Підозра Шабуніну в ухиленні від військової служби абсурдна, оскільки він добровільно мобілізувався в перші дні війни, - Щербан

Звинувачення очільника ЦПК Віталія Шабуніна в ухиленні від проходження військової служби є абсурдним, оскільки він добровільно мобілізувався до армії в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз йдеться про статтю 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Чому власне ця стаття і звинувачення абсурдне, коли ми говоримо про Віталія? Тому що він добровільно мобілізувався з перших днів війни. Він завжди перебував фізично, там, де знаходилися підрозділи, в яких він служив. Тобто, спочатку це ТрО на Київщині, пізніше на Донеччині, коли треба було в Харківщині, коли підрозділи, в яких перебував знаходилися в Кижві, тоді був у Києві... За ці три роки служби - це було багато підрозділів в різних місцях України", - розповіла Щербан.

Вона зазначила, що ДБР звинувачує Шабуніна в тому, що він "ухилявся шляхом обману від військової служби" в короткий період від кінця 2022 - початку 2023 року, коли був відряджений до Національного агентства з питань заробігання корупції.

"Чому це ніяк не може бути пов'язане з ухилянням і тим більше ухиленням "шляхом обману"? Тому, що на той час були офіційні листи НАЗК з проханням відрядити Шабуніна до агентства. На підставі цих листів були офіційні накази командування про відрядження Шабуніна до НАЗК. Тобто, як у військовій частині, так і в НАЗК всі розуміли, де перебуває Шабунін... Стаття "ухилення", очевидно, потрібна для політичної складової, для дискредитації. Люди можуть вважати, що це СЗЧ. Але такого ніколи не було.

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Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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