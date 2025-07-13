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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Всі порушення у справі Шабуніна відбуваються за згодою або прямим керівництвом генпрокурора Кравченка, - Каленюк

каленюк

Виконавча директорка Центру Дарʼя Каленюк вважає, що всі порушення у справі проти керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна відбуваються за згодою новопризначеного генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Про це вона заявила під час стріму на ютуб-каналі Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливий нюанс, це ж не лише Державне бюро розслідувань (ДБР)... в кожному слідстві процесуальне керівництво здійснює прокурор. У нас новий генеральний прокурор Кравченко. Тобто, всі ці разючі порушення під час обшуків, під час кримінального провадження, витоки інформації з ухвали з персональними даними дружини (Шабуніна, - ред.), весь цей треш відбувається за згодою або за прямим керівництвом генерального прокурора", - вважає Каленюк.

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Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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Автор: 

Шабунін Віталій (556) Кравченко Руслан (84) Центр протидії корупції (273) Каленюк Дар’я (22) підозра (827)


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Свій прокурор! Для цього і поставили!...
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13.07.2025 23:56 Відповісти
Ось тобі, зеленський, і кравченків день!! Батрачить на Банкову та плює на закони, заради чергової втечі, за кордон??
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13.07.2025 23:58 Відповісти
А що могли бути якісь інші варіанти?
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14.07.2025 00:05 Відповісти
Кишеньковий генпрокурор Зеленського
з перших днів
дав зрозуміти кому він служить і кому ср@ку лиже 😡
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14.07.2025 00:00 Відповісти
Ну так для того цього корумпанта і призначив диктатор Зеленський.
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14.07.2025 00:00 Відповісти
Ну то має відпрацьовувати. Посада генітального прокурора - не начальник ЖЕКа.
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14.07.2025 00:02 Відповісти
ОЗГ
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14.07.2025 00:08 Відповісти
****, набрали клоунов та фотографові ст масажистами!!!
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14.07.2025 00:17 Відповісти
 
 