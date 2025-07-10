Богуславець про відхилення кандидатури Цивінського на директора БЕБ: Більш юридично нікчемного документа я не бачила. ФОТО
Кабінет Міністрів України відхилив власне розпорядження про призначення Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ на своїй сторінці опублікувала голова Антикорупційного центру МЕЖА Мартина Богуславець.
"Більш юридично нікчемного документа я не бачила з часів Януковича і фальсифікації.
Кабмін НЕ посилаючись на жодну чітку норму (ті, шо є - це посилання на Конституцію) завертає Цивінського і не призначає його директором БЕБ", - йдеться в дописі.
Крім того, Кабмін доручив віцепрем'єр-міністру з питань євроінтеграції – міністру юстиції Ользі Стефанішиній проінформувати міжнародні та іноземні організації про прийняте рішення.
"Стефанішину уповноважили донести цей абсурд до міжнародників. Уявіть їх обличчя в цей момент", - зазначила Богуславець.
Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
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"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3
Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:
❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?
🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.
🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.
🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.
🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.
❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.
✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
Падлюки, котрі втекли від заслуженого покарання, не діляться такими інтимними подробицями. Вони просто доживають свій вік, користуючись награбованим і ні в чому собі не відмовляючи.
Є винятки (дуже малий процент, як наприклад згаданий вище Портнов), але ці винятки лише підтверджують правило.
(лат. Exceptio probat regulam in casibus non exceptis)
Щодо ваших слів "від самого себе не втечеш" - а хто крім вас писав про таку втечу?
Я от писав про втечу від правосуддя.
Ну, хіба що. Бо йому більше нічого не загрожує.
xxLи можуть ще на один термін обрати...
саме цих покидьків і рятує ***** в Україні,система цінностей та методи "роботи" у них однакові
Читайте,що пишуть про режим зе-ерма колишні соратники зе,які йшли з ним в перших рядах на вибори.
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БОЛЕЕ НИЧТОЖНОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ ЗА 30 ЛЕТ Я НЕ ВИДЕЛ ...