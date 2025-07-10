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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Богуславец об отклонении кандидатуры Цивинского на директора БЭБ: Более юридически ничтожного документа я не видела. ФОТО

Кабинет Министров Украины отклонил собственное распоряжение о назначении Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ на своей странице опубликовала глава Антикоррупционного центра МЕЖА Мартына Богуславец.

"Более юридически ничтожного документа я не видела со времен Януковича и фальсификации.

Кабмин НЕ ссылаясь ни на одну четкую норму (те, шо есть - это ссылки на Конституцию) заворачивает Цивинского и не назначает его директором БЭБ", - говорится в заметке.

Скирн решение Кабмина

Кроме того, Кабмин поручил вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции - министру юстиции Ольге Стефанишиной проинформировать международные и иностранные организации о принятом решении.

"Стефанишину уполномочили донести этот абсурд до международников. Представьте их лица в этот момент", - отметила Богуславец.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "ЕС" требует от власти назначить законно избранного на конкурсе главу БЭБ, - Порошенко

Автор: 

Кабмин (14047) Бюро экономической безопасности (221) Цивинский Александр (2)


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Топ комментарии
+15
🇺🇦 Якщо держава ігнорує Конституцію - що далі?

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3

Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:

❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?

🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.

🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.

🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.

🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.

❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.

✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
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10.07.2025 10:14 Ответить
+13
корумповане фсбешно-чекістське болото-влада в Україні ☝️
саме цих покидьків і рятує ***** в Україні,система цінностей та методи "роботи" у них однакові
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10.07.2025 10:15 Ответить
+7
Я вважаю, що зеленського очікує дуже важка доля...
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10.07.2025 10:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
🇺🇦 Якщо держава ігнорує Конституцію - що далі?

"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3

Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:

❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?

🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.

🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.

🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.

🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.

❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.

✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
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10.07.2025 10:14 Ответить
Я вважаю, що зеленського очікує дуже важка доля...
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10.07.2025 10:14 Ответить
Сумна, непередбачувана, коротка.
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10.07.2025 10:36 Ответить
Втече.
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10.07.2025 10:37 Ответить
Портнов також втік.
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10.07.2025 10:47 Ответить
Від долі, від себе самого ще ніхто не втік.
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10.07.2025 10:52 Ответить
Це "заспокійливе" для тих, хто досі вірить у справедливість. Нехай вірять...
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10.07.2025 10:56 Ответить
Ніт, це - істина. Ви знаєте людей, які втекли від самих себе?
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10.07.2025 11:07 Ответить
А у нього є причина втікати "від самого себе"? Може хіба що від Лєнки
Падлюки, котрі втекли від заслуженого покарання, не діляться такими інтимними подробицями. Вони просто доживають свій вік, користуючись награбованим і ні в чому собі не відмовляючи.
Є винятки (дуже малий процент, як наприклад згаданий вище Портнов), але ці винятки лише підтверджують правило.
(лат. Exceptio probat regulam in casibus non exceptis)
Щодо ваших слів "від самого себе не втечеш" - а хто крім вас писав про таку втечу?
Я от писав про втечу від правосуддя.
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10.07.2025 11:30 Ответить
Буде спокійно доживати свій вік на паРаші,з нагородою герой росії,а зиму буде проводити у ісраїлі на знак подяки за геноцид українців.
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10.07.2025 10:46 Ответить
Ви вважаєте, що він помре від рому-віскі, який споживатиме після своєї каденції величезними дозами на своїй віллі в Італії?

Ну, хіба що. Бо йому більше нічого не загрожує.

xxLи можуть ще на один термін обрати...
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10.07.2025 11:23 Ответить
корумповане фсбешно-чекістське болото-влада в Україні ☝️
саме цих покидьків і рятує ***** в Україні,система цінностей та методи "роботи" у них однакові
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10.07.2025 10:15 Ответить
Отак цей всратий Кабмін і постанови зі стелі клепає на закручування гайок при мобілізації. Що той ксерокс. Повне беззаконня. Шмигаля на нари.
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10.07.2025 10:21 Ответить
Стефанішиній донести цей абсурд? Та невже їй уперше мати справу з абсурдом? Мамаші прівєт!
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10.07.2025 10:24 Ответить
Де коментарі довбограїв, які раділи переводу Шабуніна в іншу бригаду на ЛБЗ?
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10.07.2025 10:36 Ответить
Та й більш нікчемної влади у нас не було!
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10.07.2025 10:40 Ответить
Нах юристов с экономических должностей,эти люди все что можно превратили в коррупционные кормушки.
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10.07.2025 10:44 Ответить
В стране установлена диктатура. Это было бы полбеды. Но это диктатура ничтожеств, воров и приспособленцев.
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10.07.2025 10:53 Ответить
Я щось не зрозумів, це що журналісти марафону збунтувались проти кабміну вже чи мені здалося?🧐
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10.07.2025 10:56 Ответить
Нічого дивного - Конституція на паузі(ще мягко сказано).
Читайте,що пишуть про режим зе-ерма колишні соратники зе,які йшли з ним в перших рядах на вибори.
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10.07.2025 11:03 Ответить
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10.07.2025 11:24 Ответить
Це рішення не Шмигаля і не Кабміна.Це рішення партнкаведешної трійки ЗЕленський-Єрмак-Татаров.ЗЕлені це всі ублюдки-від перших осіб держави(президент,голова Верховної Ради,заступник голови ВР,голова фракції "Слуг",Офіс(сарай),голови комітетів,міністри)Ці суки заробляють на війні.Колись ЗЕбіл пер на Пороха що той має від війни.Те саме тепер можна говорити про Зеленського.Брехня яка льється в його гундосих відосиках,в міністра оборони про мільйони дронів,міністра цифрової інформації про те що вони будуть випускати Їхній результат це яйця по 17 грн.кг і обіцянки
.
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10.07.2025 11:36 Ответить
 
 