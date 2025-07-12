ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова
Журналистка Янина Соколова выступила в защиту главы ЦПК Виталия Шабунина, которому накануне ГБР сообщило о подозрении.
Сообщение в поддержку Шабунина она опубликовала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Соколова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и упрекнула его коррупционным скандалом с участием министра Алексея Чернышева.
"Вы и ваша команда боитесь независимого председателя БЭБ, потому что откаты и схемы снова заинтересуют не только НАБУ, САП, но и БЭБ, а также журналистов-активистов антикоррупционного направления. Одного из них, добровольно мобилизованного главу Центра противодействия коррупции, подчиненный вам орган ГБР обыскивает и шьет подозрение, чтобы этим преследованием закрыть ему рот.
Другим, в частности журналистам известных команд расследователей, вы направляете ТЦК, в виде наказания. В воюющей стране, где вы проводили мобилизацию, за которую расплачивается не Офис Президента, а воин на фронте. Пока ваше окружение, развращенное безнаказанностью и наглостью, бежит за границу или действует методами тех, кто напал на нас, чтобы мы были как они, тысячи воинов отдают жизнь чтобы МЫ ЖИЛИ ИНАЧЕ. Чувствуете, в каком дерьме мы оказались. Это точно демократия, о которой вы рассказываете с трибун западным лидерам? У меня плохая новость. Они все видят", - пишет журналистка.
Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.
Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.
Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.
В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.
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Тявкаете на порядочных людей
Те, кто открыто выходят против власти - очень рискуют
Жизнью рискуют
А чем рискуете вы?
Вы ,в отличие от Шабунина - скрываетесь за аватаркой ПЕРЕХВАТЧИК
Вы боитесь даже свое настоящее имя указать
Герой херов!!!!!!
з Шабуніним! Підтримую Пороха!
Чи якщо "антикорупціонер" - то можна?
Це дуже гарна новина що вони все бачать.Якщо громадяни,громадські організації,журналісти,західні партнери бачать то не все так погано.Тільки треба ще не дати цій сволоті з Офісу,ДБР,СБУ,та й самому Зеленському завести нас в лайно.Бо в них "Ворогам закон,а друзям все!
всяка імієт свой ум голова..."
А щодо "интеллигентного человека" - та це вам "не туди"... Я "ХАМ ТРАВМАЙНЫЙ". Саме так представлявся дівчатам... (До речі - моїй дочці в цьому році, виповннилося 40 - сім"я наша має трошки більше). А матюкаться можу так, що "вуха повиснуть". Просто - не те місце, не той час, і не той привід... Чого я повинен вживать "НЕПОТРЕБНІ слова - з КУЛЬТУРНИМИ людьми? Ображать себе: Чи ВАС? І діти мої від мене матюків не чули (майже - хіба що після виходу на пенсію). Але у мене більше чверті віку - служба в армії... Так що "русскоматєрним" говорить навчений....
КАСЬЯНОВ,ком
Ось зараз наші браві слідчі безсумнівно встановлять, що Шабунін «систематично ухилявся від військової служби», використовував службовий автомобіль в особистих цілях і незаконно отримував зарплату. Встановлять, можна не сумніватися. Але що далі?.. Заткнуть Шабуніну рота? - Правильно, нема чого на владу батон кришити. Та що далі? Чиновники перестануть красти, політики брехати, і у нас з'явиться надія не програти війну? Та ні, аж ніяк. А найгірше, що під таким приводом, з такими звинуваченнями можуть прийти до кожного, хто вже служить (а хто ні - того для початку відправлять служити), тому що будь-який військовий, особливо воюючий, «систематично ухиляється від служби», неофіційно виїжджаючи з місця дислокації або зони бойових дій у різних справах або просто помитися, відпочити, побути з родиною; «систематично використовує службовий автомобіль в особистих цілях» - адже як інакше розцінити поїздку на заправку або в кафе за хот-догами і сигаретами? «систематично незаконно отримує грошову винагороду», тому що система бойових виплат настільки заплутана, що легко знайти «злочинні» невідповідності, адже коли тобі держава недоплачує - це абсолютно нормально. Коротше, вангую, буткевичів і шабуніних скоро буде багато - з неугодних журналістів, громадських діячів і активних блогерів можна буде корпус набрати. Перемога.
Зєлю геть. Вибори(Залужного)
Пам'ятаєте цю крилату фразу?
"ех, яблочько. куда ти котішься ?
попадьошь в ОПУ - нє воротішься"
Таки собі примхи долі. Якщо оголошуєш себе борцем з недоліками суспільства, отримуючи за це гроші, сам повинен мати бездоганну репутацію.
Мариш? Почитай коментарі місцевих цензорівських типу воювавших чи воюючих.