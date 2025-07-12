Фирсов о подозрении Шабунину: Откровенное политическое преследование, которое завтра может перерасти в систему

Командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады ТРО Егор Фирсов прокомментировал подозрение и обыски у главы ЦПК Виталия Шабунина, назвав такие действия правоохранительных органов "откровенным политическим преследованием".

Об этом военный написал в соцсети фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Случай с Шабуниным показал, что каждый военный сегодня является уязвимым, если имеет смелость критиковать власть. "Был бы человек, а статья в Уголовном кодексе для него всегда найдется". Статей с десяток в действующем Уголовном кодексе. Мы с ребятами как-то считали, за что можно нас всех легко "закрыть". Мы воюем, теряем жизни и здоровье. Это самые сложные времена для украинского народа, со времен сталинских репрессий и голодомора. Все это для того, чтобы НЕ стать Россией или Беларусью, где оппозиции де-факто нет, а за лайк в соцсети лишают свободы. Когда-то воевали "за партию!", "за Сталина!". Сегодня времена изменились: мы воюем не за президента или "парламентское большинство", мы воюем за сохранение демократии и свободы - то, из-за чего собственно Путин и напал на Украину", - написал Фирсов.

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Военный отметил, что если демократии и свободы в стране становится меньше, то возникает вопрос мотивации. От которого, по его словам, зависит и ход боевых действий, и ситуация в тылу.

"Возникает вопрос цели? За что мы должны страдать или умирать? За чиновников, которые прибегают к репрессиям, чтобы не было критики их власти? - Точно - НЕТ... Можно быть сторонником Виталия Шабунина, можно его критиковать - это собственно и есть свобода и демократия, как ценности. Но то, что произошло, похоже на откровенное политическое преследование, которое завтра может перерасти в систему. Собственно, почему похоже. Это и есть - прямое политическое преследование!" - заявил Фирсов.

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Он также отметил, что впервые после Майдана и войны чувствует, что "люди боятся высказываться публично, ставить лайки и делать репосты".

"Это первый симптом авторитаризма, и тревожная тенденция общества - когда начинаешь бояться проявлять свою позицию. И претензия здесь не к тем, кто сажает (потому что они всегда действуют при условии молчаливого согласия большинства), а к тем, кто молчит. Природа власти такова, что тем, кто в ней, ее всегда мало. И именно гражданское общество является предохранителем от сползания политиков к автократии. Не Путин создал российский народ таким, какой он есть. Это российский народ создал убийцу Путина, придал легитимность его действиям. Но мы же - не они!... Собственно, за это и борьба", - подчеркнул военнослужащий.

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

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