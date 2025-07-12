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Новости Фото Конкурс на руководителя БЭБ
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"Евросолидарность" и "Голос" подали в ВР постановление о назначении главой БЭБ победителя конкурса Цивинского

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос" зарегистрировали проект постановления ВР с требованием к Правительству немедленно выполнить нормы закона и назначить руководителя БЭБ, определенного на прозрачном и честном конкурсе.

Об этом в соцсетях сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Евросолидарность".

заявление ес и голосование

"Речь не о фамилиях, а о принципах. Мы не знакомы с господином Цивинским, но он победил на прозрачном конкурсе с участием международных и украинских экспертов, этот конкурс приветствовали послы G7", - отмечает Геращенко.

Она напомнила, что реформа БЭБ - это часть наших обязательств перед МВФ и в рамках Ukraine Facilities.

"Украина критически зависит от западной финансовой поддержки, наглый срыв конкурса на фоне конференции в Риме - это сознательный подрыв доверия партнеров и гвоздь в нашу евроинтеграцию", - считает народный депутат.

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"Наш долг - строить демократическую цивилизованную страну, спасибо всем ответственным депутатам, которые поддержали нашу инициативу в рамках парламентского контроля над правительством", - пишет Ирина Геращенко.

Ранее лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко во время брифинга заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Цивинского - победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством. Пятый Президент подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.

Он также отметил, что дал поручение представителям фракции зарегистрировать проект постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цывинского руководителем БЭБ.

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"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный вред Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", - отметил Порошенко.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Автор: 

Голос партия (500) Европейская Солидарность (1067) Цивинский Александр (4)


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Топ комментарии
+3
Це правильно ! Треба настоювати на прозорість !
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12.07.2025 12:16 Ответить
+1
"Вони на світло лізуть!" (с)
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12.07.2025 12:12 Ответить
+1
А завгосп проти .
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12.07.2025 12:22 Ответить
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"Вони на світло лізуть!" (с)
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12.07.2025 12:12 Ответить
може хай спочатку ваш зелений скоморох поміняє фамілію?
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12.07.2025 12:28 Ответить
Це правильно ! Треба настоювати на прозорість !
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12.07.2025 12:16 Ответить
І знову Юлььї не чути? Совпадениє?
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12.07.2025 12:32 Ответить
обережно, бо загрибуть за ухилянство. сьогодні це модно.
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12.07.2025 12:18 Ответить
ОП робить що хоче, йому на ВР наплювати !
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12.07.2025 12:22 Ответить
А завгосп проти .
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12.07.2025 12:22 Ответить
А шо так можна????))
Я забула, це ж інше 😂
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12.07.2025 12:25 Ответить
Хрипастий ГОЛОС уже до виборів знов починає з себе целку корчити.
Праведники *****. Тільки до цього регулярно у дєрьмака за щоку брали.
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12.07.2025 12:26 Ответить
Голос вже 5 років розділений навпіл. Це 1 половина брала ща щоку у зє, а друга?
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12.07.2025 12:34 Ответить
це ж свиня має принаймні на голосування винести, а хіба свиня хрюкне проти дєрьмака?
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12.07.2025 12:27 Ответить
Зеленський зі своїм шоблом мародерів послідовно знищує нашу державу.
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12.07.2025 12:40 Ответить
 
 