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Новини Підозра Шабуніну
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Зеленський робить впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму. Мене пропонують закрити на 5-10 років, - Шабунін

Віталій Шабунін

Користуючись війною, Володимир Зеленський робить перші, але впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму.

Про це заявив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Шабуніна, розміщений командою ЦПК.

За його словами, йдеться зокрема про законопроєкт "слуг" щодо амністії за корупцію в закупівлях зброї.

"І хоч суспільство конкретно цей проєкт збило, Зеленський вже готує новий: цього разу під СБУ і Генпрокурора, хоч і для дещо вужчого кола "своїх".

Або інший приклад: показове НЕпризначення директором БЕБ переможця конкурсу. Кабмін Зеленського, не ховаючись, порушив пряму очевидну норму закону", - зазначив він.

Також читайте: Підозра Шабуніну - дой@б за те, що і як він говорить, - BIHUS.Info

За словами Шабуніна, для "слуг" слово свого царя - важливіше від ст. 19 Конституції про органи влади, які діють лише в межах та у спосіб, передбачений законами.

"Безперечно меншим, але кроком на шляху до корупційного авторитаризму Зеленського є і кримінальні провадження проти мене та інших критиків чи викривачів. Догнати. Залякати. На прикладі кількох показати всім, що, якщо захоче, то може робити що завгодно і з ким завгодно.

Обшук без ухвали суду на ППД підрозділу, в який я прибув лише за день до того, почався о 14:00 в п'ятницю і закінчився о 5 ранку в суботу.

Посеред обшуку мені вручили підозру, за якою опричники Зеленського з ДБР і прокуратури пропонують закрити мене на 5-10 років за отримання офіційної зарплати 225 тисяч грн за півроку (з яких 40 тисяч - обов'язкові податки і збори)", - додає Шабунін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський наказав закрити Шабуніна на Ставці верховного головнокомандувача", - ZN.ua

"Окремим завданням цього 15-ти годинного дійства було провести маніпуляції з моїм мобільним. Як тільки слідча група ДБР влетіла в кімнату, з неї вискочив працівник СБУ з моїм телефоном в руках.

Через дві години обшуку з надвору крикнули: "О, тут якийсь телефон під порогом валяється!". І оперативник ДБР в своїх руках заніс в кімнату розблокований телефон. Всю цю красу зафіксовано на слідчих камерах.

Тож чекаю на фантастичні історії медійної обслуги Зеленського. Процесуально не уявляю, як можна легалізувати аж такий цирк (навіть в Печерському суді)", - продовжує активіст.

"Мені страшенно прикро перед дружиною і дітьми, які весною 2023 року повернулися в Україну з США. Я пишаюся командою ЦПК, яка діяла показово спокійно і виважено. Навіть адвокатів мені змогли аж за Чугуїв вночі організувати. А ще щиро вдячний за підтримку цілої купи неймовірних людей.

Особливо тим, які "я не підтримую Шабуніна, але…". Ми можемо мати різні погляди, але сморід корупційного авторитаризму відчуваємо однаково добре", - резюмує Шабунін.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводить обшук у голови Центра протидії корупції Віталія Шабуніна за місцем служби у Чугуївському районі Харківської області та вдома.

Нагадаємо, голова ЦПК розповідав, що народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроєкт № 13271-1, який дозволить посадовцям уникнути покарання за корупцію після звільнення. Голосувати за нього планують наступного тижня.

Він також повідомляв, що 3 червня 2025 року відбулося чергове засідання Верховної Ради, під час якого фракція "Слуги народу" підтримала низку скандальних законопроєктів.

У лютому 2025 року Шабунін заявив, що його переводять з Києва на Харківщину. Він пов'язує це із критикою влади.

Автор: 

Зеленський Володимир (24714) Шабунін Віталій (545) ДБР (3620) підозра (821)


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Топ коментарі
+16
Так выглядит карма за поступки. Хотя это и не отменяет того, что Зеля уверенно идет дорогой *****.
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12.07.2025 16:08 Відповісти
+10
А як завзято цей пламєнний борєц проти всього плохого і за все хароше в 2019-му рвав свою попу...
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12.07.2025 16:09 Відповісти
+7
А Шабунін не знав, що якщо ти борешся з корупцією, то це не дає йому право самому порушувати закон? Як взагалі можна щось "заявляти", коли на війні вже загинули тисячі українців, а ти 3 роки тільки числився у війську, фактично перебуваючи вдома у Києві, і при цьому ще й зарплатню від держави отримував як військовий з 30 тис. доплатою за перебування в районі ведення бойових дій?
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12.07.2025 16:20 Відповісти
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Так выглядит карма за поступки. Хотя это и не отменяет того, что Зеля уверенно идет дорогой *****.
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12.07.2025 16:08 Відповісти
ні це навіть простіше - мовчав тоді , мовчав ПРоте, стояв на боці команд БУРАТІНО на передвиборному сезоні Буратіно - от й ПРийшли й за тобою.
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12.07.2025 16:11 Відповісти
"Шабуня" просто безпринципний "п*дор"... Він служить тому, хто йому платить... Платили - він "гнав" На Порошенка. А потім платить перестали - а в "зеленій" команді місця не знайшлося... Спробував пошантажувать - підпалили хату... Запхнув язик у сраку... Зараз із нього роблять "Цапа-відбувайла". Але ні грама не жаль - падло отримало, що заслуговувало... Адже він робив усе, щоб привести до влади, "Блазня" А він об нього "ноги витер"...
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12.07.2025 16:48 Відповісти
Гранты не пахнут..
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12.07.2025 16:53 Відповісти
Вони "смердять"... Бо то не "гранти", а "юдині" гроші...
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12.07.2025 17:00 Відповісти
Ще одна *обіженка* вилізла.
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12.07.2025 16:58 Відповісти
Антикорупційні контори породжені владою більше демократів у США , організаціями Сороса ( тим паче ними рулить в Україні Фіала та Пінчук) - тому реакції від трампівської влади чекати год. А Європа буде стидліво аплодувати ЯНЕПУТІНУ (янелоху) - бо неначасі сьогодня настало для неї.
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12.07.2025 16:09 Відповісти
А як завзято цей пламєнний борєц проти всього плохого і за все хароше в 2019-му рвав свою попу...
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12.07.2025 16:09 Відповісти
Вместе с Лещенко и Найемом пытался получить хлебное место рядом с телом самого. Но проиграл битву в хитрожопости этим двоим.
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12.07.2025 16:18 Відповісти
Не того "калібру" персонаж.
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12.07.2025 16:23 Відповісти
Я серед тих, хто "я не підтримую Шабуніна, але…"(с)
Але не бачу в цьому дописі хоча би натяку на покаяння за практичну агітацію в 2019-му за "новьіе ліца".
Тому моє "але" залишається в силі.
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12.07.2025 16:11 Відповісти
а чи не передвиборчий піар ,оце казіно з Шабуніним ? хоча можливо , він чимсь товстим ...ділом, і налякав 🤡 шоблу ...
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12.07.2025 16:12 Відповісти
Знаючі які шоумени при владі та обмежений серіальний інтелект зебілів... все можливо
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12.07.2025 16:50 Відповісти
допідтримувався зеленського?
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12.07.2025 16:12 Відповісти
Зробив себе разом.
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12.07.2025 16:13 Відповісти
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12.07.2025 16:18 Відповісти
"Я приближенный к телу САМОГО" ©
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12.07.2025 16:56 Відповісти
Які ще кроки? Вже давно ішак прийшов до власної загибелі. А дєрьмак з татаровим ще й посміються з цього лоха в ОАЕ. Яким вони прикривали свої мутки.
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12.07.2025 16:19 Відповісти
А Шабунін не знав, що якщо ти борешся з корупцією, то це не дає йому право самому порушувати закон? Як взагалі можна щось "заявляти", коли на війні вже загинули тисячі українців, а ти 3 роки тільки числився у війську, фактично перебуваючи вдома у Києві, і при цьому ще й зарплатню від держави отримував як військовий з 30 тис. доплатою за перебування в районі ведення бойових дій?
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12.07.2025 16:20 Відповісти
Це не доплата за перебування в зоні бойових дій. Це мінімальна доплата, яку отримують всі тиловики. Доплата за перебування у зоні бойових дій (на передовій) - 70 000,0 грн. а за участь у бойових діях - 100 000,0 грн.
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12.07.2025 17:09 Відповісти
А як ти хотів? Отримувати зарплату як військовий і жити в Києві?
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12.07.2025 16:25 Відповісти
Дії влади з наперед відомими негативними для України наслідками євроінтеграції.
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12.07.2025 16:44 Відповісти
Його Декларація свідчить про зовсім інше - 223265,75 грн. за місяць , а не за півроку.
( https://public.nazk.gov.ua/documents/0fc92641-8ef9-4525-8e59-3684dfa30bc0 )
І для чого брехати, чи можливо це не ти її подавав ? 👀
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12.07.2025 16:43 Відповісти
ЗЕленський - гнида,як і все його ЗЕлене шобло.Все українці припомнять,починаючи з "какая разница","Главное перестать стрелять", з"Великого крадівництва",зі зливу "Вагнергейта",з смартфону кожній бабці,з мільярда дерев до ігнорування вторгнення,до прикриття своїх друзів,до здачі півдня,до переслідування патріотів таких як Червінський.
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12.07.2025 16:44 Відповісти
цікаво ,як шо закрити Шабуніна на 10 р ...то па* ло 🤡 зеленське, хоче такі правити надовго ...
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12.07.2025 16:44 Відповісти
соросенок шабунька заслужил или нары или окоп покровска
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12.07.2025 16:45 Відповісти
На уранові копальні довічне заслуговує.
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12.07.2025 16:57 Відповісти
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12.07.2025 16:45 Відповісти
Перші кроки до авторитаризму були ще під час карантину (коли Паяц відчув безмежну владу над бидлом) від якого загинуло більше ніж в безкарантинній Швеції.
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12.07.2025 16:46 Відповісти
Мабуть, розстрілювали людей у лікарнях?
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12.07.2025 17:00 Відповісти
https://t.me/Shaleniy_Kit/7744 Олексій ПЕТРОВ, майор ЗСУ, комбат 421-го СБС, "Шалений Кіт":
Власне кажучи, мені на того Шабуніна так по хендехоху, аж самому невдобно. Але якщо в країні правоохоронна система перетворюється на кишеньковий каральний орган, то назва цієї країни або починається на «ро» і закінчується на «сія», або якась інша країна хоче бути схожою на нею. Дуже сильно хоче. Це ж так зручно. Пальцем вказав на людину і… все.
«Был бы человек, а статья найдется».
Якшо ми хоч одним оком, але дивимось в бік демократії, то обшук у будь-якій людині мусить бути аргументованим.
Підозрюють? Гаразд, а в чому? Де докази? Ні, бл@дь, «У нього є піпіска і ми превентивно його спакували, як можливого гвалтівника в майбутньому, ну тобто років так через десять, а може пʼятнадцять», це не працює.
Якщо черговому «трубі», сказали, «Не сси, чувачє, прикриємо. Ось тобі конверт, будинок собі купиш пʼятий, аби не смикався», то в нашій країні є Верховна Рада. Доки є. Так, я розумію, що все частіше кажучи «парламент» ми маємо на увазі «аналтабу… корабельна сосна… коля-мітбол і (прости Господи) марʼяна», але ж ми начебто позиціонуємо себе як демократична країна. А це значить, що Голову дибири варто викликати в сесійну залу та вивернути хутром в середину, ВИМАГАЮЧИ пояснень, або відставку і вже зустрічного слідства. Бо вже проходили схожі історії, від яких потім (ну зовсім випадково), на момент повномасштабного вторгнення, на складах не виявилось… ну ви памʼятаєте друзі, так?
Ви би так унікальних фахівців в ліквідації високопоставлених орків охороняли, як кошмарите незручних для вас людей! Що, відчуваєте як палає срака?… Бо за «підготовку» України до повномасштабного вторгнення все одно доведеться відповідати. За дії, які привели до загибелі… ну ви ж точно знаєте, яку ціну ВЖЕ справила Україна за ваші лижі в Буковелі.
Цікаво, а що ви свистите у вуха нашим європейськім партнерам, коли вони задають… питання? Ах ще не задають! Так це пока… На все свій час!
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12.07.2025 16:54 Відповісти
Тобто? Можна робити вигляд що ти служиш, в самому не служити. Якщо ти не Шабунін, тебе арештують, посадять.
А якщо Шабунін - гвалт, караул! Диктатура!

Так виходить?? Подвійні стандарти?

А правда в тому, що такі гади присмокталися, жирують і впевнені що з ними нічого не буде. Бо караул! Мальчікав обіжают плахіє дяді
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12.07.2025 17:01 Відповісти
Здається, Шабунін розчарувався в Зєлі.
Ну, нічого. Карма-вона така. Стерненко теж скавчав як цуценя, коли повістка прийшла.
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12.07.2025 16:54 Відповісти
Корупціонера - за грати. Поки простий люд гине, ця потвора влаштувалася на фейкову службу, отримувала від держави 50 тис гривень + гранти 50 тис доларів щомісяця

І тільки тому, що він вище за інших, може "порєшать"
Закрити! А краще на фронт!
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12.07.2025 16:59 Відповісти
Його ж не закрили, а тільки відправили Батьківщину захищати, а він так виє. Ще борці з ухилянтами Дикий і Буткевич - чудо-богатирі, дуже потрібні в окопах, москалів зубами рватимуть.
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12.07.2025 17:08 Відповісти
 
 