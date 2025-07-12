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Новини Обшуки у Шабуніна Підозра Шабуніну
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Фірсов про підозру Шабуніну: Відверте політичне переслідування, яке завтра може перерости у систему

єгор,фірсов

Командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади ТРО Єгор Фірсов прокоментував підозру та обшуки у голови ЦПК Віталія Шабуніна, назвавши такі дії правоохоронних органів "відвертим політичним переслідуванням". 

Про це військовий написав у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Випадок із Шабуніним показав, що кожний військовий сьогодні є вразливим, якщо має сміливість критикувати владу. "Була б людина, а стаття в Кримінальному кодексі для неї завжди знайдеться". Статей з десяток в діючому Кримінальному кодексі. Ми з хлопцями якось рахували, за що можна нас усіх легко "закрити". Ми воюємо, втрачаємо життя та здоровʼя. Це найскладніші часи для українського народу, з часів сталінських репресій та голодомору. Все це задля того, щоб НЕ стати Росією чи Біларуссю, де опозиції де-факто нема, а за лайк в соцмережі позбавляють волі. Колись воювали "за партію!", "за Сталіна!". Сьогодні часи змінились: ми воюємо не за президента чи "парламентську більшість", ми воюємо за збереження демократії і свободи – те, через що власне Путін і напав на Україну", - написав Фірсов.

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Військовий наголосив, що якщо демократії і свободи в країні стає менше, то виникає питання мотивації. Від якого, за його словами, залежить і хід бойових дій, і ситуація в тилу.

"Постає питання цілі? За що ми маємо страждати або вмирати? За чиновників, які вдаються до репресій, щоб не було критики їхньої влади? – Точно -НІ… Можна бути прихильником Віталія Шабуніна, можна його критикувати - це власне і є свобода і демократія, як цінності. Але те що сталось – схоже на відверте політичне переслідування, яке завтра може перерости у систему. Власне, чому схоже. Це і є - пряме політичне переслідування!", - заявив Фірсов.

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Він також зазначив, що вперше після Майдану та війни відчуває, що "люди бояться висловлюватись публічно, ставити лайки та робити репости".

"Це перший симптом авторитаризму, і тривожна тенденція суспільства - коли починаєш боятись проявляти свою позицію. І претензія тут не до тих хто саджає (бо вони завжди діють за умови мовчазної згоди більшості), а до тих хто мовчить. Природа влади така, що тим, хто в ній, її завжди мало. І саме громадянське суспільство є запобіжником від сповзання політиків до автократії. Не Путін створив російський народ таким яким він є. Це російський народ створив убивцю Путіна, надав легітимність його діям. Але ми ж - не вони!… Власне, за це і боротьба", - наголосив військовослужбовець.

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Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

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Автор: 

переслідування (93) Шабунін Віталій (545) Фірсов Єгор (123)


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Топ коментарі
+8
>ми воюємо за збереження демократії і свободи

Символами ******** української демократії і свободи є бус тецека, закриті кордони і конституція на паузі, і аж ніяк не Шабунін і його діяльність.
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12.07.2025 22:48 Відповісти
+7
Прокинулась, *****!!! Як за дупу схопили, то вже "рухаємось в бік корупційного авторитаризму"??? А до цього, отримуя шарові гроши і катаючись у подареному позашляховику, країна була найдемократичнійша і вільна??? Шабунька, це лицемірна мразота, яка привела цей піздець в країну!!!
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12.07.2025 22:57 Відповісти
+6
А хіба Шабунін збирався кудись болотуватися? Чому саме "політичні" переслідування? В нього там чистий кримінал - починаючи з привласненого волонтерського позашляховика, який люди передали для ЗСУ, до отримання зарплатні військовослужбовця без знаходження навіть у військовій частині! І це все при наявності нескромно великих доходів у Центрі протидії корупції
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12.07.2025 22:47 Відповісти
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Блазень кругом розставив відданих йому людей і обнаглів.
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12.07.2025 22:47 Відповісти
А хіба Шабунін збирався кудись болотуватися? Чому саме "політичні" переслідування? В нього там чистий кримінал - починаючи з привласненого волонтерського позашляховика, який люди передали для ЗСУ, до отримання зарплатні військовослужбовця без знаходження навіть у військовій частині! І це все при наявності нескромно великих доходів у Центрі протидії корупції
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12.07.2025 22:47 Відповісти
Кондом, почав правду-матку рубати, стоячі у черзі в газову камеру. А до того, шість років, вперто нічого не помічав.
Тихо, тихо шабунька! Не суєтися під клиєнтом! Ти ж боров "клятого баригу", заради шарових грошей і джипа, шо так поплутав береги, аж клептоман зелька офуїв.
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12.07.2025 22:59 Відповісти
У них завжди як красти то святе, як за сраку схоплять, відразу волають про "політичне переслідування".
Виходить їхня "політика" - це отримання неправомірної вигоди.
Доречі сам Фірсов цікава людина, сам з Донецьку, з тих у кого "Донбасс не слышат"
А взагалі як перекоти поле, усюди відмітився, тусувався з "антікорупціонерами", навіть з БПП вигнали.
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12.07.2025 23:04 Відповісти
Makc Polygraph Звідки у вас ці дані? Дайте будьласка підтвердження (лінки на рішення суду, посилання на сайти), що справа по Шабуніну це "чистий кримінал"? Бо саме так цю політичну саправу і намагається виставити ZE-влада для мудрова наріда.
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12.07.2025 23:10 Відповісти
>ми воюємо за збереження демократії і свободи

Символами ******** української демократії і свободи є бус тецека, закриті кордони і конституція на паузі, і аж ніяк не Шабунін і його діяльність.
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12.07.2025 22:48 Відповісти
і незмінність влади
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12.07.2025 22:51 Відповісти
Вам нешановний вже давно пора в бус.
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12.07.2025 22:59 Відповісти
У цій ситуації є один визначальний нюанс: солдат Шабунін згідно із статутом ЗСУ не мав права критикувати дії Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, а лише виконувати його накази через своїх безпосередніх командирів і начальників. Це незаперечна істина, як би ми усі не ставилися до Зеленського та Шабуніна. В усьому цьому болоті мають розібратися компетентні органи. Наслідки - після війни. До скасування воєнного стану ніхто не має права розхитувати державного човна.
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12.07.2025 22:49 Відповісти
Кацапе, читай українське законодавство.
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12.07.2025 22:55 Відповісти
Не передбачено продовження військового стану зебуїн ти тупий!!Раджу почитати конституцію телепень,а потім кацапами розкидуваться
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12.07.2025 22:57 Відповісти
Кожен ухилянт є завуальованим кацапом.
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12.07.2025 23:08 Відповісти
Ухилянти тут до чого?Бота зовсім переклинило
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12.07.2025 23:09 Відповісти
Питання незаконності подовження воєнного стану постійно порушують кацапські тролі та тутешні ухилянти. До того ж, нік у тебе кацапський (у тебе вус відклєївся).
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12.07.2025 23:14 Відповісти
Ти статтю знайшов ?Чи будеш і далі дурня клеїти?Поясни,чому нема стану війни?
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12.07.2025 23:19 Відповісти
Можливо ти конституцію не визнаєш?
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12.07.2025 23:21 Відповісти
Воєнний стан - це юридичний режим, що запроваджується в країні у разі загрози нападу або фактичної війни, з метою забезпечення захисту держави та громадян. Оголошення війни - це формальний акт, який свідчить про стан війни між двома або більше державами. Окрім Конституції, питання воєнного стану також регламентоване Законом України "Про правовий режим воєнного стану", відповідно до частини 1 статті 1 якого воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень. Аналогічне визначення поняттю "воєнного стану" надає й ЗУ "Про оборону України. Якщо із воєнним станом все зрозуміло, то із питанням стану війни виникає складніша ситуація. Зумовлено це тим, що чинним законодавством України поняттю "стан війни" не надається визначення, воно майже не згадується та відсутній чітко регламентований механізм оголошення стану війни.
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12.07.2025 23:32 Відповісти
Скопіровав,молодець,тримай пиріжок.

Де тут написано про продовження військового стану??

До чого цей текст ?
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12.07.2025 23:35 Відповісти
Кацапчику, в українському законодавстві відсутнє поняття "військового стану", існує лише поняття воєнного стану. Тупішого за тебе троляку знайти важко.
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12.07.2025 23:50 Відповісти
Помилка написання щось міняє ?
Ти статтю знайшов,чи все,злився в унітаз зі своєю безглуздою писаниною?
Ти косиш під дурака,чи таким і є?Я тобі задав питання,якою нормою закону продовжується воєнний стан?

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13.07.2025 00:13 Відповісти
Сонце припекло?За якою нормою закону відбувається продовження військового стану??
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12.07.2025 22:55 Відповісти
Кацапе, уважно читай українське законодавство.
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12.07.2025 22:57 Відповісти
Ещё в обязанностях президента не прописано право продолжать военное положение, имеет право только вводить ( на срок согласно закона ) и отменять.
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12.07.2025 23:06 Відповісти
Продовження воєнного стану етапно є законним в Україні. Відповідно до українського законодавства, воєнний стан вводиться та продовжується указами Президента України, які затверджуються Верховною Радою. У разі потреби, Президент може продовжувати дію воєнного стану на певні строки, що оформлюється відповідними указами, які потім затверджуються парламентом. Процедура введення та продовження воєнного стану регулюється Конституцією України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та іншими нормативно-правовими актами. Читай законодавство і не поширюй дурню.
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13.07.2025 00:00 Відповісти
В твоїй безглуздій писанині жодного посилання на закон!!!Просто вода ні про що
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13.07.2025 00:17 Відповісти
Набери у гуглі Етапи воєнного стану та ознайомся з нормами законодавства.
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13.07.2025 00:07 Відповісти
Наявність "капітаном" в державному човні Зеленського уже трохи нелегітимна.Але це ще пів біди,нехай сидить-всівся то законно...
Багато питань в плані покидьків,яких він всадив у цей човен.Невже солдат Шабунін загрожує державному човну більше,аніж Резніков,Чернишов,Міндіч,Єрмак,Татаров,Безугла, та й ще купа неоднозначних,"зашкварених" зелених фігур?
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12.07.2025 23:11 Відповісти
То порушуйте питання до перелічених осіб у компетентних органах України. Тут обговорюється питання законності дій солдата Шабуніна.
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12.07.2025 23:16 Відповісти
Виходить - з дріб"язковими претензіями до солдата має виступати влада,а до міністра оборони,віцепрем"єра - пересічний громадянин?
Цікаво,певно у вас на ботофермі зовсім ніякі курси не проводять,навіть трускавецькі.
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12.07.2025 23:27 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
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12.07.2025 22:54 Відповісти
Прокинулась, *****!!! Як за дупу схопили, то вже "рухаємось в бік корупційного авторитаризму"??? А до цього, отримуя шарові гроши і катаючись у подареному позашляховику, країна була найдемократичнійша і вільна??? Шабунька, це лицемірна мразота, яка привела цей піздець в країну!!!
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12.07.2025 22:57 Відповісти
Шо з їб@лом, баригоборець?
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12.07.2025 23:01 Відповісти
Щось пан Фірсов трохи не туди. Прошу пана Фірсова,але якщо в нього є бажання, взяти пана шабуніна в свій взвод БС. Перенавчити пана шабуніна на пілота БПЛА і щоб пан шабунін поборовся трохи з ворогом зараз на фронті. А боротьба з корупцією від нього нікуди не втече. Ще тієї корупції на всіх борців з нею вистачить. От якщо пан Фірсов так зробить а пан шабунін згодиться на такий вчинок то тільки тоді я обом вам панове повірю. А пану шабуніну повірю ще більше коли він як пілот БПЛА вб'є кацапа і не одного.
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12.07.2025 22:57 Відповісти
Шість років країною керуюють самопризначені особи, прикриваючись бутафорним президентом, сручи на конституцію і закони, а цей тільки зараз помітив схожість з білоруссю і кацапстаном
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12.07.2025 23:00 Відповісти
Зоркий глаз на третій день помітив,що стіни немає
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12.07.2025 23:02 Відповісти
На городі бузина.Претензії до шабуніна цілком легітимні.
А найбільше мотивація втрачається коли люди бачать отпких своїх які воюють в "командировках" в Києві ....
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12.07.2025 23:02 Відповісти
Кірюха Тимошенко,Рєзніков,Чернишов нормальні хлопці,від них патріотизм пре до небес?
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12.07.2025 23:17 Відповісти
Зегниди лютують.
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12.07.2025 23:38 Відповісти
При всій повазі до захисника України. Демократія це коли все вирішується відповідно до закону і коли ніхто не тисне на слідчих, прокурорів, експертів, суддів та адвокатів. Коли рішення виносить суд без тиску, без хейту без підтримки грошами чи то грантів чи то мзди.
В кожного з нас своє професія і своя доля, але закон має таки бути один для всіх. Тим більше мені дико і дивно, що сам Шабунін, великий реформатор **********, яки свої стараннями і своєї контори наплодив купу антикорупційних органів, не довіряє свому дєтіщу. Це принаймі не красиво виглядає. Антикорунцілнеру має бути за честь пройти весь той шлях, по якому навіть без суду він запустив тисячі і тисячі доль, які були зламані тупим і брудним маніпулюванням, вигаданими звинуваченнями всіх і одразу і головне, НЕ МОЖЛИВІСТЮ відстояти свою гідність в судах, бо так вирішив Шабунін і громадські ради доброчесностей всіх видів, не довівши власних чеснот.
Віталій доведіть в суді, що ви чесний і може святий, але виключно операючі законом і стовідсотковими доказами вашої невинуватості. Покажіть.як саме має діяти глиба громадських об'єднань, можна сказати їх розум, честь і совість в демократичний спосіб без шантажу, хабарів і тиску, з гордо піднятою головою. Може саме це стане переламним моментом в черговій вже судовій реформі.
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12.07.2025 23:52 Відповісти
І взагалі шабунінгу вже забагато аж до оскоми. Дайте йому спокій. Нехай до.ре підготується до суду і покаже всім, що таке істино чесна людина.
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12.07.2025 23:56 Відповісти
 
 