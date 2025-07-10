Богуславец об отклонении кандидатуры Цивинского на директора БЭБ: Более юридически ничтожного документа я не видела. ФОТО
Кабинет Министров Украины отклонил собственное распоряжение о назначении Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ на своей странице опубликовала глава Антикоррупционного центра МЕЖА Мартына Богуславец.
"Более юридически ничтожного документа я не видела со времен Януковича и фальсификации.
Кабмин НЕ ссылаясь ни на одну четкую норму (те, шо есть - это ссылки на Конституцию) заворачивает Цивинского и не назначает его директором БЭБ", - говорится в заметке.
Кроме того, Кабмин поручил вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции - министру юстиции Ольге Стефанишиной проинформировать международные и иностранные организации о принятом решении.
"Стефанишину уполномочили донести этот абсурд до международников. Представьте их лица в этот момент", - отметила Богуславец.
Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).
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"Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю."
- Конституція України, стаття 3
Ці слова - не просто текст. Це основа, на якій має стояти вся система влади. Якщо ж держава ігнорує цю норму, логічно постає питання:
❓Яке ставлення громадян до інших законів може бути в такому випадку?
🔻 1. Держава втрачає легітимність
Коли сама влада не дотримується основного закону, вона втрачає моральне право вимагати виконання інших. Конституція - це суспільний договір. Якщо одна сторона його порушує, інша більше не зобов'язана грати за правилами.
🔻 2. Виникає логіка "вибіркової законності"
"Якщо держава мене не захищає, чому я маю слухатись її законів?"
Це і є правовий нігілізм - коли закон перестає бути авторитетом, а стає інструментом маніпуляції. Люди починають розглядати правила не як обов'язок, а як щось, що можна обійти.
🔻 3. Падає довіра → слабшає правопорядок
Результат:
• байдужість до судової системи;
• зневага до поліції та чиновників;
• масове ухилення від обов'язків;
• зростання корупції;
• моральна ізоляція від держави.
🔻 4. Або протест, або апатія
Одні починають протестувати та боротися. Інші - просто ігнорують усе державне:
• не платять податки;
• не вірять у вибори;
• відсторонюються від суспільних процесів.
❗Висновок:
Якщо Конституція - лише декорація,
тоді Закон - це фікція, а повага до держави - справа часу.
Без реального захисту прав і свобод держава перетворюється не на правову, а на умовну. І тоді люди вже живуть не за законом, а всупереч йому - так, як дозволяє совість, обставини або інстинкт виживання.
✊ Справжній патріотизм - це не мовчання, а вимога дотримання Конституції.
Бо якщо держава забула, що головне - людина, то її мають про це нагадати.
Падлюки, котрі втекли від заслуженого покарання, не діляться такими інтимними подробицями. Вони просто доживають свій вік, користуючись награбованим і ні в чому собі не відмовляючи.
Є винятки (дуже малий процент, як наприклад згаданий вище Портнов), але ці винятки лише підтверджують правило.
(лат. Exceptio probat regulam in casibus non exceptis)
Щодо ваших слів "від самого себе не втечеш" - а хто крім вас писав про таку втечу?
Я от писав про втечу від правосуддя.
Ну, хіба що. Бо йому більше нічого не загрожує.
xxLи можуть ще на один термін обрати...
саме цих покидьків і рятує ***** в Україні,система цінностей та методи "роботи" у них однакові
Читайте,що пишуть про режим зе-ерма колишні соратники зе,які йшли з ним в перших рядах на вибори.
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