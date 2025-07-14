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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Все нарушения в деле Шабунина происходят с согласия или под прямым руководством генпрокурора Кравченко, - Каленюк

каленюк

Исполнительный директор Центра Дарья Каленюк считает, что все нарушения в деле против руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина происходят с согласия новоназначенного генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Об этом она заявила во время стрима на ютуб-канале Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важный нюанс, это же не только Государственное бюро расследований (ГБР)... в каждом следствии процессуальное руководство осуществляет прокурор. У нас новый генеральный прокурор Кравченко. То есть, все эти разительные нарушения во время обысков, во время уголовного производства, утечки информации из постановления с персональными данными жены (Шабунина, - ред.), весь этот трэш происходит с согласия или под прямым руководством генерального прокурора", - считает Каленюк.

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Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Автор: 

Шабунин Виталий (557) Кравченко Руслан (56) Центр противодействия коррупции (255) Каленюк Дарья (18) подозрение (534)


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Топ комментарии
+8
Кишеньковий генпрокурор Зеленського
з перших днів
дав зрозуміти кому він служить і кому ср@ку лиже 😡
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14.07.2025 00:00 Ответить
+6
Свій прокурор! Для цього і поставили!...
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13.07.2025 23:56 Ответить
+6
Ось тобі, зеленський, і кравченків день!! Батрачить на Банкову та плює на закони, заради чергової втечі, за кордон??
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13.07.2025 23:58 Ответить
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Свій прокурор! Для цього і поставили!...
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13.07.2025 23:56 Ответить
А я пам'ятаю як цей Шабунін (Буткевич і ще купа недорогеньких) з всієї сили топили за Зе.Шо їм зараз не так?Волали про корупцію,атопутіннападєт і т.д.Корупція виросла,пукін напав,їх тягають. Сталось все про що поперджали.За тупість треба платить.
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14.07.2025 01:05 Ответить
Ось тобі, зеленський, і кравченків день!! Батрачить на Банкову та плює на закони, заради чергової втечі, за кордон??
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13.07.2025 23:58 Ответить
А що могли бути якісь інші варіанти?
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14.07.2025 00:05 Ответить
Кишеньковий генпрокурор Зеленського
з перших днів
дав зрозуміти кому він служить і кому ср@ку лиже 😡
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14.07.2025 00:00 Ответить
Ну так для того цього корумпанта і призначив диктатор Зеленський.
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14.07.2025 00:00 Ответить
Ну то має відпрацьовувати. Посада генітального прокурора - не начальник ЖЕКа.
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14.07.2025 00:02 Ответить
ОЗГ
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14.07.2025 00:08 Ответить
****, набрали клоунов та фотографові ст масажистами!!!
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14.07.2025 00:17 Ответить
Кравченку справою треба займатися щодо злочинців, а він заявки дзвонарів з Банкової виконує!!

Засудженого за збут наркотиків київського бізнесмена побачили на волі. У прокуратурі пояснили, чому так сталося???😡😡😡🤑🤑🤑

https://hromadske.ua/authors/yaroslav-gerasimenko Ярослав Герасименко

Редактор стрічки новин
https://hromadske.ua/kyyiv/248000-zasudzenoho-za-zbut-narkotykiv-kyyivskoho-biznesmena-*********-na-voli-u-prokuraturi-poiasnyly-chomu-tak-stalosia?traffic_source=ukr.net
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14.07.2025 00:18 Ответить
Так, новина, у чому?
От якби із кожную новиною про справжнє обурення діями влади, хтось ще б приписочку робив.
" топив( топила) за новіє літса"
От тоді новина б була повною.
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14.07.2025 00:37 Ответить
а чо она не написала в чем нарушения? Не было факта фиктивного служения? было.. а суд разбереться ..може и оправдают))
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14.07.2025 00:39 Ответить
Ти так впевнено пишеш, наче сам розслідував або методичку маєш.
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14.07.2025 00:55 Ответить
Людині незрозуміло, які саме порушення. Мені теж не дуже зрозуміло.
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14.07.2025 01:02 Ответить
А ви до цієї статті у запої були?

Як мінімум, відсутність судового рішення щодо обшуків та недопущення адвокатів.
У нормальних країнах це називаєттся свавіллям влади та перевищенням повноважень, після яких до суду не приймаються будь-які вилучені під час таких дій докази.
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14.07.2025 01:13 Ответить
Ні. Ти не був у запої.

Ти чесно відпрацьовував пайку і в інших темах щодо Шабуніна. І точно читав, які саме порушення.
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14.07.2025 01:18 Ответить
Та ще й кацапською...

Хоча для ватної пастви ЗЄ це дуже характерно.
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14.07.2025 00:56 Ответить
И собака помнит, кто ее кормит.
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14.07.2025 01:00 Ответить
 
 