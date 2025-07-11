Кабмін досі не надав жодного документа щодо конкурсу на посаду директора БЕБ, - Цивінський
Олександр Цивінський досі не отримав жодних відповідей, рішень чи матеріалів щодо відхилення його кандидатури на посаду директора БЕБ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Цивінський повідомив на своїй фейсбук-сторінці.
"Минуло три дні з моменту мого офіційного запиту до Кабінету Міністрів України щодо:
- наявності правових підстав для відхилення моєї кандидатури на посаду Директора Бюро економічної безпеки України;
- надання всіх документів, що стали підставою для ухвалення відповідного рішення.
Станом на зараз жодних відповідей, рішень чи матеріалів я не отримав. Відомості про те, які саме "безпекові ризики" мають місце – відсутні", - йдеться в повідомленні.
Цивінський зазначив, що брак офіційної позиції створює підґрунтя для припущень, публічних інтерпретацій і спроб дискредитації. Він додав, що у демократичній державі не може бути "непублічного звинувачення" без права ознайомитися з його змістом.
"Очікую, що найближчим часом буде надана офіційна відповідь. Водночас мені відомо про активізацію іншого процесу – підготовку численних інформаційних вкидів і спроб дискредитації через інтернет-ресурси та анонімні джерела. Це очікувано.
Позицію буду відстоювати", - повідомив Цивінський.
Нагадаємо у понеділок, 7 липня, уряд відмовився призначити переможця конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль