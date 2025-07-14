Все нарушения в деле Шабунина происходят с согласия или под прямым руководством генпрокурора Кравченко, - Каленюк

Исполнительный директор Центра Дарья Каленюк считает, что все нарушения в деле против руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина происходят с согласия новоназначенного генерального прокурора Украины Руслана Кравченко.

Об этом она заявила во время стрима на ютуб-канале Центра противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень важный нюанс, это же не только Государственное бюро расследований (ГБР)... в каждом следствии процессуальное руководство осуществляет прокурор. У нас новый генеральный прокурор Кравченко. То есть, все эти разительные нарушения во время обысков, во время уголовного производства, утечки информации из постановления с персональными данными жены (Шабунина, - ред.), весь этот трэш происходит с согласия или под прямым руководством генерального прокурора", - считает Каленюк.

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Напомним, что 11 июля работники ГБР сообщили о подозрении главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция"Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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