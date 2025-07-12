Зеленский делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. Меня предлагают закрыть на 5-10 лет, - Шабунин
Пользуясь войной, Владимир Зеленский делает первые, но уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма.
Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Шабунина, размещенное командой ЦПК.
По его словам, речь идет в частности о законопроекте "слуг" об амнистии за коррупцию в закупках оружия.
"И хотя общество конкретно этот проект сбило, Зеленский уже готовит новый: на этот раз под СБУ и Генпрокурора, хотя и для несколько более узкого круга "своих".
Или другой пример: показательное НЕназначение директором БЭБ победителя конкурса. Кабмин Зеленского, не скрываясь, нарушил прямую очевидную норму закона", - отметил он.
По словам Шабунина, для "слуг" слово своего царя - важнее ст. 19 Конституции об органах власти, которые действуют только в пределах и способом, предусмотренным законами.
"Бесспорно меньшим, но шагом на пути к коррупционному авторитаризму Зеленского являются и уголовные производства против меня и других критиков или обличителей. Догнать. Запугать. На примере нескольких показать всем, что, если захочет, то может делать что угодно и с кем угодно.
Обыск без решения суда на ППД подразделения, в который я прибыл только за день до того, начался в 14:00 в пятницу и закончился в 5 утра в субботу.
Посреди обыска мне вручили подозрение, по которому опричники Зеленского из ГБР и прокуратуры предлагают закрыть меня на 5-10 лет за получение официальной зарплаты 225 тысяч грн за полгода (из которых 40 тысяч - обязательные налоги и сборы)", - добавляет Шабунин.
"Отдельной задачей этого 15-ти часового действа было провести манипуляции с моим мобильным. Как только следственная группа ГБР влетела в комнату, из нее выскочил работник СБУ с моим телефоном в руках.
Через два часа обыска с улицы крикнули: "О, тут какой-то телефон под порогом валяется!". И оперативник ГБР в своих руках занес в комнату разблокированный телефон. Вся эта красота зафиксирована на следственных камерах.
Так что жду фантастических историй медийной обслуги Зеленского. Процессуально не представляю, как можно легализовать такой цирк (даже в Печерском суде)", - продолжает активист.
"Мне очень обидно перед женой и детьми, которые весной 2023 года вернулись в Украину из США. Я горжусь командой ЦПК, которая действовала показательно спокойно и взвешенно. Даже адвокатов мне смогли аж за Чугуев ночью организовать. А еще искренне благодарен за поддержку целой кучи невероятных людей.
Особенно тем, которые "я не поддерживаю Шабунина, но...". Мы можем иметь разные взгляды, но вонь коррупционного авторитаризма чувствуем одинаково хорошо", - резюмирует Шабунин.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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Але не бачу в цьому дописі хоча би натяку на покаяння за практичну агітацію в 2019-му за "новьіе ліца".
Тому моє "але" залишається в силі.
( https://public.nazk.gov.ua/documents/0fc92641-8ef9-4525-8e59-3684dfa30bc0 )
І для чого брехати, чи можливо це не ти її подавав ? 👀
ну, це тільки таким знавцям Законодавства відомо як Василий Гаврилко.
та, власне, і не в тім справа, а в брехні щодо ... за отримання офіційної зарплати 225 тисяч грн за півроку.... .
Власне кажучи, мені на того Шабуніна так по хендехоху, аж самому невдобно. Але якщо в країні правоохоронна система перетворюється на кишеньковий каральний орган, то назва цієї країни або починається на «ро» і закінчується на «сія», або якась інша країна хоче бути схожою на нею. Дуже сильно хоче. Це ж так зручно. Пальцем вказав на людину і… все.
«Был бы человек, а статья найдется».
Якшо ми хоч одним оком, але дивимось в бік демократії, то обшук у будь-якій людині мусить бути аргументованим.
Підозрюють? Гаразд, а в чому? Де докази? Ні, бл@дь, «У нього є піпіска і ми превентивно його спакували, як можливого гвалтівника в майбутньому, ну тобто років так через десять, а може пʼятнадцять», це не працює.
Якщо черговому «трубі», сказали, «Не сси, чувачє, прикриємо. Ось тобі конверт, будинок собі купиш пʼятий, аби не смикався», то в нашій країні є Верховна Рада. Доки є. Так, я розумію, що все частіше кажучи «парламент» ми маємо на увазі «аналтабу… корабельна сосна… коля-мітбол і (прости Господи) марʼяна», але ж ми начебто позиціонуємо себе як демократична країна. А це значить, що Голову дибири варто викликати в сесійну залу та вивернути хутром в середину, ВИМАГАЮЧИ пояснень, або відставку і вже зустрічного слідства. Бо вже проходили схожі історії, від яких потім (ну зовсім випадково), на момент повномасштабного вторгнення, на складах не виявилось… ну ви памʼятаєте друзі, так?
Ви би так унікальних фахівців в ліквідації високопоставлених орків охороняли, як кошмарите незручних для вас людей! Що, відчуваєте як палає срака?… Бо за «підготовку» України до повномасштабного вторгнення все одно доведеться відповідати. За дії, які привели до загибелі… ну ви ж точно знаєте, яку ціну ВЖЕ справила Україна за ваші лижі в Буковелі.
Цікаво, а що ви свистите у вуха нашим європейськім партнерам, коли вони задають… питання? Ах ще не задають! Так це пока… На все свій час!
А якщо Шабунін - гвалт, караул! Диктатура!
Так виходить?? Подвійні стандарти?
А правда в тому, що такі гади присмокталися, жирують і впевнені що з ними нічого не буде. Бо караул! Мальчікав обіжают плахіє дяді
А свистять то, що у партнерів нема іншого вибору, аніж давати сюди гроші і поменше задавати питань, інакше росія окупує Україну і разом із колишніми ЗСУ піде на Європу. А партнери бояться рашку, тому виконують те, що їм каже шантажист.
Ну, нічого. Карма-вона така. Стерненко теж скавчав як цуценя, коли повістка прийшла.
І тільки тому, що він вище за інших, може "порєшать"
Закрити! А краще на фронт!