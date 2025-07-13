Шабунин не получал никаких "боевых выплат", - Щербан

Никаких "боевых выплат" во время военной службы руководитель ЦПК Виталий Шабунин не получал.

Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вторая часть подозрения - это "мошенничество". Она связана с "уклонением". ГБР говорит, что в тот период, когда Виталий "уклонялся от военной службы" он "путем обмана завладел своим военным обеспечением". В чем здесь вопрос? Во-первых была официальная командировка(в НАПК, - ред.). Во-вторых, он не сам себе начислял зарплату - это была воинская часть, которая начисляла это военное обеспечение. Он не получал никаких боевых, никаких дополнительных боевых выплат. Он получал точно такое же денежное обеспечение, как и любой другой военный на территории Украины в то время: в Луцке, во Львове, Закарпатье", - сказала Щербань.

Она также отметила, что в официальном релизе ГБР говорится, что Шабунин "незаконно пользовался автомобилем". Но в тексте подозрения, по словам Щербань, ни одного упоминания об этом нет.

"Или забыли дописать, или допишут на днях, не исключаю. Вообще странно... Орган досудебного расследования в релизе публично обвиняет человека, но официально этих обвинений не задает", - добавила она.

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Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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