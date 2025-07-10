Конференція з відновлення України у Римі: Зеленський оголосив про підписання 200 угод на 10 мільярдів євро

На полях Конференції з питань відновлення України (URC-2025) в Римі укладено близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Конференція це не тільки зустріч, це не тільки політичний сигнал єдності навколо України. Конференції має практичні домовленості, це участь італійських компаній у відновлення нашого життя. Це сигнал від італійського бізнесу, від інших бізнесів, які тут присутні, сигнал довіри до України", – сказав голова держави.

Президент уточнив, що на конференції підписано близько 200 угод на загальну суму біля 10 млрд євро.

Конференція з питань відновлення України, яка триває 10–11 липня в Римі, – уже четвертий міжнародний захід на підтримку відбудови нашої країни від наслідків повномасштабної російської агресії. Попередні конференції відбулися в Лугано (2022), Лондоні (2023) та Берліні (2024).

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Як повідомлялося, Єврокомісія сьогодні оголосила про новий пакет угод, який передбачає виділення Україні 2,3 мільярда євро міжнародними та двосторонніми державними фінансовими установами для підтримки зусиль з відновлення та реконструкції.

Новий пакет угод на суму 2,3 мільярда євро в рамках Інвестиційної програми для України включає 1,8 мільярда євро кредитних гарантій та 580 мільйонів євро грантів. Очікується, що він мобілізує до 10 мільярдів євро інвестицій в Україну.

Крім того, ЄС оголосив про створення найбільшого фонду акцій в Україні: нового Європейського флагманського фонду реконструкції України, який підтримуватиметься Єврокомісією, а також Францією, Німеччиною, Італією та Польщею.

З початковим капіталом у 220 мільйонів євро, Фонд має на меті мобілізувати 500 мільйонів євро до 2026 року, а подальше залучення коштів передбачається в міру покращення безпекової ситуації.