Зеленский делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. Меня предлагают закрыть на 5-10 лет, - Шабунин

Пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шабунина, размещенное командой ЦПК.

По его словам, речь идет в частности о законопроекте "слуг" об амнистии за коррупцию в закупках оружия.

"И хотя общество конкретно этот проект сбило, Зеленский уже готовит новый: на этот раз под СБУ и Генпрокурора, хотя и для несколько более узкого круга "своих".

Или другой пример: показательное НЕназначение директором БЭБ победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона", - отметил он.

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По словам Шабунина, для "слуг" слово своего царя - важнее ст. 19 Конституции об органах власти, которые действуют только в пределах и способом, предусмотренным законами.

"Бесспорно меньшим, но шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или обличителей. Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно.

Обыск без решения суда на ППД подразделения, в который я прибыл только за день до того, начался в 14:00 в пятницу и закончился в 5 утра в субботу.

Посреди обыска мне вручили подозрение, по которому опричники Зеленского из ГБР и прокуратуры предлагают закрыть меня на 5-10 лет за получение официальной зарплаты 225 тысяч грн за полгода (из которых 40 тысяч - обязательные налоги и сборы)", - добавляет Шабунин.

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"Отдельной задачей этого 15-ти часового действа было провести манипуляции с моим мобильным. Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил работник СБУ с моим телефоном в руках.

Через два часа обыска с улицы крикнули: "О, тут какой-то телефон под порогом валяется!". И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Вся эта красота зафиксирована на следственных камерах.

Так что жду фантастических историй медийной обслуги Зеленского. Процессуально не представляю, как можно легализовать такой цирк (даже в Печерском суде)", - продолжает активист.

"Мне очень обидно перед женой и детьми, которые весной 2023 года вернулись в Украину из США. Я горжусь командой ЦПК, которая действовала показательно спокойно и взвешенно. Даже адвокатов мне смогли аж за Чугуев ночью организовать. А еще искренне благодарен за поддержку целой кучи невероятных людей.

Особенно тем, которые "я не поддерживаю Шабунина, но...". Мы можем иметь разные взгляды, но вонь коррупционного авторитаризма чувствуем одинаково хорошо", - резюмирует Шабунин.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.