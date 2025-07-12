РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7721 посетитель онлайн
Новости Подозрение Шабунину
2 521 61

ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова

шабунін

Журналистка Янина Соколова выступила в защиту главы ЦПК Виталия Шабунина, которому накануне ГБР сообщило о подозрении.

Сообщение в поддержку Шабунина она опубликовала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Соколова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и упрекнула его коррупционным скандалом с участием министра Алексея Чернышева.

"Вы и ваша команда боитесь независимого председателя БЭБ, потому что откаты и схемы снова заинтересуют не только НАБУ, САП, но и БЭБ, а также журналистов-активистов антикоррупционного направления. Одного из них, добровольно мобилизованного главу Центра противодействия коррупции, подчиненный вам орган ГБР обыскивает и шьет подозрение, чтобы этим преследованием закрыть ему рот.

Другим, в частности журналистам известных команд расследователей, вы направляете ТЦК, в виде наказания. В воюющей стране, где вы проводили мобилизацию, за которую расплачивается не Офис Президента, а воин на фронте. Пока ваше окружение, развращенное безнаказанностью и наглостью, бежит за границу или действует методами тех, кто напал на нас, чтобы мы были как они, тысячи воинов отдают жизнь чтобы МЫ ЖИЛИ ИНАЧЕ. Чувствуете, в каком дерьме мы оказались. Это точно демократия, о которой вы рассказываете с трибун западным лидерам? У меня плохая новость. Они все видят", - пишет журналистка.

Также читайте: Зеленский делает уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма. Меня предлагают закрыть на 5-10 лет, - Шабунин

Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.

Автор: 

Зеленский Владимир (21207) Шабунин Виталий (554) Янина Соколова (27) подозрение (529)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
показать весь комментарий
12.07.2025 17:01 Ответить
+12


КАСЬЯНОВ,ком
Ось зараз наші браві слідчі безсумнівно встановлять, що Шабунін «систематично ухилявся від військової служби», використовував службовий автомобіль в особистих цілях і незаконно отримував зарплату. Встановлять, можна не сумніватися. Але що далі?.. Заткнуть Шабуніну рота? - Правильно, нема чого на владу батон кришити. Та що далі? Чиновники перестануть красти, політики брехати, і у нас з'явиться надія не програти війну? Та ні, аж ніяк. А найгірше, що під таким приводом, з такими звинуваченнями можуть прийти до кожного, хто вже служить (а хто ні - того для початку відправлять служити), тому що будь-який військовий, особливо воюючий, «систематично ухиляється від служби», неофіційно виїжджаючи з місця дислокації або зони бойових дій у різних справах або просто помитися, відпочити, побути з родиною; «систематично використовує службовий автомобіль в особистих цілях» - адже як інакше розцінити поїздку на заправку або в кафе за хот-догами і сигаретами? «систематично незаконно отримує грошову винагороду», тому що система бойових виплат настільки заплутана, що легко знайти «злочинні» невідповідності, адже коли тобі держава недоплачує - це абсолютно нормально. Коротше, вангую, буткевичів і шабуніних скоро буде багато - з неугодних журналістів, громадських діячів і активних блогерів можна буде корпус набрати. Перемога.
показать весь комментарий
12.07.2025 17:24 Ответить
+9
показать весь комментарий
12.07.2025 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
це наша солодка Яніночка ідіоте
показать весь комментарий
12.07.2025 17:04 Ответить
Але ж як ізящьно матюкається
показать весь комментарий
12.07.2025 17:28 Ответить
Що, "козаки", вуха зів'яли?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:45 Ответить
А пан святий?
показать весь комментарий
12.07.2025 18:05 Ответить
Вау скільки появилося ботів від покидьків з жОПи. Дана команда фас
показать весь комментарий
12.07.2025 18:25 Ответить
Ні, це дівчина-кореспондент, що возить мордою, отих портновських, у їх лайно, яким вони гадять в Україні!!
показать весь комментарий
12.07.2025 18:33 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2025 17:01 Ответить
агонь)))
показать весь комментарий
12.07.2025 17:09 Ответить
Сильно. Але ніхто з цих гризунів не буде й близько до передової
показать весь комментарий
12.07.2025 17:29 Ответить
Вы сейчас ведете себя как один из 73%
Тявкаете на порядочных людей
Те, кто открыто выходят против власти - очень рискуют
Жизнью рискуют
А чем рискуете вы?
Вы ,в отличие от Шабунина - скрываетесь за аватаркой ПЕРЕХВАТЧИК
Вы боитесь даже свое настоящее имя указать
Герой херов!!!!!!
показать весь комментарий
12.07.2025 17:39 Ответить
До речі, Порох - "вождь" порохоботів - засудив розправу Банкової
з Шабуніним! Підтримую Пороха!
показать весь комментарий
12.07.2025 17:51 Ответить
Це зрозуміло, а що по суті обвинувачення - винен чи ні?
Чи якщо "антикорупціонер" - то можна?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:02 Ответить
Ухилянт, ти що робиш на українському сайті? Марш звідси, забувай про Україну! Гній і наволоч
показать весь комментарий
12.07.2025 17:05 Ответить
А повний список наволочі та корупціонерів можна?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:33 Ответить
ваня! запам'ятай твої висери нікому не цікаві.
показать весь комментарий
12.07.2025 17:34 Ответить
За корупціонера Чернишова?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:46 Ответить
В мене риторичне питання - якби Зеленському розум , а не повний "послух" ПРодюсерові з юнацьких років ( зараз вже 6 років як мінімум, ЛАРЬОЧНІК поганяло ПРодюсера) , він у цій шабунінобебівськочернишовській ситуації виходив би з оцим ЯНЕЛОХ-2 - ЯНЕПУТІН ?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:05 Ответить
Яніні Соколовій респект.Єдине-не згоден що "...погана новина.Вони все бачать!"
Це дуже гарна новина що вони все бачать.Якщо громадяни,громадські організації,журналісти,західні партнери бачать то не все так погано.Тільки треба ще не дати цій сволоті з Офісу,ДБР,СБУ,та й самому Зеленському завести нас в лайно.Бо в них "Ворогам закон,а друзям все!
показать весь комментарий
12.07.2025 17:09 Ответить
а мені здається для ЄС це їхня черга гратися в НЕНАЧАСІ , а для України новини , з ким буде розПРава далі , поки Чернишову готують нове крісло й не усіх Червінських та його вбитих друзів спеців + розПРави з Залужним ПРиберуть Татарівщино Козирною. Випррбування на МАЙДАН - теж не вийде...
показать весь комментарий
12.07.2025 17:17 Ответить
Так хай буде вдячний - він привів до влади тих, хто йому зараз "затикає рота"... Чим він не задоволений? Йому ж саме про це писали, у 2018-му!!!
показать весь комментарий
12.07.2025 17:17 Ответить
"всякому городу нрав і права,
всяка імієт свой ум голова..."
показать весь комментарий
12.07.2025 17:29 Ответить
Галочко - це Ви про ЩО? Ви тут з 2023-го... А я шабуніна знаю набагато довше... Бо я на "Цензорі" з 2014го... (з невеликою "перервою", у 2016-му, коли отримав протезовану ногу). Так що "обережніше" з оцінками... Бо можна "послизнуться".. Будь ласка, не "послизайтесь"...
А щодо "интеллигентного человека" - та це вам "не туди"... Я "ХАМ ТРАВМАЙНЫЙ". Саме так представлявся дівчатам... (До речі - моїй дочці в цьому році, виповннилося 40 - сім"я наша має трошки більше). А матюкаться можу так, що "вуха повиснуть". Просто - не те місце, не той час, і не той привід... Чого я повинен вживать "НЕПОТРЕБНІ слова - з КУЛЬТУРНИМИ людьми? Ображать себе: Чи ВАС? І діти мої від мене матюків не чули (майже - хіба що після виходу на пенсію). Але у мене більше чверті віку - служба в армії... Так що "русскоматєрним" говорить навчений....
показать весь комментарий
12.07.2025 18:14 Ответить
Не читайте - будете зеленіти чистим, пахучим, і веселим!
показать весь комментарий
12.07.2025 17:57 Ответить
Шо їм не подобається?Кінець епохи бідності і брехні. Недорогенькі мають що заслужили.
показать весь комментарий
12.07.2025 17:22 Ответить
показать весь комментарий
12.07.2025 17:23 Ответить
Саме сильне з цього,коли тупого наріка порівнювали з Рейганом і як він буде нагинати рашу.Клоун-нагібатєль,це трешак.Як таке взагалі може в людей родитись в голові?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:41 Ответить


КАСЬЯНОВ,ком
Ось зараз наші браві слідчі безсумнівно встановлять, що Шабунін «систематично ухилявся від військової служби», використовував службовий автомобіль в особистих цілях і незаконно отримував зарплату. Встановлять, можна не сумніватися. Але що далі?.. Заткнуть Шабуніну рота? - Правильно, нема чого на владу батон кришити. Та що далі? Чиновники перестануть красти, політики брехати, і у нас з'явиться надія не програти війну? Та ні, аж ніяк. А найгірше, що під таким приводом, з такими звинуваченнями можуть прийти до кожного, хто вже служить (а хто ні - того для початку відправлять служити), тому що будь-який військовий, особливо воюючий, «систематично ухиляється від служби», неофіційно виїжджаючи з місця дислокації або зони бойових дій у різних справах або просто помитися, відпочити, побути з родиною; «систематично використовує службовий автомобіль в особистих цілях» - адже як інакше розцінити поїздку на заправку або в кафе за хот-догами і сигаретами? «систематично незаконно отримує грошову винагороду», тому що система бойових виплат настільки заплутана, що легко знайти «злочинні» невідповідності, адже коли тобі держава недоплачує - це абсолютно нормально. Коротше, вангую, буткевичів і шабуніних скоро буде багато - з неугодних журналістів, громадських діячів і активних блогерів можна буде корпус набрати. Перемога.
показать весь комментарий
12.07.2025 17:24 Ответить
Яніна добре знайома з Подоляком,то нехай у нього і уточнить.Чи коли могла по знайомству щось порішати в оп то було норм а тепер тільки помітила завдатки в оп до диктатури?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:25 Ответить
зелені мразі все роблять в стилі путінського режиму. Не здивуюсь якщо влада прибере Шабуніна фізично
показать весь комментарий
12.07.2025 17:28 Ответить
Більшовики...
показать весь комментарий
12.07.2025 17:39 Ответить
Яніна кидала лайно в бік Юлі, але зараз я на її боці. Треба закінчувати чвари і всім разом боротись за спільну справу, за Україну.
Зєлю геть. Вибори(Залужного)
показать весь комментарий
12.07.2025 17:28 Ответить
Іван, в Юлю неможливо кинути лайном. Юля і є лайно💩
показать весь комментарий
12.07.2025 17:31 Ответить
може вже хватить ідеалізувати пройдисвіта шабуніна? редактори агов? він сам собі викопав яму і заліз туди ще у 2019 роках
показать весь комментарий
12.07.2025 17:33 Ответить
А хто для тебе ідеал?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:40 Ответить
Справа не в ньому,а методах зермака.Це дорога в тайожний союз
показать весь комментарий
12.07.2025 17:44 Ответить
А ты не воруй!
Пам'ятаєте цю крилату фразу?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:48 Ответить
ОПУ перетворюється на ГПУ

"ех, яблочько. куда ти котішься ?
попадьошь в ОПУ - нє воротішься"
показать весь комментарий
12.07.2025 17:39 Ответить
Просрочений продав землю с надрами і людьми це кошеоне прийшдо знищиьи Україну
показать весь комментарий
12.07.2025 17:42 Ответить
Питаня а де від Шабуніна чи Ботусова більше користі викривати злочини влади в корупції під час війни чи він стане солдатом ,це я до нашого бидла яке стало на сторону корупції і свавілля ,якщо ви за справедливість то треба починати з чотирижди ухилянта Голобородька і його гоп компанії.
показать весь комментарий
12.07.2025 17:50 Ответить
Борець з беззаконням і корупцією став жертвою боротьби з беззаконням і корупцією.
Таки собі примхи долі. Якщо оголошуєш себе борцем з недоліками суспільства, отримуючи за це гроші, сам повинен мати бездоганну репутацію.
показать весь комментарий
12.07.2025 17:51 Ответить
За що переслідують Червінського?
показать весь комментарий
12.07.2025 17:55 Ответить
За те що він не зрадник і патріот України.
показать весь комментарий
12.07.2025 18:01 Ответить
Тепер не будемо мати нікого. Його за це посадять у в'язницю.
показать весь комментарий
12.07.2025 18:02 Ответить
Шабунін такий же самий борцун з корупцією, як і сєрлєщ, наєм та інша їхня п/братія. Просто ті вже пролізли до корита і замовкли, а цей все ніяк не пролізе, тому і продовжує типу "боротись з корупцією".
показать весь комментарий
12.07.2025 18:50 Ответить
І що з того? Владі начхати на те що вони роблять,влада привчила стадо до " не на часі", були зроблені дії для мониторингу реакції населення,населення промовчило один раз,потім тримало язики в себе в дупі другий раз,і владі стало зрозуміло що можна робити що завгодно,стадо буде мовчати,і стаду можна любе лайно в уха лити,їжТЕ тепер те що ви приготували!!!
показать весь комментарий
12.07.2025 18:00 Ответить
Хоть би, оті труженики-Патріоти, заброньовані, з ДБР, та не забули про очевидних «заробітчан», з використанням свого службового становища, на кшалт, чернишова-стефанішиної, та інших сидунів, з Урядового кварталу, суддівських, «діамантових прокурорських», МСЕК, митниці, податківців, ОДА, та їх жінок з дивними ФОП на млн грн «прибутку» !!???
показать весь комментарий
12.07.2025 18:14 Ответить
Якщо з рота тхне, то його треба закривати
показать весь комментарий
12.07.2025 18:20 Ответить
Видно клинических идиотов много, которые не могут отличить "мобилизацию", "бусификацию" и прочие ХОРОШИЕ вещи с ПОЛИТИЧЕСКИМИ РЕПРЕССИЯМИ. Люди на фронте воюют и умирают что бы даже никто подумать не мог о возможности потит репрессий, за свободу и за верховенство права, без которого свобода не возможна, а твари в тылу все делают по х*ловской методичке...
показать весь комментарий
12.07.2025 18:34 Ответить
"Люди на фронте воюют и умирают что бы даже никто подумать не мог о возможности потит репрессий, за свободу и за верховенство права"

Мариш? Почитай коментарі місцевих цензорівських типу воювавших чи воюючих.
показать весь комментарий
12.07.2025 18:46 Ответить
 
 