"Зміни будуть": Зеленський обговорив зі Шмигалем "кадрові рішення" і нові соціальні програми

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої обговорив зміни в уряді та нові соціальні програми.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні у неділю увечері, повідомляє пресслужба голови держави.

"Була важлива розмова з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем... Обговорили з Денисом наші кроки – стратегічні кроки – для трансформації виконавчої влади. Зміни будуть. Зокрема, у сфері оборони, у всіх проєктах заради нашої стійкості – держави та суспільства", – сказав Зеленський.

За словами президента, наразі потрібно провести аудит домовленостей з міжнародними партнерами, також потрібно "відчутно скоротити некритичні державні видатки",

Він додав, що обговорив зі Шмигалем "нові кадрові рішення у ключових посольствах", а також нові соціальні програми.

"Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження. Є відповідні кошти й для українських школярів – для "Пакунка школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи. Завтра Кабінет Міністрів представить усі деталі", – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, низка народних депутатів та ЗМІ раніше писали, що в Офісі президента готують відставку уряду Дениса Шмигаля, його на посаді прем'єра може замінити перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко, крім того, зміниться частина міністрів.

Офіційно Володимир Зеленський цю інформацію не підтверджував, проте заявив, що міністра оборони Рустема Умєрова можуть призначити послом до США, де мешкає його родина. За словами голови держави, це може спричинити серйозні перестановки в Кабміні.