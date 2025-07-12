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Новости Подозрение Шабунину
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Зеленский делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. Меня предлагают закрыть на 5-10 лет, - Шабунин

Виталий Шабунин

Пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шабунина, размещенное командой ЦПК.

По его словам, речь идет в частности о законопроекте "слуг" об амнистии за коррупцию в закупках оружия.

"И хотя общество конкретно этот проект сбило, Зеленский уже готовит новый: на этот раз под СБУ и Генпрокурора, хотя и для несколько более узкого круга "своих".

Или другой пример: показательное НЕназначение директором БЭБ победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона", - отметил он.

Также читайте: Подозрение Шабунину - дой@б за то, что и как он говорит, - BIHUS.Info

По словам Шабунина, для "слуг" слово своего царя - важнее ст. 19 Конституции об органах власти, которые действуют только в пределах и способом, предусмотренным законами.

"Бесспорно меньшим, но шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или обличителей. Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно.

Обыск без решения суда на ППД подразделения, в который я прибыл только за день до того, начался в 14:00 в пятницу и закончился в 5 утра в субботу.

Посреди обыска мне вручили подозрение, по которому опричники Зеленского из ГБР и прокуратуры предлагают закрыть меня на 5-10 лет за получение официальной зарплаты 225 тысяч грн за полгода (из которых 40 тысяч - обязательные налоги и сборы)", - добавляет Шабунин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленский приказал закрыть Шабунина на Ставке верховного главнокомандующего", - ZN.ua

"Отдельной задачей этого 15-ти часового действа было провести манипуляции с моим мобильным. Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил работник СБУ с моим телефоном в руках.

Через два часа обыска с улицы крикнули: "О, тут какой-то телефон под порогом валяется!". И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Вся эта красота зафиксирована на следственных камерах.

Так что жду фантастических историй медийной обслуги Зеленского. Процессуально не представляю, как можно легализовать такой цирк (даже в Печерском суде)", - продолжает активист.

"Мне очень обидно перед женой и детьми, которые весной 2023 года вернулись в Украину из США. Я горжусь командой ЦПК, которая действовала показательно спокойно и взвешенно. Даже адвокатов мне смогли аж за Чугуев ночью организовать. А еще искренне благодарен за поддержку целой кучи невероятных людей.

Особенно тем, которые "я не поддерживаю Шабунина, но...". Мы можем иметь разные взгляды, но вонь коррупционного авторитаризма чувствуем одинаково хорошо", - резюмирует Шабунин.

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) Шабунин Виталий (554) ГБР (3105) подозрение (529)


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Топ комментарии
+27
Так выглядит карма за поступки. Хотя это и не отменяет того, что Зеля уверенно идет дорогой *****.
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12.07.2025 16:08 Ответить
+16
А як завзято цей пламєнний борєц проти всього плохого і за все хароше в 2019-му рвав свою попу...
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12.07.2025 16:09 Ответить
+12
А Шабунін не знав, що якщо ти борешся з корупцією, то це не дає йому право самому порушувати закон? Як взагалі можна щось "заявляти", коли на війні вже загинули тисячі українців, а ти 3 роки тільки числився у війську, фактично перебуваючи вдома у Києві, і при цьому ще й зарплатню від держави отримував як військовий з 30 тис. доплатою за перебування в районі ведення бойових дій?
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12.07.2025 16:20 Ответить
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Так выглядит карма за поступки. Хотя это и не отменяет того, что Зеля уверенно идет дорогой *****.
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12.07.2025 16:08 Ответить
ні це навіть простіше - мовчав тоді , мовчав ПРоте, стояв на боці команд БУРАТІНО на передвиборному сезоні Буратіно - от й ПРийшли й за тобою.
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12.07.2025 16:11 Ответить
"Шабуня" просто безпринципний "п*дор"... Він служить тому, хто йому платить... Платили - він "гнав" На Порошенка. А потім платить перестали - а в "зеленій" команді місця не знайшлося... Спробував пошантажувать - підпалили хату... Запхнув язик у сраку... Зараз із нього роблять "Цапа-відбувайла". Але ні грама не жаль - падло отримало, що заслуговувало... Адже він робив усе, щоб привести до влади, "Блазня" А він об нього "ноги витер"...
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12.07.2025 16:48 Ответить
Гранты не пахнут..
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12.07.2025 16:53 Ответить
Вони "смердять"... Бо то не "гранти", а "юдині" гроші...
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12.07.2025 17:00 Ответить
Антикорупційні контори породжені владою більше демократів у США , організаціями Сороса ( тим паче ними рулить в Україні Фіала та Пінчук) - тому реакції від трампівської влади чекати год. А Європа буде стидліво аплодувати ЯНЕПУТІНУ (янелоху) - бо неначасі сьогодня настало для неї.
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12.07.2025 16:09 Ответить
А як завзято цей пламєнний борєц проти всього плохого і за все хароше в 2019-му рвав свою попу...
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12.07.2025 16:09 Ответить
Вместе с Лещенко и Найемом пытался получить хлебное место рядом с телом самого. Но проиграл битву в хитрожопости этим двоим.
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12.07.2025 16:18 Ответить
Не того "калібру" персонаж.
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12.07.2025 16:23 Ответить
Я серед тих, хто "я не підтримую Шабуніна, але…"(с)
Але не бачу в цьому дописі хоча би натяку на покаяння за практичну агітацію в 2019-му за "новьіе ліца".
Тому моє "але" залишається в силі.
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12.07.2025 16:11 Ответить
а чи не передвиборчий піар ,оце казіно з Шабуніним ? хоча можливо , він чимсь товстим ...ділом, і налякав 🤡 шоблу ...
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12.07.2025 16:12 Ответить
Знаючі які шоумени при владі та обмежений серіальний інтелект зебілів... все можливо
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12.07.2025 16:50 Ответить
допідтримувався зеленського?
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12.07.2025 16:12 Ответить
Зробив себе разом.
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12.07.2025 16:13 Ответить
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12.07.2025 16:18 Ответить
"Я приближенный к телу САМОГО" ©
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12.07.2025 16:56 Ответить
Ой! "Розплакався"... Та нахєр він кому потрібен!!! тАК! ЦЕ "НАЇЗД НА ДЕМОКРАТІЮ"... Але питання в ОСОБІ того, що зараз до тієї "ДЕМОКРАТІЇ" апелює! Адже саме ТИ зробив усе, щоб її ЗНИЩИТЬ!!! А зараз волає -"Спасите!, Защитите!" Та "нахєр, ти, кому, здався?"
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12.07.2025 17:49 Ответить
Які ще кроки? Вже давно ішак прийшов до власної загибелі. А дєрьмак з татаровим ще й посміються з цього лоха в ОАЕ. Яким вони прикривали свої мутки.
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12.07.2025 16:19 Ответить
А Шабунін не знав, що якщо ти борешся з корупцією, то це не дає йому право самому порушувати закон? Як взагалі можна щось "заявляти", коли на війні вже загинули тисячі українців, а ти 3 роки тільки числився у війську, фактично перебуваючи вдома у Києві, і при цьому ще й зарплатню від держави отримував як військовий з 30 тис. доплатою за перебування в районі ведення бойових дій?
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12.07.2025 16:20 Ответить
Це не доплата за перебування в зоні бойових дій. Це мінімальна доплата, яку отримують всі тиловики. Доплата за перебування у зоні бойових дій (на передовій) - 70 000,0 грн. а за участь у бойових діях - 100 000,0 грн.
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12.07.2025 17:09 Ответить
А чому підозру не дали Віталькі. Він мобілізований в ТРО, а їздить з 95 кварталом виступає?
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12.07.2025 17:14 Ответить
А як ти хотів? Отримувати зарплату як військовий і жити в Києві?
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12.07.2025 16:25 Ответить
Дії влади з наперед відомими негативними для України наслідками євроінтеграції.
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12.07.2025 16:44 Ответить
Його Декларація свідчить про зовсім інше - 223265,75 грн. за місяць , а не за півроку.
( https://public.nazk.gov.ua/documents/0fc92641-8ef9-4525-8e59-3684dfa30bc0 )
І для чого брехати, чи можливо це не ти її подавав ? 👀
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12.07.2025 16:43 Ответить
Шабунін не держслужбовець, не має відношення до бюджетних коштів, - та взагалі не зобов'язаний подавати декларацію, а зарплатню, як голова ГО, отримує з іноземних грантів. Яка різниця, кого він підтримував чи ні, - людину хочуть засадити за боротьбу з корупцією!
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12.07.2025 17:15 Ответить
🤣 і хто ж його примусив, мабуть силою, подавати Декларацію щорічно. 🤓
ну, це тільки таким знавцям Законодавства відомо як Василий Гаврилко.
та, власне, і не в тім справа, а в брехні щодо ... за отримання офіційної зарплати 225 тисяч грн за півроку.... .

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12.07.2025 17:47 Ответить
ЗЕленський - гнида,як і все його ЗЕлене шобло.Все українці припомнять,починаючи з "какая разница","Главное перестать стрелять", з"Великого крадівництва",зі зливу "Вагнергейта",з смартфону кожній бабці,з мільярда дерев до ігнорування вторгнення,до прикриття своїх друзів,до здачі півдня,до переслідування патріотів таких як Червінський.
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12.07.2025 16:44 Ответить
цікаво ,як шо закрити Шабуніна на 10 р ...то па* ло 🤡 зеленське, хоче такі правити надовго ...
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12.07.2025 16:44 Ответить
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12.07.2025 16:45 Ответить
Перші кроки до авторитаризму були ще під час карантину (коли Паяц відчув безмежну владу над бидлом) від якого загинуло більше ніж в безкарантинній Швеції.
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12.07.2025 16:46 Ответить
Мабуть, розстрілювали людей у лікарнях?
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12.07.2025 17:00 Ответить
Авжеж.
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12.07.2025 17:13 Ответить
https://t.me/Shaleniy_Kit/7744 Олексій ПЕТРОВ, майор ЗСУ, комбат 421-го СБС, "Шалений Кіт":
Власне кажучи, мені на того Шабуніна так по хендехоху, аж самому невдобно. Але якщо в країні правоохоронна система перетворюється на кишеньковий каральний орган, то назва цієї країни або починається на «ро» і закінчується на «сія», або якась інша країна хоче бути схожою на нею. Дуже сильно хоче. Це ж так зручно. Пальцем вказав на людину і… все.
«Был бы человек, а статья найдется».
Якшо ми хоч одним оком, але дивимось в бік демократії, то обшук у будь-якій людині мусить бути аргументованим.
Підозрюють? Гаразд, а в чому? Де докази? Ні, бл@дь, «У нього є піпіска і ми превентивно його спакували, як можливого гвалтівника в майбутньому, ну тобто років так через десять, а може пʼятнадцять», це не працює.
Якщо черговому «трубі», сказали, «Не сси, чувачє, прикриємо. Ось тобі конверт, будинок собі купиш пʼятий, аби не смикався», то в нашій країні є Верховна Рада. Доки є. Так, я розумію, що все частіше кажучи «парламент» ми маємо на увазі «аналтабу… корабельна сосна… коля-мітбол і (прости Господи) марʼяна», але ж ми начебто позиціонуємо себе як демократична країна. А це значить, що Голову дибири варто викликати в сесійну залу та вивернути хутром в середину, ВИМАГАЮЧИ пояснень, або відставку і вже зустрічного слідства. Бо вже проходили схожі історії, від яких потім (ну зовсім випадково), на момент повномасштабного вторгнення, на складах не виявилось… ну ви памʼятаєте друзі, так?
Ви би так унікальних фахівців в ліквідації високопоставлених орків охороняли, як кошмарите незручних для вас людей! Що, відчуваєте як палає срака?… Бо за «підготовку» України до повномасштабного вторгнення все одно доведеться відповідати. За дії, які привели до загибелі… ну ви ж точно знаєте, яку ціну ВЖЕ справила Україна за ваші лижі в Буковелі.
Цікаво, а що ви свистите у вуха нашим європейськім партнерам, коли вони задають… питання? Ах ще не задають! Так це пока… На все свій час!
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12.07.2025 16:54 Ответить
Тобто? Можна робити вигляд що ти служиш, в самому не служити. Якщо ти не Шабунін, тебе арештують, посадять.
А якщо Шабунін - гвалт, караул! Диктатура!

Так виходить?? Подвійні стандарти?

А правда в тому, що такі гади присмокталися, жирують і впевнені що з ними нічого не буде. Бо караул! Мальчікав обіжают плахіє дяді
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12.07.2025 17:01 Ответить
Що вони свистять партнерам?

А свистять то, що у партнерів нема іншого вибору, аніж давати сюди гроші і поменше задавати питань, інакше росія окупує Україну і разом із колишніми ЗСУ піде на Європу. А партнери бояться рашку, тому виконують те, що їм каже шантажист.
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12.07.2025 17:59 Ответить
Здається, Шабунін розчарувався в Зєлі.
Ну, нічого. Карма-вона така. Стерненко теж скавчав як цуценя, коли повістка прийшла.
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12.07.2025 16:54 Ответить
Корупціонера - за грати. Поки простий люд гине, ця потвора влаштувалася на фейкову службу, отримувала від держави 50 тис гривень + гранти 50 тис доларів щомісяця

І тільки тому, що він вище за інших, може "порєшать"
Закрити! А краще на фронт!
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12.07.2025 16:59 Ответить
А ви вже на фронті,чи на дивані?
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12.07.2025 17:34 Ответить
Його ж не закрили, а тільки відправили Батьківщину захищати, а він так виє. Ще борці з ухилянтами Дикий і Буткевич - чудо-богатирі, дуже потрібні в окопах, москалів зубами рватимуть.
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12.07.2025 17:08 Ответить
Ну, Буткевич і не плакався. На відміну від ваших зелених зірочок.
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12.07.2025 17:55 Ответить
Шабунін, пам'ятаєш 2019 й? Ну, що "хуженєбудіт" чим при Пороху?
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12.07.2025 17:16 Ответить
розставимо наголоси над І (на власний розсуд кожного). не важко помітити "емпіричну закономірність постсовкової України" - кожний наступний прєзік, був гірший папєрєдніка (з різницею в одному? ньюансі). винятком, мабуть таки та і да, став порошенко. просто в закрома держави дозволяв просипатись між своїми пальцями на пару зерен державного пшона більше, яке, врівень з мишами, пригоршнями тягав з державного чувала у власні закрома )) другий (або навіть третій - кравчук по дифолту, ющ - по другій похідній) який міг би, в реалі зрадити свій правлячий клас і перейти на сторону народу України та незалежності держави (тіпо балтійских перших секретарів Кпартії на стан (ніч з 19 на 21 серпня 1991) . після подій 2014 року, підтримка масс в ділі реального знищення постсовкових керуль в ході реальної антикомуністичної люстрації всих в комунізмі зашкварених, важко, але досить високоймовірно була можлива. важко оцінити, чим його там в джопу старі партійці-каллєги шантажували, чи саратніки підставляли, але він тоді сциконув, перейти на іншу сторону (( програш рояльному клоуну - простий й очікуваний наслідок. в виборі "пан або пропан - ставив на пана" й програв тупому пропановому квартальщику! шо чи хто стане для дєрьмака вбивством "серьйожі кострікова" - будєм пасматрєть. але "сакральная жертва" - зіхер!!, клоуноводом вже заклата !! (( імХО - хто не встиг(не) емігрувати (біженствувати) - той запізнився! але таки є ще останній ньюанс перед "новосрср) - на ходу вплигнути в останній вагон, навіть в польский! пєчалько, але на зараз - високоймовірно це десь так ((
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12.07.2025 17:21 Ответить
то я жду ваших доказів.
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12.07.2025 17:42 Ответить
ждунай далі! ! кастянін, який нижче, тобі в "алярмпомічь"! "удачі і харошого ж оп- існого настраєнія!" ))
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12.07.2025 18:08 Ответить
Ще не вечір, а ти вже набрався як свиня.
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12.07.2025 17:42 Ответить
Все шукаю--де і скільки вкрав в держави Порошенко? Навіть більше сотні судових справ,а НІЧОГО НЕ ЗНАЙШЛИ А ви платні боти ,чи просто вороги України--все знайшли Несіть ваші докази в суд і тоді всі будуть знати А так тільки ви знаєте Неподобство правда ж.
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12.07.2025 17:40 Ответить
А з іншої сторони, чого цей Шабуня якийсь особливий? Хай іде в окопі посидить!!!
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12.07.2025 18:11 Ответить
Це на росії така справедлива феміда?
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12.07.2025 18:20 Ответить
За Шабуніна взялась татаровська охранка ДБР. З обшуками без постанови суду! Свавілля зешобли!
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12.07.2025 18:18 Ответить
тоже..актер..одного театра этот Шабунин))
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12.07.2025 18:43 Ответить
 
 