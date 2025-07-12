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Новости Обыски у Шабунина Подозрение Шабунину
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Фирсов о подозрении Шабунину: Откровенное политическое преследование, которое завтра может перерасти в систему

егор,фирсов

Командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов прокомментировал подозрение и обыски у главы ЦПК Виталия Шабунина, назвав такие действия правоохранительных органов "откровенным политическим преследованием".

Об этом военный написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Случай с Шабуниным показал, что каждый военный сегодня является уязвимым, если имеет смелость критиковать власть. "Был бы человек, а статья в Уголовном кодексе для него всегда найдется". Статей с десяток в действующем Уголовном кодексе. Мы с ребятами как-то считали, за что можно нас всех легко "закрыть". Мы воюем, теряем жизни и здоровье. Это самые сложные времена для украинского народа, со времен сталинских репрессий и голодомора. Все это для того, чтобы НЕ стать Россией или Беларусью, где оппозиции де-факто нет, а за лайк в соцсети лишают свободы. Когда-то воевали "за партию!", "за Сталина!". Сегодня времена изменились: мы воюем не за президента или "парламентское большинство", мы воюем за сохранение демократии и свободы - то, из-за чего собственно Путин и напал на Украину", - написал Фирсов.

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Военный отметил, что если демократии и свободы в стране становится меньше, то возникает вопрос мотивации. От которого, по его словам, зависит и ход боевых действий, и ситуация в тылу.

"Возникает вопрос цели? За что мы должны страдать или умирать? За чиновников, которые прибегают к репрессиям, чтобы не было критики их власти? - Точно - НЕТ... Можно быть сторонником Виталия Шабунина, можно его критиковать - это собственно и есть свобода и демократия, как ценности. Но то, что произошло, похоже на откровенное политическое преследование, которое завтра может перерасти в систему. Собственно, почему похоже. Это и есть - прямое политическое преследование!" - заявил Фирсов.

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Он также отметил, что впервые после Майдана и войны чувствует, что "люди боятся высказываться публично, ставить лайки и делать репосты".

"Это первый симптом авторитаризма, и тревожная тенденция общества - когда начинаешь бояться проявлять свою позицию. И претензия здесь не к тем, кто сажает (потому что они всегда действуют при условии молчаливого согласия большинства), а к тем, кто молчит. Природа власти такова, что тем, кто в ней, ее всегда мало. И именно гражданское общество является предохранителем от сползания политиков к автократии. Не Путин создал российский народ таким, какой он есть. Это российский народ создал убийцу Путина, придал легитимность его действиям. Но мы же - не они!... Собственно, за это и борьба", - подчеркнул военнослужащий.

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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Автор: 

преследование (399) Шабунин Виталий (554) Фирсов Егор (154)


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Топ комментарии
+2
А хіба Шабунін збирався кудись болотуватися? Чому саме "політичні" переслідування? В нього там чистий кримінал - починаючи з привласненого волонтерського позашляховика, який люди передали для ЗСУ, до отримання зарплатні військовослужбовця без знаходження навіть у військовій частині! І це все при наявності нескромно великих доходів у Центрі протидії корупції
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12.07.2025 22:47 Ответить
+2
>ми воюємо за збереження демократії і свободи

Символами ******** української демократії і свободи є бус тецека, закриті кордони і конституція на паузі, і аж ніяк не Шабунін і його діяльність.
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12.07.2025 22:48 Ответить
+2
і незмінність влади
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12.07.2025 22:51 Ответить
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Блазень кругом розставив відданих йому людей і обнаглів.
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12.07.2025 22:47 Ответить
А хіба Шабунін збирався кудись болотуватися? Чому саме "політичні" переслідування? В нього там чистий кримінал - починаючи з привласненого волонтерського позашляховика, який люди передали для ЗСУ, до отримання зарплатні військовослужбовця без знаходження навіть у військовій частині! І це все при наявності нескромно великих доходів у Центрі протидії корупції
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12.07.2025 22:47 Ответить
Кондом, почав правду-матку рубати, стоячі у черзі в газову камеру. А до того, шість років, вперто нічого не помічав.
Тихо, тихо шабунька! Не суєтися під клиєнтом! Ти ж боров "клятого баригу", заради шарових грошей і джипа, шо так поплутав береги, аж клептоман зелька офуїв.
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12.07.2025 22:59 Ответить
У них завжди як красти то святе, як за сраку схоплять, відразу волають про "політичне переслідування".
Виходить їхня "політика" - це отримання неправомірної вигоди.
Доречі сам Фірсов цікава людина, сам з Донецьку, з тих у кого "Донбасс не слышат"
А взагалі як перекоти поле, усюди відмітився, тусувався з "антікорупціонерами", навіть з БПП вигнали.
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12.07.2025 23:04 Ответить
>ми воюємо за збереження демократії і свободи

Символами ******** української демократії і свободи є бус тецека, закриті кордони і конституція на паузі, і аж ніяк не Шабунін і його діяльність.
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12.07.2025 22:48 Ответить
і незмінність влади
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12.07.2025 22:51 Ответить
Вам нешановний вже давно пора в бус.
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12.07.2025 22:59 Ответить
У цій ситуації є один визначальний нюанс: солдат Шабунін згідно із статутом ЗСУ не мав права критикувати дії Верховного головнокомандувача Збройних Сил України, а лише виконувати його накази через своїх безпосередніх командирів і начальників. Це незаперечна істина, як би ми усі не ставилися до Зеленського та Шабуніна. В усьому цьому болоті мають розібратися компетентні органи. Наслідки - після війни. До скасування воєнного стану ніхто не має права розхитувати державного човна.
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12.07.2025 22:49 Ответить
Кацапе, читай українське законодавство.
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12.07.2025 22:55 Ответить
Не передбачено продовження військового стану зебуїн ти тупий!!Раджу почитати конституцію телепень,а потім кацапами розкидуваться
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12.07.2025 22:57 Ответить
Сонце припекло?За якою нормою закону відбувається продовження військового стану??
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12.07.2025 22:55 Ответить
Кацапе, уважно читай українське законодавство.
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12.07.2025 22:57 Ответить
Яка стаття предбача подібне пісдабол тупий?
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12.07.2025 22:59 Ответить
Геть обкуреного ішака!
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12.07.2025 22:54 Ответить
Прокинулась, *****!!! Як за дупу схопили, то вже "рухаємось в бік корупційного авторитаризму"??? А до цього, отримуя шарові гроши і катаючись у подареному позашляховику, країна була найдемократичнійша і вільна??? Шабунька, це лицемірна мразота, яка привела цей піздець в країну!!!
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12.07.2025 22:57 Ответить
Шо з їб@лом, баригоборець?
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12.07.2025 23:01 Ответить
Щось пан Фірсов трохи не туди. Прошу пана Фірсова,але якщо в нього є бажання, взяти пана шабуніна в свій взвод БС. Перенавчити пана шабуніна на пілота БПЛА і щоб пан шабунін поборовся трохи з ворогом зараз на фронті. А боротьба з корупцією від нього нікуди не втече. Ще тієї корупції на всіх борців з нею вистачить. От якщо пан Фірсов так зробить а пан шабунін згодиться на такий вчинок то тільки тоді я обом вам панове повірю. А пану шабуніну повірю ще більше коли він як пілот БПЛА вб'є кацапа і не одного.
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12.07.2025 22:57 Ответить
Шість років країною керуюють самопризначені особи, прикриваючись бутафорним президентом, сручи на конституцію і закони, а цей тільки зараз помітив схожість з білоруссю і кацапстаном
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12.07.2025 23:00 Ответить
Зоркий глаз на третій день помітив,що стіни немає
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12.07.2025 23:02 Ответить
На городі бузина.Претензії до шабуніна цілком легітимні.
А найбільше мотивація втрачається коли люди бачать отпких своїх які воюють в "командировках" в Києві ....
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12.07.2025 23:02 Ответить
Ага,бісе мусоряче бидло,яке попиває каву на заправках і інваліди тецекаї
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12.07.2025 23:04 Ответить
 
 