, що було? Навіть те, що буде - не лякає? Ні? Просто цікаво поєхиднічати з шабуніна?
Але зараз всі ви - шабуніни. Чи ще не вкурили? Ну тоді давайте далі кидайте пред"яви шабуніну. Може попустить.
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15.07.2025 14:29 Ответить
+3
І все вам зі Франції видно, і усе ви там знаєте.
Я знаю впено одне, як що ти відстоюєш законність і право, то сам повинен бути криштально чистим, а не крутити тим законом як циган сонцем.
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15.07.2025 14:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Іноді, перед тим як перднути як козел у воду, варто трохи помовчати. Помовчати, плть...ЩОБ ЗРОЗУМІТИ, що
1, Зараз не час порпатися у труселях шабуніних. Чому не час? Тому що після шабуніних перекриють канали для бухтіння Вітяшам Залізнякам.
2, Влада затикає рота шабуніним, бо він критикує владу.

То тобі, плять, за ЗЕлупу обідно, що його критикують? Чи ти сам із ЗЕлуп, крітік хрєноватий?
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15.07.2025 14:26 Ответить
І все вам зі Франції видно, і усе ви там знаєте.
Я знаю впено одне, як що ти відстоюєш законність і право, то сам повинен бути криштально чистим, а не крутити тим законом як циган сонцем.
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15.07.2025 14:31 Ответить
не ображайте циганів. Як Найвеличніший.
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15.07.2025 14:32 Ответить
Якщо ви любитель ромів, не ображайте їх називаючи циганами.
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15.07.2025 14:34 Ответить
але Ви Зелюбитель все-таки правда? Пан Паржатєль?
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15.07.2025 14:39 Ответить
Називай одразу прізвище свого коханого вождя.
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15.07.2025 14:46 Ответить
Камеради! Всі на штурм Бастилії!
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15.07.2025 14:39 Ответить
Взагалі чули 60 організацій які підписались,а у Вас специфічний слух,який з тих, нуу далі по С.Петлюрі.
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15.07.2025 14:28 Ответить
Зелупенко - ти?
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15.07.2025 14:28 Ответить
А якби зараз президентом був якийсь бариґа- малодьор? Що би було з цим відважним борцем за всьо хароше і проти всього плохого?
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15.07.2025 14:26 Ответить
Ва фсьом вінаватый Парашэнка!
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15.07.2025 14:27 Ответить
Так, так! Адже Порошенко звітував, що реформована судова система.
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15.07.2025 15:15 Ответить
А вам ще не обридло носитися з тим, що було? Навіть те, що буде - не лякає? Ні? Просто цікаво поєхиднічати з шабуніна?
Але зараз всі ви - шабуніни. Чи ще не вкурили? Ну тоді давайте далі кидайте пред"яви шабуніну. Може попустить.
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15.07.2025 14:29 Ответить
Якщо ти не цікавишся тим що було, то те що буде - зацікавиться тобою! Що й сталося з пламєнним борцем.
P.S.Красиво нашабунюють того чорта.😁Ржом, як того й хотів цей "страдалєц".
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15.07.2025 14:41 Ответить
Та нє вапріс! Підтримайте д"єрьмака, щоб взагалі закрив Шабуніна.
Поплескайет у долонькі, подякуйте дєрьмакам. І буде вам щастя.
І нев"******** три гетьмана буде, які закунчуються ВЕСЬ ЧАС лайном.
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15.07.2025 14:53 Ответить
Коли від моєї підтримки реально щось залежало - такі під@р@си як цей страдалєц вливали інфолайно в пусті макітри народонасєлєнія.
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15.07.2025 15:10 Ответить
Та кОпни його! Дєрьмак тобі сладкую канхвєту дасть...посмоктати.
Порадуй Зелуп!
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15.07.2025 15:15 Ответить
Дурачки , завжди ржуть, ви мабуть зі стада73%🐑🐏🦠, як і шабунін, найем , заліщук , лещенко, стерненко , навпаки , треба використати момент " ворог , мого ворог , мій союзник" Підняьися всі , щоб замочити головне внутрішнє зло - зейло ‼️
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15.07.2025 15:02 Ответить
обьеднатися всім ( є сітуація ,привід)
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15.07.2025 15:04 Ответить
🤣топ-комент! ви спочатку спробуйте прочитати, те що тут нашкрябали!))
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15.07.2025 15:06 Ответить
справа у Шабуніна може бути лише одна - по статті СЗЧ (до 7 років де-кому з "пересічних" дають, між іншим)

те, що йому поспіхом "намалювали" заднім числом відрядження та все інше - це цирк, який нічого не змінює

все інше: це його намагання бути блатним, що як для "антикорупціонера" - взагалі лютий треш
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15.07.2025 14:31 Ответить
А де ж він так блатував? Коли?
Але ж Шабунін - це не хер з гори. В нього є посада, яка надавала йому деякі права, доступ до інформації.
То в чому він блатував? Скажіть - може і я блатую?
Це я там, щоб спитати, особливої симпатії у мене до Шабуніна нема.
Але нема і симпатії до тупих АНАЛітиків.
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15.07.2025 14:34 Ответить
Віталік, перелогінься.

А заодно розкажи нам всім хоча б з якусь твою антикорупційну справу, яка б призвела до посадок, а не заміні рил біля корита.

Бо вміти пиляти гранти та піаритись - не робить когось надзвичайним.
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15.07.2025 14:38 Ответить
Бабайка, не кидайте хмизу по простоті своїй!
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15.07.2025 14:43 Ответить
Зараз яйла причеплю, щоб перелогінитися.
А ти поки що долий олії у шестерьонки моску. ))
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15.07.2025 15:16 Ответить
Це ти з дивану побачив, яка там може бути справа у Шабуніна? Чи з кухоньки?
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15.07.2025 14:47 Ответить
Здається Вова морозиться.Без Татарова,Єрмака,ЗЕленського жодна " собака не оженилась би",На питання журналіста Вова промичав,що Татарова не звільне бо він "чеченців вбивав".Воно служило януковичу і якщо особисто фізично не вбивав майданівців,але по ним справи 100% підшивав,пардон,порушував кримінальні справи.Його роль та, що була у портнова,тиснути на правоохоронні органи.Ось і відповідь по Шабуніну .
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15.07.2025 14:33 Ответить
Це не Шабунін "ПРОКОЛОВСЯ" ! Знайома ситуація, яка стала методичкою отих сбушників, які ховаються від бойових дій за цивільними справами на цивільних. Це Боневтік РОЗКОЛОВСЯ ! Ось що він робить з тими, хто його "світять" і вдень, і вночі. Всі його оборутки, всю його БРЕХНЮ на ЗАГАЛ !!! Цей неДОпрезидент відсторонився від своїх обов'язків (крім поїздок по світу) - ЗАХИСТ ПРАВ ГРОМАДЯНИНА ДЕРЖАВИ. Якщо порушується це ПРАВО, то обов'язки можна кожному викинути на смітник, разом з президентом-бандитом !
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15.07.2025 14:37 Ответить
Зевлада будує в Україні корупційно-мафіозну систему.
Друга партрегіональна хвиля накрила державу!
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15.07.2025 14:39 Ответить
Так, але майдану не буде, бо війна, цим скористається ворог.
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15.07.2025 15:17 Ответить
Друге діло Порошенко. Ти, Шабуня, гавкотів на нього без перестанку, розуміючи що Порох таких гавкунів не переслідує І все мріяв, що бланень зробить тебе якщо не міністром то велиииииким начальніком. Але, Шабуня, у блазня була своя коМанда гавкунів і вони обійшли тебе, як чмо нікчемне. Зрадників ігнорують всі, навідь і в ЗЕбанутій команді. Так що, Шабуня, витри сопельки і змирись. Ти хотів, щоб НОВИЄ ліца спустили всіх собак на Пороха. Вони так і зробили. Без твоїх зусиль. А ти просто непотріб, нікчемний дрищ, який нікому не потрібний.
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15.07.2025 14:39 Ответить
Ще закликаємо злодіїв не красти і вбивць не вбивати
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15.07.2025 14:40 Ответить
цікава абривіатура ОГП, вона щось дуже нагадує .
зелені свиню підсунули прокурорам додавши до назви офіс
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15.07.2025 14:43 Ответить
Шабунін один переслідується владою? Чому не згадали решту?
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15.07.2025 14:49 Ответить
Як завили соросята грантожери
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15.07.2025 14:54 Ответить
--Хто там виє в ефірі, Беррімор?
--Це гранжери, сер?
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15.07.2025 14:59 Ответить
ну зовсім ці ГО оборзєлі-на самого царя наїхали-щось там про якісь права гавкають та ще й указують царю що робити-щас вам царь покаже як на нього царя рот розкривати-він покаже вам ваше місце біля параші
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15.07.2025 15:00 Ответить
Тримайся Віталій, всі притомні люди с тобою. Лупайте цю скалу!!!
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15.07.2025 15:23 Ответить
 
 