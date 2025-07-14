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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Комісія з відбору директора БЕБ не переглядатиме своє рішення, документи повернуть Кабміну

Конкурс на голову БЕБ Комісія не переглядатиме своє рішення

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, голова комісії Лаура Штефан заявила, що перегляд рішення неможливий, всі перевірки, зокрема спецперевірку кандидати пройшли, а комісія не бачить абсолютно ніяких повноважень щось переглядати.

На цьому етапі комісія завершила свою роботу та повернула документи Кабміну.

За словами Железняка, всі українські делегати також підтримали цю позицію.

"Коротше, комісія по відбору БЕБ повернула уряду їх ідіотський лист і сказали:

що вони не будуть переглядати рішення і кандидатів;
що рішення і вимога Кабміну не відповідає закону.

Коротше, повернули лист і чекати від Уряду виконання закону по призначенню", - зазначив парламентар.

Железняк додав, що ніяких нових листів у Уряду не було від СБУ.

"Це незаконне рішення вони прийняли виключно на основі того листа від СБУ де:

- говорили що щось там є по трьом кандидатам про родичів з ймовірним громадянством рф. Все. Лист типу ДСК (навіть не таємний, як там розповідали)….але по факту це рівно теж саме, що гоняли по телеграм каналам ще до його відправлення )))) Ну ось такий був витік з листа СБУ, уявляєте?", - підсумував він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

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Конкурс на голову БЕБ Комісія не переглядатиме своє рішення
Конкурс на голову БЕБ Комісія не переглядатиме своє рішення
Конкурс на голову БЕБ Комісія не переглядатиме своє рішення

Автор: 

Кабмін (14211) конкурс (1300) Бюро економічної безпеки (686)


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Топ коментарі
+11
да, що ж таке коїться?
тататров фас!
лауру штефан заарештувати, звинуватити у шпигунстві та депортувати!
всіх членів комісії від україни, зняти бронь, об'явити у розшук, скрутити в тцк, обрити наголо та відправити на десну! мінометниками в піхоту!
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14.07.2025 10:10 Відповісти
+5
Или Зе и Ко поведут директора БЭБ под венец, либо он их к прокурору.
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14.07.2025 10:15 Відповісти
+5
що, я тільки но прочитав?
теперішний кабмін, збіговисько брехунів мародерів, ти вважаєш представниками народу, який знищується?
сьогодні зараз, в україні!!!
відсутні закони!
не працюють органи влади!
українці перетворені на безправних кріпаків!

іноземець, сумлінно виконує свої обов'язки згідно законів та міжнародного права!!!
так, я радію, що хтось вміє, може та робить, що макає зелених дегенератів мародерів їхнім брехливим рилом у їхнє ж гімно!
бо, я не маю такої можливості.
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14.07.2025 10:23 Відповісти
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14.07.2025 10:07 Відповісти
да, що ж таке коїться?
тататров фас!
лауру штефан заарештувати, звинуватити у шпигунстві та депортувати!
всіх членів комісії від україни, зняти бронь, об'явити у розшук, скрутити в тцк, обрити наголо та відправити на десну! мінометниками в піхоту!
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14.07.2025 10:10 Відповісти
Гріша, а чому ти радієш? Тому, що якийсь іноземець вважає себе вище ніж кабмін України? Ти реально усвідомоюєш дно цієї зневаги до.державних органів України, їх народу з боку цих істот?
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14.07.2025 10:17 Відповісти
Кабмін то не державний орган...в половий.....
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14.07.2025 10:18 Відповісти
що, я тільки но прочитав?
теперішний кабмін, збіговисько брехунів мародерів, ти вважаєш представниками народу, який знищується?
сьогодні зараз, в україні!!!
відсутні закони!
не працюють органи влади!
українці перетворені на безправних кріпаків!

іноземець, сумлінно виконує свої обов'язки згідно законів та міжнародного права!!!
так, я радію, що хтось вміє, може та робить, що макає зелених дегенератів мародерів їхнім брехливим рилом у їхнє ж гімно!
бо, я не маю такої можливості.
показати весь коментар
14.07.2025 10:23 Відповісти
Так, давайте розбиратися хто саме перетворив нас в кріпаків.
Я стверджую, що це зробили іуди-лобісти ТНК, іуди-громадськи діячі, які стали корисними ідіотами всіх хто вирішив загарбати Україну, проводясі реформи які не просто послабили Україну, вони її перетвориои в колос на глиняних ногах, які стискають.жадібні і загрібущі руки ТНК, ху..ла і інших істот, які засіли в численних ********** радах, радах доброчесностей з недоброчесних фріків та так званих міжнародних «експертів», а фактично - загарбників економіки і державного управління України.
Всі знають, що всіх цих дармоїдів Трамп, а також комісія ЄС позбавила грантів, але ТНК вже настільки захопили владу в Україні, що безсоромно перекладають утримання цих власних клопів на ДЕРЖ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ, сручі на українців відверто.
«Гроші, за рахунок яких можна було б підвищити зарплату в апаратах судів, будуть скеровані на фінансування Громадської ради міжнародних експертів - ДСА

Гроші, які в теорії могли б бути використані для збільшення розміру заробітної плати для працівників апаратів судів та помічників суддів, частково будуть використані для фінансування діяльності Громадської ради міжнародних експертів (ГРМЕ), яка складається з шести іноземних експертів у сфері права.

Про це 7 липня повідомили у Державній судовій адміністрації.
Зазначимо, що Закон «Про Вищий антикорупційний суд» передбачає, що на час участі членів Громадської ради міжнародних експертів у процедурах відбору кандидатів на зайняття посади суддів Вищого антикорупційного суду їм встановлюється винагорода у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду.»

Виправдовуючі желєщняків і тнк, ви виправдовуєте перетворення українців на рабів, де «шеріфа не хвилюють проблеми індєців»😡😡😡😡
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14.07.2025 10:46 Відповісти
Ну скільки можна нести цю московську маячню "внешнее управление, соросята, грантожери, іуди-лобісти". Ще ця балалайка не надоїла?
Змініть вже методичку троляка. Так нас зараз фінансують ззовні, довіра до кабміну 10-20% якій затвердив комісію і шо? Дуже довіряю міністрам особливо які мають підозру в розкраданні на мільярди грн.
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14.07.2025 11:29 Відповісти
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14.07.2025 10:28 Відповісти
Весела, це Кабмін себе вважає вищим ніж Конституція і закони України.
Геть під свою кремлівську шконку!
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14.07.2025 11:27 Відповісти
цю комісію сам кабмін створив, воно його дітище
розпорядження кму від 04.10.24 № 941 за підписом шмигаля

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/941-2024-%D1%80#Text
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14.07.2025 10:29 Відповісти
Він створив це за лобіювання желєзняків - клопів ТНК і відповідного заклну яку ці хвойди протягнули через ВРУ.
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14.07.2025 10:48 Відповісти
а міг відмовитися підписувати? так само як відмовився погоджувати наданого цією комісією кандидата?
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14.07.2025 10:54 Відповісти
гріша ти або корисний владі ідот або просто ідіот ...
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14.07.2025 10:48 Відповісти
Україна незалежна?
Їху...вший делєзняк вже всі береги втратив, гі..о собаче! Прислужник пінчука і сороса, тих хто остаточно мріє перепорядкувати всю Україну разом з рабами великим ТНК.
Нагадайте, коли народ.обрав якіс срані комісії керувати Україною? Чи ми вже взагалі ніхто і голосу в цій країні не маємо.бо в нас є лобісти ТНК,олігархів їбу...их, які доять країну до крові такі як делжзняк,третьякова і гетманцев?
Ідіть.н...й. Україна незалежна і воада належить народу, а не іудам желєзнякам !
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14.07.2025 10:15 Відповісти
Пішли проти Країни Мрій?
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14.07.2025 10:17 Відповісти
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14.07.2025 10:29 Відповісти
цю комісію обрав та призначив шмигаль своїм розпорядженням, як прем'єр-міністр України, на підставі ЗУ "Про БЕБ України"
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14.07.2025 10:31 Відповісти
Ну, то ви логіку речей хоч краєм уза вловлюєте якщо правильно посилаєтесь на закон? А хто цей закон протягнув через ВРК, влаштовуючі шалений тиск через МВФ у вигляді «маяків» який і далі перетворює країну в «тітанік» з його.затопленням в болоті боргового залеження? Правильна відповідь - делєзняки, третьякови, гетьманцеви, агрохімії, брагери, радіни, шабуніни і інші потвори, яки видають себе за представників АЛЕ ТАКИМИ НЕ Є ДАВНО!!!
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14.07.2025 10:52 Відповісти
це не про закон, а за розпорядження шмигаля
якщо не був згоден, то чого ж тоді підписував та призначав цю комісію?
саме шмигаль цю комісію і створив, от і має наслідки
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14.07.2025 11:03 Відповісти
Или Зе и Ко поведут директора БЭБ под венец, либо он их к прокурору.
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14.07.2025 10:15 Відповісти
Непрокатило....
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14.07.2025 10:17 Відповісти
Реб, беб, кму...? Оце отакоі, "чтоб никто не догадался".🤣
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14.07.2025 10:19 Відповісти
Яка комісія, якщо рішення приймають дєрьмак з татаровим.
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14.07.2025 10:23 Відповісти
Зеленський і шість менеджерів ВИ ДУРНІ
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14.07.2025 10:23 Відповісти
На обрання голови БЕБ уряд Зеленського відповів "бе-бе-бе"
https://www.youtube.com/watch?v=Y5nLjnItwOk
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14.07.2025 10:31 Відповісти
Браво. Голова Комісії - молодець,витримала.
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14.07.2025 10:44 Відповісти
🙊🙉🙈
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14.07.2025 10:53 Відповісти
Комісії респект!!!
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14.07.2025 11:36 Відповісти
 
 