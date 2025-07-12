"Евросолидарность" и "Голос" подали в ВР постановление о назначении главой БЭБ победителя конкурса Цивинского

Народные депутаты из фракций "Европейская Солидарность" и "Голос" зарегистрировали проект постановления ВР с требованием к Правительству немедленно выполнить нормы закона и назначить руководителя БЭБ, определенного на прозрачном и честном конкурсе.

Об этом в соцсетях сообщила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Евросолидарность".

"Речь не о фамилиях, а о принципах. Мы не знакомы с господином Цивинским, но он победил на прозрачном конкурсе с участием международных и украинских экспертов, этот конкурс приветствовали послы G7", - отмечает Геращенко.

Она напомнила, что реформа БЭБ - это часть наших обязательств перед МВФ и в рамках Ukraine Facilities.

"Украина критически зависит от западной финансовой поддержки, наглый срыв конкурса на фоне конференции в Риме - это сознательный подрыв доверия партнеров и гвоздь в нашу евроинтеграцию", - считает народный депутат.

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"Наш долг - строить демократическую цивилизованную страну, спасибо всем ответственным депутатам, которые поддержали нашу инициативу в рамках парламентского контроля над правительством", - пишет Ирина Геращенко.

Ранее лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко во время брифинга заявил, что правительство должно назначить главой БЭБ Цивинского - победителя конкурса в соответствии с действующим законодательством. Пятый Президент подчеркнул, что сорванное назначение разрушает доверие западных партнеров и вредит инвестиционным перспективам Украины.

Он также отметил, что дал поручение представителям фракции зарегистрировать проект постановления Верховной Рады Украины с требованием немедленно утвердить на заседании правительства Александра Цывинского руководителем БЭБ.

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"Мы официально обращаемся в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела, регистрации в ЕРДР для того, чтобы установить, кто именно совершил самоуправство, позволил себе, вопреки закону, не назначать Александра Цивинского, и привлечь их к уголовной ответственности. Действия Кабинета министров, которые, я имею основания это утверждать, вдохновлены Офисом президента, должны получить тщательную и справедливую международную оценку наших партнеров. К сожалению, это нанесет очень серьезный вред Украине и нашему сотрудничеству с партнерами, потому что первое, к чему это приводит, это подрывает доверие не просто к украинской власти, а доверие к Украинскому государству", - отметил Порошенко.

Напомним, в понедельник, 7 июля, правительство отказалось назначить победителя конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ).