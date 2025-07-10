Богуславець про відхилення кандидатури Цивінського на директора БЕБ: Більш юридично нікчемного документа я не бачила. ФОТО

Кабінет Міністрів України відхилив власне розпорядження про призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ на своїй сторінці опублікувала голова Антикорупційного центру МЕЖА Мартина Богуславець.

"Більш юридично нікчемного документа я не бачила з часів Януковича і фальсифікації.

Кабмін НЕ посилаючись на жодну чітку норму (ті, шо є - це посилання на Конституцію) завертає Цивінського і не призначає його директором БЕБ", - йдеться в дописі.

Крім того, Кабмін доручив віцепрем'єр-міністру з питань євроінтеграції – міністру юстиції Ользі Стефанішиній проінформувати міжнародні та іноземні організації про прийняте рішення.

"Стефанішину уповноважили донести цей абсурд до міжнародників. Уявіть їх обличчя в цей момент", - зазначила Богуславець.

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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