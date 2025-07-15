Ряд последних событий свидетельствует о том, что украинское руководство все чаще обходит демократические институты и саботирует верховенство права.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в редакционной статье The Kyiv Independent.

Издание отмечает, что главным из этих событий является уголовное расследование против известного антикоррупционного активиста Украины Виталия Шабунина.

"Шабунин, соучредитель ведущей антикоррупционной организации страны, официально находится под следствием за уклонение от призыва в армию. На самом же деле Шабунин добровольно ушел в армию в первые дни полномасштабного вторжения, а во время службы продолжал заниматься антикоррупционной деятельностью, проводя часть времени в Киеве, чтобы продолжить свою работу. Теперь правоохранительные органы Украины - система, которую Шабунин выступал за реформирование, - утверждают, что Шабунин уклонялся от военной службы", - говорится в материале.

Дело было открыто уже давно, но на прошлой неделе власти обострили его, обыскав дом Шабунина в Киеве и его военную базу вблизи линии фронта. Что их больше всего интересовало? Телефон активиста.

Все, что касается того, как ведется это дело, указывает на то, что его целью является преследование врага, а не осуществление правосудия.

Что сделало активиста врагом?

Шабунин и его Центр противодействия коррупции уже более десяти лет возглавляют движение гражданского общества Украины за реформы и искоренение коррупции. Они выступают за создание существующих антикоррупционных институтов и реформирование правоохранительных органов. Если вы когда-нибудь слышали, что Украина может похвастаться "сильным гражданским обществом", то именно о них, среди прочих, говорится в этом высказывании.

Президент Владимир Зеленский сам признал это - в 2019 году, когда он баллотировался в президенты, Зеленский сел с Шабуниным на публичной встрече, чтобы обсудить необходимость искоренения коррупции. Этот альянс быстро закончился, и с тех пор активист последовательно критикует чиновников Зеленского и самого президента.

Шабунин неоднократно критиковал руководителя штаба Зеленского Андрея Ермака и его наиболее противоречивого заместителя Олега Татарова.

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В последнее время Шабунин сосредоточился на критике Министерства обороны Украины, обвиняя его в неэффективных закупках оружия для украинской армии и неспособности наращивать оборонное производство.

Делает ли активная позиция против неэффективности и коррупции в правительстве врагом государства? Только в одном случае - когда руководство страны ставит собственное выживание и комфорт выше интересов государства, которым руководит.

Репрессии против известного борца с коррупцией в стране не могут происходить без по крайней мере молчаливого согласия президента Зеленского, если не активного разрешения.

Таким образом Зеленский не только ставит под угрозу демократическое будущее Украины - он делает драгоценный подарок врагам Украины, которые ждут, чтобы наша страна сползла, а общество раскололось.

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Если он санкционировал репрессии против Шабунина, Зеленский должен отступить, пока еще не поздно. Если он этого не делал, он должен внимательно присмотреться к тому, кто это сделал, потому что этот человек работает не в интересах Украины.

Власть Украины хочет обойти правила и выйти сухим из воды

Преследование Шабунина не является частным случаем. Оно следует за другими событиями, которые показывают, что украинское руководство стремится обойти правила и выйти сухим из воды. На прошлой неделе правительство со скандалом отклонило независимого кандидата на должность руководителя агентства, которое расследует должностные преступления, отложив крайне необходимую перезагрузку противоречивого ведомства, чтобы найти более желанного кандидата - и, несомненно, того, кого будет легче контролировать.

Совсем другой проблемой является вооружение Совета национальной безопасности и обороны - органа, который вводит санкции как против украинцев, так и против иностранцев. Вместо чрезвычайного инструмента защиты безопасности Украины, санкции теперь используются как произвольный внесудебный инструмент для расправы с оппонентами. Самой известной мишенью стал экс-президент Петр Порошенко, главный внутриполитический оппонент Зеленского. Какой бы противоречивой и сомнительной ни была деятельность Порошенко, он должен предстать перед реальным правосудием, а не перед произвольными санкциями.

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Среди других тревожных сигналов - признаки кампаний давления на независимые СМИ.

Доказав свою эффективность в обеспечении оружия и поддержки Украины на международном уровне, президент Зеленский имеет обязанность и дома - поддерживать и защищать демократические институты.

Есть еще один субъект, который имеет эту обязанность, но удивительно молчит. Дипломатическое сообщество, особенно G7, ранее было реактивным сторожевым псом верховенства права и демократии в Украине, приветствуя реформы и осуждая антидемократические меры, такие как преследование прессы. Однако посольства стран G7 в Украине промолчали о Шабунине. В своем последнем заявлении они приветствовали избрание руководителя Бюро экономической безопасности - и ни одного слова от них за неделю, прошедшую с тех пор, как правительство отклонило его кандидатуру.

Все это сводится к следующему: Война не может быть поводом для подрыва демократии в Украине - так же как и для того, чтобы не разоблачать злоупотребления властью.

Избирательное правосудие и преследование политических оппонентов несовместимы со страной, за которую борется Украина.

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Мы всегда говорим, что эта война - это больше, чем просто территории. "Это столкновение двух миров, двух полярных наборов ценностей", - писали мы в одной из наших первых редакционных статей, слова, которые процитировала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

Этот "набор ценностей" - не пустые слова. Они точно не для украинских защитников, которые проливают кровь за свободную и демократическую Украину, а не за авторитарную.

И украинское руководство, и те, кто прислушивается, должны помнить об этом - и вносить свой вклад в защиту этих ценностей.