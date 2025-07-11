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Новини Конкурс на керівника БЕБ
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Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський

Олекснадр Цивінський

Олександр Цивінський досі не отримав  жодних відповідей, рішень чи матеріалів щодо відхилення його кандидатури на посаду директора БЕБ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цивінський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

"Минуло три дні з моменту мого офіційного запиту до Кабінету Міністрів України щодо:

  • наявності правових підстав для відхилення моєї кандидатури на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;
  • надання всіх документів, що стали підставою для ухвалення відповідного рішення.

Станом на зараз жодних відповідей, рішень чи матеріалів я не отримав. Відомості про те, які саме "безпекові ризики" мають місце – відсутні", - йдеться в повідомленні.

Цивінський зазначив, що брак офіційної позиції створює підґрунтя для припущень, публічних інтерпретацій і спроб дискредитації. Він додав, що у демократичній державі не може бути "непублічного звинувачення" без права ознайомитися з його змістом.

"Очікую, що найближчим часом буде надана офіційна відповідь. Водночас мені відомо про активізацію іншого процесу – підготовку численних інформаційних вкидів і спроб дискредитації через інтернет-ресурси та анонімні джерела. Це очікувано.

Позицію буду відстоювати", - повідомив Цивінський.

Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Богуславець про відхилення кандидатури Цивінського на директора БЕБ: Більш юридично нікчемного документа я не бачила. ФОТО

Автор: 

Кабмін (14207) Цивінський Олександр (3)


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11.07.2025 14:16 Відповісти
Уже пішли спроби дискредитації. Офіс запустив конвеєр!
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11.07.2025 14:22 Відповісти
Без БЕБ їм якось зручніше...
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11.07.2025 14:23 Відповісти
Кабмін клав на верховний суд у справі про санкції на Порошенка, тому Цивінський може взагалі не чекати хоч чогось
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11.07.2025 14:28 Відповісти
какая разніца є той БЕБ чи ні? Є ефективні менеджериь. Мабудь Цивінський в 2019-у також проголосував за це
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11.07.2025 14:37 Відповісти
Не спішіть, сценаристи працюють, по Порошенку вже пів року не можуть народити відповідь, по Цивінському ще треба час
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11.07.2025 14:43 Відповісти
Кабміну глибоко плювати на Коституцію, на закони! Для них існують тільки вказівки ОП. Диктатура агента ФСБ "Козиря"...
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11.07.2025 15:25 Відповісти
 
 