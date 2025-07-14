Комісія з відбору директора БЕБ не переглядатиме своє рішення, документи повернуть Кабміну
Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
Так, голова комісії Лаура Штефан заявила, що перегляд рішення неможливий, всі перевірки, зокрема спецперевірку кандидати пройшли, а комісія не бачить абсолютно ніяких повноважень щось переглядати.
На цьому етапі комісія завершила свою роботу та повернула документи Кабміну.
За словами Железняка, всі українські делегати також підтримали цю позицію.
"Коротше, комісія по відбору БЕБ повернула уряду їх ідіотський лист і сказали:
що вони не будуть переглядати рішення і кандидатів;
що рішення і вимога Кабміну не відповідає закону.
Коротше, повернули лист і чекати від Уряду виконання закону по призначенню", - зазначив парламентар.
Железняк додав, що ніяких нових листів у Уряду не було від СБУ.
"Це незаконне рішення вони прийняли виключно на основі того листа від СБУ де:
- говорили що щось там є по трьом кандидатам про родичів з ймовірним громадянством рф. Все. Лист типу ДСК (навіть не таємний, як там розповідали)….але по факту це рівно теж саме, що гоняли по телеграм каналам ще до його відправлення )))) Ну ось такий був витік з листа СБУ, уявляєте?", - підсумував він.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.
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тататров фас!
лауру штефан заарештувати, звинуватити у шпигунстві та депортувати!
всіх членів комісії від україни, зняти бронь, об'явити у розшук, скрутити в тцк, обрити наголо та відправити на десну! мінометниками в піхоту!
теперішний кабмін, збіговисько брехунів мародерів, ти вважаєш представниками народу, який знищується?
сьогодні зараз, в україні!!!
відсутні закони!
не працюють органи влади!
українці перетворені на безправних кріпаків!
іноземець, сумлінно виконує свої обов'язки згідно законів та міжнародного права!!!
так, я радію, що хтось вміє, може та робить, що макає зелених дегенератів мародерів їхнім брехливим рилом у їхнє ж гімно!
бо, я не маю такої можливості.
Я стверджую, що це зробили іуди-лобісти ТНК, іуди-громадськи діячі, які стали корисними ідіотами всіх хто вирішив загарбати Україну, проводясі реформи які не просто послабили Україну, вони її перетвориои в колос на глиняних ногах, які стискають.жадібні і загрібущі руки ТНК, ху..ла і інших істот, які засіли в численних ********** радах, радах доброчесностей з недоброчесних фріків та так званих міжнародних «експертів», а фактично - загарбників економіки і державного управління України.
Всі знають, що всіх цих дармоїдів Трамп, а також комісія ЄС позбавила грантів, але ТНК вже настільки захопили владу в Україні, що безсоромно перекладають утримання цих власних клопів на ДЕРЖ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ, сручі на українців відверто.
«Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів - ДСА
Гроші, які в теорії могли б бути використані для збільшення розміру заробітної плати для працівників апаратів судів та помічників суддів, частково будуть використані для фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка складається з шести іноземних експертів у сфері права.
Про це 7 липня повідомили у Державній судовій адміністрації.
Зазначимо, що Закон «Про Вищий антикорупційний суд» передбачає, що на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.»
Виправдовуючі желєщняків і тнк, ви виправдовуєте перетворення українців на рабів, де «шеріфа не хвилюють проблеми індєців»😡😡😡😡
Змініть вже методичку троляка. Так нас зараз фінансують ззовні, довіра до кабміну 10-20% якій затвердив комісію і шо? Дуже довіряю міністрам особливо які мають підозру в розкраданні на мільярди грн.
Геть під свою кремлівську шконку!
розпорядження кму від 04.10.24 № 941 за підписом шмигаля
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2024-%D1%80#Text
Їху...вший делєзняк вже всі береги втратив, гі..о собаче! Прислужник пінчука і сороса, тих хто остаточно мріє перепорядкувати всю Україну разом з рабами великим ТНК.
Нагадайте, коли народ.обрав якіс срані комісії керувати Україною? Чи ми вже взагалі ніхто і голосу в цій країні не маємо.бо в нас є лобісти ТНК,олігархів їбу...их, які доять країну до крові такі як делжзняк,третьякова і гетманцев?
Ідіть.н...й. Україна незалежна і воада належить народу, а не іудам желєзнякам !
якщо не був згоден, то чого ж тоді підписував та призначав цю комісію?
саме шмигаль цю комісію і створив, от і має наслідки
https://www.youtube.com/watch?v=Y5nLjnItwOk