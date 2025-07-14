РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10933 посетителя онлайн
Новости Конкурс на руководителя БЭБ
2 383 24

Комиссия по отбору директора БЭБ не будет пересматривать свое решение, документы вернут Кабмину. ВИДЕО

Конкурс на главу БЭБ Комиссия не будет пересматривать свое решение

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились как украинские члены комиссии, так и международные.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ..

В частности, глава комиссии Лаура Штефан заявила, что пересмотр решения невозможен, все проверки, в частности спецпроверку, кандидаты прошли, а комиссия не видит абсолютно никаких полномочий что-то пересматривать.

На этом этапе комиссия завершила свою работу и вернула документы Кабмину.

По словам Железняка, все украинские делегаты также поддержали эту позицию.

"Короче, комиссия по отбору БЭБ вернула правительству их идиотское письмо и сказали:

- что они не будут пересматривать решение и кандидатов;
- что решение и требование Кабмина не соответствует закону.

Короче, вернули письмо и будут ждать от правительства выполнения закона по назначению", - отметил парламентарий.

Железняк добавил, что никаких новых писем у Правительства не было от СБУ.

"Это незаконное решение они приняли исключительно на основе того письма от СБУ где:

- говорили что что-то там есть по трем кандидатам о родственниках с вероятным гражданством РФ. Все. Письмо типа ДСП (даже не секретное, как там рассказывали) ....но по факту это ровно тоже самое, что гоняли по телеграм-каналам еще до его отправки )))) Ну вот такая была утечка из письма СБУ, представляете?" - подытожил он.

Читайте: "Евросолидарность" и "Голос" подали в ВР постановление о назначении главой БЭБ победителя конкурса Цывинского

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.

Читайте также: "Изменения будут": Зеленский обсудил со Шмыгалем "кадровые решения" и новые социальные программы

Конкурс на главу БЭБ Комиссия не будет пересматривать свое решение
Конкурс на главу БЭБ Комиссия не будет пересматривать свое решение
Конкурс на главу БЭБ Комиссия не будет пересматривать свое решение

Автор: 

Кабмин (14053) конкурс (1149) Бюро экономической безопасности (223)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
да, що ж таке коїться?
тататров фас!
лауру штефан заарештувати, звинуватити у шпигунстві та депортувати!
всіх членів комісії від україни, зняти бронь, об'явити у розшук, скрутити в тцк, обрити наголо та відправити на десну! мінометниками в піхоту!
показать весь комментарий
14.07.2025 10:10 Ответить
+3
Или Зе и Ко поведут директора БЭБ под венец, либо он их к прокурору.
показать весь комментарий
14.07.2025 10:15 Ответить
+3
Пішли проти Країни Мрій?
показать весь комментарий
14.07.2025 10:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ахренеть!
показать весь комментарий
14.07.2025 10:07 Ответить
да, що ж таке коїться?
тататров фас!
лауру штефан заарештувати, звинуватити у шпигунстві та депортувати!
всіх членів комісії від україни, зняти бронь, об'явити у розшук, скрутити в тцк, обрити наголо та відправити на десну! мінометниками в піхоту!
показать весь комментарий
14.07.2025 10:10 Ответить
Гріша, а чому ти радієш? Тому, що якийсь іноземець вважає себе вище ніж кабмін України? Ти реально усвідомоюєш дно цієї зневаги до.державних органів України, їх народу з боку цих істот?
показать весь комментарий
14.07.2025 10:17 Ответить
Кабмін то не державний орган...в половий.....
показать весь комментарий
14.07.2025 10:18 Ответить
що, я тільки но прочитав?
теперішний кабмін, збіговисько брехунів мародерів, ти вважаєш представниками народу, який знищується?
сьогодні зараз, в україні!!!
відсутні закони!
не працюють органи влади!
українці перетворені на безправних кріпаків!

іноземець, сумлінно виконує свої обов'язки згідно законів та міжнародного права!!!
так, я радію, що хтось вміє, може та робить, що макає зелених дегенератів мародерів їхнім брехливим рилом у їхнє ж гімно!
бо, я не маю такої можливості.
показать весь комментарий
14.07.2025 10:23 Ответить
Так, давайте розбиратися хто саме перетворив нас в кріпаків.
Я стверджую, що це зробили іуди-лобісти ТНК, іуди-громадськи діячі, які стали корисними ідіотами всіх хто вирішив загарбати Україну, проводясі реформи які не просто послабили Україну, вони її перетвориои в колос на глиняних ногах, які стискають.жадібні і загрібущі руки ТНК, ху..ла і інших істот, які засіли в численних ********** радах, радах доброчесностей з недоброчесних фріків та так званих міжнародних «експертів», а фактично - загарбників економіки і державного управління України.
Всі знають, що всіх цих дармоїдів Трамп, а також комісія ЄС позбавила грантів, але ТНК вже настільки захопили владу в Україні, що безсоромно перекладають утримання цих власних клопів на ДЕРЖ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ, сручі на українців відверто.
«Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів - ДСА

Гроші, які в теорії могли б бути використані для збільшення розміру заробітної плати для працівників апаратів судів та помічників суддів, частково будуть використані для фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка складається з шести іноземних експертів у сфері права.

Про це 7 липня повідомили у Державній судовій адміністрації.
Зазначимо, що Закон «Про Вищий антикорупційний суд» передбачає, що на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.»

Виправдовуючі желєщняків і тнк, ви виправдовуєте перетворення українців на рабів, де «шеріфа не хвилюють проблеми індєців»😡😡😡😡
показать весь комментарий
14.07.2025 10:46 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2025 10:28 Ответить
цю комісію сам кабмін створив, воно його дітище
розпорядження кму від 04.10.24 № 941 за підписом шмигаля

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2024-%D1%80#Text
показать весь комментарий
14.07.2025 10:29 Ответить
Він створив це за лобіювання желєзняків - клопів ТНК і відповідного заклну яку ці хвойди протягнули через ВРУ.
показать весь комментарий
14.07.2025 10:48 Ответить
а міг відмовитися підписувати? так само як відмовився погоджувати наданого цією комісією кандидата?
показать весь комментарий
14.07.2025 10:54 Ответить
гріша ти або корисний владі ідот або просто ідіот ...
показать весь комментарий
14.07.2025 10:48 Ответить
Україна незалежна?
Їху...вший делєзняк вже всі береги втратив, гі..о собаче! Прислужник пінчука і сороса, тих хто остаточно мріє перепорядкувати всю Україну разом з рабами великим ТНК.
Нагадайте, коли народ.обрав якіс срані комісії керувати Україною? Чи ми вже взагалі ніхто і голосу в цій країні не маємо.бо в нас є лобісти ТНК,олігархів їбу...их, які доять країну до крові такі як делжзняк,третьякова і гетманцев?
Ідіть.н...й. Україна незалежна і воада належить народу, а не іудам желєзнякам !
показать весь комментарий
14.07.2025 10:15 Ответить
Пішли проти Країни Мрій?
показать весь комментарий
14.07.2025 10:17 Ответить
показать весь комментарий
14.07.2025 10:29 Ответить
цю комісію обрав та призначив шмигаль своїм розпорядженням, як прем'єр-міністр України, на підставі ЗУ "Про БЕБ України"
показать весь комментарий
14.07.2025 10:31 Ответить
Ну, то ви логіку речей хоч краєм уза вловлюєте якщо правильно посилаєтесь на закон? А хто цей закон протягнув через ВРК, влаштовуючі шалений тиск через МВФ у вигляді «маяків» який і далі перетворює країну в «тітанік» з його.затопленням в болоті боргового залеження? Правильна відповідь - делєзняки, третьякови, гетьманцеви, агрохімії, брагери, радіни, шабуніни і інші потвори, яки видають себе за представників АЛЕ ТАКИМИ НЕ Є ДАВНО!!!
показать весь комментарий
14.07.2025 10:52 Ответить
Или Зе и Ко поведут директора БЭБ под венец, либо он их к прокурору.
показать весь комментарий
14.07.2025 10:15 Ответить
Непрокатило....
показать весь комментарий
14.07.2025 10:17 Ответить
Реб, беб, кму...? Оце отакоі, "чтоб никто не догадался".🤣
показать весь комментарий
14.07.2025 10:19 Ответить
Яка комісія, якщо рішення приймають дєрьмак з татаровим.
показать весь комментарий
14.07.2025 10:23 Ответить
Зеленський і шість менеджерів ВИ ДУРНІ
показать весь комментарий
14.07.2025 10:23 Ответить
На обрання голови БЕБ уряд Зеленського відповів "бе-бе-бе"
https://www.youtube.com/watch?v=Y5nLjnItwOk
показать весь комментарий
14.07.2025 10:31 Ответить
Браво. Голова Комісії - молодець,витримала.
показать весь комментарий
14.07.2025 10:44 Ответить
🙊🙉🙈
показать весь комментарий
14.07.2025 10:53 Ответить
 
 