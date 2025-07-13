Шабунин не получал никаких "боевых выплат", - Щербан
Никаких "боевых выплат" во время военной службы руководитель ЦПК Виталий Шабунин не получал.
Об этом заявила заместитель исполнительного директора ЦПК Елена Щербань, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вторая часть подозрения - это "мошенничество". Она связана с "уклонением". ГБР говорит, что в тот период, когда Виталий "уклонялся от военной службы" он "путем обмана завладел своим военным обеспечением". В чем здесь вопрос? Во-первых была официальная командировка(в НАПК, - ред.). Во-вторых, он не сам себе начислял зарплату - это была воинская часть, которая начисляла это военное обеспечение. Он не получал никаких боевых, никаких дополнительных боевых выплат. Он получал точно такое же денежное обеспечение, как и любой другой военный на территории Украины в то время: в Луцке, во Львове, Закарпатье", - сказала Щербань.
Она также отметила, что в официальном релизе ГБР говорится, что Шабунин "незаконно пользовался автомобилем". Но в тексте подозрения, по словам Щербань, ни одного упоминания об этом нет.
"Или забыли дописать, или допишут на днях, не исключаю. Вообще странно... Орган досудебного расследования в релизе публично обвиняет человека, но официально этих обвинений не задает", - добавила она.
Напомним, что 11 июля сотрудники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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якщо вже взялись до Шабуньку, то де підозри Пікалову Сявіку Вакарчуку та тисячам інших медійних вояк що числяться на службі.
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Якщо в Україні зникнуть свободи, свобода слова, права людини, право взагалі, не буде дозволена критика влади, а влада остаточно перетвориться на відірваних від реальності небожителів, які набивають кишені, то нам тоді просто не буде за що воювати, тому що Україна перетвориться на росію.
Можна по-різному ставитися особисто до Шабуніна (мені він не подобається), але Шабунін повинен бути. Якщо не буде Шабуніна, Ніколова (який мене розфрендив), Бутусова (який образився на мене і не ставить мої блоги на Цензор.нет), і багатьох інших, неугодних, незручних, колючих, кричущих, ми знову повернемося в часи Януковича. Ні, долар по вісім вже ніколи не буде, але Гулаг стане реальністю.
Шабунін, звичайно, не військовий, не боєць. Він антикорупціонер, «активіст» і «грантоїд». Його добровільна мобілізація була емоційним рішенням на початку війни, коли здавалося, що ми всі разом, що всім треба йти на війну, і без нього не обійтися. Але війна затягнулася, а крадіжки нікуди не поділися. Красти стали ще більше, розкрадаючи гігантські оборонні бюджети. Якщо не буде Шабуніна - красти стануть ще більше, підриваючи нашу з вами обороноздатність.
І немає нічого поганого в грантоїдстві. Держава ніколи не буде платити антикорупціонерам за те, щоб вони стежили за державою і критикували державу. Тому скрізь і в усі часи антикорупціонери - справжні, а не призначені - живуть і працюють за рахунок пожертв, благодійності, грантів. Тут вже самі вибирайте для себе: або грантоїди, або корупціонери. У росії, наприклад, грантоїдів немає.
Шабунін як боєць практично нічого не вартий. Шабунін як наглядач за нашими з вами грошима коштує дорого. Тому що спочатку вони крадуть наші гроші, потім крадуть нашу свободу слова, позбавляють нас свободи говорити про те, що думаємо, позбавляють свободи пересування, свободи розпоряджатися своїм майном, в кінці-кінців вони залазять до нас в мозок і перетворюють нас на андроїдів, які виконують будь-які команди.
В Україні цей номер не пройде. Президенту Зеленському слід втрутитися в ситуацію, яка підриває довіру до влади і, врешті-решт, перетворює Україну на росію.
Давнго зникли. Коли людину пакують у бусік, а у нього дома кіт голодний закритий і нікому за ним доглянуть, то про що можна далгі говорити
Звичайно, злочинець не отримував бойових. Бо він не був (!!!) на небезпечних напрямках
Він отримував зарплатню солдата 50 тис гривень. Віддавав її командиру
Той відпускав його зі служби. І злочинець отримував 50 тис доларів кожного місяця за рахунок грантів
https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/pfbid0XzyZjP4pKWV3PZeLSkHoZResNqHp1rirV2KUZBF3aay9zAmEsLxudiYbrSeH7E7Bl?__cft__[0]=AZV8gs67yzaozomZvNFL66nJPnxeX3aU42mOOzloj8tlK_c4IAQ_3ofn3DDzVV5Wh9aKAH7ZAhNYaul5Zhkom0fN-Hvq82xM1fvq2Ha7myEIXv6sFbOsXK5eToGSB6DiHAtIZxBeTWYx9gZvsCBTJT5W9bgwo6kPzUtu1C0H5LF9r1k2C8ypRaCyzgoYkF0drMoAkSEg7PIxPODYHWxF2WqF_VTOOKr5yELbLdqIvsU09w&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Майже два роки тому за абсолютно випадкових обставин я узнав, що в 207 окремому батальйоні моєї 241 окремої бригади ТрО (сам я служив у 206 окремому батальйоні) фіктивно рахується на службі солдат Шабунін, який обіймав посади стрільця, водія-електрика й навіть розвідника, але за півтора роки служби жодного разу не з'явився в своїх підрозділах, натомість пиячив у Києві та займався підприємницькою діяльністю.
Втім, відсутність військовослужбовця за місцем служби не заважала командиру батальйону підполковнику Юшку нараховувати ухилянту грошове забезпечення (23 тис. грн на місяць), виплачувати додаткову винагороду за виконання бойових (спеціальних) завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць і навіть видати довідку ф.6 про безпосередню участь у бойових діях. Та що там довідку - підполковник Юшко видав солдату Шабуніну завідомо підроблений військовий квиток, де записав, що Шабунін, начебто, склав військову присягу, хоча цього не було - Шабунін навіть на присягу не з'явився.
Разом з адвокатом Ростиславом Кравцем ми в грудні 2023 року домоглись в судовому порядку реєстрації кримінального провадження за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби, потім у такий же ж спосіб за моїми заявами була зареєстрована ще низка епізодів злочинної діяльності цього «воїна» - самовільне залишення військової частини, використання завідомо підроблених документів, привласнення автомобіля, ввезеного волонтерам в Україну без сплати митних платежів для потреб ЗСУ тощо. Але лише 20 лютого 2025 року, після десятків моїх публікацій і численних судових засідань (попри те, що я є заявником у справі, слідчий попервах навіть відмовлявся мене допитувати, тож доводилось звертатись до суду), про підозру було повідомлено підполковнику Юшку.
І ось, нарешті, 11 липня 2025 року нашими спільними з Ростиславом Юрійовичем зусиллями в статусі підозрюваного опинився й ухилянт Шабунін.
21 травня 2025 року, вже після звільнення з військової служби, я опублікував подробиці «справи Шабуніна», пояснивши, за що саме цьому мерзотнику буде найближчим часом повідомлено про підозру. Якщо хто не читав - рекомендую:
https://naspravdi.today/uk/2025/05/21/shabunin-z-rechamy-na-vykhid/?fbclid=*************************************************************************************-483LlIW40T0hhU-14Sltl3o_aem_kD02Zvg98sGoVNU-Rt3sUA https://naspravdi.today/.../21/shabunin-z-rechamy-na-vykhid/
То чим ви кращі?