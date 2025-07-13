Шабунін не отримував жодних "бойових виплат", - Щербан
Жодних "бойових виплат" під час військової служби керівник ЦПК Віталій Шабунін не отримував.
Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Друга частина підозри - це "шахрайство". Вона пов'язана з "ухилянням". ДБР каже, що в той період, коли Віталій "ухилявся від військової служби" він "шляхом обману заволодів своїм військовим забезпеченням". У чому тут питання? По-перше було офіційне відрядження (до НАЗК, - ред.). По-друге, він не сам собі нараховував зарплату - це була військова частина, яка нараховувала це військове забезпечення. Він не отримував жодних бойових, жодних додаткових бойових виплат. Він отримував точно таке ж грошове забезпечення, як і будь-який інший військовий на території України в той час: в Луцьку, у Львові, Закарпатті", - сказала Щербан.
Вона також зазначила, що в офіційному релізі ДБР йдеться, що Шабунін "незаконно користувався автівкою". Але в тексті підозри, за словами Щербан, жодної згадки про це немає.
"Або забули дописати, або допишуть на днях, не виключаю. Взагалі дивно... Орган досудового розслідування в релізі публічно звинувачує людину, але офіційно цих звинувачень не задає", - додала вона.
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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якщо вже взялись до Шабуньку, то де підозри Пікалову Сявіку Вакарчуку та тисячам інших медійних вояк що числяться на службі.
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Якщо в Україні зникнуть свободи, свобода слова, права людини, право взагалі, не буде дозволена критика влади, а влада остаточно перетвориться на відірваних від реальності небожителів, які набивають кишені, то нам тоді просто не буде за що воювати, тому що Україна перетвориться на росію.
Можна по-різному ставитися особисто до Шабуніна (мені він не подобається), але Шабунін повинен бути. Якщо не буде Шабуніна, Ніколова (який мене розфрендив), Бутусова (який образився на мене і не ставить мої блоги на Цензор.нет), і багатьох інших, неугодних, незручних, колючих, кричущих, ми знову повернемося в часи Януковича. Ні, долар по вісім вже ніколи не буде, але Гулаг стане реальністю.
Шабунін, звичайно, не військовий, не боєць. Він антикорупціонер, «активіст» і «грантоїд». Його добровільна мобілізація була емоційним рішенням на початку війни, коли здавалося, що ми всі разом, що всім треба йти на війну, і без нього не обійтися. Але війна затягнулася, а крадіжки нікуди не поділися. Красти стали ще більше, розкрадаючи гігантські оборонні бюджети. Якщо не буде Шабуніна - красти стануть ще більше, підриваючи нашу з вами обороноздатність.
І немає нічого поганого в грантоїдстві. Держава ніколи не буде платити антикорупціонерам за те, щоб вони стежили за державою і критикували державу. Тому скрізь і в усі часи антикорупціонери - справжні, а не призначені - живуть і працюють за рахунок пожертв, благодійності, грантів. Тут вже самі вибирайте для себе: або грантоїди, або корупціонери. У росії, наприклад, грантоїдів немає.
Шабунін як боєць практично нічого не вартий. Шабунін як наглядач за нашими з вами грошима коштує дорого. Тому що спочатку вони крадуть наші гроші, потім крадуть нашу свободу слова, позбавляють нас свободи говорити про те, що думаємо, позбавляють свободи пересування, свободи розпоряджатися своїм майном, в кінці-кінців вони залазять до нас в мозок і перетворюють нас на андроїдів, які виконують будь-які команди.
В Україні цей номер не пройде. Президенту Зеленському слід втрутитися в ситуацію, яка підриває довіру до влади і, врешті-решт, перетворює Україну на росію.
Давнго зникли. Коли людину пакують у бусік, а у нього дома кіт голодний закритий і нікому за ним доглянуть, то про що можна далгі говорити
Звичайно, злочинець не отримував бойових. Бо він не був (!!!) на небезпечних напрямках
Він отримував зарплатню солдата 50 тис гривень. Віддавав її командиру
Той відпускав його зі служби. І злочинець отримував 50 тис доларів кожного місяця за рахунок грантів
https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/pfbid0XzyZjP4pKWV3PZeLSkHoZResNqHp1rirV2KUZBF3aay9zAmEsLxudiYbrSeH7E7Bl?__cft__[0]=AZV8gs67yzaozomZvNFL66nJPnxeX3aU42mOOzloj8tlK_c4IAQ_3ofn3DDzVV5Wh9aKAH7ZAhNYaul5Zhkom0fN-Hvq82xM1fvq2Ha7myEIXv6sFbOsXK5eToGSB6DiHAtIZxBeTWYx9gZvsCBTJT5W9bgwo6kPzUtu1C0H5LF9r1k2C8ypRaCyzgoYkF0drMoAkSEg7PIxPODYHWxF2WqF_VTOOKr5yELbLdqIvsU09w&__tn__=%2CO%2CP-y-R 1 дн. ·
Майже два роки тому за абсолютно випадкових обставин я узнав, що в 207 окремому батальйоні моєї 241 окремої бригади ТрО (сам я служив у 206 окремому батальйоні) фіктивно рахується на службі солдат Шабунін, який обіймав посади стрільця, водія-електрика й навіть розвідника, але за півтора роки служби жодного разу не з'явився в своїх підрозділах, натомість пиячив у Києві та займався підприємницькою діяльністю.
Втім, відсутність військовослужбовця за місцем служби не заважала командиру батальйону підполковнику Юшку нараховувати ухилянту грошове забезпечення (23 тис. грн на місяць), виплачувати додаткову винагороду за виконання бойових (спеціальних) завдань в розмірі 30 тис. грн на місяць і навіть видати довідку ф.6 про безпосередню участь у бойових діях. Та що там довідку - підполковник Юшко видав солдату Шабуніну завідомо підроблений військовий квиток, де записав, що Шабунін, начебто, склав військову присягу, хоча цього не було - Шабунін навіть на присягу не з'явився.
Разом з адвокатом Ростиславом Кравцем ми в грудні 2023 року домоглись в судовому порядку реєстрації кримінального провадження за фактом ухилення солдата Шабуніна від військової служби, потім у такий же ж спосіб за моїми заявами була зареєстрована ще низка епізодів злочинної діяльності цього «воїна» - самовільне залишення військової частини, використання завідомо підроблених документів, привласнення автомобіля, ввезеного волонтерам в Україну без сплати митних платежів для потреб ЗСУ тощо. Але лише 20 лютого 2025 року, після десятків моїх публікацій і численних судових засідань (попри те, що я є заявником у справі, слідчий попервах навіть відмовлявся мене допитувати, тож доводилось звертатись до суду), про підозру було повідомлено підполковнику Юшку.
І ось, нарешті, 11 липня 2025 року нашими спільними з Ростиславом Юрійовичем зусиллями в статусі підозрюваного опинився й ухилянт Шабунін.
21 травня 2025 року, вже після звільнення з військової служби, я опублікував подробиці «справи Шабуніна», пояснивши, за що саме цьому мерзотнику буде найближчим часом повідомлено про підозру. Якщо хто не читав - рекомендую:
https://naspravdi.today/uk/2025/05/21/shabunin-z-rechamy-na-vykhid/?fbclid=*************************************************************************************-483LlIW40T0hhU-14Sltl3o_aem_kD02Zvg98sGoVNU-Rt3sUA https://naspravdi.today/.../21/shabunin-z-rechamy-na-vykhid/