"Євросолідарність" і "Голос" подали у ВР постанову про призначення головою БЕБ переможця конкурсу Цивінського

Народні депутати з фракцій "Європейська Солідарність" та "Голос" зареєстрували проєкт постанови ВР з вимогою до Уряду негайно виконати норми закону і призначити керівника БЕБ, визначеного на прозорому і чесному конкурсі.

Про це у соцмережах повідомила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Євросолідарність".

"Мова не про прізвища, а про принципи. Ми не знайомі з паном Цивінським, але він переміг на прозорому конкурсі за участі міжнародних і українських експертів, цей конкурс привітали посли G7", - наголошує Геращенко.

Вона нагадала, що реформа БЕБ - це частина наших зобовʼязань перед МВФ і в рамках Ukraine Facilities.

"Україна критично залежить від західної фінансової підтримки, нахабний зрив конкурсу на фоні конференції в Римі - це свідомий підрив довіри партнерів і цвях в нашу євроінтеграцію", - вважає народна депутатка.

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"Наш обовʼязок - будувати демократичну цивілізовану країну, дякую всім відповідальним депутатам, які підтримали нашу ініціативу в рамках парламентського контролю над урядом", – пише Ірина Геращенко.

Раніше лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко під час брифінгу заявив, що уряд має призначити головою БЕБ Цивінського - переможця конкурсу відповідно до чинного законодавства. П’ятий Президент наголосив, що зірване призначення руйнує довіру західних партнерів та шкодить інвестиційним перспективам України.

Він також зазначив, що дав доручення представникам фракції зареєструвати проєкт постанови Верховної Ради України з вимогою негайно затвердити на засіданні уряду Олександра Цивінського керівником БЕБ.

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"Ми офіційно звертаємося до правоохоронних органів щодо порушення кримінальної справи, реєстрації в ЄРДР для того, щоб встановити, хто саме здійснив самоуправство, дозволив собі, всупереч закону, не призначати Олександра Цивінського, і притягти їх до кримінальної відповідальності. Дії Кабінету міністрів, які, я маю підстави це стверджувати, натхненні Офісом президента, мають отримати ретельну і справедливу міжнародну оцінку наших партнерів. На жаль, це завдасть дуже серйозної шкоди Україні і нашій співпраці з партнерами, тому що перше, до чого це призводить, це підриває довіру не просто до української влади, а довіру до Української держави", - зауважив Порошенко.

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).