ГБР шьет подозрение Шабунину, чтобы преследованием закрыть ему рот, - журналистка Соколова

Журналистка Янина Соколова выступила в защиту главы ЦПК Виталия Шабунина, которому накануне ГБР сообщило о подозрении.

Сообщение в поддержку Шабунина она опубликовала в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

Соколова обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и упрекнула его коррупционным скандалом с участием министра Алексея Чернышева.

"Вы и ваша команда боитесь независимого председателя БЭБ, потому что откаты и схемы снова заинтересуют не только НАБУ, САП, но и БЭБ, а также журналистов-активистов антикоррупционного направления. Одного из них, добровольно мобилизованного главу Центра противодействия коррупции, подчиненный вам орган ГБР обыскивает и шьет подозрение, чтобы этим преследованием закрыть ему рот.

Другим, в частности журналистам известных команд расследователей, вы направляете ТЦК, в виде наказания. В воюющей стране, где вы проводили мобилизацию, за которую расплачивается не Офис Президента, а воин на фронте. Пока ваше окружение, развращенное безнаказанностью и наглостью, бежит за границу или действует методами тех, кто напал на нас, чтобы мы были как они, тысячи воинов отдают жизнь чтобы МЫ ЖИЛИ ИНАЧЕ. Чувствуете, в каком дерьме мы оказались. Это точно демократия, о которой вы рассказываете с трибун западным лидерам? У меня плохая новость. Они все видят", - пишет журналистка.

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Ранее сообщалось, что ГБР проводит обыск у главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина по месту службы в Чугуевском районе Харьковской области и дома.

Напомним, глава ЦПК рассказывал, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроект № 13271-1, который позволит чиновникам избежать наказания за коррупцию после увольнения. Голосовать за него планируют на следующей неделе.

Он также сообщал, что 3 июня 2025 года состоялось очередное заседание Верховной Рады, во время которого фракция "Слуги народа" поддержала ряд скандальных законопроектов.

В феврале 2025 года Шабунин заявил, что его переводят из Киева в Харьковскую область. Он связывает это с критикой власти.