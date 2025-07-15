Заявление ОО по делу Шабунина: Призываем Зеленского, ОГП и ГБР не использовать правосудие для политических расправ
Нельзя допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении общественных организаций к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Кравченко и директору ГБР Алексею Сухачеву по делу Шабунина.
Там напомнили, что Шабунин добровольно мобилизовался в Силы обороны и находился в разных регионах Украины по месту дислокации подразделения. Обвинения ГБР основываются на периоде, когда Шабунин находился в служебной командировке в НАПК в соответствии с официальным приказом командования. Во время командировки он получал стандартное денежное обеспечение как военнослужащий без всяких "боевых".
"Вопрос получения или неполучения выплат военнослужащего не зависит от его воли и не им производится их начисление. Эти вопросы регулирует государство, и если оно считает, что осуществлена необоснованная выплата, то существует институт гражданского права, по которому может быть заявлено требование о возврате средств.
Таким образом, Виталия Шабунина подозревают в совершении действий, которые совершали государственные органы, ведь военнослужащий не решает, сколько ему должно быть начислено выплат и кем, он - подчиненное лицо, которое во время службы находится в "руках" государства и от него зависимо", - отметили авторы обращения.
Также там назвали манипулятивным упоминание о пользовании волонтерским авто. Его закупка осуществлялась за средства CEO Club, а авто было передано конкретно для нужд военнослужащего Шабунина. Благотворители не считают, что их права нарушены.
"Таким образом, действия органов досудебного расследования можно расценивать или как полную некомпетентность должностных лиц и несоответствие занимаемой должности, или как целенаправленную атаку с целью давления на Виталия Шабунина, который во время несения военной службы продолжал критиковать работу государственных органов", - добавили в обращении.
Призыв ОО
"Мы, представители правозащитных, антикоррупционных организаций и других общественных объединений, нижеподписавшиеся обращаемся к Президенту Украины, Генеральному прокурору и директору ГБР с требованием не допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти", - говорится в сообщении.
Президента Украины Владимира Зеленского призвали выразить публичную позицию относительно недопустимости политически мотивированного преследования общественных деятелей.
Директора ГБР Сухачева - в соответствии с п. 2 ст. 39 УПК отстранить следователей, осуществлявших досудебное расследование этого производства, и инициировать дисциплинарное производство в отношении них; в соответствии с п.4 ст. 39 УПК устранить нарушения требований законодательства, допущенных следователями; взять на себя личную ответственность и в соответствии с п. 5 ст. 39 УПК осуществить лично полное досудебное расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя.
Генпрокурора Руслана Кравченко - обеспечить беспристрастное процессуальное руководство досудебным расследованием и провести служебное расследование в отношении следователей в случае выявления грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства; при отсутствии состава уголовного преступления - закрыть уголовное производство в отношении Виталия Шабунина.
Обращение подписали более 60 организаций.
Дело Виталия Шабунина
Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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1, Зараз не час порпатися у труселях шабуніних. Чому не час? Тому що після шабуніних перекриють канали для бухтіння Вітяшам Залізнякам.
2, Влада затикає рота шабуніним, бо він критикує владу.
То тобі, плять, за ЗЕлупу обідно, що його критикують? Чи ти сам із ЗЕлуп, крітік хрєноватий?
Я знаю впено одне, як що ти відстоюєш законність і право, то сам повинен бути криштально чистим, а не крутити тим законом як циган сонцем.
Але зараз всі ви - шабуніни. Чи ще не вкурили? Ну тоді давайте далі кидайте пред"яви шабуніну. Може попустить.
P.S.Красиво нашабунюють того чорта.😁Ржом, як того й хотів цей "страдалєц".
Поплескайет у долонькі, подякуйте дєрьмакам. І буде вам щастя.
І нев"******** три гетьмана буде, які закунчуються ВЕСЬ ЧАС лайном.
Порадуй Зелуп!
те, що йому поспіхом "намалювали" заднім числом відрядження та все інше - це цирк, який нічого не змінює
все інше: це його намагання бути блатним, що як для "антикорупціонера" - взагалі лютий треш
Але ж Шабунін - це не хер з гори. В нього є посада, яка надавала йому деякі права, доступ до інформації.
То в чому він блатував? Скажіть - може і я блатую?
Це я там, щоб спитати, особливої симпатії у мене до Шабуніна нема.
Але нема і симпатії до тупих АНАЛітиків.
А заодно розкажи нам всім хоча б з якусь твою антикорупційну справу, яка б призвела до посадок, а не заміні рил біля корита.
Бо вміти пиляти гранти та піаритись - не робить когось надзвичайним.
А ти поки що долий олії у шестерьонки моску. ))
Друга партрегіональна хвиля накрила державу!
зелені свиню підсунули прокурорам додавши до назви офіс
--Це гранжери, сер?