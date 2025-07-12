Фірсов про підозру Шабуніну: Відверте політичне переслідування, яке завтра може перерости у систему

Командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов прокоментував підозру та обшуки у голови ЦПК Віталія Шабуніна, назвавши такі дії правоохоронних органів "відвертим політичним переслідуванням".

Про це військовий написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Випадок із Шабуніним показав, що кожний військовий сьогодні є вразливим, якщо має сміливість критикувати владу. "Була б людина, а стаття в Кримінальному кодексі для неї завжди знайдеться". Статей з десяток в діючому Кримінальному кодексі. Ми з хлопцями якось рахували, за що можна нас усіх легко "закрити". Ми воюємо, втрачаємо життя та здоровʼя. Це найскладніші часи для українського народу, з часів сталінських репресій та голодомору. Все це задля того, щоб НЕ стати Росією чи Біларуссю, де опозиції де-факто нема, а за лайк в соцмережі позбавляють волі. Колись воювали "за партію!", "за Сталіна!". Сьогодні часи змінились: ми воюємо не за президента чи "парламентську більшість", ми воюємо за збереження демократії і свободи – те, через що власне Путін і напав на Україну", - написав Фірсов.

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Військовий наголосив, що якщо демократії і свободи в країні стає менше, то виникає питання мотивації. Від якого, за його словами, залежить і хід бойових дій, і ситуація в тилу.

"Постає питання цілі? За що ми маємо страждати або вмирати? За чиновників, які вдаються до репресій, щоб не було критики їхньої влади? – Точно -НІ… Можна бути прихильником Віталія Шабуніна, можна його критикувати - це власне і є свобода і демократія, як цінності. Але те що сталось – схоже на відверте політичне переслідування, яке завтра може перерости у систему. Власне, чому схоже. Це і є - пряме політичне переслідування!", - заявив Фірсов.

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Він також зазначив, що вперше після Майдану та війни відчуває, що "люди бояться висловлюватись публічно, ставити лайки та робити репости".

"Це перший симптом авторитаризму, і тривожна тенденція суспільства - коли починаєш боятись проявляти свою позицію. І претензія тут не до тих хто саджає (бо вони завжди діють за умови мовчазної згоди більшості), а до тих хто мовчить. Природа влади така, що тим, хто в ній, її завжди мало. І саме громадянське суспільство є запобіжником від сповзання політиків до автократії. Не Путін створив російський народ таким яким він є. Це російський народ створив убивцю Путіна, надав легітимність його діям. Але ми ж - не вони!… Власне, за це і боротьба", - наголосив військовослужбовець.

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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