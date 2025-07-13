Шабунін не отримував жодних "бойових виплат", - Щербан

Жодних "бойових виплат" під час військової служби керівник ЦПК Віталій Шабунін не отримував.

Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друга частина підозри - це "шахрайство". Вона пов'язана з "ухилянням". ДБР каже, що в той період, коли Віталій "ухилявся від військової служби" він "шляхом обману заволодів своїм військовим забезпеченням". У чому тут питання? По-перше було офіційне відрядження (до НАЗК, - ред.). По-друге, він не сам собі нараховував зарплату - це була військова частина, яка нараховувала це військове забезпечення. Він не отримував жодних бойових, жодних додаткових бойових виплат. Він отримував точно таке ж грошове забезпечення, як і будь-який інший військовий на території України в той час: в Луцьку, у Львові, Закарпатті", - сказала Щербан.

Вона також зазначила, що в офіційному релізі ДБР йдеться, що Шабунін "незаконно користувався автівкою". Але в тексті підозри, за словами Щербан, жодної згадки про це немає.

"Або забули дописати, або допишуть на днях, не виключаю. Взагалі дивно... Орган досудового розслідування в релізі публічно звинувачує людину, але офіційно цих звинувачень не задає", - додала вона.

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Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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