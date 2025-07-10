Конференція з відновлення України у Римі: Зеленський оголосив про підписання 200 угод на 10 мільярдів євро
На полях Конференції з питань відновлення України (URC-2025) в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро.
Про це президент України Володимир Зеленський розповів на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"Конференція це не тільки зустріч, це не тільки політичний сигнал єдності навколо України. Конференції має практичні домовленості, це участь італійських компаній у відновлення нашого життя. Це сигнал від італійського бізнесу, від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України", – сказав голова держави.
Президент уточнив, що на конференції підписано близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро.
Конференція з питань відновлення України, яка триває 10–11 липня в Римі, – уже четвертий міжнародний захід на підтримку відбудови нашої країни від наслідків повномасштабної російської агресії. Попередні конференції відбулися в Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024).
Як повідомлялося, Єврокомісія сьогодні оголосила про новий пакет угод, який передбачає виділення Україні 2,3 мільярда євро міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами для підтримки зусиль з відновлення та реконструкції.
Новий пакет угод на суму 2,3 мільярда євро в рамках Інвестиційної програми для України включає 1,8 мільярда євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів. Очікується, що він мобілізує до 10 мільярдів євро інвестицій в Україну.
Крім того, ЄС оголосив про створення найбільшого фонду акцій в Україні: нового Європейського флагманського фонду реконструкції України, який підтримуватиметься Єврокомісією, а також Францією, Німеччиною, Італією та Польщею.
З початковим капіталом у 220 мільйонів євро, Фонд має на меті мобілізувати 500 мільйонів євро до 2026 року, а подальше залучення коштів передбачається в міру покращення безпекової ситуації.
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"Шедевр" по ситуації, 4та (де ті інвестиції?)) - Іспанія відкриє в Мадриді офіс з відбудови України, - Санчес. Чому не в провінції Аліканте, де понад 236 тис. осіб УА, чим не Україна?((
Це все продовження по суті "безпекових угод", "фестивалів миру" тощо...
Вище був сарказм. Тепер по суті. Кажуть, там була знов презентація нового уряду...щось не зацікавила Захід. Келлог, Рим - Келлог: Відбудова України - критично важливе завдання для безпеки Європи Джерело: https://censor.net/ua/n3562595 *Там все в майбутньому часі...) і суверенітету України та її демократичного правління. Це не просто натяк. Слово Захід тут правильне. ЕС планує програму підтримки України понад 100 млрд...після 2028. Може уряд "з ліжок", тому і не зацікавив Захід.
Для викликів моменту, тут і зараз, це все не має значення. Під цей уряд, в такій конструкції влади, з допомогою не військовою не Ах. "Зеленському" є про що подумати, якщо робити те саме весь час із відомим результатом то...
Щодо зброю, події попереду, після перемовин ЄС і Трампом..."по торговельній угоді", на наступному тижні.