Комісія з відбору директора БЕБ не переглядатиме своє рішення, документи повернуть Кабміну

Комісія з відбору директора Бюро економічної безпеки вирішила не переглядати своє рішення. З цим погодилися, як українські члени комісії, так і міжнародні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

Так, голова комісії Лаура Штефан заявила, що перегляд рішення неможливий, всі перевірки, зокрема спецперевірку кандидати пройшли, а комісія не бачить абсолютно ніяких повноважень щось переглядати.

На цьому етапі комісія завершила свою роботу та повернула документи Кабміну.

За словами Железняка, всі українські делегати також підтримали цю позицію.

"Коротше, комісія по відбору БЕБ повернула уряду їх ідіотський лист і сказали:



що вони не будуть переглядати рішення і кандидатів;

що рішення і вимога Кабміну не відповідає закону.



Коротше, повернули лист і чекати від Уряду виконання закону по призначенню", - зазначив парламентар.

Железняк додав, що ніяких нових листів у Уряду не було від СБУ.

"Це незаконне рішення вони прийняли виключно на основі того листа від СБУ де:



- говорили що щось там є по трьом кандидатам про родичів з ймовірним громадянством рф. Все. Лист типу ДСК (навіть не таємний, як там розповідали)….але по факту це рівно теж саме, що гоняли по телеграм каналам ще до його відправлення )))) Ну ось такий був витік з листа СБУ, уявляєте?", - підсумував він.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Нагадаємо, що 25 червня Комісія з добору директора БЕБ обрала переможцем конкурсу на посаду директора БЕБ Олександра Цивінського – керівника підрозділу детективів у Другому Головному управлінні НАБУ. 30 червня Комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу. Уряд мав затвердити його кандидатуру протягом 10 днів.

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