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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Підозра Шабуніну в ухиленні від військової служби абсурдна, оскільки він добровільно мобілізувався в перші дні війни, - Щербан

шабунін

Звинувачення очільника ЦПК Віталія Шабуніна в ухиленні від проходження військової служби є абсурдним, оскільки він добровільно мобілізувався до армії в перші дні повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зараз йдеться про статтю 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Чому власне ця стаття і звинувачення абсурдне, коли ми говоримо про Віталія? Тому що він добровільно мобілізувався з перших днів війни. Він завжди перебував фізично, там, де знаходилися підрозділи, в яких він служив. Тобто, спочатку це ТрО на Київщині, пізніше на Донеччині, коли треба було в Харківщині, коли підрозділи, в яких перебував знаходилися в Кижві, тоді був у Києві... За ці три роки служби - це було багато підрозділів в різних місцях України", - розповіла Щербан.

Вона зазначила, що ДБР звинувачує Шабуніна в тому, що він "ухилявся шляхом обману від військової служби" в короткий період від кінця 2022 - початку 2023 року, коли був відряджений до Національного агентства з питань заробігання корупції.

"Чому це ніяк не може бути пов'язане з ухилянням і тим більше ухиленням "шляхом обману"? Тому, що на той час були офіційні листи НАЗК з проханням відрядити Шабуніна до агентства. На підставі цих листів були офіційні накази командування про відрядження Шабуніна до НАЗК. Тобто, як у військовій частині, так і в НАЗК всі розуміли, де перебуває Шабунін... Стаття "ухилення", очевидно, потрібна для політичної складової, для дискредитації. Люди можуть вважати, що це СЗЧ. Але такого ніколи не було. 

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Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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Автор: 

Шабунін Віталій (556) ДБР (3624) підозра (827)


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Топ коментарі
+7
ви особисто за ним слідкували? чи ви татаров?
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13.07.2025 21:24 Відповісти
+6
дивно бачити як найзапекліші критики зе-******* встали на її бік, поливаючи лайном Шабуніна...
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13.07.2025 21:17 Відповісти
+6
Шабуніну пора показати пару відосиків з нуля де він танки гризе як барбарис і цим заткнути ібало всім хто каже що він не служив
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13.07.2025 21:20 Відповісти
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ну це ж брехня - "Він завжди перебував фізично, там, де знаходилися підрозділи, в яких він служив"
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13.07.2025 21:14 Відповісти
ви особисто за ним слідкували? чи ви татаров?
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13.07.2025 21:24 Відповісти
Так слідкував, читав його висери. Які він з окопа писав.
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13.07.2025 21:26 Відповісти
дивно бачити як найзапекліші критики зе-******* встали на її бік, поливаючи лайном Шабуніна...
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13.07.2025 21:17 Відповісти
Одно к другому отношения не имеет.

Шабуня - типичный украинец, у которого в жизни две мечты: чтоб не было коррупции, и чтоб был кум, который если что, все порешал.

Человек числился в войсках, получал за это деньги, под него и таких как он выделялись деньги западных партнеров. А теперь оказалось что он не воюет.

А другим так можно? Ну чтоб бусифицированный Микола не в посадку погибать поехал, а в Киев, звиздеть о том что и так все знают?
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13.07.2025 21:33 Відповісти
Это уже нудно и все такое, а где 95 квартал числится?
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13.07.2025 21:54 Відповісти
Отвечу, но после того как вы решите юридическую задачу.

Микола проехал на красный, его останавливает полицейский. Показывает видеодоказательства, все дела.

И тут на другой улице, Тарас садится пьяным за руль.

Внимание вопрос: виноват ли Микола?
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13.07.2025 22:29 Відповісти
Кондом, почав правду-матку рубати, стоячі у черзі в газову камеру. А до того, шість років, вперто нічого не помічав.
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13.07.2025 21:54 Відповісти
Шабуніну пора показати пару відосиків з нуля де він танки гризе як барбарис і цим заткнути ібало всім хто каже що він не служив
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13.07.2025 21:20 Відповісти
Справа в тому що нема відосиків....
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13.07.2025 21:46 Відповісти
Зупиніться тиснути на слідчі органи!!! Ви не поза законом!
Весь цей срач і вимагання особливого ставлення ддо грантоїдів множать всіх «заступників» Шабуніна на нуль!
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13.07.2025 21:21 Відповісти
Татарівське ДБР - слідчий орган? 🤔
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13.07.2025 21:27 Відповісти
Татаров проти Сороса?))
Це епічно)
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13.07.2025 22:16 Відповісти
А кого ви називаєте слідчими органами? Тих хто вдерся в ваш дім без ордера на обшук?
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13.07.2025 22:22 Відповісти
и где оно воевало?
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13.07.2025 21:31 Відповісти
Думка Тетяни Чорновіл щодо Шабуніна
Ну нарешті хтось висловив все, що я про цей кордебалет думаю.
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13.07.2025 21:45 Відповісти
Він написав не ЗА шабуню, а ПРОТИ дій ЗЕнарко.
Одне загальне речення з подякою. Два абзаци з критикою..
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13.07.2025 22:30 Відповісти
ну, так. Згоден. Подумав, і уточню так:
Хіба що Порох як політик, ніяк не міг написати те, на що вказала Тетяна, як комвзводу пртитанкового в ЗСУ. Військовий(-а) має право на будь-яку правду, якою гіркою вона би не була.
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13.07.2025 22:39 Відповісти
Нічого особистого, добру справу робе, тільки нехай розповість що він на службі робив особисто, щоб зняти напуженність.
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13.07.2025 21:57 Відповісти
его в зсу приняли по-брaтски, чтобы он зa перемогу писaл, писaл про то, что нет коррупции, но есть мелкие недочеты нa местaх.
под это ему дaли гaрaнтии, что будет служить не в донецкой степи где посрaть без дронa висящего нaд тобой не выйти.

но вместо того, чтобы целовaть кормящую руку, он нaчaл ее косуть. теперь он узнaет, что тaкое быть укрaинским мужчиной средних лет в Укрaине.
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13.07.2025 21:57 Відповісти
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13.07.2025 22:02 Відповісти
*********** все и все.шабунины\.зерьмаки-шуферы -шеферы.надоело жить под дронами.я за 50 км от кацапов.донатил\\\\.спорил в инете\.доказывал \зебилам что они зебилы.все зря.не верю уже в эту страну.***** оно все конем.купил хатку в селе\.в р-не \буковины.заведу козу и кур.пошло все нах..уважаю только ВСУ.остальное-говнище.
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13.07.2025 21:59 Відповісти
А як можна мобілізуватися, шоб ніколи не побувати на нулі? да що там на нулі, навіть на полігоні ні разу не побувамши) Розкажіть будь-ласка.
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13.07.2025 22:01 Відповісти
Шабунін... Приклад як працює органи, преса - нічого не можна зрозуміти...

Кожний "про своє"... Ніби Кремль їм дав таке завдання - створювати інформаційний хаос, який руйнує Україну з середини.
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13.07.2025 22:12 Відповісти
Уся привладна діяльність, групи осіб в Урядовому кварталі, АБСУРДНА, що має наслідком своєї діяльності, з 2019 року, смерть Українців та втрати території України! Особи, на посадах ГПУ, ДБР, СБУ, Конституційного Суду, …. про це, знають, але не виконують своїх функціональних та посадових обов'язків!!
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13.07.2025 22:23 Відповісти
 
 