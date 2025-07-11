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Новости Конкурс на руководителя БЭБ
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Кабмин до сих пор не предоставил ни одного документа относительно конкурса на должность директора БЭБ, - Цивинский

Александр Цивинский

Александр Цивинский до сих пор не получил никаких ответов, решений или материалов об отклонении его кандидатуры на должность директора БЭБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Цивинский сообщил на своей фейсбук-странице.

"Прошло три дня с момента моего официального запроса в Кабинет Министров Украины относительно:

  • наличия правовых оснований для отклонения моей кандидатуры на должность Директора Бюро экономической безопасности Украины;
  • предоставление всех документов, послуживших основанием для принятия соответствующего решения.

По состоянию на сейчас никаких ответов, решений или материалов я не получил. Сведения о том, какие именно "риски безопасности" имеют место - отсутствуют", - говорится в сообщении.

Цывинский отметил, что отсутствие официальной позиции создает почву для предположений, публичных интерпретаций и попыток дискредитации. Он добавил, что в демократическом государстве не может быть "непубличного обвинения" без права ознакомиться с его содержанием.

"Ожидаю, что в ближайшее время будет предоставлен официальный ответ. В то же время мне известно об активизации другого процесса - подготовке многочисленных информационных вбросов и попыток дискредитации через интернет-ресурсы и анонимные источники. Это ожидаемо. Позицию буду отстаивать", - сообщил Цывинский.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богуславец об отклонении кандидатуры Цивинского на директора БЭБ: Более юридически ничтожного документа я не видела. ФОТО

Автор: 

Кабмин (14050) Цивинский Александр (3)


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11.07.2025 14:16 Ответить
Уже пішли спроби дискредитації. Офіс запустив конвеєр!
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11.07.2025 14:22 Ответить
Без БЕБ їм якось зручніше...
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11.07.2025 14:23 Ответить
Кабмін клав на верховний суд у справі про санкції на Порошенка, тому Цивінський може взагалі не чекати хоч чогось
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11.07.2025 14:28 Ответить
какая разніца є той БЕБ чи ні? Є ефективні менеджериь. Мабудь Цивінський в 2019-у також проголосував за це
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11.07.2025 14:37 Ответить
Не спішіть, сценаристи працюють, по Порошенку вже пів року не можуть народити відповідь, по Цивінському ще треба час
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11.07.2025 14:43 Ответить
 
 