Комиссия по отбору директора БЭБ не будет пересматривать свое решение, документы вернут Кабмину. ВИДЕО

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились как украинские члены комиссии, так и международные.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ..

В частности, глава комиссии Лаура Штефан заявила, что пересмотр решения невозможен, все проверки, в частности спецпроверку, кандидаты прошли, а комиссия не видит абсолютно никаких полномочий что-то пересматривать.

На этом этапе комиссия завершила свою работу и вернула документы Кабмину.

По словам Железняка, все украинские делегаты также поддержали эту позицию.

"Короче, комиссия по отбору БЭБ вернула правительству их идиотское письмо и сказали:



- что они не будут пересматривать решение и кандидатов;

- что решение и требование Кабмина не соответствует закону.



Короче, вернули письмо и будут ждать от правительства выполнения закона по назначению", - отметил парламентарий.

Железняк добавил, что никаких новых писем у Правительства не было от СБУ.

"Это незаконное решение они приняли исключительно на основе того письма от СБУ где:



- говорили что что-то там есть по трем кандидатам о родственниках с вероятным гражданством РФ. Все. Письмо типа ДСП (даже не секретное, как там рассказывали) ....но по факту это ровно тоже самое, что гоняли по телеграм-каналам еще до его отправки )))) Ну вот такая была утечка из письма СБУ, представляете?" - подытожил он.

Читайте: "Евросолидарность" и "Голос" подали в ВР постановление о назначении главой БЭБ победителя конкурса Цывинского

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Читайте также: "Изменения будут": Зеленский обсудил со Шмыгалем "кадровые решения" и новые социальные программы





