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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Богуславець про відхилення кандидатури Цивінського на директора БЕБ: Більш юридично нікчемного документа я не бачила. ФОТО

Кабінет Міністрів України відхилив власне розпорядження про призначення Олександра Цивінського  директором Бюро економічної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний документ на своїй сторінці опублікувала голова Антикорупційного центру МЕЖА Мартина Богуславець.

"Більш юридично нікчемного документа я не бачила  з часів Януковича і фальсифікації.

Кабмін НЕ посилаючись на жодну чітку норму (ті, шо є - це посилання на Конституцію) завертає Цивінського і не призначає його директором БЕБ", - йдеться в дописі. 

Скірн рішення Кабміну

Крім того,  Кабмін  доручив віцепрем'єр-міністру з питань євроінтеграції – міністру юстиції Ользі Стефанішиній проінформувати міжнародні та іноземні організації про прийняте рішення.

"Стефанішину уповноважили донести цей абсурд до міжнародників. Уявіть їх обличчя в цей момент", - зазначила Богуславець. 

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає від влади призначити законно обраного на конкурсі голову БЕБ, - Порошенко

Автор: 

Кабмін (14206) Бюро економічної безпеки (683) Цивінський Олександр (2)


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Топ коментарі
+17
🇺🇦 Якщо держава ігнорує Конституцію - що далі?

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3

Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:

❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?

🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.

🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.

🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.

🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.

❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.

✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
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10.07.2025 10:14 Відповісти
+13
корумповане фсбешно-чекістське болото-влада в Україні ☝️
саме цих покидьків і рятує ***** в Україні,система цінностей та методи "роботи" у них однакові
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10.07.2025 10:15 Відповісти
+9
Я вважаю, що зеленського очікує дуже важка доля...
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10.07.2025 10:14 Відповісти
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🇺🇦 Якщо держава ігнорує Конституцію - що далі?

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3

Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:

❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?

🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.

🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.

🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.

🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.

❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.

✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
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10.07.2025 10:14 Відповісти
Я вважаю, що зеленського очікує дуже важка доля...
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10.07.2025 10:14 Відповісти
Сумна, непередбачувана, коротка.
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10.07.2025 10:36 Відповісти
Втече.
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10.07.2025 10:37 Відповісти
Портнов також втік.
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10.07.2025 10:47 Відповісти
Від долі, від себе самого ще ніхто не втік.
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10.07.2025 10:52 Відповісти
Це "заспокійливе" для тих, хто досі вірить у справедливість. Нехай вірять...
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10.07.2025 10:56 Відповісти
Ніт, це - істина. Ви знаєте людей, які втекли від самих себе?
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10.07.2025 11:07 Відповісти
А у нього є причина втікати "від самого себе"? Може хіба що від Лєнки
Падлюки, котрі втекли від заслуженого покарання, не діляться такими інтимними подробицями. Вони просто доживають свій вік, користуючись награбованим і ні в чому собі не відмовляючи.
Є винятки (дуже малий процент, як наприклад згаданий вище Портнов), але ці винятки лише підтверджують правило.
(лат. Exceptio probat regulam in casibus non exceptis)
Щодо ваших слів "від самого себе не втечеш" - а хто крім вас писав про таку втечу?
Я от писав про втечу від правосуддя.
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10.07.2025 11:30 Відповісти
Нууу, насправді він - важка людина зі сврїми фобіями і скелетами у шафі. Від такого хочеться втекти всім і повірте, навіть йому самому. Сподіваюся, Ви в цьому ще переконаєтесь.
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10.07.2025 11:51 Відповісти
Буде спокійно доживати свій вік на паРаші,з нагородою герой росії,а зиму буде проводити у ісраїлі на знак подяки за геноцид українців.
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10.07.2025 10:46 Відповісти
Ви вважаєте, що він помре від рому-віскі, який споживатиме після своєї каденції величезними дозами на своїй віллі в Італії?

Ну, хіба що. Бо йому більше нічого не загрожує.

xxLи можуть ще на один термін обрати...
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10.07.2025 11:23 Відповісти
корумповане фсбешно-чекістське болото-влада в Україні ☝️
саме цих покидьків і рятує ***** в Україні,система цінностей та методи "роботи" у них однакові
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10.07.2025 10:15 Відповісти
Отак цей всратий Кабмін і постанови зі стелі клепає на закручування гайок при мобілізації. Що той ксерокс. Повне беззаконня. Шмигаля на нари.
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10.07.2025 10:21 Відповісти
Стефанішиній донести цей абсурд? Та невже їй уперше мати справу з абсурдом? Мамаші прівєт!
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10.07.2025 10:24 Відповісти
Де коментарі довбограїв, які раділи переводу Шабуніна в іншу бригаду на ЛБЗ?
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10.07.2025 10:36 Відповісти
Та й більш нікчемної влади у нас не було!
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10.07.2025 10:40 Відповісти
Нах юристов с экономических должностей,эти люди все что можно превратили в коррупционные кормушки.
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10.07.2025 10:44 Відповісти
В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Но это диктатура ничтожеств, воров и приспособленцев.
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10.07.2025 10:53 Відповісти
Я щось не зрозумів, це що журналісти марафону збунтувались проти кабміну вже чи мені здалося?🧐
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10.07.2025 10:56 Відповісти
Нічого дивного - Конституція на паузі(ще мягко сказано).
Читайте,що пишуть про режим зе-ерма колишні соратники зе,які йшли з ним в перших рядах на вибори.
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10.07.2025 11:03 Відповісти
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10.07.2025 11:24 Відповісти
Це рішення не Шмигаля і не Кабміна.Це рішення партнкаведешної трійки ЗЕленський-Єрмак-Татаров.ЗЕлені це всі ублюдки-від перших осіб держави(президент,голова Верховної Ради,заступник голови ВР,голова фракції "Слуг",Офіс(сарай),голови комітетів,міністри)Ці суки заробляють на війні.Колись ЗЕбіл пер на Пороха що той має від війни.Те саме тепер можна говорити про Зеленського.Брехня яка льється в його гундосих відосиках,в міністра оборони про мільйони дронів,міністра цифрової інформації про те що вони будуть випускати Їхній результат це яйця по 17 грн.кг і обіцянки
.
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10.07.2025 11:36 Відповісти
Более юридически ничтожного документа я не видела Источник: https://censor.net/ru/n3562495

БОЛЕЕ НИЧТОЖНОЙ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ ЗА 30 ЛЕТ Я НЕ ВИДЕЛ ...
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10.07.2025 11:48 Відповісти
Яка така конституція, які громадянські права у черні що сама собі наголосувала царька?
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10.07.2025 12:05 Відповісти
"Кожен народ заслуговує тієї влади, яку має".
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10.07.2025 12:13 Відповісти
 
 