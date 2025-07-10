Інвестиції в Україну потребують довгострокової безпеки, – спецпосланець Трампа

Майбутні інвестиції у відбудову України безпосередньо залежать від можливості довготривалого мирного врегулювання в країні.

Про це спецпосланець президента США з питань України Кіт Келлог заявив під час Конференції з відновлення України в Римі (URC2025), передає Інтерфакс-Україна.

"Інвестиції в Україну залежать від стабільної безпекової ситуації. Інвесторам потрібна впевненість, а інвесторам потрібні гарантії того, що будь-яка досягнута мирна угода забезпечить довгострокову безпеку. Саме тому наші зусилля щодо забезпечення миру спрямовані не лише на досягнення тимчасового припинення вогню, а й на досягнення всеохоплюючого та постійного мирного врегулювання", – сказав Келлог.

Він наголосив, що всі зусилля з довготривалого мирного врегулювання мають бути враховані і в будь-яких зусиллях з відновлення України.

"З цією метою фундаментальне питання, яке порушує ця конференція, полягає в тому, як ми, як альянс, можемо сприяти відбудові України таким чином, щоб суверенітет, безпека та довгострокова політична та економічна стабільність України були гарантовані", – зазначив спецпосланець президента США.

Келлог наголосив, що США "хочуть побачити повну реконструкцію України після того, як буде встановлений мир".

"США визнають, що відновлення України є надзвичайно великим завданням, але критично важливо, що це матиме вплив більше на європейський регіон у ширшому значенні. Ми також розуміємо, що, говорячи про це, ми не говоримо лише про відбудову фізичної інфраструктури України. Ми говоримо також про те, який вплив зробила війна в соціальному вимірі", – додав спецпосланець Трампа.

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Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Української платформи донорів міністерського рівня в межах URC-2025 заявив, що для підтримки відбудови та модернізації України розроблено концепцію, яка передбачає створення двох фондів загальним розміром $1 трлн.

За його словами, перший – це "Фонд Україна" на $540 млрд, він адмініструватиметься Україною та формуватиметься за рахунок конфіскованих російських активів, а також спеціального податку на експорт російської сировини. Другий фонд – це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом $460 млрд. Цей фонд включатиме інвестиції європейського приватного сектору для розвитку виробництв в Україні.