Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський

Олександр Цивінський досі не отримав жодних відповідей, рішень чи матеріалів щодо відхилення його кандидатури на посаду директора БЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цивінський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Минуло три дні з моменту мого офіційного запиту до Кабінету Міністрів України щодо:

наявності правових підстав для відхилення моєї кандидатури на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;

надання всіх документів, що стали підставою для ухвалення відповідного рішення.

Станом на зараз жодних відповідей, рішень чи матеріалів я не отримав. Відомості про те, які саме "безпекові ризики" мають місце – відсутні", - йдеться в повідомленні.

Цивінський зазначив, що брак офіційної позиції створює підґрунтя для припущень, публічних інтерпретацій і спроб дискредитації. Він додав, що у демократичній державі не може бути "непублічного звинувачення" без права ознайомитися з його змістом.

"Очікую, що найближчим часом буде надана офіційна відповідь. Водночас мені відомо про активізацію іншого процесу – підготовку численних інформаційних вкидів і спроб дискредитації через інтернет-ресурси та анонімні джерела. Це очікувано.

Позицію буду відстоювати", - повідомив Цивінський.

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

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