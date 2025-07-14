Комиссия по отбору директора БЭБ не будет пересматривать свое решение, документы вернут Кабмину. ВИДЕО
Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности решила не пересматривать свое решение. С этим согласились как украинские члены комиссии, так и международные.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ..
В частности, глава комиссии Лаура Штефан заявила, что пересмотр решения невозможен, все проверки, в частности спецпроверку, кандидаты прошли, а комиссия не видит абсолютно никаких полномочий что-то пересматривать.
На этом этапе комиссия завершила свою работу и вернула документы Кабмину.
По словам Железняка, все украинские делегаты также поддержали эту позицию.
"Короче, комиссия по отбору БЭБ вернула правительству их идиотское письмо и сказали:
- что они не будут пересматривать решение и кандидатов;
- что решение и требование Кабмина не соответствует закону.
Короче, вернули письмо и будут ждать от правительства выполнения закона по назначению", - отметил парламентарий.
Железняк добавил, что никаких новых писем у Правительства не было от СБУ.
"Это незаконное решение они приняли исключительно на основе того письма от СБУ где:
- говорили что что-то там есть по трем кандидатам о родственниках с вероятным гражданством РФ. Все. Письмо типа ДСП (даже не секретное, как там рассказывали) ....но по факту это ровно тоже самое, что гоняли по телеграм-каналам еще до его отправки )))) Ну вот такая была утечка из письма СБУ, представляете?" - подытожил он.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Кабинет Министров отказался назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
Напомним, что 25 июня Комиссия по отбору директора БЭБ выбрала победителем конкурса на должность директора БЭБ Александра Цивинского - руководителя подразделения детективов во Втором Главном управлении НАБУ. 30 июня Комиссия передала премьер-министру Украины представление относительно победителя конкурса. Правительство должно было утвердить его кандидатуру в течение 10 дней.
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тататров фас!
лауру штефан заарештувати, звинуватити у шпигунстві та депортувати!
всіх членів комісії від україни, зняти бронь, об'явити у розшук, скрутити в тцк, обрити наголо та відправити на десну! мінометниками в піхоту!
теперішний кабмін, збіговисько брехунів мародерів, ти вважаєш представниками народу, який знищується?
сьогодні зараз, в україні!!!
відсутні закони!
не працюють органи влади!
українці перетворені на безправних кріпаків!
іноземець, сумлінно виконує свої обов'язки згідно законів та міжнародного права!!!
так, я радію, що хтось вміє, може та робить, що макає зелених дегенератів мародерів їхнім брехливим рилом у їхнє ж гімно!
бо, я не маю такої можливості.
Я стверджую, що це зробили іуди-лобісти ТНК, іуди-громадськи діячі, які стали корисними ідіотами всіх хто вирішив загарбати Україну, проводясі реформи які не просто послабили Україну, вони її перетвориои в колос на глиняних ногах, які стискають.жадібні і загрібущі руки ТНК, ху..ла і інших істот, які засіли в численних ********** радах, радах доброчесностей з недоброчесних фріків та так званих міжнародних «експертів», а фактично - загарбників економіки і державного управління України.
Всі знають, що всіх цих дармоїдів Трамп, а також комісія ЄС позбавила грантів, але ТНК вже настільки захопили владу в Україні, що безсоромно перекладають утримання цих власних клопів на ДЕРЖ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ, сручі на українців відверто.
«Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів - ДСА
Гроші, які в теорії могли б бути використані для збільшення розміру заробітної плати для працівників апаратів судів та помічників суддів, частково будуть використані для фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка складається з шести іноземних експертів у сфері права.
Про це 7 липня повідомили у Державній судовій адміністрації.
Зазначимо, що Закон «Про Вищий антикорупційний суд» передбачає, що на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.»
Виправдовуючі желєщняків і тнк, ви виправдовуєте перетворення українців на рабів, де «шеріфа не хвилюють проблеми індєців»😡😡😡😡
розпорядження кму від 04.10.24 № 941 за підписом шмигаля
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2024-%D1%80#Text
Їху...вший делєзняк вже всі береги втратив, гі..о собаче! Прислужник пінчука і сороса, тих хто остаточно мріє перепорядкувати всю Україну разом з рабами великим ТНК.
Нагадайте, коли народ.обрав якіс срані комісії керувати Україною? Чи ми вже взагалі ніхто і голосу в цій країні не маємо.бо в нас є лобісти ТНК,олігархів їбу...их, які доять країну до крові такі як делжзняк,третьякова і гетманцев?
Ідіть.н...й. Україна незалежна і воада належить народу, а не іудам желєзнякам !
https://www.youtube.com/watch?v=Y5nLjnItwOk