Підозра Шабуніну в ухиленні від військової служби абсурдна, оскільки він добровільно мобілізувався в перші дні війни, - Щербан
Звинувачення очільника ЦПК Віталія Шабуніна в ухиленні від проходження військової служби є абсурдним, оскільки він добровільно мобілізувався до армії в перші дні повномасштабного російського вторгнення.
Про це заявила заступниця виконавчої директорки ЦПК Олена Щербан, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зараз йдеться про статтю 409 КК України - ухилення від військової служби в умовах воєнного стану. Чому власне ця стаття і звинувачення абсурдне, коли ми говоримо про Віталія? Тому що він добровільно мобілізувався з перших днів війни. Він завжди перебував фізично, там, де знаходилися підрозділи, в яких він служив. Тобто, спочатку це ТрО на Київщині, пізніше на Донеччині, коли треба було в Харківщині, коли підрозділи, в яких перебував знаходилися в Кижві, тоді був у Києві... За ці три роки служби - це було багато підрозділів в різних місцях України", - розповіла Щербан.
Вона зазначила, що ДБР звинувачує Шабуніна в тому, що він "ухилявся шляхом обману від військової служби" в короткий період від кінця 2022 - початку 2023 року, коли був відряджений до Національного агентства з питань заробігання корупції.
"Чому це ніяк не може бути пов'язане з ухилянням і тим більше ухиленням "шляхом обману"? Тому, що на той час були офіційні листи НАЗК з проханням відрядити Шабуніна до агентства. На підставі цих листів були офіційні накази командування про відрядження Шабуніна до НАЗК. Тобто, як у військовій частині, так і в НАЗК всі розуміли, де перебуває Шабунін... Стаття "ухилення", очевидно, потрібна для політичної складової, для дискредитації. Люди можуть вважати, що це СЗЧ. Але такого ніколи не було.
Нагадаємо, що 11 липня працівники ДБР повідомили про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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Шабуня - типичный украинец, у которого в жизни две мечты: чтоб не было коррупции, и чтоб был кум, который если что, все порешал.
Человек числился в войсках, получал за это деньги, под него и таких как он выделялись деньги западных партнеров. А теперь оказалось что он не воюет.
А другим так можно? Ну чтоб бусифицированный Микола не в посадку погибать поехал, а в Киев, звиздеть о том что и так все знают?
Микола проехал на красный, его останавливает полицейский. Показывает видеодоказательства, все дела.
И тут на другой улице, Тарас садится пьяным за руль.
Внимание вопрос: виноват ли Микола?
Весь цей срач і вимагання особливого ставлення ддо грантоїдів множать всіх «заступників» Шабуніна на нуль!
Це епічно)
Ну нарешті хтось висловив все, що я про цей кордебалет думаю.
Одне загальне речення з подякою. Два абзаци з критикою..
Хіба що Порох як політик, ніяк не міг написати те, на що вказала Тетяна, як комвзводу пртитанкового в ЗСУ. Військовий(-а) має право на будь-яку правду, якою гіркою вона би не була.
под это ему дaли гaрaнтии, что будет служить не в донецкой степи где посрaть без дронa висящего нaд тобой не выйти.
но вместо того, чтобы целовaть кормящую руку, он нaчaл ее косуть. теперь он узнaет, что тaкое быть укрaинским мужчиной средних лет в Укрaине.
Кожний "про своє"... Ніби Кремль їм дав таке завдання - створювати інформаційний хаос, який руйнує Україну з середини.