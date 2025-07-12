Зеленський робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму. Мене пропонують закрити на 5-10 років, - Шабунін

Користуючись війною, Володимир Зеленський робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму.

Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Шабуніна, розміщений командою ЦПК.

За його словами, йдеться зокрема про законопроєкт "слуг" щодо амністії за корупцію в закупівлях зброї.

"І хоч суспільство конкретно цей проєкт збило, Зеленський вже готує новий: цього разу під СБУ і Генпрокурора, хоч і для дещо вужчого кола "своїх".

Або інший приклад: показове НЕпризначення директором БЕБ переможця конкурсу. Кабмін Зеленського, не ховаючись, порушив пряму очевидну норму закону", - зазначив він.

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За словами Шабуніна, для "слуг" слово свого царя - важливіше від ст. 19 Конституції про органи влади, які діють лише в межах та у спосіб, передбачений законами.

"Безперечно меншим, але кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського є і кримінальні провадження проти мене та інших критиків чи викривачів. Догнати. Залякати. На прикладі кількох показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно.

Обшук без ухвали суду на ППД підрозділу, в який я прибув лише за день до того, почався о 14:00 в п'ятницю і закінчився о 5 ранку в суботу.

Посеред обшуку мені вручили підозру, за якою опричники Зеленського з ДБР і прокуратури пропонують закрити мене на 5-10 років за отримання офіційної зарплати 225 тисяч грн за півроку (з яких 40 тисяч - обов'язкові податки і збори)", - додає Шабунін.

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"Окремим завданням цього 15-ти годинного дійства було провести маніпуляції з моїм мобільним. Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках.

Через дві години обшуку з надвору крикнули: "О, тут якийсь телефон під порогом валяється!". І оперативник ДБР в своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах.

Тож чекаю на фантастичні історії медійної обслуги Зеленського. Процесуально не уявляю, як можна легалізувати аж такий цирк (навіть в Печерському суді)", - продовжує активіст.

"Мені страшенно прикро перед дружиною і дітьми, які весною 2023 року повернулися в Україну з США. Я пишаюся командою ЦПК, яка діяла показово спокійно і виважено. Навіть адвокатів мені змогли аж за Чугуїв вночі організувати. А ще щиро вдячний за підтримку цілої купи неймовірних людей.

Особливо тим, які "я не підтримую Шабуніна, але…". Ми можемо мати різні погляди, але сморід корупційного авторитаризму відчуваємо однаково добре", - резюмує Шабунін.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.