Заявление ОО по делу Шабунина: Призываем Зеленского, ОГП и ГБР не использовать правосудие для политических расправ

Нельзя допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в обращении общественных организаций к президенту Владимиру Зеленскому, генпрокурору Руслану Кравченко и директору ГБР Алексею Сухачеву по делу Шабунина.

Там напомнили, что Шабунин добровольно мобилизовался в Силы обороны и находился в разных регионах Украины по месту дислокации подразделения. Обвинения ГБР основываются на периоде, когда Шабунин находился в служебной командировке в НАПК в соответствии с официальным приказом командования. Во время командировки он получал стандартное денежное обеспечение как военнослужащий без всяких "боевых".

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"Вопрос получения или неполучения выплат военнослужащего не зависит от его воли и не им производится их начисление. Эти вопросы регулирует государство, и если оно считает, что осуществлена необоснованная выплата, то существует институт гражданского права, по которому может быть заявлено требование о возврате средств.

Таким образом, Виталия Шабунина подозревают в совершении действий, которые совершали государственные органы, ведь военнослужащий не решает, сколько ему должно быть начислено выплат и кем, он - подчиненное лицо, которое во время службы находится в "руках" государства и от него зависимо", - отметили авторы обращения.

Также там назвали манипулятивным упоминание о пользовании волонтерским авто. Его закупка осуществлялась за средства CEO Club, а авто было передано конкретно для нужд военнослужащего Шабунина. Благотворители не считают, что их права нарушены.

"Таким образом, действия органов досудебного расследования можно расценивать или как полную некомпетентность должностных лиц и несоответствие занимаемой должности, или как целенаправленную атаку с целью давления на Виталия Шабунина, который во время несения военной службы продолжал критиковать работу государственных органов", - добавили в обращении.

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Призыв ОО

"Мы, представители правозащитных, антикоррупционных организаций и других общественных объединений, нижеподписавшиеся обращаемся к Президенту Украины, Генеральному прокурору и директору ГБР с требованием не допускать использования системы правосудия для политических расправ и преследований критиков власти", - говорится в сообщении.

Президента Украины Владимира Зеленского призвали выразить публичную позицию относительно недопустимости политически мотивированного преследования общественных деятелей.

Директора ГБР Сухачева - в соответствии с п. 2 ст. 39 УПК отстранить следователей, осуществлявших досудебное расследование этого производства, и инициировать дисциплинарное производство в отношении них; в соответствии с п.4 ст. 39 УПК устранить нарушения требований законодательства, допущенных следователями; взять на себя личную ответственность и в соответствии с п. 5 ст. 39 УПК осуществить лично полное досудебное расследование, пользуясь при этом полномочиями следователя.

Генпрокурора Руслана Кравченко - обеспечить беспристрастное процессуальное руководство досудебным расследованием и провести служебное расследование в отношении следователей в случае выявления грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства; при отсутствии состава уголовного преступления - закрыть уголовное производство в отношении Виталия Шабунина.

Обращение подписали более 60 организаций.

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Дело Виталия Шабунина

Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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