Всі порушення у справі Шабуніна відбуваються за згодою або прямим керівництвом генпрокурора Кравченка, - Каленюк

Виконавча директорка Центру Дарʼя Каленюк вважає, що всі порушення у справі проти керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна відбуваються за згодою новопризначеного генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Про це вона заявила під час стріму на ютуб-каналі Центру протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже важливий нюанс, це ж не лише Державне бюро розслідувань (ДБР)... в кожному слідстві процесуальне керівництво здійснює прокурор. У нас новий генеральний прокурор Кравченко. Тобто, всі ці разючі порушення під час обшуків, під час кримінального провадження, витоки інформації з ухвали з персональними даними дружини (Шабуніна, - ред.), весь цей треш відбувається за згодою або за прямим керівництвом генерального прокурора", - вважає Каленюк.

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Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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