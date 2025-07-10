Богуславец об отклонении кандидатуры Цивинского на директора БЭБ: Более юридически ничтожного документа я не видела. ФОТО

Кабинет Министров Украины отклонил собственное распоряжение о назначении Александра Цивинского директором Бюро экономической безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий документ на своей странице опубликовала глава Антикоррупционного центра МЕЖА Мартына Богуславец.

"Более юридически ничтожного документа я не видела со времен Януковича и фальсификации.

Кабмин НЕ ссылаясь ни на одну четкую норму (те, шо есть - это ссылки на Конституцию) заворачивает Цивинского и не назначает его директором БЭБ", - говорится в заметке.

Кроме того, Кабмин поручил вице-премьер-министру по вопросам евроинтеграции - министру юстиции Ольге Стефанишиной проинформировать международные и иностранные организации о принятом решении.

"Стефанишину уполномочили донести этот абсурд до международников. Представьте их лица в этот момент", - отметила Богуславец.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

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