Фірсов про підозру Шабуніну: Відверте політичне переслідування, яке завтра може перерости у систему
Командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов прокоментував підозру та обшуки у голови ЦПК Віталія Шабуніна, назвавши такі дії правоохоронних органів "відвертим політичним переслідуванням".
Про це військовий написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Випадок із Шабуніним показав, що кожний військовий сьогодні є вразливим, якщо має сміливість критикувати владу. "Була б людина, а стаття в Кримінальному кодексі для неї завжди знайдеться". Статей з десяток в діючому Кримінальному кодексі. Ми з хлопцями якось рахували, за що можна нас усіх легко "закрити". Ми воюємо, втрачаємо життя та здоровʼя. Це найскладніші часи для українського народу, з часів сталінських репресій та голодомору. Все це задля того, щоб НЕ стати Росією чи Біларуссю, де опозиції де-факто нема, а за лайк в соцмережі позбавляють волі. Колись воювали "за партію!", "за Сталіна!". Сьогодні часи змінились: ми воюємо не за президента чи "парламентську більшість", ми воюємо за збереження демократії і свободи – те, через що власне Путін і напав на Україну", - написав Фірсов.
Військовий наголосив, що якщо демократії і свободи в країні стає менше, то виникає питання мотивації. Від якого, за його словами, залежить і хід бойових дій, і ситуація в тилу.
"Постає питання цілі? За що ми маємо страждати або вмирати? За чиновників, які вдаються до репресій, щоб не було критики їхньої влади? – Точно -НІ… Можна бути прихильником Віталія Шабуніна, можна його критикувати - це власне і є свобода і демократія, як цінності. Але те що сталось – схоже на відверте політичне переслідування, яке завтра може перерости у систему. Власне, чому схоже. Це і є - пряме політичне переслідування!", - заявив Фірсов.
Він також зазначив, що вперше після Майдану та війни відчуває, що "люди бояться висловлюватись публічно, ставити лайки та робити репости".
"Це перший симптом авторитаризму, і тривожна тенденція суспільства - коли починаєш боятись проявляти свою позицію. І претензія тут не до тих хто саджає (бо вони завжди діють за умови мовчазної згоди більшості), а до тих хто мовчить. Природа влади така, що тим, хто в ній, її завжди мало. І саме громадянське суспільство є запобіжником від сповзання політиків до автократії. Не Путін створив російський народ таким яким він є. Це російський народ створив убивцю Путіна, надав легітимність його діям. Але ми ж - не вони!… Власне, за це і боротьба", - наголосив військовослужбовець.
Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.
Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.
Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.
У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.
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Тихо, тихо шабунька! Не суєтися під клиєнтом! Ти ж боров "клятого баригу", заради шарових грошей і джипа, шо так поплутав береги, аж клептоман зелька офуїв.
Виходить їхня "політика" - це отримання неправомірної вигоди.
Доречі сам Фірсов цікава людина, сам з Донецьку, з тих у кого "Донбасс не слышат"
А взагалі як перекоти поле, усюди відмітився, тусувався з "антікорупціонерами", навіть з БПП вигнали.
Символами ******** української демократії і свободи є бус тецека, закриті кордони і конституція на паузі, і аж ніяк не Шабунін і його діяльність.
Де тут написано про продовження військового стану??
До чого цей текст ?
Ти статтю знайшов,чи все,злився в унітаз зі своєю безглуздою писаниною?
Ти косиш під дурака,чи таким і є?Я тобі задав питання,якою нормою закону продовжується воєнний стан?
Багато питань в плані покидьків,яких він всадив у цей човен.Невже солдат Шабунін загрожує державному човну більше,аніж Резніков,Чернишов,Міндіч,Єрмак,Татаров,Безугла, та й ще купа неоднозначних,"зашкварених" зелених фігур?
Цікаво,певно у вас на ботофермі зовсім ніякі курси не проводять,навіть трускавецькі.
А найбільше мотивація втрачається коли люди бачать отпких своїх які воюють в "командировках" в Києві ....
В кожного з нас своє професія і своя доля, але закон має таки бути один для всіх. Тим більше мені дико і дивно, що сам Шабунін, великий реформатор **********, яки свої стараннями і своєї контори наплодив купу антикорупційних органів, не довіряє свому дєтіщу. Це принаймі не красиво виглядає. Антикорунцілнеру має бути за честь пройти весь той шлях, по якому навіть без суду він запустив тисячі і тисячі доль, які були зламані тупим і брудним маніпулюванням, вигаданими звинуваченнями всіх і одразу і головне, НЕ МОЖЛИВІСТЮ відстояти свою гідність в судах, бо так вирішив Шабунін і громадські ради доброчесностей всіх видів, не довівши власних чеснот.
Віталій доведіть в суді, що ви чесний і може святий, але виключно операючі законом і стовідсотковими доказами вашої невинуватості. Покажіть.як саме має діяти глиба громадських об'єднань, можна сказати їх розум, честь і совість в демократичний спосіб без шантажу, хабарів і тиску, з гордо піднятою головою. Може саме це стане переламним моментом в черговій вже судовій реформі.